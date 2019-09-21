 Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

З відповідною вимогою виступив Комітет із розвідки Палати представників і співголова групи підтримки України в Конгресі конгресмен Марсі Каптур.

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"Сьогодні преса вказує, що подана представником розвідки скарга, в рамках захисту для викривачів порушень, щодо можливого порушення президентом Трампом засад національної безпеки може стосуватись України", - йдеться в заяві Каптур.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Дональд Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

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