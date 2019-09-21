 У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку" (оновлено). ФОТО

Про це Труба повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в моєму кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, яку було професійно вмонтовано в систему вентиляції. Працювали фахівці. Стоїть "прослушка" в одному місці чи в декількох, з'ясовуємо, як і те, до кого вона приведе", - написав директор ДБР.
Труба зазначив, що на записах нічого цікавого про нього бути не може, а ось "про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими, - так. Зокрема, резонансних".
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки.
Вони не встановлювали їх
а попросили це зробити ФСБ.
бо на пристрої знайшли клеймо «Made in China»
Ще ніколи Порох не був так близько до провалу.
Врятувало його тільки те що Провал був закритий на реконструкцію.
Портнов шо ли там сидел?)
Адже витяжка роману "Труби" вмістилася у тоненькій брошурі...
Пах будет болеть минимум две недели...
"Посмотрел немецкое кино для взросльіх.
Отправил резюме в Берлинский ЖКХ на вакансию слесаря-сантехника"
бл... дилетанты гребаные.... "бюро расследований"... шараж-монтаж
...
Порох впопыхах плохо замаскировал прослушивающее устройство.
Вскоре в Попыхи уже приехали специалисты СБУ.
а они вернуться в Украину - начнутся суды и срока.
вы никому на на пуй не упали - бегите в ряшку ну или честно за передательво отсидите.
зеленые не навсегда ...
А - упало, Б - пропало.
Кто остался на трубе ?
😕
Вы все на учёте, вы все на прицеле.
Первый на ходу показал Роману Трубе документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Трубы потемнело, газету сняли, но в пачке оказалось неизвестное устройство, с какими-то проводами. Впрочем, все это Роман разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Прослушка в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Романа Михайловича мягко и вежливо: - Портянкин жучок?
- Нет! - ответил Труба страшным голосом, - подбросил Порох!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо Портнова сдавать.
"Тем временем Шефир, до которого никому уже не было дела, умело снял показания с приборов скрытого наблюдения, собрал их в два бумажных пакета "Fendy" и, покинув отель через вентиляцию, ухнул с улицы совой."
https://censor.net.ua/resonance/3148189/vladimir_zelenskiyi_i_pepelnitsa_kolomoyiskogo_shpionskiyi_boevik