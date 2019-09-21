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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2817) Конгрес США (275) Трамп (1988)

 Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського

Конгресмени звернулися до адміністрації президента США з вимогою надати стенограму розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

З відповідною вимогою виступив Комітет із розвідки Палати представників і співголова групи підтримки України в Конгресі конгресмен Марсі Каптур.

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"Сьогодні преса вказує, що подана представником розвідки скарга, в рамках захисту для викривачів порушень, щодо можливого порушення президентом Трампом засад національної безпеки може стосуватись України", - йдеться в заяві Каптур.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Дональд Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149749
 
   
 Топ коментарі
 
та что там конгрессмены... нам все Украиной теперь уже интересно))))
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Вот это попадалово.
Ну с 73% зебильностью не удивительно.
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а я хуйло не переношу ...далі ...та мені однаково хто там ...вони для своїх країн працюють і в Штатах і в Росії є свої народи і їм вирішувати хто їм подобається а кого не переносять ...а на кого працює "наше" чудо в пір"ях ?
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Трамп - документы давай - а то и всего мира будет мало )))
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а я ***** не переношу ...далі ...та мені однаково хто там ...вони для своїх країн працюють і в Штатах і в Росії є свої народи і їм вирішувати хто їм подобається а кого не переносять ...а на кого працює "наше" чудо в пір"ях ?
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та что там конгрессмены... нам все Украиной теперь уже интересно))))
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Вот это попадалово.
Ну с 73% зебильностью не удивительно.
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да пусть этого маразматического старпера уберут сами американцы,не втягивая украину в свои разборки.Тем более.что трамп для сирии готов пожертвовать интересами (и территорией) украины.нах нам такой "союзничеГ" ?
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Да американцам как то по.
Они могут себе многое позволить.
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Зелена шмаркля за 100 днів вже вляпався в міжнародний шкандаль.
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Якщо Трамп вмовить зелю злити компромат на Байдена, то буде капець....
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Тебе не понять.
Там живут не по понятиям,а таки по законам
Всем мало не покажется
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Если и Трамп обращался с такой просьбой,то значит доверяет Зеленскому,так как к Пеце он относился как к злодею и брехуну
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а чо ж не доверять - оба клоуна, оба ставленники х.йла - одно дело делают ...
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Кто не видел, воспряньте 3-х минутным роликом об Украине
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
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Геополітика Трампа-Путлера доведе до словянського геноциду..
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Быстрее бы американский народ выбрал бы себе другого президента, более адекватного, чем Трамп.
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Это точно. Там есть свои 73 процента Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 9414
По планете в последнее время к власти приходят популисты
Добром это точно не кончится.
В следующий раз природа попробует с пчелами или муравьями
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Шифер, можно делать деньг! Стенограмму в подарочной упаковке лакшари класса на
ринок елитних сапиенсов.
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я би теж послухала.
може наш ЗЕ розмову в інтернет заллє ?
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Ааааа))) тогда я наконец пойму, что видела все, и больше меня ничем не проймешь
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розмова мала приблизно такий зміст
Трампушка : Вова ..."кемску" волость хочу
Вова : а не многовато ли ?
Трампушка : тогда пол Украины ...или ты вообще не одного гектара не продаш ...всё заберу...
Вова : тихо забившись в угол ...скулит и сосёт ..."лапу"
Трампушка : вот и договорились ...а я с "монсантой" уже давно договорился ...
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это ж сколько бояры ты употребил для таких фантазий? Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 5788
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ні ...тільки п"ять хвилин "95ї підворотні" переглянув (вибач на більше мій шлунок не витримав)
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Трудная задача конечно. Ведь реально ЗЕ чист. Все события с Байденом были раньше. Тут подляна в том что сыграть на Трампа и что там просят предоставить. Но вдруг Байден выиграет выборы у себя. Это кажись в 21 году---скоро. Как тогда быть ЗЕ? Я бы приболел перед поездкой в ООН. Там в коридорах на 5 мин слушать Тремпеля и кивать в такт башкой?
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А наша зрада почему молчит?не требует обьяснений
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Привет Лала
Не нравится мне этот хор,который поет по заказу
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Продолжение почему не пишите ? Что бабку за екстремизм привлекают и проверяют на связи с шаманом
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«Ніякого відношення я до цієї формули не маю, в очі її не бачив до того, як вона була запроваджена», − заявив Порошенко, відповідаючи на питання, чи є формула Роттердам+ його домовленістю з олігархом Рінатом Ахметовим.
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Ты Вовородицу с днюхой поздравлял? А папу Зеленского за то, что не успел вытащить и теперь благодаря ему оргазмируют 73% населения Украины?
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Папа Зеленського тут ні до чого. Грав би вова далі на роялі і в 95 кварталі, якби не 73%.
Або вот шедевр від зєліків:
"Это вы, суки, виноваты!!! Если бы Порох лучше работал, то мы за этого придурка зелёного, не голосовали!..." не моє, стирено в сусідній темі.
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Тут вчера кто0то выкладывал гениальное Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 2815
С улыбкой светлого лица
Володя вышел из отца
И рад за Вову каждый лох
Что на трусах он не засох...
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У наркомана подгорает не-по детски. Наверняка наш лошарик обещал возбудить уголовное дело против сына Байдена. Если так, то скальп Зеленского будет висеть в Овальном кабинете над пианино "УКРАИНА" на зелёном фоне инкрустированном велосипедами.
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Radio Lemberg
3 ч. ·

