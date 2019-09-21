 Після Олімпійських ігор повністю зосереджуся на політиці, - нардеп Беленюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я одразу, коли йшов у депутати, сказав, що моя головна мета - виступити на Олімпійських іграх. Для цього я мав виступити на чемпіонаті світу, щоб вибороти олімпійську ліцензію. Більше відбірних стартів у мене не буде. Наступна мета - безпосередньо Олімпійські ігри в серпні наступного року", - розповів Беленюк.
"Після цього я буду вже на 100% відданий українській політиці. Зараз я намагаюся встигнути і там, і тут. Мені здається, що мені це вдається, бо торік я не займався політикою і був другим (на світовій першості. – Ред.), а цього року почав і став першим", - повідомив депутат.
"У мене не всі вдома, але мамо казали, що скоро всі зберуться" 😁
Надо было синячить как один сивочолий
Про спорт - нет
а по-суті... може задля піару і "знайомих облич"
Він не мажоритарщик. То ж це питання до тих, хто за партію голосував.
Зе-потерпевшие,! - а как он будет отстаивать ваши интересы-малороссов в ВР...?
А вдруг порохоботы там путч затеют возле трибуны...., пригодился бы этот амбал тогда..
Кто его прогулы будет оплачивать даже не спрашиваю...
Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа") Жан Беленюк обещает через год полностью посвятить себя политической деятельностиИсточник: https://censor.net.ua/n3149747
Вообще удивительная глупость (наглость) - если бы меня наняли на должность в крупную компанию, а я сказал что буду заниматься спортом а обязанности начну выполнять через год - меня бы пинком под зад выперли в тот же день, да еще и с волчьим билетом и после того путь в любую нормальную компанию для меня был бы навсегда закрыт.
А то што не ДИПУТАТ ТО ПИДА....С.,
А я Брезгую
Верховная Рада расширила обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса с целью детенизации расчетов.
всё выборцю за нови литса веселее,а куле..
клоунада, сэр...
Мне, через 2 недели -- 60! ...из них, 40 лет я верил в Украину! ...щас тоже останусь верующим, но токо, в Национальный социализм -- при котором живу! ..и все кругом нормальные живут...
-- остальным: филь шпасс унд шёнэ грюссе! ...помолюсь надосуге... -- за идиотов, шо сами себя кончили.
Адэ, пфирти, чусли, лэк ми ам орш! -- украинский народ и интеллигенты, с ихней телегой впридачу...
Чао-какао! *)