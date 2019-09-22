 Затриманих під час блокади вугілля на Львівщині відпустили, поліція просить владу "негайно вирішити спірні питання"

Про це повідомляється на сторінці "Штаб блокади торгівлі з окупантами", інформує Цензор.НЕТ.
Голова обласної поліції Василь Віконський закликав місцеву владу вирішити "спірні питання".
"З огляду на те, що питання перемістилось у політичну площину, звертаюся до місцевої влади і керівництва вугільного підприємства з проханням негайно вирішити спірні питання. Поліція розблокувала шлях. Тепер ви маєте знайти вирішення проблеми. Особи запрошених у поліцію громадян буде встановлено, порушників оштрафовано і всіх їх відпустять", - заявив він.
Нагадаємо, 21 вересня на залізничній станції "Соснівка" у Львівській області поліція розігнала учасників блокади вагонів із російським вугіллям. У Національній поліції повідомили, що під час заходів щодо розблокування руху поїздів на Львівщині постраждали 8 поліцейських. Було затримано 28 учасників акції.
Или у вас в казламордых методичках еще до сих пор про Петю?
Так все зебилоиды думают?
Надо было так дать...
Да и шо поезд сразу с москалей и во Львов телепортировался?
Погуглишь лучшие цитаты от клоуна про Украину, АТОшников, тех что на майдане митинговали?
...иди лучше слушай как зебил на пианино играет болтом!
Ты лучше переводчик смени он у тебя кривой!
Заскриньте його слова!!!
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод
Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,
На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...
Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї........че вар'єте!
Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.