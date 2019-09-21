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 Суспільство
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Все про:Коломойський (575) Шустер (133) Єлізаров (5)

 Викинути програму за дві хвилини до ефіру - це замах на свободу слова, розмовляти з Коломойським будемо виключно в суді, - Єлізаров про ситуацію з Шустером

18 вересня 2015 року, коли з ефіру "1+1" раптово зняли програму "Шустер LIVE", в Україні стався замах на свободу слова.

Таку думку висловив в інтерв'ю Цензор.НЕТ партнер Шустера Павло Єлізаров.

Він нагадав, що в 2015 році програму "Шустер LIVE" прибрали з ефіру "1+1" і тоді більшість представників медіаспільноти проігнорували цю подію, вважаючи її корпоративним конфліктом. "Ми це розглядали тоді як замах на свободу слова. Бо в жодній країні світу і навіть в Україні жоден власник каналу і канал не дозволяли собі викидати ток-шоу за дві хвилини до ефіру. Савік вже стояв загримований на майданчику, вже відлік часу почався, коли Ткаченко мені зателефонував", - повідомив Єлізаров.

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За його словами, в Україні "власник каналу за завданням влади може викинути шоу за дві хвилини до ефіру", і це сприймають як норму: "А потім всі обговорюють не тиск на свободу слова, а намагаються піти в обговорення фінансових питань і власності медіа".

"Я розглядаю 2015 рік - це дата, коли нас викинули з ефіру у Коломойського, - як замах на свободу слова в прямому сенсі. Коли людина, не маскуючись, просто бере і викидає програму з ефіру. Настав час, коли він сам захотів про це поговорити, і ми готові з ним зараз розмовляти на цю тему. Розмовляти ми з ним будемо виключно в суді", - наголосив Єлізаров.

Він підтвердив, що позов підготовлено і буде подано в понеділок. "Позовна вимога повністю готова. Наш позов на 100 мільйонів гривень до Коломойського про захист честі і гідності та спростування неправдивої інформації щодо мерів - з приводу того, що ми беремо гроші", - повідомив Єлізаров.

Щоб подати позов, необхідно знати адресу прописки Коломойського. "Савік його про це в ефірі запитав. Тому, якщо він захоче, він може відправити Савіку sms - він знає телефон - зі своєю адресою", - пояснив Єлізаров.

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Він спростував всі звинувачення, висловлені Коломойським в ефірі "Свободи слова", і пояснив, що опублікований згодом документ підтверджує протиріччя в словах олігарха щодо фінансування шоу Шустера у 2015 році. Також не відповідає дійсності заява про недотримання контракту: поки була можливість, шоу виходило на каналі 3s.tv і сигнал також подавався на канал "1+1", що повністю відповідало контрактним умовам. Це підтверджено документами.

Нагадаємо, 18 вересня 2015 року шоу "Шустер LIVE" не вийшло в ефір "1+1". Згідно із заявою, канал вважає, що "в ситуації, яка склалася в країні за останні кілька днів, суспільство вже вкрай напружене і політизоване, і канал не готовий розпалювати його ще більше".

2 жовтня студію почали перевіряти податківці.

У грудні 2015 року Ігор Коломойський заявляв, що причиною розірвання контракту між телеканалом "1+1" і "Студією Савіка Шустера" стала, насамперед необ'єктивність програми "Шустер Live".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149751
 
 
 Топ коментарі
 
Твою мать! Так выходит Шустрика таки не Порох, а Коломойский заткнул? Да что ж это такое! Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 5064
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У зебилов паника, срочно ищут ответы в методичках, а там только про Порошенко Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 498
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зебобик, ты хоть статью прочитал ? Или вас там в Трускавце не всем буквам выучили ?
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а при чем здесь Украина если одна особь щироукраинской реформаторской национальности украла деньги у другой группы особей?
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ЗЕбилы в панике. Топить за Шустера как они за него топили при Пете..это значит быть против Бабломойского, а как можно быть против хозяина?? Топить за Бабломойского это значит быть против Шустера за которого они тут жопу рвали на кресты и визжали Свабода СЛова Свабода СЛова!!.....Бедные ЗЕбилы, вот Беня их дресирует на скоростное переобувание так дресирует..
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Так вот где собака порылась) так это беня выкинул шустрика, а не Порох... Как вам, зебильо?
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В тексте статьи написано «выкинул собственник по приказу власти»
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ага, Беня выкинул Шустера по приказу Порошенко Ну прям совсем правдиво выглядит. Впрочем для вас, зебилов, и не такая отмазка сойдет.
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По его словам, в Украине "владелец канала по задаче власти может выкинуть шоу за две минуты до эфира" Источник: https://censor.net.ua/n3149751
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по моим словам, в соседней квартире живут рептилоиды и облучают всех вокруг.
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Это к врачу

А по словам представителя Савика, Коломойский выкинул шоу по приказу власти Порошенко
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Вообще то собственник может выкинуть любое шоу, уволить кого хочет, и вообще действовать как хочет, конечно же в рамках законодательства. На то он и собственник.
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А для чего контракты заключают. Учатся правильно печатать?
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Бизнес контракт это не "католическая свадьба", любой бизнес контракт всегда также предусматривает и "расторжение брака".
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Правильно. Но уверен, там нет пункта расторжения по желанию коломойши в любое время.
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На реплику коломойши савику "Там еще оффшорный контракт есть." пошли титры и голос савика все тише и тише. Савик сам не прочь от налогов уйти.
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...Журналистка Янина Соколова пригласила президента Украины Владимира Зеленского на "некомплементарное" интервью.

