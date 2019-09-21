 Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідокі зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

ДТП сталася між селами Нова Долина та Прилиманське Овідіопольського району.

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Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.

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