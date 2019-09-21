 Україну тепер сприйматимуть як джерело проблем під час передвиборчої президентської кампанії в США, - Клімкін

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочемо ми того чи ні, але Україна стала чинником у передвиборчій президентській кампанії в США. Буде багато спроб з'ясувати, що і кому говорив Руді Джуліані, що говорив чи не говорив Дональд Трамп щодо Джо Байдена. Але важливо, що Україну сприйматимуть як джерело проблем, а не позитиву. І це може нам дорого коштувати", - зазначив Клімкін.

На його думку, проблема не лише в новому контексті для візиту президента Володимира Зеленського до США і його зустрічі з Трампом.

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"Це буде на порядку денному під час всієї американської кампанії. Але коли йде хвиля, їй немає сенсу протистояти: потрібно або відступити, або зайнятися серфінгом", - додав колишній глава МЗС.

Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером", яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є безпосереднім конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

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Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.