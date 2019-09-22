 Затриманих під час блокади вугілля на Львівщині відпустили, поліція просить владу "негайно вирішити спірні питання"

Про це повідомляється на сторінці "Штаб блокади торгівлі з окупантами", інформує Цензор.НЕТ.

Голова обласної поліції Василь Віконський закликав місцеву владу вирішити "спірні питання".

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"З огляду на те, що питання перемістилось у політичну площину, звертаюся до місцевої влади і керівництва вугільного підприємства з проханням негайно вирішити спірні питання. Поліція розблокувала шлях. Тепер ви маєте знайти вирішення проблеми. Особи запрошених у поліцію громадян буде встановлено, порушників оштрафовано і всіх їх відпустять", - заявив він.

Нагадаємо, 21 вересня на залізничній станції "Соснівка" у Львівській області поліція розігнала учасників блокади вагонів із російським вугіллям. У Національній поліції повідомили, що під час заходів щодо розблокування руху поїздів на Львівщині постраждали 8 поліцейських. Було затримано 28 учасників акції.