 Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідок зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
ДТП сталася між селами Нова Долина та Прилиманське Овідіопольського району.
Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.
Европейскую Беларусь, когда будет пикет на Пушкинской, вообще я живу на Пушкина, но пока в Ракове, успею ещё подписаться, но я уже на пенсии.
Жыве Беларусь!!!
Слава Украине!!!
Даже вот мелочь - табличка с маршрутки - на какая-разница языке, а не как должно быть. Как говорится - сотона в мелочах.
И да, в больницах наверное тоже разные пострадавшие часто задумываются шо зря выжили. А Омеляну как соловью, - Гиперлуп.
А Днобасс пусть восстанавливают(ватники путинские). Типо если высрать чето про открытие завода по пр-ву космических авианосцев, то он построится?
Омелян или больной, или что хуже - дурачил тебя и потешался)
Залишається відкритими два запитання :
- Хто конкретно з посадових осіб і якого відомства дав дозвіл на експлуатацію цього невідповідаючого всім нормативним вимогам "бусіка" для міжгородніх перевезень пасажирів .
- Чому міністр внутрішніх справ замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками займається вояжами в сусідню країну для просування на її ринок віичизняної аваіаційної техніки, що аж ніяк не входить до його компетенції.