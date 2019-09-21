 Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
З відповідною вимогою виступив Комітет із розвідки Палати представників і співголова групи підтримки України в Конгресі конгресмен Марсі Каптур.
"Сьогодні преса вказує, що подана представником розвідки скарга, в рамках захисту для викривачів порушень, щодо можливого порушення президентом Трампом засад національної безпеки може стосуватись України", - йдеться в заяві Каптур.
Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Дональд Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.
Ну с 73% зебильностью не удивительно.
Они могут себе многое позволить.
Там живут не по понятиям,а таки по законам
Всем мало не покажется
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
По планете в последнее время к власти приходят популисты
Добром это точно не кончится.
В следующий раз природа попробует с пчелами или муравьями
ринок елитних сапиенсов.
може наш ЗЕ розмову в інтернет заллє ?
Трампушка : Вова ..."кемску" волость хочу
Вова : а не многовато ли ?
Трампушка : тогда пол Украины ...или ты вообще не одного гектара не продаш ...всё заберу...
Вова : тихо забившись в угол ...скулит и сосёт ..."лапу"
Трампушка : вот и договорились ...а я с "монсантой" уже давно договорился ...
Не нравится мне этот хор,который поет по заказу
Чмоки чмоки.
Это называется большевизм
Або вот шедевр від зєліків:
"Это вы, суки, виноваты!!! Если бы Порох лучше работал, то мы за этого придурка зелёного, не голосовали!..." не моє, стирено в сусідній темі.
С улыбкой светлого лица
Володя вышел из отца
И рад за Вову каждый лох
Что на трусах он не засох...
3 ч. ·
ІСТОРИЧНА МІСІЯ УКРАЇНИ - ЗНИЩИТИ МОСКОВСЬКУ ІМПЕРІЮ
Відомий український правник та дипломат, Володимир Василенко, ще рік тому виступив з надзвичайно ґрунтовною промовою, яка тоді потонула в довколишньому медіалайні, а насправді її навмисно проігнорували. Ось головні тези промови:
• Московія вважає Україну своїм екзистенційним ворогом, наголошую - не просто ворогом, а екзистенційним ворогом, і це повинні усвідомити всі українці.
• Війна розпочалася не 20 лютого 2014 року, вона розпочалась понад 300 років тому, вона триває зараз, і триватиме доки перемогу в цій війні не одержить одна зі сторін.
• Історична місія України полягає в остаточному знищенні московської імперії.
• Гібридна війна Московії проти України має 2 складники: 1) збройна агресія; 2) гуманітарна агресія.
• Гуманітарна агресія має 4 складники:
а) мовно-культурна війна, яку Московія веде весь час проти України;
б) інформаційно-пропагандистська війна;
в) війна проти української історичної пам'яті;
г) конфесійна війна.
• Гуманітарна агресія є страшнішою за збройну!
• Якщо гуманітарна агресія проти якоїсь держави закінчується успішно, то держава просто зникає.
• Сьогодні першочергове завдання (тактичний пріоритет) полягає не в тому, щоб негайно звільнити окуповані території, а у тому, щоб не зазнати ще більших територіальних втрат та принизливої воєнної ганебної поразки.
• Сподівання на перемогу у війні проти Московії, повернення окупованих територій - це стратегічний пріоритет.
• Зараз вкрай потрібними є рішучі дії влади, спрямовані на безжальне знищення ворожої агентури, яка вільно почуває себе в цій країні, придушення п'ятої колони і припинення активної та шкідливої діяльності корисних ідіотів, яких, на жаль, ще дуже багато в цій країні, і які не усвідомлюють, що діють на користь ворога.
• Ми повинні зрозуміти, що збройна агресія Московії відбувається не на сході України. Інформпростір рясніє виступами політиків, журналістів, експертів, що у нас іде "війна на сході України". Та немає війни на сході України, є війна проти всієї України і війна на знищення України! Оце треба розуміти!
Повністю промову пана Василенка можна прочитати на нашому сайті (там же є лінк на відео його виступу) ▶️ http://radiolemberg.com/…/misiya-********-znyshchyty-moskov…
Зе бы посоветовал первому искупиться,те выдать свою версию разговора
Так что ему и выкладывать стенограмму
Предоставляю...
-- Меня грохнут!
-- Но вы же Президент -- рулите!
-- Я не умею!
-- Тогда вас грохнут...
-- Так шо ж мне теперь делать?
-- Я не знаю... ...поробуйте другой наркотик... ?
Утверждение прозвучало в эфире программы "Рандеву" на 5 канале, отметив, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности составляющей - это выдумки президента России Владимира Путина.
"Никакой сделки Штайнмайера не существует в природе. Есть соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", - подчеркнул Порошенко.
Он подтвердил, что действительно звучали предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. По его словам, есть ряд условий:
должен быть сформирован компонент безопасности
проведена безупречная организация выборов
ОБСЕ должна признать их соответствующими критериям ОБСЕ,
выборы должны быть свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан.
По словам Порошенко, в случае выполнения всех условий Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.
"Никаких других позиций по перетасовках, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул лидер "ЕС".
Также Порошенко в разговоре с ведущей Яниной Соколовой рассказал о последней встрече в Берлине лидеров стран: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Петра Порошенко.
"Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написана Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они преподают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите", - рассказал лидер "ЕС".
"Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - отметил пятый президент Украины.
"Рандеву" с Яниной Соколовой
скрин видео
При этом, Порошенко предостерег украинскую власть от российского коварства.
"Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот - мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах", - подчеркнул он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329535-formuly_shtajnmajera_ne_sushchestvuet_poroshenko_sdelal_gromkoe_zajavlenie
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Выживший
@Hlopak_
·8 ч
Мальчик Зеля попал в предвыборный замес на выборах президента США. Справа Трамп, который считае его пустым местом, а Беню - преступником, слева Байден, друг Пети и фанат Майдана. Тупик. Сидит мальчик Зеля и не знает что делать, только сопли зеленые пускает.