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 Політика України, Спорт
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Все про:депутат (962) Олімпіада (221) Беленюк Жан (10) Слуга народу (309)

 Після Олімпійських ігор повністю зосереджуся на політиці, - нардеп Беленюк

Чемпіон світу з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу") Жан Беленюк обіцяє через рік повністю присвятити себе політичній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я одразу, коли йшов у депутати, сказав, що моя головна мета - виступити на Олімпійських іграх. Для цього я мав виступити на чемпіонаті світу, щоб вибороти олімпійську ліцензію. Більше відбірних стартів у мене не буде. Наступна мета - безпосередньо Олімпійські ігри в серпні наступного року", - розповів Беленюк.

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"Після цього я буду вже на 100% відданий українській політиці. Зараз я намагаюся встигнути і там, і тут. Мені здається, що мені це вдається, бо торік я не займався політикою і був другим (на світовій першості. – Ред.), а цього року почав і став першим", - повідомив депутат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149747
 
   
 Топ коментарі
 
Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх." Зебилы, поясните: если его цель выступить на Олимпийских играх, какого лешего он шел в депутаты? Я этого не понимаю, но может вы проясните этот момент?
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Нічого не маю проти чорношкірих українців, але хотілось би запитати у тих, хто його обирав - якою метою ви керувались?
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ну так сдавай мандат на 1 год, вместо тебя будет другой, а то только месот зря занимаешь.
Вообще удивительная глупость (наглость) - если бы меня наняли на должность в крупную компанию, а я сказал что буду заниматься спортом а обязанности начну выполнять через год - меня бы пинком под зад выперли в тот же день, да еще и с волчьим билетом и после того путь в любую нормальную компанию для меня был бы навсегда закрыт.
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а с какой политисилой ?-слуги ж уйдут в позор к тому времени
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А кто будет законы писать до Олимпийских игр? И голосовать? Зачем перся в Раду? А зарплату будет получать. Выгнать его из парламента и пусть занимается своим делом - спортом и нечего занимать чужое место.
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Свадебный фотограф, надеюсь, уже закончил свои фотосессии и тоже сосредоточится на политике.

"У мене не всі вдома, але мамо казали, що скоро всі зберуться" 😁
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Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх." Зебилы, поясните: если его цель выступить на Олимпийских играх, какого лешего он шел в депутаты? Я этого не понимаю, но может вы проясните этот момент?
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им не до него сейчас - они громко начали пеший поход в одно нехорошее место
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Американский проэкт: интеграция негров в украинское общество! а со временем и переселение!
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не гони на героя чемпиона который прославляет который год подряд УКРАИНУ! а что сделал ты вышиватник наверное кроме тролинга на сайте? человек страну прославляет в спорте которую благодаря ему всё больше страну узнают и уважают! иди потроль сателита экс президента ВАКАРЧУКА который ездит по гастролям и вот в минске будет его концерт. в рабочее время к стати! сказал что ему конституция не запрещает гастролировать ...а то что в рабочее время..так сказал что это совсем немножечко...хахахаха так как можно сравнивать прогулы чемпиона мира и европы от УКРАИНЫ и певцами или там гопниками другими кто из грязи в князи и в раду неделями не ходят и ничего как то...((
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Я спросил, что он делает в Раде ,если он хочет участвовать в Олимпийских играх? А ты тут целое сочинение навалял. Да еще в стиле "дорогого Леонида Ильича". Этот стиль был бы уместен где-нибудь на xxvi съезде: благодаря, прославлять, свершать, достигать....Все это оттуда. Случаем в секретарях какой-нибудь парторганизации не состоял? Да, и при чем здесь Вакарчук?
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Неуспеешь, в следующем году можешь не быть депутатом.
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готовится к олимпийским? устал бедняга! Устаём дома, отдыхаем на работе!
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Ну правильно, чо. Какое-то государство и избиратели... пфф. Один лабает, другой медальки зарабатывает, през по концертам шарится - грёбанный цирк.
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На концерт в выходной день? Ну да как он мог
Надо было синячить как один сивочолий
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С сывочолым проблем не было, руководил Державой и зарабатывал седины в АП до полуночи 🙁
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Да лучше синячить, чем как недомерок на коксе сидеть.
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Лучше синячить чем заниматься спортом и ходить на концерты украинской молодёжи
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Но зачем ходить на концерты под коксом? Да и для спорта кокс не сильно полезен.☺
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Та лааадно☺, то-то он в баночку поссать зассал.😂
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Нічого не маю проти чорношкірих українців, але хотілось би запитати у тих, хто його обирав - якою метою ви керувались?
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чорношкірих українців... то не так політкоректно... як... чорнобривці... )))

а по-суті... може задля піару і "знайомих облич"
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так его напрямую и не выбирали, он был в списке партии
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9 червня 2019 року Жан був оголошений кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу», № 10 у списку.

