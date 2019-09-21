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Все про:прослуховування (112) Труба (128) ДБР (507)

 У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку" (оновлено). ФОТО

У кабінеті директора Державного бюро розслідувань виявлено пристрій для прослуховування.

Про це Труба повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

У кабінеті директора ДБР Труби виявили прослушку (оновлено) 01

"Сьогодні в моєму кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, яку було професійно вмонтовано в систему вентиляції. Працювали фахівці. Стоїть "прослушка" в одному місці чи в декількох, з'ясовуємо, як і те, до кого вона приведе", - написав директор ДБР.

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Труба зазначив, що на записах нічого цікавого про нього бути не може, а ось "про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими, - так. Зокрема, резонансних".

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149737
 
 
 Топ коментарі
 
хочет сказать что это не он сливал данные коцапам, а его прослушали. и служба безопасности ничего не нашла и дала поставить
уже верю
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о_О, цирк портнова зажигает огни.
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Чому ти так погано думаєш про ДБР?
Вони не встановлювали їх
а попросили це зробити ФСБ. У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку", - джерело - Цензор.НЕТ 9347
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Все може бути, але тепер Труба повинен проводить внутрішнє розслідування.
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Головна версія китайці,
бо на пристрої знайшли клеймо «Made in China»
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Плебс схавает дэзу от карманного Пинкертона У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку", - джерело - Цензор.НЕТ 8305
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.. В вытяжке. Странно, что не в унитазе
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Біля пристрою був знайдений батончик Рошен.
Ще ніколи Порох не був так близько до провалу.
Врятувало його тільки те що Провал був закритий на реконструкцію.
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Порох исподтишка подложил в вентиляцию подслушивающее устройство. Специалисты сделали соответствующие выводы и установили под тишок вентиляции защитную решётку.
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Выводы были сделаны прямо на Банковую.
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В вытяжке директора ГБР обнаружили прослушивающее устройство. Всю жидкость, в которой плавало устройство, пришлось слить, поэтому Роману Трубе придётся повторно сдать биоматериалы для новой вытяжки.
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ця нікчемна труба видує хоть яку мелодію, і все абсолютно фальшиве. Порошенка, коли він був президентом, такий непотріб задовільняв повністю.
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"В кабинете директора ГБР Романа Трубы обнаружили прослушку. В вытяжке.

Портнов шо ли там сидел?)
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Цікавить інше - як вони туди запхали пристрій?
Адже витяжка роману "Труби" вмістилася у тоненькій брошурі...
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Кхм...а що майору Мельниченку після нинішньої операції терміново дали генерала?
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Присвоили звание генерала и дали папаху.
Пах будет болеть минимум две недели...
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Звучить двозначно, якщо в дусі часу згадати німецьке кіно для дорослих...
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За пару тыщ хороший водопроводчик кому хошь трубы прочистит...
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Знайдено в мережі:

"Посмотрел немецкое кино для взросльіх.
Отправил резюме в Берлинский ЖКХ на вакансию слесаря-сантехника"
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Аваков виявить, що прослушку встановив Баканов і все замнуть.
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А ха ха ха ха
бл... дилетанты гребаные.... "бюро расследований"... шараж-монтаж
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Крысятничает труба, не все сливает портянке 😁
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Та це все Порох, зуб даю! Петре, АСТАНАВІСЬ!!!111!1
...
Порох впопыхах плохо замаскировал прослушивающее устройство.
Вскоре в Попыхи уже приехали специалисты СБУ.
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орловчане когда ети территории вернутся,
а они вернуться в Украину - начнутся суды и срока.
вы никому на на пуй не упали - бегите в ряшку ну или честно за передательво отсидите.
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будете сидеть - така вже ваша шахтрарьска доля за предательсво...
зеленые не навсегда ...
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А сколько таких "вытяжек" ещё во всяких прокуратурах и судах административных? Сташно подумать У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку", - джерело - Цензор.НЕТ 9037
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А и Б сидели на трубе.
А - упало, Б - пропало.
Кто остался на трубе ?
😕
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Осторожно вас прослушивают, многие даже не догадываются об этом, чешут языками.
Вы все на учёте, вы все на прицеле.
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- ...А у вас документики... я извиняюсь...
Первый на ходу показал Роману Трубе документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Трубы потемнело, газету сняли, но в пачке оказалось неизвестное устройство, с какими-то проводами. Впрочем, все это Роман разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Прослушка в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Романа Михайловича мягко и вежливо: - Портянкин жучок?
- Нет! - ответил Труба страшным голосом, - подбросил Порох!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо Портнова сдавать.
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все так и было!
"Тем временем Шефир, до которого никому уже не было дела, умело снял показания с приборов скрытого наблюдения, собрал их в два бумажных пакета "Fendy" и, покинув отель через вентиляцию, ухнул с улицы совой."

https://censor.net.ua/resonance/3148189/vladimir_zelenskiyi_i_pepelnitsa_kolomoyiskogo_shpionskiyi_boevik
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Це приміщення готували для ДБР у часи правління Хряка. Ну не могла свиня залишити поза власним контролем цю службу.
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