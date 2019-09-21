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Все про:перемовини (1388) Штайнмаєр (194) Донбас (13074) Єрмак Андрій (16)

 "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак

"Формула Штайнмаєра" - це база, яка ляже в основу законопроєкту. Його буде винесено на публічне обговорення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора зустрічався в Офісі президента з активістами, щоб обговорити "формулу Штайнмаєра" та її роль у врегулюванні ситуації на Донбасі. І хочу повторити те, що сказав на зустрічі:

1. Нічого не буде вирішуватися без відома суспільства.
2. Процес імплементації формули має кілька етапів, це не разове рішення.
3. Формула - це не закон. Це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який голосуватимуть і який буде винесено на публічне обговорення", - написав Єрмак.

Читайте також: У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко

Помічник Зеленського підкреслив, що "все це буде пізніше, наразі необхідно припинити вогонь".

Формула Штайнмаєра ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак 01

Читайте також: Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149736
 
 
 Топ коментарі
 
Не факт что прекратят....
А дальше после выборов это уже будет гражданская война если что...
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Hellis‏ @13Hellis_13 7 ч.7 часов назад

"Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак - Цензор.НЕТ 7975

оказывается Пристайко заговорил снова о формуле Штайнмайера, о снятии блокады с Донбасса, а Украина заговорила о возможности закупать газ у агрессора после...... прошедшего вчера разговора Зели с Путиным.
Зелю явно снова поломали через колено. Итог ринга хлюпика против тяжеловеса.
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Зачем нам тогда Зеленский еслы мы будем жить по формулам Хуйла и его штанмаера? Януковощ тоже хотел нас научить жить по формуле штанмаера и оказался в Ростове
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Це приблизно буде так, як приймали законопроекти і перед тим їх навіть не читали.
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А как иначе? В Трускавці тему "Як правильно голосувати" вивчили на "відмінно".
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О, нет конечно! В узком кругу принимающих решение зеуд!
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Та досить вже туфту нам впарювати, пишіть вже відверто що це формула пуйла.
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Ну яка формула Штамаєра ? це російський сценарій розвалу України ,особливий статус Донбасу при якому росія буде контролювати той сепаратиський анклав ,за Україною залишится фінансування і відбудова Донбасу ,крім того сепаратиська чума буде без буд яких перешкод розповзатись по всій Україні ,пора зрозуміти новій команді, що вони граются з вогнем .
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Бундестаг зарплату получает в кассе « Газпром» «русского» Миллера.
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"Оказывается, как свидетельствуют источники ZN.UA, заявление Пристайко об одновременных местных выборах в Украине, включая территорию ОРДЛО, было "пробным шаром" по заданию помощника президента Андрея Ермака, ныне курирующего внешнюю политику из офиса президента." пишет Т.Силина в свежем выпуске газеты "на встрече в "нормандском формате" на уровне дипломатических советников 2 сентября в Берлине, по информации источников ZN.UA, А.Ермак и В.Пристайко не поднимали ни вопрос продолжения работы над "дорожной картой", ни вопрос миротворческой миссии ООН, на развертывании в Донбассе которой долгое время настаивал Киев...По утверждению наших источников, в Зе!команде существует весьма жесткий контроль за публичными заявлениями, и во внешнеполитической сфере какие-либо комментарии без ведома А.Ермака, запрещено делать даже заместителям министра. " Новая власть, а где Ваша формула прекращения войны? И не верю в то, то что "Ничего не будет решаться без ведома общества" да будет обсуждение, но не более, а далее проплаченный соцопрос нарисует одобрямсИсточник: https://censor.net.ua/n3149736
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Формула Штанмайера - мертвонароджене дитя. Кожна сторона вкладає в цю формулу свій сенс. Часом повністю протилежний.
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Це ваше зедитя! Їжте тепер це і не обляпайтеся, а сморід від вас вже залишиться.
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Все йде до того, що Раша сама себе перехитрила. Лугандони теж залишились при бубнових. Бо вони так і залишаться бовтатись, як щось незрозуміле в труселях
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Раша благодарна тебе за твой голос и твою агитацию за ЗЕ!
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Ага. Янека путя привітав тричі ще до того, як його ЦВК визнала переможцем. Пєцю пуця привітав на наступний день після оголошення результатів голосувань. А Вовіка досі не привітав. Отаке
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Не манди! Петю х-ло не признало президентом взагалі.
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С непрезидентом этот краб клешню тянуть НЕ будет
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Перед сержантом ГРУ РФ Владимиром Зеленским поставлена задача до Нового года уничтожить Украину.
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Так вот просят панов методом голосования принять одно решение из нескольких.
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Стоять, богатирі то наші....
#українськісанкціїзаобстріли
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У Украины и ее руководителей должна быть своя четкая политика. Обсуждать формулы всяких престарелых маразматиков - просто тратить время. Таких инициатив купленные европолитики могут сочинять каждый день десяток
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Ага, так там правит таки Россия и выборы свои проводит?
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Це не маразматик, це цинічна кремлєшльонда, поплічник другої старої повії - шрєдера, їм Україна до одного місця, вони виконують завдання тих, хто їм платить, тобто кремляді, їм потрібно швидше вільно торгувати з паРашею, це ж дуже дохідно та вигідно для німецьких корпорацій.

