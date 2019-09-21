EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2786  73
Все про:Байден (129) Зеленський (2817) США (5429) Трамп (1988)

 Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп

Скандал навколо телефонної розмови з президентом України Зеленським сфабрикували в Демократичній партії, бо не хочуть розслідування діяльності Джо Байдена.

Про це президент США Дональд Трамп написав у своєму твітері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фейкові новини" та їхні партнери у Демократичній партії, які хочуть триматися якнайдалі від історії про вимогу Джо Байдена до української влади звільнити генпрокурора, який вів розслідування щодо його сина, бо інакше вони (Україна. - Ред.) не отримали б велику суму американських коштів, і саме тому вони (Демократична партія та "фейкові новини". - Ред.) сфабрикували історію про мене та абсолютно чудову та буденну розмову, яку ми мали з новим президентом України", - написав Трамп.

Президент США додав, що "нічого, що було б хоч у якомусь сенсі неправильним", у телефонній розмові не говорив.

Скандал довкола його імовірного тиску на Україну Трамп назвав черговою вигадкою ЗМІ і "полюванням на відьом".

Читайте також: Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

"Тепер, коли демократи і ЗМІ фейкових новин "вилетіли в трубу" з усіма своїми схемами полювання на відьом, вони намагаються ініціювати ще одну, таку ж сміхотворну, як і попередні, назвемо її "українським полюванням на відьом", - заявив Трамп .

Водночас він не забув зачепити свого політичного конкурента Джо Байдена, назвавши його "сонним" Джо і заявивши, що ЗМІ чомусь намагаються його захистити. "Цього не вдасться зробити!" - додав чинний глава Білого дому.

Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером", яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є прямим конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

Читайте також: "Жодного тиску не було", - Пристайко про телефонну розмову Зеленського і Трампа

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149742
 
 
 Топ коментарі
 
Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 9686 Чийого, чийого батька? Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 8515 Де вас таких притоптаних беруть?
 показати весь коментар
 
кацап, это у вас батько народу, а у нас парламентско-президентская республика.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вашингтон пост первую полосу отдал проблеме Трампа с Украиной, ЗЕбильгым идиотам, и вообще вопросу - а нахера все они нужны Америке???:

https://www.washingtonpost.com/politics/how-trump-and-giuliani-pressured-ukraine-to-investigate-the-presidents-rivals/2019/09/20/0955801c-dbb6-11e9-a688-303693fb4b0b_story.html
 показати весь коментар
 
 
Америка (США) - наш друг. У нас же немає тепер старшого брата? - з ним щось сталося....
 показати весь коментар
 
 
Старший брат стал врагом, такое часто бывает и в быту. Когда делят родительскую недвижимость.
 показати весь коментар
 
 
та да )) только обычно не делят - старший въезжает в квартиру с женой и ребенком, а младшему уголок в этой квартире выделяют )) уж сколько историй таких слышал..
 показати весь коментар
 
Solomon c5c4359c. Мышибратья(мокшане) хотят оставить себе Киев со всей Украиной но без украинцев.
 показати весь коментар
 
 
ПЕСыкы, а США входят в потужну коалицию, которую создал Свыня? Или Трамп чмо? Расскажите
 показати весь коментар
 
 
"Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitte!"

Порохоботы, где вопли почему в соцетях президент делает заявоеиния, как орали на Зелю!?
 показати весь коментар
 
 
и где Порошенко уголь брал? Хочешь сказать, что не с ДНР, через сРашку?
 показати весь коментар
 
 
це була мила розмова дебіла з ідіотом, чи двох ідіотів?
 показати весь коментар
 
 
у тебя все идиоты.. верный признак, что ты сам.. того.. умом тронулся.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
це добре! Президент Трамп поважає батька нашого народу -Президента Зеленського.
Значить ми на правильному шляху!
 показати весь коментар
 
 
Чийого, чийого батька? Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 8515 Де вас таких притоптаних беруть?
 показати весь коментар
 
 
а ви, звідки звалилися з Марсу? в Україні відбулися вибори, то ж маємо нового Гетьмана (тобто,- батька народу) !
 показати весь коментар
 
 
Батьки, які не вважають за потрібне приховувати від дітей свої особисті драми, вмить заводять дітей у положення рабів.
Роберт Вальзер
 показати весь коментар
 
 
вы о поэте с многодетной семьи. Он знал о чем писал, а вы?
 показати весь коментар
 
Ты имеешь ввиду при3.14здента ЗЕльцмана? Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 1351
 показати весь коментар
 
 
кацап, это у вас батько народу, а у нас парламентско-президентская республика.
 показати весь коментар
 
 
ні! може у вас! В Росії поки точно не визначилися з формою правління.
 показати весь коментар
 
ти дивись українця русскоговорящіє кацапом називають. Ну і діла
 показати весь коментар
 
 
ты не украинец, а кацап с гугл-транслейтом.
 показати весь коментар
 
 
по твоему те, кто говорит на русском - все агенты Путина?
 показати весь коментар
 
русский, вашего фюрера зовут *****. А ты какое-то "путин" , да еще с тААким уважением - з великой лiтери Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 5418
 показати весь коментар
 
 
,,тап по різьному його називать, часами грузини навіть дітородними органами моржих прирівнюють Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 4051 ...
 показати весь коментар
 