Він не мажоритарщик. То ж це питання до тих, хто за партію голосував.
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Главное, чтобы не скурвился, как педалик.
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ЗЕбил когда Петю посадите? Того самого которого ты ЗЕбил выгнал на Ростов ещё в апреле...
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Пусть в Раду не ходит, точно не скурвится 😁
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один уже сосредоточился. ну вас всех нафиг
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при всем уважении к Беленюку, ну зачем вы пошли в это гнилое болото? Денег мало, славы? Политика накладывает отпечаток на спортивные достижения в прошлом. Что Кличко, Шевченко, Беленюк.
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Был хороший борец, а стал хреновым депутатом
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Юморист=)) К следующим олимпийским играм за принадлежность к команде зеленых большевиков будут бить прямо в морду.
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через год.... После Олимпийских игр полностью сосредоточусь на политике, - нардеп Беленюк - Цензор.НЕТ 7894
Зе-потерпевшие,! - а как он будет отстаивать ваши интересы-малороссов в ВР...?
А вдруг порохоботы там путч затеют возле трибуны...., пригодился бы этот амбал тогда..
Кто его прогулы будет оплачивать даже не спрашиваю...

Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа") Жан Беленюк обещает через год полностью посвятить себя политической деятельностиИсточник: https://censor.net.ua/n3149747
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Ща исчЁ выпью рюмкуСь и Ябанусь с Етого правительства., а больше ябанусь с нашего народа после Второй. После Олимпийских игр полностью сосредоточусь на политике, - нардеп Беленюк - Цензор.НЕТ 9569
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воспринимай как спектакль. Драма "Нас опять обманууууули!", часть 1-я.
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Зє!біли топят за імпєратівний мандат - буцім дєпутити обязани авторітєту партії. Але ж вони складали списки використовуючи авторитет кандидатів - тобто експлуатували їх
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будь самим собой, не меняй свой цвет на зелёный
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Доценты и Академики Пропадають!!! а наше быдло выбираеть Быдло
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ну так сдавай мандат на 1 год, вместо тебя будет другой, а то только месот зря занимаешь.
Вообще удивительная глупость (наглость) - если бы меня наняли на должность в крупную компанию, а я сказал что буду заниматься спортом а обязанности начну выполнять через год - меня бы пинком под зад выперли в тот же день, да еще и с волчьим билетом и после того путь в любую нормальную компанию для меня был бы навсегда закрыт.
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Вот Мой Завет: Украину может спасти только БОМЖ
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нЕ...НЕ получается., всю закуску раздою бомжам
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Надепутатился прислуга УРода. Щас ещё этот жирдос переросток, как там этого полудурка..юзик вроде погоняло у него в ихнем Шапито 95...щас ещё это чучело скажет шо ему на концерты на гастроли надо
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А можно депутатам лично в Рыло выплачивать ЗАРПЛАТУ?

А то што не ДИПУТАТ ТО ПИДА....С.,

А я Брезгую После Олимпийских игр полностью сосредоточусь на политике, - нардеп Беленюк - Цензор.НЕТ 5829
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Через рік. А ну да, ось тільки чи зможуть, так звані слуги народа, протриматися рік?
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не могу себе представить Кристофера Фрума заседающим в палате лордов, хотя заслуг у него куда больше( 4-х кратный победитель ТДФ)
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не в том же дело) В Британии даже такое было б самоуничижительным
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Ну и нахер такой депутат? Господа голосовашие за него, ваши проблемы начнут решаться через год.
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ну почему же через год ?
Верховная Рада расширила обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса с целью детенизации расчетов.

всё выборцю за нови литса веселее,а куле.. Після Олімпійських ігор повністю зосереджуся на політиці, - нардеп Беленюк - Цензор.НЕТ 7162
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актеры, артисты певцы и чемпионы, особенно любимые люди. но политика, всех их делает ВОРАМИ. за УМНЫХ и чесных надо голосовать? но где их взять в 73% наивной и 27% ворующей стране???????
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та не,лучше борись,в Раде и так зеленой плесенью все покрыто)
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- а как же ты будешь кнопки нажимать?

клоунада, сэр...
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теперь ждем что свадебный фотограф скажет - на работе в Раде сосредоточусь весной, а то осень - время свадеб, Новый год и Рождество - корпоративы.
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ПЗДЦ! негры, чурки, евреи, абхазы, кацапы, дебилы...-парламент Украины!
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Чи правильно я зрозумів: Жан Беленюк - це кандидат в мери Києва від партії "Слуга народа"? У Києві знайдеться достатньо дебілів, щоб проголосувати за нього, як проголосували за нинішнього. Просто хочу зрозуміти: є шанс врятувати Київ від того, щоб він для всіх був посміховиськом, як останні 13 років? Що нормальним киянам робити? Переселятися в Ірпінь чи ще кудись?
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Негры в греко-римской борьбе! Это тоже самое, шо евреи в украинском национализме...*) \...или немцы,в израильском Кнессете...
Мне, через 2 недели -- 60! ...из них, 40 лет я верил в Украину! ...щас тоже останусь верующим, но токо, в Национальный социализм -- при котором живу! ..и все кругом нормальные живут...
-- остальным: филь шпасс унд шёнэ грюссе! ...помолюсь надосуге... -- за идиотов, шо сами себя кончили.
Адэ, пфирти, чусли, лэк ми ам орш! -- украинский народ и интеллигенты, с ихней телегой впридачу...
Чао-какао! *)
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Ну, мы помним какие политсилы любили набрать борцов в свои ряды и зачем...
Після Олімпійських ігор повністю зосереджуся на політиці, - нардеп Беленюк - Цензор.НЕТ 741
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