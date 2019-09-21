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 Політика України
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Все про:вибори (4512) США (5429) Клімкін (1497) Трамп (1988)

 Україну тепер сприйматимуть як джерело проблем під час передвиборчої президентської кампанії в США, - Клімкін

Україна стала одним із чинників передвиборчої президентської кампанії в США.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочемо ми того чи ні, але Україна стала чинником у передвиборчій президентській кампанії в США. Буде багато спроб з'ясувати, що і кому говорив Руді Джуліані, що говорив чи не говорив Дональд Трамп щодо Джо Байдена. Але важливо, що Україну сприйматимуть як джерело проблем, а не позитиву. І це може нам дорого коштувати", - зазначив Клімкін.

На його думку, проблема не лише в новому контексті для візиту президента Володимира Зеленського до США і його зустрічі з Трампом.

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"Це буде на порядку денному під час всієї американської кампанії. Але коли йде хвиля, їй немає сенсу протистояти: потрібно або відступити, або зайнятися серфінгом", - додав колишній глава МЗС.

Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером", яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є безпосереднім конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

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Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149743
 
   
 Топ коментарі
 
а как же самый влиятельный президент Европы?
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Клим Чугункин никак не уймется,ждет что придут за ним ходоки просить обратно "на должность". Где мнение Ляшка?
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И это всё благодаря тебе, фуфел.
Ты для фиаско Украины ещё загодя почву готовил. А щас оно расселось на стуле и с умной заточкой вещает...
Ещё два года назад стало понятно - шо этот казачёк засланный.
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Хто всрався?
#деукрїнськісанкціїзаобстріли
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Корисні та щедрі

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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ми знаємо.
За кожний обстріл ЗСУ, зафіксований ОБСЄ та СЦКК у визначеному порядку, закриваються усі КПВВ на лінії фронут на тиждень.
Тварин треба дресувати за відомою методикою: нема миру - нема пенсій.
ВСЕ.
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При Пете этого не делали, но разве для петиков это имеет значение?
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ні, не робили.
При попередній владі в мене була можливість запропонувати такий план одному високопосадовцю, так він злякано відповів: "це буде незаконно!".
На що я спитав: "А вбивати наших вояків - законно?"
У відповідь - тиша.
Тому треба вимагати у влади саме такого плану дій, а не здачи інтересів України та виконання усіх забаганок *****
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а как же самый влиятельный президент Европы?
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це був жарт))
в них зараз "капуснік"))
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Хоть в глаза народу ссьі -
Все равно он елбасьі!
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***
хоть в глаза народу ссьі -
все равно он ЗЕлбасьі! )))
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А я - нет! Правильней сказать: не будут, а могут быть, а как будет посмотрим. Что политики, что СМИ мнят себя Нострдамусами, а потом, когда обсераются в своих прогнозах, начинают выкручиваться, дескать, мы не то имели ввиду или просто признают, что ошибались. Очень хочется сказать в глаза этим *********: а зачем вы, дебилы, сжигaете за собой мосты и бросаетесь 100%-ой уверенностью?! Хотите попиариться?! Так учтите, если ваши предсказания не сбудутся, будете огребать по полной и ваше "был не прав" вам не поможет. Я первый буду Климкину тыкать это ссанной тряпкой в рожу при любом удобном случае. Дебил!
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Муть какая то.
На нашего Зезидента давят все кому это не лень делать.
Еще внимание обращать...
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Кто и в чём на Западе поимел Украину за время правления Зе. За время правления По поимели заставив Украину подписть Минск-2 с его последовательностью пунктов 9-11, а что заставили подписать Зе такого, что вредит Украине?
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Пытаются давить, но при этом понимают, что тем самым подыгрывают Пуйлу, которого считают врагом, поэтому давят нежно. Я о Западе.
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Клим Чугункин никак не уймется,ждет что придут за ним ходоки просить обратно "на должность". Где мнение Ляшка?
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Бачу зебіл сергій тобі більше твій капітулянт пристайко з клоуном дуже подобається !!
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В чём капитулировал Пристайко?

Минск-2 не капитуляция?
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Петіни холуї ще час від часу підгавкають з підворотні за протухлі шоколадки
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Пятя так нагадил, что еще долго от Украины вонять будет.
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Да уж. В теперешнем обществе логики не осталось.
Быковал пендос,а источик проблем - Украина
Может потому,что проблема не решается?
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И это всё благодаря тебе, фуфел.
Ты для фиаско Украины ещё загодя почву готовил. А щас оно расселось на стуле и с умной заточкой вещает...
Ещё два года назад стало понятно - шо этот казачёк засланный.
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круто, это что новое с 95. так проект засланный казачок Бени тогда и начался с велосипедника...
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Гриша, а в чем именно ты видишь проблему? Где он накосячил?
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Есть Украина - есть проблема. Нет Украины - нет проблемы. Так по Климкину получается? Мы что всем нравиться должны?
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О как при зебобе Украина зазвучала... амерский клоун и так скоро уйдет, нашего сами приберем...
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- амерский клоун и так скоро уйдет
- Вы уже кричали, что не придёт, ну и? Думаете он не выиграет следующие выборы? Думаете американцев так волнует Украина или все эти скандалы? Американцев волнуют их собственные экономические проблемы, уменьшение налогов, медицина (демократам не простят Обамовскую реформу после которой страховые платежи взлетели в 2-3 раза). Может вы думаете, что американцев волнует его ужесточения в иммиграционной политике, нежелание принимать иммигрантов с Ближнего Востока...etc?