Та й не штайнмайєр її написав, писали рашистські гниди лавров та сурков, а кремлєшльондра штайнмайєр тільки озвучив її на словах, вона ніде не записана. А зараз кремлядь вимагає її зафіксувати на папері, зафіксувати погодження української сторони на свою капітуляцію та ліквідацію України.
Це формула узаконення рашистських анклавів, дЫр дЫнЫрЫ та лЫнЫрЫ через так звані вільні вибори без зустрічних зобов'язань рашистських сволоти забратися з української землі та вивести своїх їхтамнетів та техніку, без таких зобов'язань, що є в Мінських угодах.
Тому й амністія вже не хвилює манкуртів та колаборантів в дЫрах, вони після виборів по формулі кремлєшльондри штайнмайєра стануть владою, мєліцією та ******* місцевою, але вже владою визнанею та узаконеною, зможуть роз'їжджати по всій Україні без перешкод, а рашистські анклави ракові пухлини рюзьге міра будуть втиснуті в тіло України,ищоб вбити його остаточно.

Зелена шмаркля зі своєю ******** хАхлів-малоросів, зрадників, запроданців, рашистських агентів та просто недалеких придурків та блазнів поспішає капітулювати та знищити Україну.
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Я извиняюсь , но мне кажется , что они ***** ( новая власть)
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Чем тебя делали урод ? Грязным пальцем ? "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 6333
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Не треба вибачатися, а це треба стверджувати.
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« Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.»У.Черчилль
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Дебилы Зеленского, озвучьте, пожалуйста, что собой представляет ваша "формула".
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это Минский договор который подписл твой Петя
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тупая отмазка которая все меньше появляется-во первых петя ничего не исполнял из подписаного в ущерб Украины и интересам во вторых а тот договор с Минском (не хочу заеложженое повторять) стоит намного меньше даже чем меморандум Будапештсшкий которые похерили наши союзники включая врага-Мордор им можна сходить в туалет с этой филькиной грамотой-если Украина будет защищать свои права никто не посмеет упрекнуть в нарушении боитесь что скажет европа что мы нарушаем ?это наша страна и земля что бы делали французы если бы немцы захвати пару областей?отводили войска назад или подписывали какую то писульку от 3 стороны не думаю-это мягко говоря-Европа нарушили все принципи не им нас учить приняла мордор в ПАСЕ строит северный поток 2 несмотря на наши уговоры не видит русских ОБСЕ в донбасе нарушения технику
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"во первых петя ничего не исполнял из подписаного "

Погугли как Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО!
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Вспомни как Петя тогда ломал всех через колено и от него ушла "Самомопич" Садового. Теперь он у него во Львове трется, изображает патриота.
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чего вы цепляетесь за эту бумажку петя не исполнял даже если подписал с радой-его мы никому ничего не должны ни немцам которые болт положили и строят поток 2 ни эта филькина грамота кто сказал что мы должны эту писульку договор исполнять?а будупештский договор который не сравним по весомости с этим похерили и что?похерят и эту формулу кацапы -а европа что сделает если откажемся от Минска?престанет строить поток 2 санкции сильные введет против мордора или опять выгонит мордор ис ПАСЕ?я знаю они выразят очень глубокую озабоченность
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из-за этой бумажки расплась коалиция в Верховной Раде!
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"мы никому ничего не должны"

Расскажи это МВФ, Совбезе ООН и экономичесмим партнерам.
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Тоді ще не було формул штанмаера, зебіл...
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Зебілоїд так це ж твої шимпанЗЕ впарюють цю формулу "шатнгельциркуля"! І до чого Петя - при ньому цю формулу відкинули відразу ж!
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я отвечю за них, мозг с одной извилиной не способен cформулировать им 4 слова -Это капитуляция своими руками
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Я не политкоректный и пишу с ошбками , но мне каится , что это ******
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они сдадут все с потрохами учитывая 73х и будущая своя ручная ЦВК правильно подсчитает и 90 процентов скажут мы за эту формулу-а Зебил скажет народ решил и своими руками отдадим причем по закону и без санкций понятно для россии часть своей територии
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Фокус в том, что рашка поведёт после "формулы Штайнмайера" точно также, как и с Будапештским меморандумом.
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будапешский похерили даже главные союзники наши а с этой филькиной грамотой и подавна и на следующий день зайдут рос войска(даже если перед выборами они уйдут) на донбас скажет нас попросила независимая республика
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хуже.


Это легализация т.н. ДНР ЛНР с огромной (фактически паРашной) армией, ввод их в правовое поле Украины и с последующей уже юридически оформленной "гражданской войной" - и тогда не только Будапештским меморандумом только подтереться, но и любая помощь извне будет вмешательством во внутренние дела...


