 На ділянці розведення сил у районі Золотого на Луганщині проводяться роботи з розмінування, - ОБСЄ

Про це йдеться в звіті місії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місія зафіксувала проведення робіт з розмінування в межах ділянки розведення в районі Золотого, в результаті яких спостерігачі змогли проїхати через цю ділянку розведення", - йдеться в звіті.

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При цьому наголошується, що доступ місії залишався обмеженим, зокрема на блокпостах біля непідконтрольних українському уряду населених пунктів Петрівського і Верхньошироківського.