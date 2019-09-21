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Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2255) розмінування (234) Золоте (12)

 На ділянці розведення сил у районі Золотого на Луганщині проводяться роботи з розмінування, - ОБСЄ

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ змогли проїхати розмінованою ділянкою через лінію розмежування в районі н.п. Золоте в Луганській області.

Про це йдеться в звіті місії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місія зафіксувала проведення робіт з розмінування в межах ділянки розведення в районі Золотого, в результаті яких спостерігачі змогли проїхати через цю ділянку розведення", - йдеться в звіті.

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При цьому наголошується, що доступ місії залишався обмеженим, зокрема на блокпостах біля непідконтрольних українському уряду населених пунктів Петрівського і Верхньошироківського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149734
 
 
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_Коридор для наступления врага предатели открывают. А то вдруг кто из оккупантов подорвётся ещё?! Кремль по головке не погладит...
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любишь головку гладить?
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Только кацапу такое в голову могло прийти
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щоб москалям було легше та безпечніше наступати.
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Там оккупанты и их подельники коллаборанты. Это внешняя агрессия, а не сепаратизм!
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Ваші пропозиції? Шо там написати? Шоп коротко і ясно
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Я написал бы "не провоцируй оккупанта".
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Самое главное, тряпку крассную,,Добро пожаловать!!" не забыть повесить.
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интересная версия - взрывы на складах боеприпасов в Украине были совершены чтобы скрыть отсутствие оружия и боеприпасов, которое было поставлено нелегально на Ближний Восток

На участке разведения сил в районе Золотого на Луганщине проводятся работы по разминированию, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8978
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Во блин! Так Порошенко уже не Вальцман, а Бен Ладен? Да, русня? Ты б еще на рус-весну ссылку запостило, ущербное.
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разве я хоть раз сказал, что он вальцман, русня?
и разве я сказал, что полностью доверяю этой инфе?
однако, согласно Бутусову, который привел инфу из официальных накладных то ли минобороны то ле Генштаба, то там должно было находится боеприпасов намного-намного больше, судя по скромности взрывов
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Обвинения Украины в продаже оружия ИГИЛ- кремлепропаганда. Обращаюсь на СФ.
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Так то и есть кацап, а судя по предыдущему посту ещё и питар
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Зеленский мечтает стать в РФ более уважаемым чем Кадыров.
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У порохоботов версии как обычно - уверенные, достоверные и взаимоисключающие. То у них Зеленский капитулирует благодаря каким-то соглашениям, то раша будет захватывать Украину путем военной операции, а не договоров.
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