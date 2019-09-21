 Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові

Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час відвідин 26-го книжкового форуму у Львові разом із дружиною Мариною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Тут фантастична українська атмосфера. Вітаю всіх, хто приїхав сьогодні до Львова, бо ви сьогодні точно отримаєте тут величезне задоволення. Я це відчуваю, і ви точно це відчуєте", - поділився враженнями від форуму Порошенко.
П’ятий президент України пригадав, що в дитинстві почав читати дуже рано. "Я дуже люблю книжки, і ця любов не минає і дотепер. Сьогодні уже перейшли на електронні книжки, уже ти можеш збільшувати шрифт, уже можеш читати вечері… Але, насправді, це такий барометр, це такий тест, лакмусовий папірець того, щоб ти залишався в інтелектуальному просторі України", - зазначив він.
Порошенко зазначив, що сьогодні на форумі можна придбати багато книг. "Але це не витрати, це - інвестиції, інвестиції в особистість", - сказав він.
Він також зазначив, що потрібно збільшувати кількість книг, фільмів програм на радіо і телебаченні для формування української ідентичності. "І ми зі свого боку робили, робимо і будемо робити все для того, щоб цих книжок, цих фільмів було більше", - зазначив Петро Порошенко.
П’ятий президент України також відвідав ветеранський намет, де представлено книжки, авторами яких є військові, які боронили незалежність і територіальну цілісність України на сході держави.
Він особливо наголосив на важливості збереженя пам'яті про події на Донбасі і військове братство, і саме завдяки спогадам безпосередніх учасників цих подій це стає можливим. Крім того, спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, додав він.
"Дуже важливо зараз, щоб ми не відводили і не віддавали українську землю, якими б "формулами Шайнмаєра" це не прикривалося. Дуже важливо зараз, щоб те, заради чого віддавали життя українські герої для того, щоб захистити українську землю і захистити українців, які проживають на Донбасі, було першим пріоритетом держави. І для того, щоб наповнитися цим почуттям, треба було приїхати сьогодні до Львова, до ветеранського намету. Тут справжня позитивна енергія", - сказав Порошенко.
"Я думаю, що вчитися любити Україну потрібно саме у цих хлопців. Треба почитати їхні книги", - сказав п'ятий президент Петро Порошенко.
Він розповів, що обговорив із ветеранами можливість видання їхніх аудіокнижок, та плани щодо створення фільмів на основі їхніх творів. "Ключова позиція: формування національної ідентичності значною мірою формується в цьому наметі", - додав він.
Не жалели детишек....
В Гааге это обязательно предъявят...
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·22 ч
Міністр енергетики хоче відновити прямі закупівлі газу у «Газпрому», міністр закордонних справ торгівлю із ОРДЛО, міністр соцполітики - виплату пенсій на окупованих територіях. При цьому агресія РФ триває. Це уже не формула Штайнмаєра. І не формула Зеленського. Це формула Путіна
Шо это запойное сделало для суда в Гааге？
А Зє!біл буцім шось там белькоче шоп задурити поголов'я - нате вам мову - а за лаштунками відбирають все. Коли не залишиться українцям і клаптя землі, від якої отримували силу, то і мову відбере. Сама здохне...
За умного сошел бы.
🤗
ervinartem.patrioty.org.ua/blogs/khto-taki-porokhoboty-ta-infovolonery-zvidky-vzialysia--severyn-pidhirnyi-295831.html
Вот откоют СП-2, а за этим сразу в Гаагу, точно...
-Как чем?Теперь слово"Барыга" всегда будет писаться с большой буквы а "президент" с маленькой.
🤑
Ну, а для приЗєдєнта Вофкі та його брєндової чувіхі у Львові є Фонтан біля Оперного театру і кіоск з шаурмою неподалік. Правда , навряд чи Вофка наважиться побігати по фонтану бо навряд чи він за своє життя прочитав бодай одну художню книжку. Та і чувіха його схоже не захоче пірнати у басейн доки там водолази дно не обстежать, буйки не виставлять і шезлонги для відпочинку не встановлять .
😃
Сьогодні через 20 хв.