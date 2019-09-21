 Викинути програму за дві хвилини до ефіру - це замах на свободу слова, розмовляти з Коломойським будемо виключно в суді, - Єлізаров про ситуацію з Шустером

Таку думку висловив в інтерв'ю Цензор.НЕТ партнер Шустера Павло Єлізаров.
Він нагадав, що в 2015 році програму "Шустер LIVE" прибрали з ефіру "1+1" і тоді більшість представників медіаспільноти проігнорували цю подію, вважаючи її корпоративним конфліктом. "Ми це розглядали тоді як замах на свободу слова. Бо в жодній країні світу і навіть в Україні жоден власник каналу і канал не дозволяли собі викидати ток-шоу за дві хвилини до ефіру. Савік вже стояв загримований на майданчику, вже відлік часу почався, коли Ткаченко мені зателефонував", - повідомив Єлізаров.
За його словами, в Україні "власник каналу за завданням влади може викинути шоу за дві хвилини до ефіру", і це сприймають як норму: "А потім всі обговорюють не тиск на свободу слова, а намагаються піти в обговорення фінансових питань і власності медіа".
"Я розглядаю 2015 рік - це дата, коли нас викинули з ефіру у Коломойського, - як замах на свободу слова в прямому сенсі. Коли людина, не маскуючись, просто бере і викидає програму з ефіру. Настав час, коли він сам захотів про це поговорити, і ми готові з ним зараз розмовляти на цю тему. Розмовляти ми з ним будемо виключно в суді", - наголосив Єлізаров.
Він підтвердив, що позов підготовлено і буде подано в понеділок. "Позовна вимога повністю готова. Наш позов на 100 мільйонів гривень до Коломойського про захист честі і гідності та спростування неправдивої інформації щодо мерів - з приводу того, що ми беремо гроші", - повідомив Єлізаров.
Щоб подати позов, необхідно знати адресу прописки Коломойського. "Савік його про це в ефірі запитав. Тому, якщо він захоче, він може відправити Савіку sms - він знає телефон - зі своєю адресою", - пояснив Єлізаров.
Він спростував всі звинувачення, висловлені Коломойським в ефірі "Свободи слова", і пояснив, що опублікований згодом документ підтверджує протиріччя в словах олігарха щодо фінансування шоу Шустера у 2015 році. Також не відповідає дійсності заява про недотримання контракту: поки була можливість, шоу виходило на каналі 3s.tv і сигнал також подавався на канал "1+1", що повністю відповідало контрактним умовам. Це підтверджено документами.
Нагадаємо, 18 вересня 2015 року шоу "Шустер LIVE" не вийшло в ефір "1+1". Згідно із заявою, канал вважає, що "в ситуації, яка склалася в країні за останні кілька днів, суспільство вже вкрай напружене і політизоване, і канал не готовий розпалювати його ще більше".
2 жовтня студію почали перевіряти податківці.
У грудні 2015 року Ігор Коломойський заявляв, що причиною розірвання контракту між телеканалом "1+1" і "Студією Савіка Шустера" стала, насамперед необ'єктивність програми "Шустер Live".
А по словам представителя Савика, Коломойский выкинул шоу по приказу власти Порошенко
Об этом она сказала в программе "Рандеву" на "5 канале", в которой общалась с главой "Европейской солидарности" Петром Порошенко.
"Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Порошенко рядом со мной, соответственно, мое обращение предыдущее, где вы говорили: "А когда Порошенко придет?" Вот пришел", - сказала она.
Соколова показала видео, сделанное на встрече во Львове, где она со сцены призывала президента прийти на "Рандеву". Под команду журналистки "три-четыре" толпа проскандировала: "Зеленский, не ссы".
Предлагаем посмотреть видео программы (с 12:59):
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329536-ne_ssy_sokolova_brosila_vyzov_zelenskomu
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Зеленський також не хоче...трівень не той...
Папа так само сказав, ***** курити бамбук...
Время снимать маски
Интернет-помойка как и Вселенная не имеет размеров.
Вам что, академик Павлов лишнюю хромосому подшил на Пороха гавкать по делу и без дела ? 😁
Пусть судятся ✌🏻 Государству Украине это все только на пользу
Это поколение такое, тогда иначе нельзя было. Там все замазаны.
Есть очень редкие исключения.
Должны придти молодые и незаляпанные. Не состоявшие и не участвовавшие.
и как финансист - он жлоб и у всех копейку и рота вытащит и себе поставит.... финансист бо
честно если? - если не думать о Украине - совсем неплохой през....
На жлобстве и прогорает всю жизнь
Если бы не......,то я бы подумал,что это постановочный сюжет.
Один - власник не лише канальчика, а й всієї України + роботодавець пре-зе-дента.
А другий вправно вливав лайно у голови і так дуже недалекого населення і відробляв замовлення.
Продовжують загиджувати черепну коробку гоям.
Теперь тебя Барышевский суд посодит.
И поделом, не нужно было Шустрика прессировать.
Теперь кудряшками Бени серьезно займется Роттердам+ 😁
https://youtu.be/7QOHHoBAqqA
И все им виноваты, и все им не так .
Скоро эти плевки зелёные будут клясть шута за все что можно и нельзя...
Вот в чем отличается этот сброд, от истинных порохоботов..
***!
Как я горжусь что я порохобот...
Кстати...
Шо там с свинарчуками?
Посадили?
Гавно в озере в Борисполе поругали? Да.
"Разбойника" из зала выгнали? Выгнали.
Что еще надо, какая "карупцыя", про нее не говорят уже, значит нет ее. А если где-то и есть, то это Порошенко виноват
Хто надав йому ефір?