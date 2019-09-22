 Ворог за добу 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в фейсбуці.
"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
Зазначається, що за минулу добу втрати внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було.
"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї", - зазначили в штабі сил ООС.
Бо зазвичай після десятої ранку з'являються повідомлення про вбитих чи поранених.
СЛАВА ВОВОРОДИЦЕ!
На вопрос о том, чем ему не нравится государственный флаг, мужчина ответил: "Он убивал моих земляков - ваш украинский флаг".
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Обратите так же внимание что настоящих журналистов в ордло не пускают.
Это отрицательный селекционный отбор.
Тех у кого был мозг преднамеренно истребляли веками.
Это геноцид.
22.09.19 01:57 Более 150 взрывов зафиксировано на Донбассе за сутки, - СММ ОБСЕ
Это по десять взрывов одно нарушение сепаратистами?
Вова! Не роби собі неприємності, негайно відміни своїм наказом вивід військ з зайнятих ЗСУ позицій!
Ми сюди прийшли не за грошами, як ти думаєш зі своїм оточенням, ми прийшли звільняти нашу рідну землю від російських окупантів і всякої сепарської наволочі.
В 2014 році я поховав свого друга, в на його могилі йому пообіцяв, що піду на фронт, щоб продовжити його не занінчену справу, звільнити рідний наш донбас і Крим.
А ще я за 14-15 рік поховав дуже багато воїнів, які віддали саме за це своє життя, а саме за Волю, Свободу, Незалежність і Суверенітет України!
Ще хочу Вова тобі нагадати, що ти прийняв присягу на вірність українському народові і обіцяв її виконувати на протязі всього терміну президентського правління.
Прокинься поки не пізно, "95-квартал", "Ліга сміху", "Розсміши коміка" вже для тебе в минулому. Віктор Федорович вже догрався в президенти, дивись, бо тобі може не так пощастити як йому, і втекти з України навряд чи встигнеш!
А щоб якось виправити свою помилку дай наказ на звільнення української території від загарбника, бо люди давно чекають визволителів.
Більшість вже на собі відчули що таке "руський мир".
Нам потрібен не мир, нам потрібна Перемога, за якою наступить довготривалий мир, якого всі так чекають!
Україна понад усе!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Героям Слава!
Володимир Мозговий
(все інше не спрацьовує - а ні бутафорське перемирря, а ні (напередзнано що не виконають) домовленності з незнамо з ким...
бережіть себе синочки (косоокого вам ворога і далекоглядних командирів)
Тим часом слугами урода здійснюється реалізація планів ***** по капітуляції України та повній її окупації з знищенням всього українського народу, як це вже було в минулі часи. І даремно зєбіли сподіваються, що їх омине це лихо. Не омине. Лише скавуліти тоді їм вже ніхто не дозволить.