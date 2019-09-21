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 Політика України
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Все про:Порошенко (9714) Путін (10845) політв'язні (1045) полонені (551)

 Для Путіна заручники - розмінна монета для скасування санкцій, підтримки або тиску на когось в Україні, - Порошенко

П'ять років Кремль утримував українців для тиску на міжнародну спільноту, щоб купити собі скасування санкцій або використовувати їхній політичний вплив усередині України.

Про це лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.

"Перше обговорення прізвища Сенцова було через два тижні після його незаконного арешту. П'ять років Путін категорично відмовлявся це обговорювати, незважаючи на величезний тиск. Потім додався Сущенко, потім додався Балух, потім додалися інші. Не було жодної розмови, як би ми не говорили про політв'язнів. Путін розглядав заручників як розмінну монету. І цим він купував можливе скасування санкцій. Або намагався підтримати когось, наприклад Медведчука. Або, навпаки, вдарити по комусь, наприклад по Порошенку", - підкреслив п'ятий презитент України.

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Унаслідок рішення Морського трибуналу в Гамбурзі утримувати українських моряків надалі ставало ризикованим для Росії. Тому агресор пішов на широкий обмін, намагаючись відбілити свою міжнародну репутацію.

"Якби не було виконано це рішення суду, точніше Трибуналу в Гамбурзі, яке було розпочато позовом відразу ж після подій у листопаді після акту агресії в Керченській протоці, російські кораблі могли б заарештовувати в будь-якій частині світу. І рішення арбітражу, де повністю визнано, що Україна діяла в суворій відповідності з міжнародним правом, Україна надала достатні неспростовні докази, Росія була зобов'язана якнайшвидше, негайно відпустити наших моряків без жодних попередніх обговорень і умов. Путін чітко усвідомлював цю небезпеку, яка створила додаткову мотивацію для того, щоб вирішити це питання саме зараз", - зазначив Петро Порошенко.

Він нагадав, що за час його президентської каденції вдалося повернути понад три тисячі полонених - героїв не менших ніж ті, кого вдалося витягнути зараз. Водночас абсолютно неприпустимо, щоб звільнені українські моряки після повернення додому давали свідчення слідчим органам країни-агресора.

"Зараз, принаймні за заявами Слідчого комітету Росії, вони збираються продовжувати допитувати наших моряків. Вони у них, виявляється, все ще підозрювані. Але наших моряків мають випустити без жодних умов, бо це прецедент для виконання рішень міжнародного суду. Я б не тягнув ковдру на себе, що нібито там арбітраж зіграв або переговори з Путіним. Є результат - виграла Україна. Ми боремося за своїх. І я всіх із цим вітаю", - підкреслив Петро Порошенко.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149752
 
   
 Топ коментарі
 
Видимо поэтому Петя и подкинул хуйлу две дюжины наших моряков .. Для Путина заложники - как разменная монета для отмены санкций, поддержки или давления на кого-то в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3540
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О как зелетролли раскудахтались. А в темах об обстрелах и и пряником не заманишь.
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Или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко", - подчеркнул пятый президент Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3149752

Это вообще какая шиза когда человек о себе говорит только в третьем лице? Иногда ещё в первом, но только во множественном числе (мы сказали, мы были на допросе, мы заявили)
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беня приезжай уже!
хароший турьма сидеть будешь, брат.....
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Ну, не знаю -- последнюю пятилетку, если цеплялки и были по трассе какие-нить? -- ну там, на стоянках -- русаков и беларусов не любят. ...бухают, шумят...
Наши хлопцы, шо на панов рулят под польскими номерами -- флажки украинские вешают под лобовухой -- шо б тоже поспать не мешали...*)
...позавчера был конфликт пустяшный -- заехал на загрузку, то ли кацап, то ли хохол -- два флажка торчали ... ?
...а я, как раз там был -- он шо-то клешнями помахал, шо ему мешаю... ...я не отреагировал -- токо сплюнул в окно. На всех оборачиваться -- шею свернёшь! *)
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Для Пороха каждый человек пешка на шахматной доске в его алкашном мозгу, для Нетаньяху каждый человек- человек
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