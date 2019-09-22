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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5531) Донбас (13082) найманці РФ (875) операція Об'єднаних сил (1595)

 Ворог за добу 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

21 вересня російсько-терористичні війська на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, ще 1 порушення відбулося від початку цієї доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в фейсбуці.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Зазначається, що за минулу добу втрати внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї", - зазначили в штабі сил ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149761
 
 
 Топ коментарі
 
Хвала Зеленскому и Хомчаку за устойчивое перемирие! Это наверное всё из-за стратегического мышления руководства! Не зря в ООС приказали поснимать флаги Украины с позиций ВСУ.
СЛАВА ВОВОРОДИЦЕ!
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Будемо сподіватися, що втрат дійсно не було.
Бо зазвичай після десятої ранку з'являються повідомлення про вбитих чи поранених.
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По метеорологу из МИД Пристайко это ПОТЕПЛЕНИЕ С РФ.
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Будемо сподіватися, що втрат дійсно не було.
Бо зазвичай після десятої ранку з'являються повідомлення про вбитих чи поранених.
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вони.через день пишуть...щоб не подразнювати наріт..
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По метеорологу из МИД Пристайко это ПОТЕПЛЕНИЕ С РФ.
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Хвала Зеленскому и Хомчаку за устойчивое перемирие! Это наверное всё из-за стратегического мышления руководства! Не зря в ООС приказали поснимать флаги Украины с позиций ВСУ.
СЛАВА ВОВОРОДИЦЕ!
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Журналисты ТСН пообщались (на мосту* прим.мое) с представителем "МЧС" незаконной "республики", который заявил, что ждет "своей победы".
На вопрос о том, чем ему не нравится государственный флаг, мужчина ответил: "Он убивал моих земляков - ваш украинский флаг".

*
Обратите так же внимание что настоящих журналистов в ордло не пускают.
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Його землячки принесли війну в Україну, за що і поплатились.
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Снайперские группы с парашостана приехали на сафари оттачивать своё военное мастерство, а жидок-говнокомандующий должен не провоцировать их и придерживается формулы Штайнмайера, потому что у дурных хохлов73% нет мозгов, поэтому за них думают кацапы, жиды и германцы
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"У дурных хохлов 73% нет мозгов"
Это отрицательный селекционный отбор.
Тех у кого был мозг преднамеренно истребляли веками.
Это геноцид.
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В предыдущей статье
22.09.19 01:57 Более 150 взрывов зафиксировано на Донбассе за сутки, - СММ ОБСЕ
Это по десять взрывов одно нарушение сепаратистами?
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Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Просто умиляет,как эти неадекваты закрывают глаза,затыкают уши и не вкючают мозги,когда идет речь о перемирии,которого НЕТ.
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Тема ПРЕДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ещё раскрыта не до конца
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вот что пишут АТОшники-Звертаюсь до головнокомандувача від свого імені, але мою думку розділяють практично всі, хто зараз на фронті.
Вова! Не роби собі неприємності, негайно відміни своїм наказом вивід військ з зайнятих ЗСУ позицій!
Ми сюди прийшли не за грошами, як ти думаєш зі своїм оточенням, ми прийшли звільняти нашу рідну землю від російських окупантів і всякої сепарської наволочі.
В 2014 році я поховав свого друга, в на його могилі йому пообіцяв, що піду на фронт, щоб продовжити його не занінчену справу, звільнити рідний наш донбас і Крим.
А ще я за 14-15 рік поховав дуже багато воїнів, які віддали саме за це своє життя, а саме за Волю, Свободу, Незалежність і Суверенітет України!
Ще хочу Вова тобі нагадати, що ти прийняв присягу на вірність українському народові і обіцяв її виконувати на протязі всього терміну президентського правління.
Прокинься поки не пізно, "95-квартал", "Ліга сміху", "Розсміши коміка" вже для тебе в минулому. Віктор Федорович вже догрався в президенти, дивись, бо тобі може не так пощастити як йому, і втекти з України навряд чи встигнеш!
А щоб якось виправити свою помилку дай наказ на звільнення української території від загарбника, бо люди давно чекають визволителів.
Більшість вже на собі відчули що таке "руський мир".
Нам потрібен не мир, нам потрібна Перемога, за якою наступить довготривалий мир, якого всі так чекають!
Україна понад усе!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Героям Слава!
Володимир Мозговий
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і це тільки дякувати Богу...що нема поранених..
(все інше не спрацьовує - а ні бутафорське перемирря, а ні (напередзнано що не виконають) домовленності з незнамо з ким...
бережіть себе синочки (косоокого вам ворога і далекоглядних командирів)
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На сході щодня продовжується війна з рашистськими ворогом, який зовсім не збирається її припиняти. Гинуть наші воїни, багато поранених. Продовжувати розповідати і вірити у зєбільні байки гавнокамандующєго Вофкі про якесь "перемир'я " може лише клінічний ідіот.
Тим часом слугами урода здійснюється реалізація планів ***** по капітуляції України та повній її окупації з знищенням всього українського народу, як це вже було в минулі часи. І даремно зєбіли сподіваються, що їх омине це лихо. Не омине. Лише скавуліти тоді їм вже ніхто не дозволить.
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