Об этом она сказала в программе "Рандеву" на "5 канале", в которой общалась с главой "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

"Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Порошенко рядом со мной, соответственно, мое обращение предыдущее, где вы говорили: "А когда Порошенко придет?" Вот пришел", - сказала она.

Соколова показала видео, сделанное на встрече во Львове, где она со сцены призывала президента прийти на "Рандеву". Под команду журналистки "три-четыре" толпа проскандировала: "Зеленский, не ссы".

Предлагаем посмотреть видео программы (с 12:59):
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329536-ne_ssy_sokolova_brosila_vyzov_zelenskomu
...
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Скажіть, а ви особисто, будучи б президентом, зустрілись би з гамном?
Зеленський також не хоче...трівень не той...
Папа так само сказав, ***** курити бамбук...
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Пусть судятся. Пусть вся эта подноготная вскроется уже

Время снимать маски
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Скандалы.Интриги.Расследования. Разборки,словоблудия и похождения выживающих из ума лиц преклонного возраста еврейской национальности занимают львиную долю новостей на сайте "Цензор.НЕТ"!!
Интернет-помойка как и Вселенная не имеет размеров.
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Шустер работая на Бенином Г+Г прокинул Беню на бабло, шо то они там не поделили...теперь внимание вопрос - для пересичного ЗЕбила стоит не тривиальная задача -- как сюда приплести Петю, и главное как сделать Петю виноватым в зашкваре Шустера и Бени??? ...Ну шо ЗЕбильё осилите задачку..Петю сюда примажете???
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Он и без примазки тянет на минимум, ДЕСЯТКУ. Можно с экономить время.
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О !

Вам что, академик Павлов лишнюю хромосому подшил на Пороха гавкать по делу и без дела ? 😁
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Конечно знаю, у него собачки такие говорящие ЗЕльоные. 😁
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Не, я не могу))))) те же самые рожи, которые тут пять лет сраку рвали:Парашенка, руки прочь от Савикаааааа!!!!... теперь соревнуются, кто его гнуснее обзовет)))) фууу, какие же зебилы простигосподи оказывается...
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шустрая проститутка это светоч перестройки и реформизма? и даже онжыдеть?
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Сафик не оправдал надежд и вложенных в него денег,попытался укусить своего кормильца. Обоих на их истерическую родину
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Шо Лера не спится, как ты там написала, НЕ, Я НЕ МОГУ. Найди IVI там эротика.
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Савик потянет в суд Беню, Беня сдаст Петю, что это было прямое указание из АП Порошенко

Пусть судятся ✌🏻 Государству Украине это все только на пользу
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по моему скорее коломой шустрого засудит и разденет.
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Я давно говорю, что всех, кто старше определенного возраста, надо потихоньку отстранять.
Это поколение такое, тогда иначе нельзя было. Там все замазаны.
Есть очень редкие исключения.

Должны придти молодые и незаляпанные. Не состоявшие и не участвовавшие.
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нету таких. никогда не было , ни в одной стране. и никогда не будет.
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Так в Киеве уже была такая молодая команда рехворматоров в гор совете..все такие молодые инициативные, все новые лица..правда через годик развели такие схемки и такую коррупцию шо "старые лица" аж офигели от прыти молодых рехворматоров. Они и не знали шо так можно было. Вот точно такие же новые лица у ЗЕбилов пришли в прислуге урода....Уже ясно шо скоро за Пете плакать будут
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Да, Петя ещё приютил некоторых в будке потом
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ага, типа свадебного фотографа, ну а шо, на нужную кнопку тыкать по команде и шимпанзе можно научить
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зацепились украинцы - ставлю на беню в суде! Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 2007
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по любому бенджамин своего воровитого соплеменника обдерет по полной. Не только бабло вернет по суду но и удвоит .
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беня финансист - не президент ни разу....
и как финансист - он жлоб и у всех копейку и рота вытащит и себе поставит.... финансист бо
честно если? - если не думать о Украине - совсем неплохой през....
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Жлоб он, а не финансист.

