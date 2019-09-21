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 Політика України
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Все про:Коломойський (568) Данилюк Олександр (335) Приватбанк (304)

 У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що представники влади, які в питанні націоналізації "Приватбанку" "раніше були на боці Коломойського" і які зараз можуть впливати на процеси навколо банку, мають покинути свої посади.

Про це Данилюк сказав в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

Данилюк заявив, що те, що відбувається зараз навколо "Приватбанку", він сприймає як "пряму загрозу національній безпеці". Він зазначив, що під час передвиборчої кампанії "розумів небезпеку, якщо буде посилюватися вплив Ігоря Коломойського".

Секретар РНБО вважає, що для гарантування довіри до чинної влади в процесах щодо "Приватбанку" "має відбутися одна дуже важлива річ:  не мають у цьому процесі брати участі люди, які мають конфлікт інтересів".

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Данилюк зазначив, що такий конфлікт інтересів є у нього самого, оскільки він у момент націоналізації банку був міністром фінансів, але він, за його словами, не впливає на сьогоднішні процеси, пов'язані з "Приватбанком".

"Я не маю впливати на ці процеси. Також не мають впливати на ці процеси люди, які були на боці Коломойського і зараз є моїми колегами. Це конкретний конфлікт інтересів, який має бути усунуто. Тоді буде довіра", - вважає Данилюк.

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"Питання, чи є довіра до судової системи. Люди, які сьогодні можуть впливати на суди і мають конфлікт інтересів, мають покинути свої посади", - додав пізніше чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149741
 
 
 Топ коментарі
 
То есть, процесс таки идет?
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а надо было закрыть банк? Во время наступления рашиков?
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цапка - смешной ты - а про свифт не слышал? так отож - вот вы тупые)))))))
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День возвращения Привата станет последним днемн ЗЕБЕни... 🤔
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Після повернення Коломийському ПриватБанку багато хто із вкладників, пенсіонерів, зарплатників...перестануть платити через цей банк і перереєструють на інший банк.
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Приват с Коломойский больше не жилец. Винт Бени с получением значительной части акций банка не пройдет.

Какой вкладчик будет теперь держать деньги в банке Бени ?
Кроме ЗЕ льоные мартышек, конечно. 😃
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Данилюк ты же ВОР. У меня есть веские доказательства. Иди воняй в подворотне В процессах вокруг ПриватБанка не должны участвовать представители власти, которые ранее стояли на стороне Коломойского, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9270
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а как Гонтарева и Порошенко дали разрешение на вывод денег из Приватбанка за границу?
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а надо было закрыть банк? Во время наступления рашиков?
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можно запртить тарнзакции, было бы желание.
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какие транзакции запретить?

Предоплату за товар?

типа весб импорт запретить?
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цапка - смешной ты - а про свифт не слышал? так отож - вот вы тупые)))))))
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На кого он намакет, все клитенны ПривтаБанка так или иначе были на стороне Коломойского.
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Во даёт!

Это я отдала кругленькую сумму своих кровных Бене на яхту?

Товарищ, вы ещё в себе, или уже нет? 😂
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Походу кинула бабушку внучка с зелеными соплями...
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Ха,ха... міністр фінансів бовкнув західній пресі, що питанням Привату займається особисто президент( клоун Бені) і голова ОПи Богда (хлопчик Бені).
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Не смішно, коли Данилюк палить бочку на головного спонсора СН.
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Тот кто создал ПРИВАТБАНК , был таки не плохой предприниматель. Вопрос в Другом... будем Думать. \
Коломойский с одной стороны ПЕРЕЦ , так как сумел привлечь капитал и создать ни фиговый банк., Другой стороны я не знаю
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Вся его заслуга-подкуп крупных производителей, что бы они перевели зарплатные проекты в приват. Помните 90-00 годы?
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І також виплати пенсій. Але при реприватизації Привату багато то відмовиться від його послуг.
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Неоднокранто. Приватовские сидоры пользовалист абсолютно бандюгановскими методами
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Гдавное что бы небыло тех, кто стоит на стороне Гонаревой и Порошенко
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Главное что ты ЗЕпетух всегда будешь в спаме Больше минуты твои высеры тут не проживут
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А ну да, щоб не заважали ЗЕ повернути банк Бєнє, щоб той міг і надалі обваровувати нас.
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Ну а данилюк ето ХУ....ЛО ПРИХЛЕБАТЕЛЬСКОЕ. С полной ответственностью заявляю как НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
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шо совесть проснулась ? ну лучше поздно, чем не когда
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данилюк был минфином во время приватизации ПБ, "конфликт интересов" - это он, в первую очередь, про себя сказал. обидно - снбо бюджет увеличили в 28 раз, а он теперь не успеет "освоить"...
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Вчора він підствердив, що Приват націоналізували правильно і цілковито законно.
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пока шо
напрягается лише свиночолий, бІгаючи
на допити У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3503
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Ты, зеб, случаем, не забыл статью прочитать?
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Дап че ты на дебильню зеленосопливую внимание обращаеш? в спам тридвараса и все дела
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Коломойський грає виставу, і дурить Україну. А глядачі хавають і вірять. Ще не бачив такого народу.
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А я видел и вижу каждый день подобный и когда нынешний кричит - бульбороссия, я смеюсь...
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как было и как будет/18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского..-Пока он в Израиле ждет победы своего протеже Зеленского на выборах, его люди «пачками» перекидываются в Киев.Коломойский накинул око на украинские земли и собирается формировать свой земельный банк накануне снятия моратория с продажи земли.Поскольку украинская земля фактически уже разобрана крупными агрохолдингами, они станут объектом «нападок» в ближайшее время. Заблокировать их земельные банки с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать «Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана.
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зе-терпилы..,!
Тут какой то порохобот вопросы задает... У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8496
Что отвечать будем?

ПОРОХОБОТ

@Pipsec

·20 сент.

Стоп я не зрозумів.
Фінансування Освіти зменшено на 6 млрд. А коломийському дають 5 млрд.
Де ще один міліард?
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Вже був час давно Шурі визначитися - розумний він чи гарний? А то крутиться, як гівно в ополонці, ніяк не може визначитися кому нижче спини свою повагу висловити. 😕
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Найочікуваніше інтерв'ю року: п'ятий Президент України Петро Порошенко, субота, 20.00 у Рандеву з Яніною Соколовою на "5 каналі".

Сьогодні через 20 хв.
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а нельзя сделать так, чтобы Беня и Приват вообще не фигурировали больше. Беня ему не хозяин, а значит хватит смотреть ему в рот ловить его слова.
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