 Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові

Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час відвідин 26-го книжкового форуму у Львові разом із дружиною Мариною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Тут фантастична українська атмосфера. Вітаю всіх, хто приїхав сьогодні до Львова, бо ви сьогодні точно отримаєте тут величезне задоволення. Я це відчуваю, і ви точно це відчуєте", - поділився враженнями від форуму Порошенко.

П’ятий президент України пригадав, що в дитинстві почав читати дуже рано. "Я дуже люблю книжки, і ця любов не минає і дотепер. Сьогодні уже перейшли на електронні книжки, уже ти можеш збільшувати шрифт, уже можеш читати вечері… Але, насправді, це такий барометр, це такий тест, лакмусовий папірець того, щоб ти залишався в інтелектуальному просторі України", - зазначив він.

Дивіться також: Білозерська опублікувала книгу "Щоденник нелегального солдата" про події 2014-17 рр. на фронті: "Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій". ФОТОрепортаж

Порошенко зазначив, що сьогодні на форумі можна придбати багато книг. "Але це не витрати, це - інвестиції, інвестиції в особистість", - сказав він.

Він також зазначив, що потрібно збільшувати кількість книг, фільмів програм на радіо і телебаченні для формування української ідентичності. "І ми зі свого боку робили, робимо і будемо робити все для того, щоб цих книжок, цих фільмів було більше", - зазначив Петро Порошенко.

П’ятий президент України також відвідав ветеранський намет, де представлено книжки, авторами яких є військові, які боронили незалежність і територіальну цілісність України на сході держави.

Він особливо наголосив на важливості збереженя пам'яті про події на Донбасі і військове братство, і саме завдяки спогадам безпосередніх учасників цих подій це стає можливим. Крім того, спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, додав він.

Дивіться також: На Книжковому форумі воїни і волонтери представляють свої книжки у Ветеранському наметі. ФОТО

"Дуже важливо зараз, щоб ми не відводили і не віддавали українську землю, якими б "формулами Шайнмаєра" це не прикривалося. Дуже важливо зараз, щоб те, заради чого віддавали життя українські герої для того, щоб захистити українську землю і захистити українців, які проживають на Донбасі, було першим пріоритетом держави. І для того, щоб наповнитися цим почуттям, треба було приїхати сьогодні до Львова, до ветеранського намету. Тут справжня позитивна енергія", - сказав Порошенко.

"Я думаю, що вчитися любити Україну потрібно саме у цих хлопців. Треба почитати їхні книги", - сказав п'ятий президент Петро Порошенко.

Читайте також: Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко

Він розповів, що обговорив із ветеранами можливість видання їхніх аудіокнижок, та плани щодо створення фільмів на основі їхніх творів. "Ключова позиція: формування національної ідентичності значною мірою формується в цьому наметі", - додав він.