 Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму. Погано це все скінчиться

Про це на сторінці в фейсбуці написав голова редколегії Обозревателя Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Богдана знаю особисто і давно, останнім часом він мені почав нагадувати Діму Табачника - перших років кучмізму. Погано це все скінчиться", - йдеться в його пості.

Нагадаємо, Дмитро Табачник з липня 1994 року по грудень 1996 був головою адміністрації президента України Леоніда Кучмы.

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