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 Політика України
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Все про:Міноборони (2801) Загороднюк (25)

 План оборони України повністю буде представлено у 2020 році, але проект буде вже цього року, - Загороднюк

План оборони України наразі розробляється, його буде представлено у 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

"План оборони буде представлено наступного року. Але проект плану, перші напрацювання його будуть вже цього року", - сказав глава Міноборони.

Він нагадав, що розробку такого плану доручив президент України Володимир Зеленський.

"План оборони - це не документ, випущений один раз. Його переглядатимуть... Паралельно з ним розроблятимуть концепції щодо кожного виду Збройних сил. У кожному з них - план розвитку можливостей", - розповів Загороднюк.

Крім того, за його словами, пріоритетні завдання цього року - оборонний огляд і аналіз контексту безпеки, на базі якого визначаються сценарії загроз, а потім - стратегія оборони і національної безпеки.

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Загороднюк також вважає, що Стратегічний оборонний бюлетень (СОБ) слід переробити. "Бо багато рішень формально виконані, а по суті нічого не змінилося", - пояснив він.

Міністр оборони також зазначає, що наступного року ЗСУ мають завершити процес переходу на нову структуру, яка відповідає структурі НАТО. "Я вважаю, що це буде дуже складний перехід, адже це не просто перейменування департаментів або їхня реструктуризація - це зміна парадигми організації Збройних сил", - сказав він.

Загороднюк нагадав, що НАТО - стратегічна мета для України, перехід ЗСУ на стандарти Альянсу - "це абсолютний пріоритет, який ми прискорюємо і посилюємо".

"Коли країна відповідає стандартам НАТО, то питання вступу до Альянсу лежатиме тільки в політичній площині", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський доручив міністру оборони розробити і затвердити план оборони і комплекс заходів щодо гарантування безпеки країни від агресії.

"Пріоритет - потужна та боєздатна армія. Міністру оборони - запропонувати зміни до законодавства, необхідні для розбудови потужного війська. Розробити і затвердити план оборони та комплекс заходів щодо гарантування безпеки країни від агресії", - сказав президент на зустрічі з членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та правоохоронних органів 2 вересня.

20 вересня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про оборону України", відповідно до яких президент України затверджуватиме план оборони та військово-адміністративний поділ території держави.

Закон дав визначення поняттю "план оборони України". Це буде складова частина оборонного планування, яка містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і терміни здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту України у разі агресії або збройного конфлікту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149732
 
 
 Топ коментарі
 
Представляю себе этот план. Снять штаны и наклониться?-Другого эти зеленые капитулянты не придумают.
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Любопытно, как жы мы до этого жили без плана обороны? У Поршенко были друие планы?
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Реализуй свои планы и не подавай признаки жизни, zебанутый!
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У Порошенко был план сдачи Украины,который он успешно реализовал бы,если не случились выборы
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Кто-то гавкал ,что на этот момент доллар будет 35 . Я без персоналий ,я про факт.
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Представляю себе этот план. Снять штаны и наклониться?-Другого эти зеленые капитулянты не придумают.
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Gennadiy Bond аргументируй, зачем на передке сняли украинские флаги?
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Что-то подсказывает, что согласно плана линия обороны будет по Днепру
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В Україні все буде гаразд.
До влади прийшли ті, кому осточортіла грабунок країни ті, хто не хоче, щоб громадяни України жебракували, а з ними і вся країна.
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Предпочитаешь сосать росийскую п...сисю, вместо работать?
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Що, усі 5 років зубожіли та ялини стать вареника, а про мовну або аматорську ковбасу навіть не згадували? Ай-яй-яй.
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якщо грабунок, то осточортів.
чи вас, чукчів, погано мови вчили ?
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Можливо, це борошна машинного перекладу.
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я навіть впевнена.
одразу розгледіла в ньому досвідченого тролика.
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Зеленский: "У меня есть два мешка плана обороны!"
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Планщики коли дасте команду мерам відновлювати бомосховиша? Збори резераістів? Якісь заходи безпеки в навчальних закладах?
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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План обороны, это: "разводить войска" до Днепра или сразу до Львова?

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Ні, план-оборони, це план який виріс на території оборони. Все просто.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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А есть план, что делать, если всё пойдёт не по плану ?
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Одеть браслетики и написать коммент в Твиттер.
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Если планово вернуть Украину кремлю в лапы зеудам не удастся, то они сбегут в моржовию.
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это как с планом зелибобы на первых 100 дней, который готов на 95%
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а план освобождения захваченных земель есть у вас господин министр?
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план может и есть, но учитывая соотношение сил он бесполезен. Это что-то типа мегатактики Мокряка "волчья стая", с помощью которой украинские катера топили бы российские фрегаты и корветы, но в реальном боевом столкновении, что-то пошло не так.
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евреи здают Украину ***** 73% дебилов конченая страна это п.....ц !!! План обороны Украины полностью будет представлен в 2020 году, но проект будет уже в этом, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3202
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В 2014м- 2015м Кломойский спас Днепропетровскую область . Чем тебе не угодили евреи ?
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Во всей статье ни разу не сказано, от кого именно эти "планы" будут "оборонять" Украину. Видать, от марсиан.
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Зеленский - народный президент! 23%- говно!
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