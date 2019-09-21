 У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку" (оновлено). ФОТО

Про це Труба повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в моєму кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, яку було професійно вмонтовано в систему вентиляції. Працювали фахівці. Стоїть "прослушка" в одному місці чи в декількох, з'ясовуємо, як і те, до кого вона приведе", - написав директор ДБР.

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Труба зазначив, що на записах нічого цікавого про нього бути не може, а ось "про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими, - так. Зокрема, резонансних".

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки.

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