где ты увидел уважение? Фамилии пишутся с большой буквы, идиот.
 показати весь коментар
 
Бггг)))) капец, преза батькой звать))) я своего самого лучшего свекра папой не зову,а тут шмарклю... спасибо, но у меня свой личный есть
 показати весь коментар
 
 
понімаю...
не Владімір Владімірович часом зветься?
 показати весь коментар
 
 
Вы с детдома? Просто во всех папу видите...
 показати весь коментар
 
 
я вас десь розумію....
ви не українська чайка, то ж вам і український Президент не підходить.
 показати весь коментар
 
 
Український ПРЕЗИДЕНТ, НІКОЛИ не прогнеться перед ворогом і не здасть Батьківщину. А у того, кого ви називаєте презЕ, потепленіє з загарбником. І не палітся так відверто, ватани. Культ особистості- ваше, запоребрикове, у нас він ніколи не приживеться. Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 6542 "Батько нашого народу" Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 6542
 показати весь коментар
 
 
бачили ми всякі прогиби з 2014 по 2019 р. Просто у декого пам'ять коротка.
 показати весь коментар
 
 
Улюблена гра ватана. "Плюнь лайном". Розважайтесь самостійно, я не граю в смердючі ігри
 показати весь коментар
 
 
нічого подібного.
Трамп сам відмовився від зустрічі із ЗЕ, шантажував його і шепотівся з фуйлом.
 показати весь коментар
 
 
а потім передумав, пів-мільона виборців в США Трамп не може ігнорувати...
 показати весь коментар
 
Барыги всех стран одинаково брехливы!
 показати весь коментар
 
 
"Галантерейщик (ЗЕ) и Кардинал (Трамп) - ЭТО СИЛА !!!!!" ( В.А.Зеленский).
 показати весь коментар
 
 
- Вофа ньюжна слип верифакенбой байден буцигарню....жьелательно ефьєктно
- Ес оф корс міста презідент, зисису байдену кирдик, в лукяновскомь сізо
- Ес, Ес, лукасізо, #воляюля, гуд вофа, сьєшь рошєнку
- Ват?
- Шутка....
 показати весь коментар
 
 
Скандал вокруг телефонном разговоре с Президентом Украины Зеленским сфабриковали в Демократической партии, потому что не хотят расследования деятельности Джо Байдена.
Об этом Президент США Дональд Трамп Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 3531 паписал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Источник: https://censor.net.ua/n3149742Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 5143..
 показати весь коментар
 
 
Порошенко- дебил, заварил эту всю фигню. То за Клинтоншу открыто топил, потом с Байденом и Шокиным устроили цирк.
 показати весь коментар
 
 
стенограмму давай - даже мы тебе Трамп не верим
 показати весь коментар
 
 
Может пора садить, за призывы к насильственному перевороту? А начать с тебя..
 показати весь коментар
 
 
москалику, не забагато тебе сьогодні на Цензорі?
 показати весь коментар
 
москалик буде українцям розказувати, куди їм їхати з України?
 показати весь коментар
 
 
Я не симпатик Зе. И в 2016 хотел что б Трампа не выбрали. Но сын вице президента США в совете директоров Украинской газодобывающей компании - так просто оказался? Без какого то умысла? Объективно - попахивает коррупцией. Надо просто честно разобраться
 показати весь коментар
 
 
сначала факты - потом комментарии!
если наоборот - то это сплетни и бредни..
(
 показати весь коментар
 
Лохматое Чмо в своем стиле. Я целка, которой демократы насрали в штаны.
 показати весь коментар
 
 
Історія навколо інтимної бесіди цих двох Гігантів світової політики можливо і не набула б такого розголосу, якби один з її учасників на вимогу Конгресу своєчасно надав стенограму її змісту. Оскільки зміст бесіди все ж таки не залишився таємницею то цілком зрозуміла стурбованість одного з її учасників за своє реноме плейбоя і несимпатика одностатевих зносин .
Думаю, що анансована зустріч цих двох визначних діячів епохи дозволить розвіяти або ж підтвердити всі підозри щодо справжнього характеру їх інтимних зносин. А поки що створюємо запаси попкорну і спостерігаємо за завантаженням таємничого музичного інструменту в призєдентску пепелацу.
 показати весь коментар
 
 
Чому кожного разу, коли Трамп твітить, відчуття, що у нього середня стадія деменції?
 показати весь коментар
 
 
Тут я Трампу верю,даже сочуствую. Байден реально не хочет расследования по конторе "Бурисма",чего стоит его обещание поднять вопрос Украины в стратосферу... Демократы себя ведут как порохоботы отчасти....в вопросе стены на южной границе тупое сопротивление, но Трамп сто раз прав когда говорит о нелегалах!! И да, Обама еще тот говнюк, сраный голубь мира при котором в мире произошли самые чудовищные вещи!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ага! Можно подумать, что вместо голубя пришел ястреб Трамп и забрал у Кима атомную бомбу, выгнал из Сирии Путина и Асада, образумил Иран и показал китайцам, кто в мире хозяин...Трамп не лидер мирового масштаба, а пустой болтун и дремучий тупица, озабоченный исключительно собственным имиджем у невежественной части американского общества
 показати весь коментар
 
 
После Рейгана все президенты США хуже один другого
 показати весь коментар
 
nто есть зеля с трампом говорили ниочем? а как зебики хвост распушили...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору