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Все про:ДТП (2499) маршрутки (166) Одеська область (1068) смерть (3545)

 Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідокі зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція. ВIДЕО

В Одеській області унаслідок зіткнення переповненої людьми маршрутки та зустрічного вантажного автомобіля загинули дев'ять осіб, ще двоє травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

ДТП сталася між селами Нова Долина та Прилиманське Овідіопольського району.

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Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149735
 
 
 Топ коментарі
 
жахлива подія.
шкода загиблих та постраждалих.
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Это показывает отношения людей к людям . Дороги в жопу , маршрутки в жопу , водительские права продаются ! Кто вам граждане Украины виноват в этом , кроме вас самих ? Почему в такой маленькой Дании нет этих маршруток , только автобусы ? Почему в Дании маленькой дороги автомобильные ширей чем в Украине? Вот и платите цену
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в Дании порядочные люди. а здесь СОВОК. знаешь, что такое совок? это когда все общество занято одним - как обдурить ненавистное государство? и главное в этом, что они делают вид, что оно и не ненависто. хлопают в ладоши, улыбаются и массово мастырят перемычки на эл. счетчиках.
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на междугородних рейсах нужно использовать нормальные автобусы
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и в городах тоже запретить африканские маршрутки и закупить нормальные автобусы
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Мерседеси вже в Африці виробляють? Найчастіше причина аварій -людський фактор.
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не выробляють,а используют в Африке,негры тоже рады что на мерседесах ездят

Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідокі зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8753
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Для этого в городах нужно расширять дороги и выделять отдельную автобусно-троллейбусную полосу ,,А" с запретом её использования другим видом транспорта . Это будет трудно реализовать .Но такие полосы существуют в Европе
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в Европе улицы узкие и автобусы ездят без проблем в Украине улицы гораздо шире
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"Дизель-шоу" ехали на нормальном автобусе.
Очень жаль погибших и пострадавших, но это дорога.

Надо строить абсолютно новые трассы, на которых есть такая разделительная полоса, что встречный транспорт не может вылететь на встречную полосу при любом раскладе.
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давно пора запретить эти маршрутки камикадзе и закупить большие автобусы
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Ви думаете ,якщо довбойоп буде за кермом автобуса , то загине меньше людей ? Тільки жорстке покарання за перевищення швидкості ...перевищив - пішов пішкадрала...другий раз перевищив - на барак...дороги звісно треба розділяти , зустрічку ...Але для мавп за кермом це не допоможе... Тільки щоб мавпа знала , що порушить і їй пісець...
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Никакая страшная кара не страшнее смерти в таких случаях. Заснул за рулем, стало плохо... это жизнь.
Но по поводу превышения скорости и создания аварийных ситуаций я с вами согласен - надо не только везде ставить видеокамеры, но и принять закон, по которому видео с видеорегистратора встречной или попутной машины являются доказательством вины нарушителя правил ПДР.
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Да и наверное правильнее просто привязать размер штрафа, к размеру годового дохода в процентах от него.
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в большом автобусе не было бы столько жертв или вообще все обошлось бы
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жахлива подія.
шкода загиблих та постраждалих.
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Приберіть ці труповозки з доріг,маршрутки це гроби на колесах,пустіть автобуси.
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Одесса -7км-Прилиманское-Н.Долина-Черноморск. Это направление уже больше недели колотит.Переправу они закрыли.Только что с той дороги.Дурдом(((
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Это показывает отношения людей к людям . Дороги в жопу , маршрутки в жопу , водительские права продаются ! Кто вам граждане Украины виноват в этом , кроме вас самих ? Почему в такой маленькой Дании нет этих маршруток , только автобусы ? Почему в Дании маленькой дороги автомобильные ширей чем в Украине? Вот и платите цену
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в Дании порядочные люди. а здесь СОВОК. знаешь, что такое совок? это когда все общество занято одним - как обдурить ненавистное государство? и главное в этом, что они делают вид, что оно и не ненависто. хлопают в ладоши, улыбаются и массово мастырят перемычки на эл. счетчиках.
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Знаю я все . Я когда приезжаю в Украину , то меня шокирует уровень деградации народонаселения .
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А меня шокирует уровень ************** граждан в Дании. Учат быть педиками со школьной скамьи.
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Ну, это наверное говорит о том, что ты просто такой крутой продвинутый чувак, а остальные просто лохи, особенно когда приезжаешь в Украину, правильно?
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Тут згідний, це не народ, а "народонаселение". Ні поваги до себе і до інших, ні розуміння того що таке держава і для чого вона, в першу чергу "ковбасні" інтереси. Думати і робити висновки не хочуть чому вони так живуть, але жити хочуть як в Європі.
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менталитет такой - нае..ть ближнего
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100 % согласен. Я всегда говорю, пока не поменяют люди в Украине своего дэбильно-совдеповского менталитета на человеческий ничего не поменяется в этой стране .
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Осталось 12 лет. Будет 40 лет от 1991г. Это не стёб. Ведь царь иудейский Моисей вывел свой народ не тогда, когда поумнели, а тогда когда одному из многих исполнилось 39лет 11 месяцев и 29 дней. Первый родившийся уже в пустыне. А те кому было на момент вхождения 40 лет банально перемерли в пустыне. Чуть смешно? Но сквозь слёзы.
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Вмерли в пустелі всі віком від 20 років, крім Ісуса Навина, Калева, та племені Левія. Читайте Біблію щодня.
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В смысле 20 лет добавить предлагаете? Тогда совсем долго----к 2051 году выходит. То ведь была моя чуть трактовка момента истины---чуть стёб вроде. Но судя по картине сегодняшнего дня---то скорее всего всё верно.
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В Швеции дороги очень узкие. Но ходят трехосные автобусы. Эти скотовозки пора запретить давно. Переделали со старого грузовика и назвали маршрутка , позор и люди гибнут.
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Danis Nielsen. Тому що в Данії ВВП вище ніж в 140млн рабсєє.
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Царство небесне загинувшим, скаліченим одужання. Рідним щире співчуття. Ніякими словами не можна передати ваш біль втрати.
Беріжть себе.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Мы в ДТП теряем больше людей чем на войне...
Когда уже государство что-то начнёт делать с безопастностью на дорогах?
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Я уже выразил сожаление, в фейсбуке, в твиттере, ну и тут в Цензоре выражаю, но не Зебиляторам)), у них своё кацапское житьё))
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твои смайлики показывают что ты мудак из страны мудаков
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Я не мудак (МОЖЕТ ТЫ), все люди одинаковые, всем сожаления, но прокацапам, я не в силах их жалеть, как и зебилов-они кацапы ватные, мозг у них ВАТНЫЙ...
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А Вы наверное русскоязычный лукашист?
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Вы правы, поэтому мое сожаление всем украинцам.
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ты наставил лайков в статье про гибель 9 человек,а теперь несешь бред,ты настоящий мудак
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Даремно Ви це... сталося жахливе, загинули люди. Яка різниця, хто вони? Вони загинули. Тож давайте ми зостанемось людьми.
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это россияшко только порадовалось когда украинцы погибли
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да кому твое сожаление нужно, подстилка усатого колхозника? лучше бы не срал просто напросто, а не выдавливать сожаление будто бы.
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Наплевательство везде потому что. Тот возьмет лишних пассажиров и курит, хавает, базарит по телефону, выдавая сдачу, этот перегрузит, вон тот "не заметит" перегруза(шурша купюрами), министр принципиально не юзает гос. язык и т.д.
Даже вот мелочь - табличка с маршрутки - на какая-разница языке, а не как должно быть. Как говорится - сотона в мелочах.
И да, в больницах наверное тоже разные пострадавшие часто задумываются шо зря выжили. А Омеляну как соловью, - Гиперлуп.
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Для вас, козлов, хочу еще раз напомнить: ни омеляна, ни гиперлупов больше не будет. Забудьте. Будет восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры бамбаса.
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А чего мне гиперлупы? Ну не будет теперь носиться Омелян с ними, немного грустнее станет, поржать меньше причин. Ты так выдал - типо уже чуть ли не построили, но кто-то опять разобрал.
А Днобасс пусть восстанавливают(ватники путинские). Типо если высрать чето про открытие завода по пр-ву космических авианосцев, то он построится?
Омелян или больной, или что хуже - дурачил тебя и потешался)
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Страшно що такі новини навіть не виділяють шрифтом. Люди звикли до смертей.
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Співчуття рідним та близьким загиблих та постраждалих в цьому ДТП.

Залишається відкритими два запитання :
- Хто конкретно з посадових осіб і якого відомства дав дозвіл на експлуатацію цього невідповідаючого всім нормативним вимогам "бусіка" для міжгородніх перевезень пасажирів .
- Чому міністр внутрішніх справ замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками займається вояжами в сусідню країну для просування на її ринок віичизняної аваіаційної техніки, що аж ніяк не входить до його компетенції.
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Яке жахіття. Безмежне горе. Дуже шкода людей.
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По той дороге на простой легковушке лучше вообще не езъдить, -особенно ночью.В некоторых местах колея в асфальте буквально тракторная.Спасибо зернотрейдерам и дорожникам.
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Яке жахіття творится на наших дорогах ,хто відповість за все ?Виявляєтся Аваков незаміний, що стара влада ,що нова на жаль висновків не роблять.
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К сожалению сам народ позволяет обращаться с собой как с быдлом
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Это и причина что Украина живет в говне. Людишки терпилы глупые.
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Заколдованный Круг власть -народ -власть Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідокі зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6854
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Нет никакого круга. Власть не с Луны на народ падает.
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Нужен законопроект о временном введении судов Линча.
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Можно просто одноразово - чтоб тебя линчевать!
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Та шо ж такое, каждый день страшные потери для Украины?
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А кто-то зарабатывает на этом деньги , а кто-то за определенную мзду закрывает на это глаза... Сколько еще нужно жертв и калек , чтобы наконец то раз и навсегда решить этот вопрос ?!
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Эта трагедия прямое следствие перекрытия паромной переправы дороги Одесса-Черноморск, недостройки там моста, людям оставили единственную, полностью убитую, раздавленную большегрузами дорогу . Губернатора нет, власти в области нет, катимся в пропасть.
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Зеле семеска пришла по погибшим. Надо разводить линии движения, чтоб украинцы не гибли. Или ему плевать?
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Судя по задним дверям это грузовой автомобиль переделанный в пассажирский. ХЗ как там с безопасностью и пассажировместимостью.
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В частном авто сидячие пассажиры должны пристебываться ремнем в маршрутках разрешено набивать битком стоячих и не пристебываться. Это доказательство того что государство поднимая штрафы обосновывает борьбой за безопасность не о людях думает а о том как грабить обычных автовладельцев закрывая глаза на кричущее нарушении ПДД маршрутками!
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Причем здесь перегруз???Какие вы тупые.Бочка выехала на встречку судя по ее по ее положению,причина неизвестная.По вашей тупой логике в автобусе никто бы не погиб.Вас бы всех экспердов загрузить в суперпупер автобус и в стену бетонную так гдето на 70-100км/ч,гдето так и влепились если сложить скорость маршрутки и бочки
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