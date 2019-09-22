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Все про:блокада (488) Львівщина (954) Нацполіція (8227) вугілля (245)

 Затриманих під час блокади вугілля на Львівщині відпустили, поліція просить владу "негайно вирішити спірні питання"

Учасників акції блокади вугілля на залізниці у Львівській області, затриманих 21 вересня, відпустили.

Про це повідомляється на сторінці "Штаб блокади торгівлі з окупантами", інформує Цензор.НЕТ.

Голова обласної поліції Василь Віконський закликав місцеву владу вирішити "спірні питання".

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"З огляду на те, що питання перемістилось у політичну площину, звертаюся до місцевої влади і керівництва вугільного підприємства з проханням негайно вирішити спірні питання. Поліція розблокувала шлях. Тепер ви маєте знайти вирішення проблеми. Особи запрошених у поліцію громадян буде встановлено, порушників оштрафовано і всіх їх відпустять", - заявив він.

Нагадаємо, 21 вересня на залізничній станції "Соснівка" у Львівській області поліція розігнала учасників блокади вагонів із російським вугіллям. У Національній поліції повідомили, що під час заходів щодо розблокування руху поїздів на Львівщині постраждали 8 поліцейських. Було затримано 28 учасників акції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149753
 
   
 Топ коментарі
 
Це початок революції ... заскриньте мої слова ! Це перші дзвіночки !
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ага зебилоиды и голобородько будет...
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Це початок революції ... заскриньте мої слова ! Це перші дзвіночки !
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а где же петя на броневичке?или хотя бы на бульдозере?пока на какой то бунт больше смахивает Задержанных во время блокады угля на Львовщине отпустили, полиция просит власти "немедленно решить спорные вопросы" - Цензор.НЕТ 515
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Зебил так может и того... не было никакого Пети???
Или у вас в казламордых методичках еще до сих пор про Петю?
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ты дебиляка, разберись уже, я зебил или козломордый?
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рад за тебя Затриманих під час блокади вугілля на Львівщині відпустили, поліція просить владу "негайно вирішити спірні питання" - Цензор.НЕТ 7451 но лучше б ты помалкивал о таком своем недостатке Затриманих під час блокади вугілля на Львівщині відпустили, поліція просить владу "негайно вирішити спірні питання" - Цензор.НЕТ 717
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Как там на бутылке, сидишь ровно, не ерзаешь?
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По твоим комментариям про "порохоботов", зеб.
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ого а шо есть разница?
Так все зебилоиды думают?
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ясно, для пороходебила все едино, все агенты кремля
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а я вот сижу и думаю... мало то им вломили! Они хотели голобородько на велику а получили клоуна на мерседесе.
Надо было так дать...
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40+% не?
Да и шо поезд сразу с москалей и во Львов телепортировался?
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Те, что 40+% , за каждое действие подписывались новых, если там ап стенку начнут убиваться, то всем тоже надо? Нееет! Люди проголосовали и все, теперь очередь требовать работу.
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Так работа кипит полным ходом... бизнес на крови от банды зеленского процветает!
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Хто про что а дурный кацап про Порошенка...
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возможно. но в этой рефолюции точно не будет места свиноподонкам и прихвостням свиновальца.
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ага зебилоиды и голобородько будет...
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не, без тупых порохоботов революция не состоится Затриманих під час блокади вугілля на Львівщині відпустили, поліція просить владу "негайно вирішити спірні питання" - Цензор.НЕТ 358
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Зебилы все равно в дурости побеждают...
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порхооботов превзойти по дурости никому не удастся Затриманих під час блокади вугілля на Львівщині відпустили, поліція просить владу "негайно вирішити спірні питання" - Цензор.НЕТ 2901
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не согласен! Только полоумный мог клоуна себе в президенты выбрать не или зебильный...
Погуглишь лучшие цитаты от клоуна про Украину, АТОшников, тех что на майдане митинговали?
...иди лучше слушай как зебил на пианино играет болтом!
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яка ще така революція? за що будемо боротися?
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Вы на раиси будете бороться против китайцев
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пиши україснькою, бо російською твоя думка трохи дебільнувата, бо ти російську не вчило.
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кацап задело слов "раисия"???
Ты лучше переводчик смени он у тебя кривой!
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ВИДЕО. Во Львовской области полиция разогнала участников акции, которые блокировали железнодорожные вагоны, груженые российским углем. "Новолицые" входят во вкус и уже серьёзно начинают "доставать". Глядя на видео, понимаешь, что времена Януковича - не за горами: https://news.liga.net/incidents/video/vo-lvovskoy-oblasti-politsiya-razognala-blokirovschikov-uglya-video
