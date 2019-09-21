 "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора зустрічався в Офісі президента з активістами, щоб обговорити "формулу Штайнмаєра" та її роль у врегулюванні ситуації на Донбасі. І хочу повторити те, що сказав на зустрічі:
1. Нічого не буде вирішуватися без відома суспільства.
2. Процес імплементації формули має кілька етапів, це не разове рішення.
3. Формула - це не закон. Це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який голосуватимуть і який буде винесено на публічне обговорення", - написав Єрмак.
Помічник Зеленського підкреслив, що "все це буде пізніше, наразі необхідно припинити вогонь".
#українськісанкціїзаобстріли
Та й не штайнмайєр її написав, писали рашистські гниди лавров та сурков, а кремлєшльондра штайнмайєр тільки озвучив її на словах, вона ніде не записана. А зараз кремлядь вимагає її зафіксувати на папері, зафіксувати погодження української сторони на свою капітуляцію та ліквідацію України.
Це формула узаконення рашистських анклавів, дЫр дЫнЫрЫ та лЫнЫрЫ через так звані вільні вибори без зустрічних зобов'язань рашистських сволоти забратися з української землі та вивести своїх їхтамнетів та техніку, без таких зобов'язань, що є в Мінських угодах.
Тому й амністія вже не хвилює манкуртів та колаборантів в дЫрах, вони після виборів по формулі кремлєшльондри штайнмайєра стануть владою, мєліцією та ******* місцевою, але вже владою визнанею та узаконеною, зможуть роз'їжджати по всій Україні без перешкод, а рашистські анклави ракові пухлини рюзьге міра будуть втиснуті в тіло України,ищоб вбити його остаточно.
Зелена шмаркля зі своєю ******** хАхлів-малоросів, зрадників, запроданців, рашистських агентів та просто недалеких придурків та блазнів поспішає капітулювати та знищити Україну.
Погугли как Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО!
Расскажи это МВФ, Совбезе ООН и экономичесмим партнерам.
Это легализация т.н. ДНР ЛНР с огромной (фактически паРашной) армией, ввод их в правовое поле Украины и с последующей уже юридически оформленной "гражданской войной" - и тогда не только Будапештским меморандумом только подтереться, но и любая помощь извне будет вмешательством во внутренние дела...
Зе-сопля действительно проект моксвы поставивший обоссанного Дрыстайка...
"на базе" говна может получиться только говно, каким бы модным импортным словом оно не называлось
зекомандА, играете с огнем
Слив Украины вышел на прямую.
Результаты " рехверендума" уже " известны"
Зелёная плесень будет вопить это не мы, это нарот.
Свалил бы нахер с неньки, да возраст уже не тот.
Эти суки конченные потом подсунут нам результаты фейкового соцопроса из сраного центра имени папаши этого главного урода в зРаде и скажут нам, что зебилов 80% и это народ Украины ждет не дождется, как бы быстрее принять этот закон и лечь под *****. А мрази в зРаде проголосуют по-быстрому все, что скажет ***** номер 2!!!!
Это катастрофа!!!!!!!!!!
Кто там в Киеве?????? Иди уе.бите этих подонков чем-нибудь!!!!
Тому "нові обличчя" вирішили весь цей непортіб за любу ціну протягнути та письмово підтвердити.
І хтось ще буде стверджувати, що зелені не працюють під диктовку *****?
Сьогодні через 20 хв.