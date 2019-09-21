 Україну тепер сприйматимуть як джерело проблем під час передвиборчої президентської кампанії в США, - Клімкін

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочемо ми того чи ні, але Україна стала чинником у передвиборчій президентській кампанії в США. Буде багато спроб з'ясувати, що і кому говорив Руді Джуліані, що говорив чи не говорив Дональд Трамп щодо Джо Байдена. Але важливо, що Україну сприйматимуть як джерело проблем, а не позитиву. І це може нам дорого коштувати", - зазначив Клімкін.
На його думку, проблема не лише в новому контексті для візиту президента Володимира Зеленського до США і його зустрічі з Трампом.
"Це буде на порядку денному під час всієї американської кампанії. Але коли йде хвиля, їй немає сенсу протистояти: потрібно або відступити, або зайнятися серфінгом", - додав колишній глава МЗС.
Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером", яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є безпосереднім конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.
Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
#деукрїнськісанкціїзаобстріли
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
За кожний обстріл ЗСУ, зафіксований ОБСЄ та СЦКК у визначеному порядку, закриваються усі КПВВ на лінії фронут на тиждень.
Тварин треба дресувати за відомою методикою: нема миру - нема пенсій.
ВСЕ.
При попередній владі в мене була можливість запропонувати такий план одному високопосадовцю, так він злякано відповів: "це буде незаконно!".
На що я спитав: "А вбивати наших вояків - законно?"
У відповідь - тиша.
Тому треба вимагати у влади саме такого плану дій, а не здачи інтересів України та виконання усіх забаганок *****
в них зараз "капуснік"))
Все равно он елбасьі!
хоть в глаза народу ссьі -
все равно он ЗЕлбасьі! )))
На нашего Зезидента давят все кому это не лень делать.
Еще внимание обращать...
Минск-2 не капитуляция?
Быковал пендос,а источик проблем - Украина
Может потому,что проблема не решается?
Ты для фиаско Украины ещё загодя почву готовил. А щас оно расселось на стуле и с умной заточкой вещает...
Ещё два года назад стало понятно - шо этот казачёк засланный.
- Вы уже кричали, что не придёт, ну и? Думаете он не выиграет следующие выборы? Думаете американцев так волнует Украина или все эти скандалы? Американцев волнуют их собственные экономические проблемы, уменьшение налогов, медицина (демократам не простят Обамовскую реформу после которой страховые платежи взлетели в 2-3 раза). Может вы думаете, что американцев волнует его ужесточения в иммиграционной политике, нежелание принимать иммигрантов с Ближнего Востока...etc?
При всём этом шуме от демократов и правозащитников, я не удивлюсь если Трампа переизберут.
"Здобули", блть
як там твій родич з мядалькою "за возвращєниє Крима"?
Доки в Україні нема президента українця - не буде розбудови держави, а лише намагання пограбувати та зробити гешефт
Как для меня ******* дормоледское с которого нужно есчо спросить.
Это гавно фазенды за мой счет построил по всему Миру.
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- в США он всё равно больше не пройдёт в президенты
- Уже кричали, что не придёт, ну и? Думаете он не выиграет следующие выборы? Думаете американцев так волнует Украина или все эти скандалы? Американцев волнуют их собственные экономические проблемы, уменьшение налогов, медицина (демократам не простят Обамовскую реформу после которой страховые платежи взлетели в 2-3 раза). Может вы думаете, что американцев волнует его ужесточения в иммиграционной политике, нежелание принимать иммигрантов с Ближнего Востока?
При всём этом шуме от демократов и правозащитников, я не удивлюсь если Трампа переизберут.
Саме страшне для України - повне забуття.
Золушка закончилась.