При всём этом шуме от демократов и правозащитников, я не удивлюсь если Трампа переизберут.
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Украину теперь будут воспринимать как субъект мировой политики.
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а где находится этот дефективный клим чугункин?
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клімкінд, а де ти був, коли підписували ганебні мінські договорняки?
як там твій родич з мядалькою "за возвращєниє Крима"?
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що пецики, що зєлікі - обоє рябоє.
Доки в Україні нема президента українця - не буде розбудови держави, а лише намагання пограбувати та зробити гешефт
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Климкин, стесняется сказать, что при нем петя и украинская власть открыто поддержала Хилари. И при нем юрик с шокиным слили компромат на Байдена джулиани. Теперь трампчик требует от Зе для достоверности официального подтверждения этих данных.
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Единственная Петина заслуга, что он хороший дипомт и то обломилась. Нагадил в самом логове мировой столицы.
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Почему "теперь"? История началась при мародёрах. Шокин - тому пример.
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Скоріше, дружба з пораженцями підриває рейтинг, ніж несе якусь виглду. Що Трамп скаже виборцям? Я сприяв здачі України Росії?
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Климкин ты ху....ня , ты думать не умеешь. Где Украина и где ты дармоед ?
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Это Свиздец !!! климкин рассуждаеть!!!! я пойду долго думать о ФИЛОСОФИИ этого Мудяка заграничных дел!
Как для меня ******* дормоледское с которого нужно есчо спросить.
Это гавно фазенды за мой счет построил по всему Миру.
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Стоит только взглянуть на ******** климкина и на его родню , как они любят Украину
,
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И давят, и имеют хто хоче і куди хоче. Бо ЗЕшмарок (сопля рос.) не державник, не стійкій борець і патріот. Він навіть як людина не вміє триматись. Стратегію роблять не "чуваки с шаурмой", а солідні бариги чи витончені негідники в дорогих костюмах
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Клімкін, взагалі-то, дуже позитивний персонаж. За що його клоуни так обсирають - може хтось з клоунів пояснить?
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Климкин Украина не фактор ,а доказательство для США того.что властью в Украине руководит куйло...
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к чести украинской власти прежней и нынешней-никто не хотел быть втянут в американские "тёрки".Это Трамп втянул украину в орбиту предвыборных гонок в США и тут уже ничего не поделаешь.тут невозможно" просто плыть по течению"-не дадут.Придётся выбирать какую-то сторону...Трамп сделал для украины больше,чем Обама.но совсем не то.что был обязан по Будапештскому меморандуму..Трампа нужно "сливать".поскольку в США он всё равно больше не пройдёт в президенты.да ещё станет как порошенко фигурантом уголовных расследований.Короче=нужно "играть" не за Трампа.
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Ничего Украине выбирать не надо, надо держаться золотой середины.

- в США он всё равно больше не пройдёт в президенты
- Уже кричали, что не придёт, ну и? Думаете он не выиграет следующие выборы? Думаете американцев так волнует Украина или все эти скандалы? Американцев волнуют их собственные экономические проблемы, уменьшение налогов, медицина (демократам не простят Обамовскую реформу после которой страховые платежи взлетели в 2-3 раза). Может вы думаете, что американцев волнует его ужесточения в иммиграционной политике, нежелание принимать иммигрантов с Ближнего Востока?

При всём этом шуме от демократов и правозащитников, я не удивлюсь если Трампа переизберут.
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его не переизберут.И вовсе не строю иллюзий.что каким-то боком упомянут вообще Украину.там у трампа свои проблемы-им уже недовольны основные избиратели.дедок-маразматик с огромной манией величия сам вырыл себе яму.
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Украина не будет восприниматься в качестве позитива? Он бредит? О чём он речь ведёт? Украина в качестве позитива, это почти анекдот.
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У нас в Штатах очень хорошо относятся к Украине, во многом с сочувствием. Даже в нынешнем скандале никто ни в чём не обвиняет Зе, но те, кто верит, что давление было, сочувствуют Зе, прекрасно понимая в каком он положении. Никто не возражает против объективных расследований, если есть на то основания, даже демократы. Расследуйте!
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насправді, чим більше про Україну будуть говорити - тим краще.
Саме страшне для України - повне забуття.
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Тобто цей дурень що вітав хіларі клінтон з достроковою перемогою проблемою не був?
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И это чмо об этом говорит? Которое виновато в этом вместе со своим хозяином? Молчал бы уже.
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А что, Украина не вмешивалась в американские выборы? Недальновидный Порошенко, в открытую топил з Клинтоншу, и гнал на Трампа. Что не было? Более того я думаю, что у Трампа,хорошие шансы пойти на второй срок. У Байдена плохая репутация. так что Трамп еще может нагадить. Кстати в США начали проверку по военной помощи Украине.
Золушка закончилась.
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Как-то кажется Коломойский расставил слугам такие красные флажки внутри оставшейся ему территории обитания и властвования, что им не до поитического серфинга на международной арене ... Внутри раздрай от Бени, а снаружи давление из-за него ... Внутри война с силамий Пуйла, а снаружи он с Макароном и уходящей Меркель...
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