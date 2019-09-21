 Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідокі зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
ДТП сталася між селами Нова Долина та Прилиманське Овідіопольського району.
Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.
Очень жаль погибших и пострадавших, но это дорога.
Надо строить абсолютно новые трассы, на которых есть такая разделительная полоса, что встречный транспорт не может вылететь на встречную полосу при любом раскладе.
Но по поводу превышения скорости и создания аварийных ситуаций я с вами согласен - надо не только везде ставить видеокамеры, но и принять закон, по которому видео с видеорегистратора встречной или попутной машины являются доказательством вины нарушителя правил ПДР.
шкода загиблих та постраждалих.
Беріжть себе.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Когда уже государство что-то начнёт делать с безопастностью на дорогах?
Даже вот мелочь - табличка с маршрутки - на какая-разница языке, а не как должно быть. Как говорится - сотона в мелочах.
И да, в больницах наверное тоже разные пострадавшие часто задумываются шо зря выжили. А Омеляну как соловью, - Гиперлуп.
А Днобасс пусть восстанавливают(ватники путинские). Типо если высрать чето про открытие завода по пр-ву космических авианосцев, то он построится?
Омелян или больной, или что хуже - дурачил тебя и потешался)
Залишається відкритими два запитання :
- Хто конкретно з посадових осіб і якого відомства дав дозвіл на експлуатацію цього невідповідаючого всім нормативним вимогам "бусіка" для міжгородніх перевезень пасажирів .
- Чому міністр внутрішніх справ замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками займається вояжами в сусідню країну для просування на її ринок віичизняної аваіаційної техніки, що аж ніяк не входить до його компетенції.