Зе-сопля действительно проект моксвы поставивший обоссанного Дрыстайка...
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Если Петя сразу не объявил войну агрессору, пошел на сговор с фрау Риббентроп, то теперь будем жить по законам Штанмайера.
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Не раскачивай свинарник ато путен нападьот .Мне это сегодня в лавке Рошен на торту написали
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сегодня мусора силой разблокировали блокаду российского угля во львовской области
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Это - формула апокалипсиса. Третьей Всемирной.
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он близок, как никогда. Часы показывают без трех минут полночь.
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знову розраховують втюхати план путлєра за рахунок 73% тупорилого бидла, що голосували чи то за голобородька, чи то за коломойського? А шо, може таке бути...якщо ці тушки своїм кнопкодавством чуть не скасували закон про приєднання Криму до України...на великий жаль для кремлівського упиря...то від цього лохторату можна чекати і цього....
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..сразу найух
"на базе" говна может получиться только говно, каким бы модным импортным словом оно не называлось
зекомандА, играете с огнем
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Зеуды уже предали Украину, а Украины так и не очнулась.
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Тут навіть коментувати не варто. Самі учасники згаданої зустрічі вже коментують :-/ https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/2403544799742174
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" "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак" - почему на публичное обсуждение не выносится законопроект о рынке земли? Где обещанный перед выборами референдум, чтобы посоветоваться с народом, как в Швейцарии? Или то тоже была шутка?
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Не ссыте, вынесли проффесора, вынесем и этих. "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 7860
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нет, дорогие. упретесь - будет сирия.... зеле и бене по..й украинцы
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Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
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с этим никто не спорит. просто надо учитывать плохой сценарий при планировании
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Вот и всё.
Слив Украины вышел на прямую.
Результаты " рехверендума" уже " известны"
Зелёная плесень будет вопить это не мы, это нарот.
Свалил бы нахер с неньки, да возраст уже не тот.
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Зебелы, у меня есть подозрение, что у вас ошибка в генах, У вас отсутствует инстинкт самосохранения. Если вы подпишете, то до Ростова хер добежите, ....
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Может быть их задача и есть взорвать Украину изнутри! Тогда всё логично и сходится.
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Єдина правильна формула для України це відновлення ядерного статусу та зміцнення обороноздатності. І жорстке покарання зрадників, ворів, сепаратистів та колоборантів. Ось єдина правильна формула для держави Україна та її народу.
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ну и как мы ядерный статус вернем? Цикл производства ядерного оружия был в рсфср и только, мы можем сделать ракеты, но начинку для нее-нет. А если попытаемся, то США и ЕС первыми же введут санкции против нас. А втайне это сделать не получится
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Такие же как против засРашки ? Тогда пусть валяют . Этими санкциями они ежа голой жопой пугать могут . А если настоящие как против Ирака и Югославии то получат миллион беженцев в год ....пусть открывают ворота пошире тогда
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Сейчас забанят, но и х.. с ними.
Эти суки конченные потом подсунут нам результаты фейкового соцопроса из сраного центра имени папаши этого главного урода в зРаде и скажут нам, что зебилов 80% и это народ Украины ждет не дождется, как бы быстрее принять этот закон и лечь под *****. А мрази в зРаде проголосуют по-быстрому все, что скажет ***** номер 2!!!!
Это катастрофа!!!!!!!!!!
Кто там в Киеве?????? Иди уе.бите этих подонков чем-нибудь!!!!
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Чего тебя банить, правильно глаголишь, только трошки истерично.
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Ты про восклицательные? Не могу сказать что её эмоции безосновательны. Увы.
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формула штанмаера: зєбіл+х"йло=маларосія.
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+Донбасс с Харьковом россиякам,Закарпатье-венграм,Буковину-румынам,Полесье-полякам со словаками,Одессу-евреям,Киев-зебилам...
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Здача країни та її інтересів зелебоб не цікавить. Вони більш важливими справами зайняті
"Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 3036
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в принципе верно написал, хотя и много ошибок.. уже давно не секрет как продавались и продаются баллы ЗНО "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 9497
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Помню как зелебобикам втирали мол, министров будем через фейсбук выбирать, воля наріда и всё такое. А по факту - их мнением подтёрлись "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 3863
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все зрозуміло: ***** вимагає виконання "формули штангеншлюхєра" як умову для проведення зустрічі у нормандському форматі.
Тому "нові обличчя" вирішили весь цей непортіб за любу ціну протягнути та письмово підтвердити.
І хтось ще буде стверджувати, що зелені не працюють під диктовку *****?
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На референдуме будет вопрос типа. Хотите чтоб стало хорошо? Да/Нет? Только не разъяснят кому.
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дебил есть дебил ермак, щтанмайер пусть в своей стране применяет формулу, Украина вам что подопытный кролик.?
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а что новое зебильство не смогло и не сможет придумать ничего кроме чужой формулы....Вы шли к власти не имея идей и мыслей о том что такое страна и как ею управлять. Мысли и наработки предшественников применены, а свои так и не посетили мозги слуг...
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Найочікуваніше інтерв'ю року: п'ятий Президент України Петро Порошенко, субота, 20.00 у Рандеву з Яніною Соколовою на "5 каналі".

Сьогодні через 20 хв.
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