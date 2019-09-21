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Все про:ДТП (2499) маршрутки (166) Одеська область (1068) смерть (3545)

 Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідок зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція. ВIДЕО

В Одеській області унаслідок зіткнення переповненої людьми маршрутки та зустрічного вантажного автомобіля загинули дев'ять осіб, ще двоє травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

ДТП сталася між селами Нова Долина та Прилиманське Овідіопольського району.

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Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149735
 
 
 Топ коментарі
 
жахлива подія.
шкода загиблих та постраждалих.
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Это показывает отношения людей к людям . Дороги в жопу , маршрутки в жопу , водительские права продаются ! Кто вам граждане Украины виноват в этом , кроме вас самих ? Почему в такой маленькой Дании нет этих маршруток , только автобусы ? Почему в Дании маленькой дороги автомобильные ширей чем в Украине? Вот и платите цену
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в Дании порядочные люди. а здесь СОВОК. знаешь, что такое совок? это когда все общество занято одним - как обдурить ненавистное государство? и главное в этом, что они делают вид, что оно и не ненависто. хлопают в ладоши, улыбаются и массово мастырят перемычки на эл. счетчиках.
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А Вы наверное русскоязычный лукашист?
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Вы правы, поэтому мое сожаление всем украинцам.
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Да, я за Беларусь, но я сейчас в Ракове проживаю, буду в Минске подпишусь обязательно за
Европейскую Беларусь, когда будет пикет на Пушкинской, вообще я живу на Пушкина, но пока в Ракове, успею ещё подписаться, но я уже на пенсии.
Жыве Беларусь!!!
Слава Украине!!!
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Толстокожим пример соседней страны не является уроком.
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ты наставил лайков в статье про гибель 9 человек,а теперь несешь бред,ты настоящий мудак
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Надо знать кому они поставлены, я за людей, но против Зебилов, понял теперь???
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Даремно Ви це... сталося жахливе, загинули люди. Яка різниця, хто вони? Вони загинули. Тож давайте ми зостанемось людьми.
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это россияшко только порадовалось когда украинцы погибли
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да кому твое сожаление нужно, подстилка усатого колхозника? лучше бы не срал просто напросто, а не выдавливать сожаление будто бы.
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Наплевательство везде потому что. Тот возьмет лишних пассажиров и курит, хавает, базарит по телефону, выдавая сдачу, этот перегрузит, вон тот "не заметит" перегруза(шурша купюрами), министр принципиально не юзает гос. язык и т.д.
Даже вот мелочь - табличка с маршрутки - на какая-разница языке, а не как должно быть. Как говорится - сотона в мелочах.
И да, в больницах наверное тоже разные пострадавшие часто задумываются шо зря выжили. А Омеляну как соловью, - Гиперлуп.
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Для вас, козлов, хочу еще раз напомнить: ни омеляна, ни гиперлупов больше не будет. Забудьте. Будет восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры бамбаса.
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А чего мне гиперлупы? Ну не будет теперь носиться Омелян с ними, немного грустнее станет, поржать меньше причин. Ты так выдал - типо уже чуть ли не построили, но кто-то опять разобрал.
А Днобасс пусть восстанавливают(ватники путинские). Типо если высрать чето про открытие завода по пр-ву космических авианосцев, то он построится?
Омелян или больной, или что хуже - дурачил тебя и потешался)
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Страшно що такі новини навіть не виділяють шрифтом. Люди звикли до смертей.
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Співчуття рідним та близьким загиблих та постраждалих в цьому ДТП.

Залишається відкритими два запитання :
- Хто конкретно з посадових осіб і якого відомства дав дозвіл на експлуатацію цього невідповідаючого всім нормативним вимогам "бусіка" для міжгородніх перевезень пасажирів .
- Чому міністр внутрішніх справ замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками займається вояжами в сусідню країну для просування на її ринок віичизняної аваіаційної техніки, що аж ніяк не входить до його компетенції.
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Яке жахіття. Безмежне горе. Дуже шкода людей.
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По той дороге на простой легковушке лучше вообще не езъдить, -особенно ночью.В некоторых местах колея в асфальте буквально тракторная.Спасибо зернотрейдерам и дорожникам.
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Яке жахіття творится на наших дорогах ,хто відповість за все ?Виявляєтся Аваков незаміний, що стара влада ,що нова на жаль висновків не роблять.
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К сожалению сам народ позволяет обращаться с собой как с быдлом
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Это и причина что Украина живет в говне. Людишки терпилы глупые.
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Заколдованный Круг власть -народ -власть Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідокі зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6854
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Нет никакого круга. Власть не с Луны на народ падает.
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Нужен законопроект о временном введении судов Линча.
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Можно просто одноразово - чтоб тебя линчевать!
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Та шо ж такое, каждый день страшные потери для Украины?
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А кто-то зарабатывает на этом деньги , а кто-то за определенную мзду закрывает на это глаза... Сколько еще нужно жертв и калек , чтобы наконец то раз и навсегда решить этот вопрос ?!
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Эта трагедия прямое следствие перекрытия паромной переправы дороги Одесса-Черноморск, недостройки там моста, людям оставили единственную, полностью убитую, раздавленную большегрузами дорогу . Губернатора нет, власти в области нет, катимся в пропасть.
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Зеле семеска пришла по погибшим. Надо разводить линии движения, чтоб украинцы не гибли. Или ему плевать?
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Судя по задним дверям это грузовой автомобиль переделанный в пассажирский. ХЗ как там с безопасностью и пассажировместимостью.
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А какие двери должны были бы быть у пассажирского?
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В частном авто сидячие пассажиры должны пристебываться ремнем в маршрутках разрешено набивать битком стоячих и не пристебываться. Это доказательство того что государство поднимая штрафы обосновывает борьбой за безопасность не о людях думает а о том как грабить обычных автовладельцев закрывая глаза на кричущее нарушении ПДД маршрутками!
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Причем здесь перегруз???Какие вы тупые.Бочка выехала на встречку судя по ее по ее положению,причина неизвестная.По вашей тупой логике в автобусе никто бы не погиб.Вас бы всех экспердов загрузить в суперпупер автобус и в стену бетонную так гдето на 70-100км/ч,гдето так и влепились если сложить скорость маршрутки и бочки
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там без шансов...переполнен, не переполнен...
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В большом автобусе специально предназначенном для междугородних перевозок пассажиров и не допускающем "стоящих" погибло бы максимум несколько людей даже при лобовом столкновении. Остальные отделались бы испугом и ссадинами.
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це жахлива трагедія...співчуття близьким(((
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Маршрутки - це зло, а їх водії як би могли то і на верх пасажирів би саджали
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Буквально в прошлое воскресенье я на этой дороге влетел в клею и получил сильный удар по защите двигателя и правому колесу, - но обошлось.Возвращаясь где-то в 2-а часа по полудни наблюдал как на том-же месте и том-же ухабе 3-и машины сыграли в "догонялки".Случаи массовой гибели в маршрутках на этой дороге тоже не новость.
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