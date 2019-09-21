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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:книги (201) Львів (1091) Порошенко (9714) Європейська Солідарність (116)

 Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові

Ми робимо все, щоб збільшити кількість українського продукту для формування української ідентичності. І книжковий форум у Львові є важливою складовою збереження саме українського інтелектуального простору.

Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час відвідин 26-го книжкового форуму у Львові разом із дружиною Мариною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 01

"Тут фантастична українська атмосфера. Вітаю всіх, хто приїхав сьогодні до Львова, бо ви сьогодні точно отримаєте тут величезне задоволення. Я це відчуваю, і ви точно це відчуєте", - поділився враженнями від форуму Порошенко.

П’ятий президент України пригадав, що в дитинстві почав читати дуже рано. "Я дуже люблю книжки, і ця любов не минає і дотепер. Сьогодні уже перейшли на електронні книжки, уже ти можеш збільшувати шрифт, уже можеш читати вечері… Але, насправді, це такий барометр, це такий тест, лакмусовий папірець того, щоб ти залишався в інтелектуальному просторі України", - зазначив він.

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 02

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Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 03

Порошенко зазначив, що сьогодні на форумі можна придбати багато книг. "Але це не витрати, це - інвестиції, інвестиції в особистість", - сказав він.

Він також зазначив, що потрібно збільшувати кількість книг, фільмів програм на радіо і телебаченні для формування української ідентичності. "І ми зі свого боку робили, робимо і будемо робити все для того, щоб цих книжок, цих фільмів було більше", - зазначив Петро Порошенко.

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 04

П’ятий президент України також відвідав ветеранський намет, де представлено книжки, авторами яких є військові, які боронили незалежність і територіальну цілісність України на сході держави.

Він особливо наголосив на важливості збереженя пам'яті про події на Донбасі і військове братство, і саме завдяки спогадам безпосередніх учасників цих подій це стає можливим. Крім того, спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, додав він.

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Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 05

"Дуже важливо зараз, щоб ми не відводили і не віддавали українську землю, якими б "формулами Шайнмаєра" це не прикривалося. Дуже важливо зараз, щоб те, заради чого віддавали життя українські герої для того, щоб захистити українську землю і захистити українців, які проживають на Донбасі, було першим пріоритетом держави. І для того, щоб наповнитися цим почуттям, треба було приїхати сьогодні до Львова, до ветеранського намету. Тут справжня позитивна енергія", - сказав Порошенко.

"Я думаю, що вчитися любити Україну потрібно саме у цих хлопців. Треба почитати їхні книги", - сказав п'ятий президент Петро Порошенко.

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 06

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Він розповів, що обговорив із ветеранами можливість видання їхніх аудіокнижок, та плани щодо створення фільмів на основі їхніх творів. "Ключова позиція: формування національної ідентичності значною мірою формується в цьому наметі", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149739
 
   
 Топ коментарі
 
Соєвому остается только лгать и изворачиваться, причем крайне неуклюже и так, что лучше бы вообще молчать.

За умного сошел бы.
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С этим п..сом говорить не о чем.Продал Украинцев в Илловайске.Ответь чучело за погибших героев
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Судя по политике Зеленского в Гааге жертвами будут русские.
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так одна з його секретарш прямо обвинуватила атовців те волонтерів в розпалюванні війни на дамбасі.
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а до этого его речник (Мендель), - что ВСУ по садикам и школам стреляли, где детишки повстанцев ...
Не жалели детишек....
В Гааге это обязательно предъявят...
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Семачку нужно поздравить - диктатура парвшенко не прошла.
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дайте мне бесплатно книг и побольше,побольше,побольше

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 1541
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Час зупинити зепитуляцію! Прокинься, Україно!
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та какой снег, у того нона иней на лбу толщиной в 10 см по жизни
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А ты *****....
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В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·22 ч

Міністр енергетики хоче відновити прямі закупівлі газу у «Газпрому», міністр закордонних справ торгівлю із ОРДЛО, міністр соцполітики - виплату пенсій на окупованих територіях. При цьому агресія РФ триває. Це уже не формула Штайнмаєра. І не формула Зеленського. Це формула Путіна
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22 обстріли за добу і 4 поранених - це для ЗЄ та Каламойші така дрібниця.
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Скільки при владі знаходиться кириленко і що він зробив для України?
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как шо, очень огромное ничего
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ошибаешься Кириленко после майдана выперся на трибуну ВР и орал что нужно отменить региональные языки,его все российские сми крутили и пугали крымчан,так что он очень много сделал для нагнетания обстановки в Украине
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Посмотрите какой будет потужный гаагский трибунал по боингу - такой же будет и по всем остальным преступлениям рассеи.
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Так Поця,особливо про Іловайськ,та твій з Ху"лом "зелений коридор" і парад.
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Вот прямо эталонная манипуляция для зебилов. Скажи - а петров и баширов - это тоже петина с ***** операция, или зебилы еще не готовы к такому?
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зебіли - це упродзоні брехуни; геббельсівщину перевершили. Втім, в них були свої, не гірші попередники: більшовики. І ******* вчителі: лавровщина з ***********.
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свын захрюкав старую....
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А петя все тустется возле границы, проходы ищет.
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Книжечки пригодятся в тюряге,пускай покупает побольше
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Будто сыньоносый те книги читать будет, умора😀
Шо это запойное сделало для суда в Гааге？
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Правду писать об этой войне начнут лет через 10.
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Ты ещё не понял что такое Петеное АТО?
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так його виблRgok і слова не зміг промовити українською - воно, падло, в родині гавкає!
А Зє!біл буцім шось там белькоче шоп задурити поголов'я - нате вам мову - а за лаштунками відбирають все. Коли не залишиться українцям і клаптя землі, від якої отримували силу, то і мову відбере. Сама здохне...
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Соєвому остается только лгать и изворачиваться, причем крайне неуклюже и так, что лучше бы вообще молчать.