ІСТОРИЧНА МІСІЯ УКРАЇНИ - ЗНИЩИТИ МОСКОВСЬКУ ІМПЕРІЮ
Відомий український правник та дипломат, Володимир Василенко, ще рік тому виступив з надзвичайно ґрунтовною промовою, яка тоді потонула в довколишньому медіалайні, а насправді її навмисно проігнорували. Ось головні тези промови:
• Московія вважає Україну своїм екзистенційним ворогом, наголошую - не просто ворогом, а екзистенційним ворогом, і це повинні усвідомити всі українці.
• Війна розпочалася не 20 лютого 2014 року, вона розпочалась понад 300 років тому, вона триває зараз, і триватиме доки перемогу в цій війні не одержить одна зі сторін.
• Історична місія України полягає в остаточному знищенні московської імперії.
• Гібридна війна Московії проти України має 2 складники: 1) збройна агресія; 2) гуманітарна агресія.
• Гуманітарна агресія має 4 складники:
а) мовно-культурна війна, яку Московія веде весь час проти України;
б) інформаційно-пропагандистська війна;
в) війна проти української історичної пам'яті;
г) конфесійна війна.
• Гуманітарна агресія є страшнішою за збройну!
• Якщо гуманітарна агресія проти якоїсь держави закінчується успішно, то держава просто зникає.
• Сьогодні першочергове завдання (тактичний пріоритет) полягає не в тому, щоб негайно звільнити окуповані території, а у тому, щоб не зазнати ще більших територіальних втрат та принизливої воєнної ганебної поразки.
• Сподівання на перемогу у війні проти Московії, повернення окупованих територій - це стратегічний пріоритет.
• Зараз вкрай потрібними є рішучі дії влади, спрямовані на безжальне знищення ворожої агентури, яка вільно почуває себе в цій країні, придушення п'ятої колони і припинення активної та шкідливої діяльності корисних ідіотів, яких, на жаль, ще дуже багато в цій країні, і які не усвідомлюють, що діють на користь ворога.
• Ми повинні зрозуміти, що збройна агресія Московії відбувається не на сході України. Інформпростір рясніє виступами політиків, журналістів, експертів, що у нас іде "війна на сході України". Та немає війни на сході України, є війна проти всієї України і війна на знищення України! Оце треба розуміти!
Повністю промову пана Василенка можна прочитати на нашому сайті (там же є лінк на відео його виступу) ▶️ http://radiolemberg.com/…/misiya-********-znyshchyty-moskov…
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Украине далеко еще до демократии лет двести будет
Зе бы посоветовал первому искупиться,те выдать свою версию разговора
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Как я понимаю, там Трамп сильно буянил
Так что ему и выкладывать стенограмму
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Американские конгрессмены требуют предоставить стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Предоставляю...
-- Меня грохнут!
-- Но вы же Президент -- рулите!
-- Я не умею!
-- Тогда вас грохнут...
-- Так шо ж мне теперь делать?
-- Я не знаю... ...поробуйте другой наркотик... ?


