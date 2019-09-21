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Все про:Донбас (13074) Золоте (13) Комарницький (5)

 Відкриття КПВВ "Золоте" і розведення сил мають бути безпосередньо пов'язані, - глава Луганської ВЦА Комарницький

Розведення сил у районі міста Золоте має бути прив'язане до відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду між підконтрольною і окупованою частинами області.

Про це заявив у коментарі hromadske керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання до Мінської групи, але я думаю, що відкриття КПВВ "Золоте" та розведення сил мають бути безпосередньо повʼязані", - сказав Комарницький.

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Він також повідомив, що в четвер, 19 вересня, КПВВ "Золоте" відвідав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.

"Новак приїхав, подивився, яка готовність із нашого боку КПВВ. Ну і не все закінчується на КПВВ, тому подивилися стан інфраструктури, яка є далі", - додав глава ВЦА.

Зазначимо, що "Укравтодор" не повідомив, що керівник держагентства був на КПВВ "Золоте". Про відвідання пункту пропуску написав сам Славомір Новак на своїй сторінці у фейсбуці, помилково вказавши, що "Золоте" розташоване на Донеччині.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149750
 
 
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суета сует - все суета. от Екклесиаста. реального продвижения к миру не будет.
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9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Відкриття КПВВ "Золоте" і розведення сил мають бути безпосередньо пов'язані, - глава Луганської ВЦА Комарницький - Цензор.НЕТ 150610 Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
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1. ніякого разведення, тільки відведення окупаційних військ.
2. ніякого новго КПВВ, тому що лугандонам #некуйшастать
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