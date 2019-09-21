 Бродський: Богдан почав нагадувати Табачника перших років кучмізму

Про це на сторінці в фейсбуці написав голова редколегії Обозревателя Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Богдана знаю особисто і давно, останнім часом він мені почав нагадувати Діму Табачника - перших років кучмізму. Погано це все скінчиться", - йдеться в його пості.
Нагадаємо, Дмитро Табачник з липня 1994 року по грудень 1996 був головою адміністрації президента України Леоніда Кучмы.
Починаємо. Цей тред є продовженням треду півторарічної давнини. Інформація там була здебільшого приблизна, більше націлена на те щоб виудити у порохоботів їхню методику інформаційного терору усіх критиків їхнього ідола Спочатку трохи про те чому я розслідував діяльність ботоферми .
У 2014 році я дійшов висновку, що найбільш потужна зброя московитів - стріляє не кулями а словами: брехня, маніпуляція, підтасування фактів. Дезінформація ворога і власного населення задля утримання влади. І нам, аби протидіяти Орді, треба знати як та зброя облаштована.
Найбільша помилка наших націоналістів - відсутність всебічного розгляду ворога, його сильних й слабких сторін, його побуту, культури, соціальної активності - всього що можна. Тобто я вивчав їх саме так, як вони вивчали нас. Але переважно через соцмережі + актуальна література .
У 2016 я отримав наукову ступінь на геофаку у рідному університеті. Знайшов там фахового спеціаліста, який порадив мені детальніше розглянути тему якою я займаюся, додавши її до теми магістерської роботи. Саме після її написання і книги "Дезінформація..." я знайшов нашу ботоферму .
Знайти було не важко: по ключовим особам, яких у твітері зачисляли до порохоботів, я виокремив 2х: Нойнеца (імперський рашист і Антимайданівець Януковича) і Юрій Бірюков (псевдоволонтер-махінатор, який до 2014 відмітився низкою махінацій в ІТ та туризмі). Обидва мали таку Аву .
З подальших постів вже дружини Нойнеца можна зрозуміти що блогери мали чітку структуру підпорядкування, й дійсно були схожі на "клуб за вподобаннями". Пилип Духлій навіть зробив їм костери й шеврони, якими вони, за словами Нойнеца "дуже пишалися".
На лого можете побачити "жАААхливий череп" якоїсь московської Альонушки в типовій же московській хусточці "білий горошок".
На цей "череп" за задумкою Нойнеца, пропагандисти "надягали" маски експертів усіх мастей: політологів, журналістів, військових, економістів, і т.ін.
Де-факто, "Мародер Вальцмана" це дійсно збірна рольова модель, де пропагандист може грати безліч ролей щодня і щогодини, користуючись темниками. Така собі "Марія Ціпко" від Нойнеца-Щедріна, які обидвоє народилися у Москвабаді. Далі трохи про "інфоволонтерів" і їхні мутації.
Як і півтора року тому, так і зараз наголошуватиму, що інфоволонтерство дійсно починалося як добровольчий рух інформаційного спротиву російській гібридній війни. Проте той факт, що блогери викривали не тільки ворога зовнішнього, а й внутрішнього, не сподобалося олігархам.
Зокрема це не сподобалося Порошенко, який балотуючись на посаду президента у 2014 чув безліч критики у свою адресу в соцмережах. Критики, до якої він ставився вкрай неадекватно. Тому разом з Ложкіним й вирішив узяти "під контроль" т.зв. інфоволонтерів.
Вони вирішили створити власну "волонтерську програму" під патронатом БПП. Дві статті "Ху№ового Києва" детально розглядають діяльність цієї програми, на прикладі "Діда Фесенко" і можливість проникнення гусні в МІП через Барабошко. Дяка @ua_thirteenза інфу!
