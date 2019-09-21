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 Політика України
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Все про:Бродський (41) Богдан Андрій (170)

 Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму. Погано це все скінчиться

Нинішній керівник Офісу Президента Андрій Богдан нагадує Дмитра Табачника, який свого часу був головою адміністрації президента України Леоніда Кучми.

Про це на сторінці в фейсбуці написав голова редколегії Обозревателя Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Богдана знаю особисто і давно, останнім часом він мені почав нагадувати Діму Табачника - перших років кучмізму. Погано це все скінчиться", - йдеться в його пості.

Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму. Погано це все скінчиться 01

Нагадаємо, Дмитро Табачник з липня 1994 року по грудень 1996 був головою адміністрації президента України Леоніда Кучмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина Нацгвардії має залишитися в МВС, частина має бути підпорядкована Міноборони, а частина підрозділів - безпосередньо президенту, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149733
 
   
 Топ коментарі
 
богдан в нас наче віце- пЕрзедент.
друга особа в державі, після Бені.
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думаю даже хуже чем у Табачника.... в разы...
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богдан в нас наче віце- пЕрзедент.
друга особа в державі, після Бені.
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Яка різниця? Ваше порівняння факту не змінило. Чи ви голосували за те, щоб Богдан при Зєлєнскому змінив Кононенко при Порошенку?
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А шо, Богдану вже заносять кеш у валізах, як ко-ко-нєнку?)
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А ви у Богдана спитайте. Я з ним не дружу. Щодо Кононєнка, то ви там валізою працювали? Бо чому тоді не пишете заяви новому Генпрокурору?
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Вы уже давали показания по кононеку как свидетель заноса?
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та всі бачять шо ти ко- ко - ко...
навіщо так голосно?
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ну йшо! зате Богдан веселий, а Табачник був смурний.
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Краще і не скажеш!
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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думаю даже хуже чем у Табачника.... в разы...
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Плохо кончится? Хорошо! Надеюсь, не сбежит, и его повесят вместе с его роскосыми крысиными глазками
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Не факт, що разом з глазкамі. Глазкі можуть вибити перед тим. А те, що вони з орбіт вилізуть при цій процедурі, це стопудово.
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вы сделали это вместе - помнишь? - гандоны (типа фантасты)
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Так. Трахнули разом сивого кнура мародера та його банду. Чи тебе теж зачепило, порохоскот?)
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Ну , якщо вже це помітив навіть сам Бродський ( а його важко зарахувати до порохоботів) то зєкоМандє дійсно буде гаплик. І по часу швидше, ніж ці "слуги урода" самі собі нарахували 😕
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для ЗеКов теперь все кто их критикует будут "порохоботами"
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богдан вседа напоминал и будет бурятского танкиста.....
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Жидобродський та шуфріч за часів двох виродків - клічка і сивого кнура - роздерибанили київський річковий вокзал та прилеглу площу.
Звісно, що зміни цим виродкам не подобаються.
P.s. жидобродському належить і "обосліватєль". Робіть висновки, панове, коли читаєте це лайно)
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Не тот ли ты сержант Петренко, который с Крысюком?
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Свинособака, вчи мову. Раби із знанням мови метрополії завжди цінувались краще за звичайних)
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Тю, тебе потребовалось собственный опыт приобрести, чтобы это заметить, таки точно сержант Петренко Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму. Погано це все скінчиться - Цензор.НЕТ 2148
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О! Уже и Мойшу вытащили? Кем он там при злочынном режиме Януковича числился?
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Оно то понятно, что вся эта зелёная нечисть плохо закончит. Только будет ли кому потом рассчитать после них завалы?
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ну что малороссы?
Была у вас земелька....., но скоро не будет.. Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму. Погано це все скінчиться - Цензор.НЕТ 1412
tZE inform

@tZEinform

·14 мин
Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму. Погано це все скінчиться - Цензор.НЕТ 8676


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Эти ребята закончат, то что начал твой свиногнид.
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Я уверен, что это все плохо закончится для Украины. Но вы же сами за это и проголосовали!
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Балога тоже был подобием Богдана, за что Ющенко справедливо и жестко критиковали... Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму. Погано це все скінчиться - Цензор.НЕТ 4276
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А Зеленский таки да- народный президент, а 23% - говно маргинальное...шо не кажи...
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