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Там может быть что угодно, например, что хочу пригласить вас на корпоратив, на рождество, с концертом, а ему отвечают, что в рабочее время таких вопросов не обсуждаю, свяжитесь с моим директором, он знает когда у меня "окно"
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Схоже, що Вофка по убогості свого умішка вляпався в серйозні розборки дуже серйозних дядь. І якщо для Доні це закінчиться жовтим будинком і рожевими стрічками на білих панчохах то Вофку просто приводнять десь посередині Атлантичного океану. А тут вже йому і Бєня не допоможе бо тому і самому за свою шкуру переживати буде потрібно та як в Алькатрасі не опинитися. Одним словом, поворкували голубки....
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Ага,значит зелику ехать в Омеригу очинь апасна?
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Всяке з пепелацами в польоті трапляється. Гравіцапа може вийти з ладу чи там ще щось заглючить з обладнання. А може і дядє Вовє захочеться підчас польоту пробігтися по хмарі, акі по фонтану.. Все може бути, а свідки які багато знають всім відомо як вони довго живуть.
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Хто буде лаяти Президента України, той буде мати діло в СБУ.
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А ти не "лай" . Краще хвостом покрути то може хто і кістку кине 😁
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В свое время Байден заявил, что говорит по телефону, с Порошенко чаще чем с женой. Он не хочет дать стенограммы? И если, у этого разведчика нет стенограммы, то о чем он донес? И еще интересно, на каком основании прослушивается телефон Президента США? Так ведь можно завербовать такого разведчика, и знать терки Трампа. Чудно.
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Там телефон не прослушивается, там канцелярия все документирует и архивирует, и все имеет статус госдокумента
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...Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует.
Утверждение прозвучало в эфире программы "Рандеву" на 5 канале, отметив, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности составляющей - это выдумки президента России Владимира Путина.

"Никакой сделки Штайнмайера не существует в природе. Есть соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", - подчеркнул Порошенко.

Он подтвердил, что действительно звучали предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. По его словам, есть ряд условий:

должен быть сформирован компонент безопасности

проведена безупречная организация выборов

ОБСЕ должна признать их соответствующими критериям ОБСЕ,

выборы должны быть свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан.

По словам Порошенко, в случае выполнения всех условий Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

"Никаких других позиций по перетасовках, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко в разговоре с ведущей Яниной Соколовой рассказал о последней встрече в Берлине лидеров стран: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Петра Порошенко.

"Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написана Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они преподают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите", - рассказал лидер "ЕС".

"Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - отметил пятый президент Украины.

"Рандеву" с Яниной Соколовой

скрин видео

При этом, Порошенко предостерег украинскую власть от российского коварства.

"Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот - мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах", - подчеркнул он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329535-formuly_shtajnmajera_ne_sushchestvuet_poroshenko_sdelal_gromkoe_zajavlenie
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Выживший

@Hlopak_

·8 ч

Мальчик Зеля попал в предвыборный замес на выборах президента США. Справа Трамп, который считае его пустым местом, а Беню - преступником, слева Байден, друг Пети и фанат Майдана. Тупик. Сидит мальчик Зеля и не знает что делать, только сопли зеленые пускает.
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Жаль порохоскотов, Зе, за такой короткий срок, решает вопросы с самым сильным президентом, что даже Конгресс заинтересовался. Учтите, не с Россией. Вот это президент.
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