За умного сошел бы.
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Странно, вот у нас есть реальный дебил - зеленский. Почему ему такие советы не даешь?
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Для начала у нас есть реальный Свын, которого необходимо зарезать...
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С этим п..сом говорить не о чем.Продал Украинцев в Илловайске.Ответь чучело за погибших героев
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Пеца про Дебальцево, де ти гавков що немає оточення..Йловайськ і далі..алкаш хренов
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Если бы говорил другое - это как то помогло бы бойцам? Или зе-быдлу плевать на бойцов, лишь бы им на диване говорили что они хотят?
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все познается в сравнении - некоторые зебилы ,даже тут ,уже начали шо то понимать - очень жаль - но то ли еще будет
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Так. Стало зрозуміло, що порохоскот - нелюди.
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Змея свой язык не прикусит, настоящий индеец на свои яйца не наступит.
🤗
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Секретна інфа про Зеленського та його ботів!
ervinartem.patrioty.org.ua/blogs/khto-taki-porokhoboty-ta-infovolonery-zvidky-vzialysia--severyn-pidhirnyi-295831.html
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побитий пес блукає сумними очима по форумам. Нуль гідності, 100% огидності
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Та забудьте уже за Гаагу. Клоунокомандующий собрался капитулировать и аж ссытся от желания стать младшим братом *****. И, судя по цензору, в Украине коллоборантской зеленой мрази вагон и маленькая тележка.
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прокси не забывай и ферму зебилов Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 521 и к стати для сравнения 2 фото Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 506 Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 3610
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на фоне ребёнка нуну Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 9057 хотя какие книги твоё ведь любимое чтиво рузге поцриотен сказки
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Порошенко даже книги верх тормашками держит
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эта и что он их не читает ведь ведь самый читающий у нас вовка
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Тому що Марина їх переглядає, а він - допомагає, тільки тримає. Вем зебілам, аби лиш збрехати.
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спробуй, хоча би для себе, класифікувати їх, зебілів. В мене, наприклад, виходить десь під 800. І, зеаєш - порохоботів приблизно стільки ж...
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шось любителя России Олексія Петровича не помітно на форумі
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щось я сумніваюсь, що той трибунал буде. Зе усе під сраку запхне. уже почав.
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Як там на пляшці? Зручно сидіти? Хочь вставай іноді, розминайся!
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а сам щось можеш видать чи лише попугайчиком за кимось повторить?
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Свиночолый гетьман еще не устал рассказывать свои сказки про Гаагу.
Вот откоют СП-2, а за этим сразу в Гаагу, точно...
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чё вовка не поехал а или книга для него только то что мама рима на полка ставила Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 6401
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Открытие чебуречных и туалетов, а так же посещение форумов анонимных алкоголиков - это прерогатива именно Свиночолого.
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странно только шаурму рекламил вовка сколько там потом потравилось
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Это так ... чисто ПОРЖАТЬ!!! Быдло любить ПАНОВ
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-Куме,а чем Порошенко запомнится в истории Украины?
-Как чем?Теперь слово"Барыга" всегда будет писаться с большой буквы а "президент" с маленькой.
🤑
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молодец анекдот ру рулит у тебя убогий Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 2051
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Да да,ПОЦя,пригодятся,и про Иловайск,и про Дебальцево...Вот ещё про Липецк напишут и тебе пушистый зверёк! Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 4544
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Цензор, это на правах политической рекламы?
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Молодець Петро Порошенко. Спокійно разом дружиною приїхав на книжковий Форум до Львова, вільно пересувається і спілкується з людьми та і відношення людей до них доброзичливе і з повагою. Ось таким повинен бути Президент України та перша леді країни .
Ну, а для приЗєдєнта Вофкі та його брєндової чувіхі у Львові є Фонтан біля Оперного театру і кіоск з шаурмою неподалік. Правда , навряд чи Вофка наважиться побігати по фонтану бо навряд чи він за своє життя прочитав бодай одну художню книжку. Та і чувіха його схоже не захоче пірнати у басейн доки там водолази дно не обстежать, буйки не виставлять і шезлонги для відпочинку не встановлять .
😃
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Найочікуваніше інтерв'ю року: п'ятий Президент України Петро Порошенко, субота, 20.00 у Рандеву з Яніною Соколовою на "5 каналі".

Сьогодні через 20 хв.
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