Зі слів блогеру МінШрайк відомого як "Горький Лук" (синочок псевдоховорої на рак Олени Сазонової або "Олена Монова") можна зрозуміти як блогери навідуються до міністрів й політиків, й почути цікаву фразу "про дуже смачні пєчєньки у Ложкіна": https://youtube.com/watch?v=Do4279SEaMI З 55 секунди
На жаргоні з інтернет-мемів 2000х, можна зрозуміти що блогери "перейшли на темну сторону" (до Ложкіна-Порошенко) за "пєчєньки" (винагороду за інфоволонтерство). Як казав мій знайомий журналіст - у владному кориті втопили вони свою совість. Так інфоволонтери стали порохоботами.
І приблизно у цей же час, двійко колишніх пропагандистів Януковича - Нойнец і Щедрін - на своєму сайті та у ФБ виписують переможні темники за допомогою яких начебто можна перемогти Росію у гібридній війні. Тією ж зброєю Дуже смішно, але Порох їм повірив.
І дуже дарма повірили, бо Нойнец крім того що робив на Яника, співпрацював з Просвірніним (якому писав колонку про політику під псевдо "Григорій Сковорода") та був завербоний ФСБ ще у Москві Принаймні так каже черкаський блогер
@Mrserioussamm який так само вивчав Гібридну війну.
Власне відео про те "Ху із Нойнец":
Нойнец і Щедрін дуже детально вивчали український політикум, будучі в піар-обслузі "Парти Регионов": https://colta.ru/articles/media/3331-my-ne-stavim-pered-soboy-zadachi-adekvatno-otsenit-realnost А саме, як політики намагаються уникнути будь-якого реального контакту з людьми та поширені маніпуляції та провокації задля досягнення політичних цілей.
Але їхній "наддетальний" розбір не тільки політичних персон а й шоуменів чи публічних осіб якраз відповідав теорії всебічного розгляду української нації Кремлем задля маніпулювання суспільною думкою. І Нойнец та Щедрін діяли у нас в рамках зондування суспільних настроїв для ФСБ .
На 1 пікчі попереднього твіту могли побачити "першу згадку" популярного мему "Агент Кремля!", опробовану на одіозному депутаті Олегу Ляшко. За 5 років цей прийомчик опробували на усіх критиках Пороха: журналістах, активістах, блогерах, воїнах і волонтерах та усіх політконкурентах .
Щодо переслідування політичних та бізнес конкурентів з боку Порошенко згадував ще Оніщенко,який разом з ним мутив схеми до 2015 року: https://youtu.be/sKTPMp6cdHg За його словами Порошенко цікавить збанкрутувати усі підприємства за допомогою дискредитації чи переслідування бізнесменів.
Повертаємося до теми "МінСтець" та його перейменування,внаслідок якого відбудуться "мутації" інфоволонтерів у "Мародерів Вальцмана" Це пов'язано з черговим постом на лайно-сайті Нойнеца "Петр и Мазепа" написав статтю у якій зізнавався що хоче очолити МІП: https://petrimazepa.com/minipravda.html
У цій статті є безліч цікавих моментів, зокрема про те, що блогери (інфоволонтери) мають існувати на "грантах", що діяти вони мають по заздалегідь узгоджених темниках, і ще дещо про журналістів і їхні особисті джерела інформації....
В світлі подій незаконного доступу @GP_Ukraine під очільництвом Юрія Луценко до особистих даних
@berdynskykh_k та @natasedletska ці одкровення Нойнеца про агресивний наступн на "антиукраїнські ЗМІ" дає зрозуміти що МинНойнец писав темники не тільки для блогерів, а й для політиків.
У своєму пості за 2016 рік про "Мародерів Вальцмана", Нойнец згадує укінці, що "де-факто" вони й діють у Миколаєві весь останній рік з командою Юрія Бірюкова. Й навіть більше: після завершення "апробації" цього фан-клубу, виявляється що Юра Фенікс напрацював на цілого Президента!
ірюков з Нойнецом на-повну пахали задля популяризації ставленика на пост губернатора від БПП Олексія Савченко. І врешті-решт досягли свого - став губернатором Миколаєвщини. Проте використовували вони дуже брудні способи, які потім запозичять "Мародери Вальцмана".
ова йде про чорний піар та "контрпіар" політичних чи бізнес-конкурентів клієнтів Нойнеца і Щедріна. Частину з них, вони опублікували на ФБ та на сайті. Уривок з розділу "Размер имеет значение" про дискредитацію, переслідування, цькування та доведення до самогубства на скрінах.