На жлобстве и прогорает всю жизнь
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Да,он так прогорает,что все уже памперсы заготовили,рукописи-то не горят,тем более банковские проводки. Викинути програму за дві хвилини до ефіру - це замах на свободу слова, розмовляти з Коломойським будемо виключно в суді, - Єлізаров про ситуацію з Шустером - Цензор.НЕТ 470А призыв не трогать молодую команду,так это вообще шедевр.
Если бы не......,то я бы подумал,что это постановочный сюжет.
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Два пархатих ********* в Україні.
Один - власник не лише канальчика, а й всієї України + роботодавець пре-зе-дента.
А другий вправно вливав лайно у голови і так дуже недалекого населення і відробляв замовлення.
Продовжують загиджувати черепну коробку гоям.
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Беня, как-то неудобно вышло.

Теперь тебя Барышевский суд посодит.
И поделом, не нужно было Шустрика прессировать.

Теперь кудряшками Бени серьезно займется Роттердам+ 😁
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беня? я уже хочу видеть етот суд в Америке .... Викинути програму за дві хвилини до ефіру - це замах на свободу слова, розмовляти з Коломойським будемо виключно в суді, - Єлізаров про ситуацію з Шустером - Цензор.НЕТ 6664
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ни этой беглой мрази чтото блеять про тарифы.
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Прикольно, 4 года молчали. А когда про деньги спросили, сразу в суд и "покушение на свободу слова". Получается что "свободу слова" ровно только за деньги. Без денег нет свободы слова.
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Беня повертай 6 млрд. дол, а то сядеш з порохобаригою.
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Судя по опусам гонококов, то 73 процента это бездельники и импотентов по жизни,все ждущие манны небесной от жизни.
И все им виноваты, и все им не так .
Скоро эти плевки зелёные будут клясть шута за все что можно и нельзя...
Вот в чем отличается этот сброд, от истинных порохоботов..
***!
Как я горжусь что я порохобот...
Кстати...
Шо там с свинарчуками?
Посадили?
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***,если бы не ваши 27%,страна бы рассыпалась.. Викинути програму за дві хвилини до ефіру - це замах на свободу слова, розмовляти з Коломойським будемо виключно в суді, - Єлізаров про ситуацію з Шустером - Цензор.НЕТ 9203
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Да ,это новые лица и у них новые кабинеты во власти.
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Уже столько дней Президента прошло,а кто коррупцию расстреливает? даже дыма не видно только видно прилив и отлив Викинути програму за дві хвилини до ефіру - це замах на свободу слова, розмовляти з Коломойським будемо виключно в суді, - Єлізаров про ситуацію з Шустером - Цензор.НЕТ 4999
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лесника уволили? Уволили.
Гавно в озере в Борисполе поругали? Да.
"Разбойника" из зала выгнали? Выгнали.
Что еще надо, какая "карупцыя", про нее не говорят уже, значит нет ее. А если где-то и есть, то это Порошенко виноват
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Хто, взагалі, дозволив Шустеру вести підривну роботу проти України?
Хто надав йому ефір?
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Какая на)(й свобода слова в воюющей стране
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Неудобно спать на потолке,непонятно к чему этот высер.
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)) улыбнуло стояние загримированного савика. когда то, в далёкие годы постоянных пятилеток застоя, был такой же, но и совсем другой савик, - валентином зориным кликали. и от однажды, его вообще непонятно каким ветром в уни, где тогда учился, занесло. нас студентов, по теперешнему мы назывались бы тогда "брежнеботами", согнали после пар в актовый зал, как и щас савикову массовку в студию, с блиц инструктажом по прихлопам и притопам в нужные моменты. вопросы из зала, ну это понятно, были розданны правильные и со вкусом. нам самим такие и в голову не могли даже прийтить. и вот тоже, поднимает случайный студент из зала случайно руку, а ему тогдашний "савик" грит, - пста, ваш вопрос. вопрос: - валентин сергеевич, расскажите пста о кухне 9й студии )))))))) почти все из нас и понятия не имело, шо там есть какая-то кухня )))))). ну и валентин сергееич, как ни в чём не бывало начинет рассказывать: - да чё, гримируют, лоб пудрят, шоб не блистел от пота, от софитов то жарко,......... сейчас у савика даже напудренный лоб блистать от пота мог бы. уже не от софитов, а сааааааавсем от другой температуры ))
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Забавно посмотреть, как те, кто 4 года сильно переживал за Шустера и свободу слова, притесняемую кровавым барыгой, теперь обсирают его же ради Коломойского.
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Шустер это классический образец продажное этнической журналистики. Думал уже никогда не увижу это опущенное вскрывшееся чмо. Да собственно я его и не вижу так как смотреть дерьмище которое этот опущенец выливает на тех кого желает "законтачить" своей "помойкой" мне, как говорит, "в падлу". Викинути програму за дві хвилини до ефіру - це замах на свободу слова, розмовляти з Коломойським будемо виключно в суді, - Єлізаров про ситуацію з Шустером - Цензор.НЕТ 2220 А вот копрофилам говно вкусняшка...
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