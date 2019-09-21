 Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму. Погано це все скінчиться

Про це на сторінці в фейсбуці написав голова редколегії Обозревателя Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Богдана знаю особисто і давно, останнім часом він мені почав нагадувати Діму Табачника - перших років кучмізму. Погано це все скінчиться", - йдеться в його пості.
Нагадаємо, Дмитро Табачник з липня 1994 року по грудень 1996 був головою адміністрації президента України Леоніда Кучмы.
друга особа в державі, після Бені.
навіщо так голосно?
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
Звісно, що зміни цим виродкам не подобаються.
P.s. жидобродському належить і "обосліватєль". Робіть висновки, панове, коли читаєте це лайно)
ну что малороссы?
Была у вас земелька....., но скоро не будет..
tZE inform
@tZEinform
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