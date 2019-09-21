 У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк

Про це Данилюк сказав в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

Данилюк заявив, що те, що відбувається зараз навколо "Приватбанку", він сприймає як "пряму загрозу національній безпеці". Він зазначив, що під час передвиборчої кампанії "розумів небезпеку, якщо буде посилюватися вплив Ігоря Коломойського".

Секретар РНБО вважає, що для гарантування довіри до чинної влади в процесах щодо "Приватбанку" "має відбутися одна дуже важлива річ: не мають у цьому процесі брати участі люди, які мають конфлікт інтересів".

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Данилюк зазначив, що такий конфлікт інтересів є у нього самого, оскільки він у момент націоналізації банку був міністром фінансів, але він, за його словами, не впливає на сьогоднішні процеси, пов'язані з "Приватбанком".

"Я не маю впливати на ці процеси. Також не мають впливати на ці процеси люди, які були на боці Коломойського і зараз є моїми колегами. Це конкретний конфлікт інтересів, який має бути усунуто. Тоді буде довіра", - вважає Данилюк.

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"Питання, чи є довіра до судової системи. Люди, які сьогодні можуть впливати на суди і мають конфлікт інтересів, мають покинути свої посади", - додав пізніше чиновник.