В цих словах (доречі за 2014 рік) безліч прикладів провокацій від Мародерів Порошенко (він же Вальцман у їхньому закритому гей-клубі): і псевдожурналіст Філімоненко та бійка з Шабуніним з 3 ракурсів, і замовні статті з лівих сайтів, і цькування добровольців (що найгірше для мене).
Проте є ще один момент,який виносить найбільше:у цій методичці, згадане цькування доброовольця відбувається від "пересічних людей", які змушують думати що проти нього налаштований увесь світ! Порівняйте з передсмертною перепискою Волошина з яким у Савченко був конфлікт
Звісно зрозуміло що більшість їхніх темників виглядають смішно й недолуго для твітерян, які з 2014 зазвичай перевіряють інфу. Але пересічні люди буває й купляються навіть на таку дешеву московитську пропаганду. Може через те, що ФСБ її відточувало роками, вивчаючи нас?
Завтра зранку буде ще невеличке продовження. Про оприлюднення особистих даних 3 особам та переслідування усіх інакомислячих вже у реальному житті. З вас ретвіт + підписка якщо актуально. Дякую за увагу та добраніч усім. Бережіть себе.
Продовжимо Нарешті побачив типовий реплай "Ваші докази не докази!" Це розслідування у більшій частині проводилося у соцмережах та новинарних ресурсах, шляхом співставлення заяв, постів, твітів з наявними даними чи здогадками про МінСтець та їхню діяльність Усі вони підтвердилися.
Щодо фактажу: Блогери з самого початку, як був МінШрайк, намагалися приховати діяльність МінСтець за мавпуванням, а свою діяльність описували як "жарт" Вже був приклад викритого Ольгіно,яке діяло "напряму" Ось наприклад як називався МінСтець у цих блогерів - Міністерство Магії .
"Відкрилося" Міністерство Магії в той же день як з'явилося Міністерство Інформаційної Політики. Й "випадково", крім позначки "Державна установа", в геолокації вказана Миколаєвщина, де започатковувалися "Мародери Вальцмана". Останій пост в "ММ" був за 2016 - з появою "МВ" Нойнеца .
Історія циклічна, навіть у подібних клоунів У 2018 році Нойнец зі своєю чорноротою братією вирішили організувати "першу інтернет-партію" назвавши її ДемОрда (згодом ДемСокира) І в переліку жартівливих міністрів і міністерств бачимо.... Міністерство Магії, під очільництвом Діжечко.
В подібному жартівливому тоні звучали усі їхні заяви та дії. Навіть заява Діжечко про те, що "потрапити до порохоботів" можна саме через Нойнеца, точніше через його ліжко:
Бідний-бідний Олєшко.... Спочатку його в Артеку "завербував" Трегубов, тепер ось Нойнец прямо на Майдані поліз цілуватися.... Не дивно що у хлопця порушена психіка.
Разом Нойнецом і Гудименко, на "Каві на Майдані" у той же день відмітилася й Єкатерина Золотарєва, відома у твітері як "Смерічка". В одному пості у ФБ вона відкрито заявляє що працює в сфері політичного піару та (політ)технологій. А отже швидше за все навчилася цього у Нонеца.
Тобто після усього вищеперечисленого маємо:
1. Велику купу колишніх пропагандистів Яника, які через МінШрайк почали піарити Порошенко і Ко 2.МінСтець який взяв їх під крило та згодом мутував у МинНойнец, а порохоботи у "Мародерів"
3. Детально описані методи цькування і провокацій.
Тобто після того, як Нойнец працював на Яника, було б не дивно, якщо творець Партії Регіонів - Петро Порошенко - не взяв на роботу цього піар-технолога Якого на власному каналі вже титрував як "політтехнолога" (навіть у Нойнеца в профілі не було політтехнолог).
Далі йдемо щодо цькування та переслідування інакомислячих та критиків Президента На "Родине" Нойнеца, Московії, ідолопоклонство до "Великого Кормчого" було завжди поширено Звідти він і привіз цю ідею, використавши її спочатку на Януковичі (Батя), а згодом і на Порошенко (Батя-2).
