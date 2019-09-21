 На ділянці розведення сил у районі Золотого на Луганщині проводяться роботи з розмінування, - ОБСЄ

Про це йдеться в звіті місії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Місія зафіксувала проведення робіт з розмінування в межах ділянки розведення в районі Золотого, в результаті яких спостерігачі змогли проїхати через цю ділянку розведення", - йдеться в звіті.
При цьому наголошується, що доступ місії залишався обмеженим, зокрема на блокпостах біля непідконтрольних українському уряду населених пунктів Петрівського і Верхньошироківського.
и разве я сказал, что полностью доверяю этой инфе?
однако, согласно Бутусову, который привел инфу из официальных накладных то ли минобороны то ле Генштаба, то там должно было находится боеприпасов намного-намного больше, судя по скромности взрывов