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Правда, я бы не назвал это началом революции. Это, скорее, второй этап становления Украины, как независимого ЕВРОПЕЙСКОГО государства. Первый был на Майдане 2013-2014. Сейчас идет закономерный исторический процесс. Кто бы что не говорил, сейчас время реванша прорашистских сил. Вернее даже не реванша, а вскрытия мокшанских консервов. Граждане Украины очень четко высказались, что со сРашкой нам не по пути. И сколько бы сейчас власть не закладывала в бюджет средств на усиление репрессивной машины, им это не поможет, так как в основе этой машины стоят люди. И полиция своим заявлением сейчас четко очертила рамки своего вмешательства в события такого рода. Нацгвардия тоже не станет вторым Беркутом. Подавлять народные волнения, которые при таких действиях монобольшинства не за горами, будет фактически некому. А уж сколько оружия находится сейчас на руках!..
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Ага, голубої... Або рожевої...
Заскриньте його слова!!!
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Похоже уже и полиция устала от зебильного бедлама
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За что штрафовать будут за бизнес зеленского на крови??? Когда ты уже сопля нажрешся!?
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Власті, це котрі узеленські??? - зараз вони до путєна подзвонять та спитають, що робити...
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Шо интересно. Когда в 2017-м, мусора ******* блокадников, порохоскіт радовался, зрадоёбы - переживали. Сейчас - порохоскіт вновь хлопает в ладоши, а переживают те же бывшие зрадоёбы. Совпадение?
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блакадников... ПНХ за пАребрик тварь!
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Блокадники в Ленинграде были. А это проплаченные деятели. Я даже догадываюсь кем.
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Порохоскiт? Мордва ты по каковски вещаешь?
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Шо интересно. Когда в 2017-м, мусора ******* блокадников Зескот дивився сватів і кричав про бізнес на крові а зараз пиз... по новому правильно *********** паличками тільки іскри з очей сиплятся в країні диджеталізація і перехід на нові технології
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Місцева влада це питання не вирішить . Вирішувати питання буде сам народ.
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Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї........че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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была б украинская полиция помогла блокирующим блокировать и оштрафовала б всю ж/д.а поскольку милиция не украинская.то и способствует сепаратистскому бизнесу в Украине...
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ВИДЕО. Во Львовской области полиция разогнала участников акции, которые блокировали железнодорожные вагоны, груженые российским углем. "Новолицые" входят во вкус и уже серьёзно начинают "доставать". Глядя на видео, понимаешь, что времена Януковича - не за горами: https://news.liga.net/incidents/video/vo-lvovskoy-oblasti-politsiya-razognala-blokirovschikov-uglya-video
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ЗеЛЯ - мародер! хватит торговать на крови!
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Революции происходят в 10-летнем цикле: 2004, 2014...следующая 2024 а пока набрать всем в рот собственного говна и выполнять все директивы отца украинской нации Зеленского. У него 73% против маргинальных 23%
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федя ***** иди уже домой 30 минут назад была пересменка...
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Если не будет критики клоуна, он так и останется "отцом украинской нации", а все вокруг так и будут сидеть с ртом полным говна. Если он пошел во власть, пусть привыкает, что его макают в говно по делу и без дела. Это полезно и для его же блага.
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А чем "маргинальные" лучше? При Порошенко так же разгоняли "блокадников". Голубана уже забыли? Была надежда, что Зеленский не будет уподобляться Порошенко. Но, пока разницы особой нету. Была информация, что уголь для предприятия Королевской. Если так, то, больше всего, это уголь даже не российский, а с копанок Королевской в ордло.
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Федор Бланк Навчись считати.1.-Кравчук-мирна передача влади.2.-Кучма-"Кучму-геть".3.-Ющенко-мирна передача влади.4.-Януковіч-"Зека геть".5.-Порошенко- мирна передача влади.6.-Арлекіно на очереді до Ростову. Затриманих під час блокади вугілля на Львівщині відпустили, поліція просить владу "негайно вирішити спірні питання" - Цензор.НЕТ 5406
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Вагоны с росийским углём. Я шо то запутался кто это на крови торгует? Это шо всё ещё Петя продолжает на крови торговать?? Ну тогда ЗЕкоманда должна пресечь эту торговлю на крови от барыги. ЗЕкоманда ведь не будет торговать на крови, ЗЕкловун ведь не какой то там барига мародёр. Остановим торговлю на крови!!!!
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О как! Порохоботы переобуваются на ходу, теперь они за Семена) Вот же гниды.
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О как! ЗЕбилы переобуваются на ходу, теперь они против Семена) Вот же гниды.
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хуже, зебилы теперь за "торговлю на крови".
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