Хоча були й "новинки", враховуючи місцеві особливості. Розкажу вам трохи про "переветнів у вишиванках" або "вовків у овечому хутрі", піар-образ яких так сподобався Нойнецу та Щедріну (тут більше бахвальства і гордощів за власну винахідливість), що ті назвали сайт як "werelamb".
Коротко: на початку 2014 Нойнец і Щедрін створили власну контрпіар-групу "Щедрин, Нойнец и ТТ". Спеціалізувалася вона на наданні піар-послуг для політиків і публічних осіб. Інструментарій - чорний та білий піар та контрпіар Одним з "хітів" сезону-2014 стало політичне перевдягання .
Прозондувавши настрої в політикумі,де банда Януковича перевдягалася у вишиванки, а народ був на національному підйомі та переосмисленні власної історії, Нойнец та Щедрін копіюють "піар-образ Козака Гаврилюка",чий образ патріота-козака у вишиванці згодом пропонували своїм клієнтам.
Вони допомагали усім злодюжкам та корупціонерам перевдягатися у вишиванки й показувати себе білими й пухнастими для народного загалу. Звідси й назва "вовки у овечому хутрі" та назва werelamb для сайту і декількох акаунтів, у т.ч.
@werelambcom у твітері.
Усіх же хто стояв на шляху,політичні опоненти (які претендували на куш)чи небайдужих людей,які виступали проти корупції і мародерства - Нойнец, Порошенко та Бірюков, оголошував "зрадофілами, ворогами народу та Агентами" І післ цього починалося цькування: в соцмережах та поза ними .
з 2014 співпрацював з Порошенко щодо політичного пресингу їхніх спільних опонентів. Співпраця посилилася після "історії з рюкзаками", у якій порохоботи "прикрили" Авакова.
А з повереннням на політичну арену Саакашвілі, який намагався домогтися імпічменту Порошенко та все ж змінити систему, як і обіцяв - Порошенко з Аваковим узялися на повну починати "винтилово" усіх інакомислячих та розробляти стратегію протидії щотижневим "маршам мирного наступу".
Тоді, один з нацгвардійців разом з тим самим Олєшко (особистий блогер Порошенко) опублікував пост-оголошення Він пропонував створити ініціативну групу по виявленню та знешкодженню зрадофілів з протестувальницького табору Про подібних спеціалістів згадував й півник з Донбасу Чікін .
А незабаром з'являється методичка від Карла Волоха про те як треба "знищувати зрадофілів". Звісно, більшість з тих погроз обмежувалися інтернетом й цілком лягали у площину "висельного чувства юмора" з яким "МВ" обіцяли стріляти,топити, забивати цвяхи, труїти чи бризкати кислотою .
Проте були й реальні випадки нападів та розправ, як з боку найманців з НацГвардії під очільництвом Дмитра Бабкіна, так і місцевих банд чи приватних армій політиків та олігархів:
1. Спочатку "МВ" дискредитують будь-яку незручну особу
2. Потім її щимлять бандити, мусора чи "Влада".
Враховуючи те,що Нойнец і Щедрін працюючи на Януковича практикували поширення особистих даних 3 особам задля розправи з інакомислячими - не дивно що подібну практику вони поширювали й за часів Порошенко з допомогою Авакова Про що й озвучував
@sternenko разом з ГО "Небайдужі".
Той факт, що маючи величезний АдмінРесурс, який йому довірили господарі, він використовує задля виявлення інакомислячих та поширення їхніх даних 3 особам, Нойнец якраз і озвучив у програмі БлогПост на 5 каналі минулого року:
На цьому все. Додам лише те, що розформування Міністерства Інформаційної політики без розслідування їхньої діяльності - відвертий злочин проти українського суспільства, яке останні 5 років було під тиском інформаційного терору як Кремля, так і власного МінПравди.
ervinartem.patrioty.org.ua/blogs/khto-taki-porokhoboty-ta-infovolonery-zvidky-vzialysia--severyn-pidhirnyi-295831.html