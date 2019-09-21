 Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп

Про це президент США Дональд Трамп написав у своєму твітері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фейкові новини" та їхні партнери у Демократичній партії, які хочуть триматися якнайдалі від історії про вимогу Джо Байдена до української влади звільнити генпрокурора, який вів розслідування щодо його сина, бо інакше вони (Україна. - Ред.) не отримали б велику суму американських коштів, і саме тому вони (Демократична партія та "фейкові новини". - Ред.) сфабрикували історію про мене та абсолютно чудову та буденну розмову, яку ми мали з новим президентом України", - написав Трамп.

Президент США додав, що "нічого, що було б хоч у якомусь сенсі неправильним", у телефонній розмові не говорив.

Скандал довкола його імовірного тиску на Україну Трамп назвав черговою вигадкою ЗМІ і "полюванням на відьом".

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"Тепер, коли демократи і ЗМІ фейкових новин "вилетіли в трубу" з усіма своїми схемами полювання на відьом, вони намагаються ініціювати ще одну, таку ж сміхотворну, як і попередні, назвемо її "українським полюванням на відьом", - заявив Трамп .

Водночас він не забув зачепити свого політичного конкурента Джо Байдена, назвавши його "сонним" Джо і заявивши, що ЗМІ чомусь намагаються його захистити. "Цього не вдасться зробити!" - додав чинний глава Білого дому.

Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером", яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є прямим конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

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Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.