 Частина української делегації планує участь у майбутній сесії ПАРЄ, - Гончаренко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Інтереси України треба відстоювати. Тому ті представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, включаючи мене, збираються їхати на сесію, щоб представити позицію України. Вважаю неприпустимим, щоб на такому найважливішому міжнародній майданчику як ПАРЄ звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція", - написав Гончаренко.
Він підкреслив, що Україна не подає новий склад делегації на найближчу сесію ПАРЄ, яка стартує 30 вересня, тобто "чинним залишається старий склад делегації".
"Це серйозний дипломатичний сигнал, який демонструє реакцію країни на повернення в ПАРЄ російської делегації без санкцій", - вважає Гончаренко.
Раніше керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.
2. Колорадки на 9 мая раньше носили все, кроме свободы
3. Реально спас одесскую ОГА от сдачи сепарам.
Кем он был я прекрасно знаю.
Вам конечно милее Портнов, который каким был таким и остался.
Эти насекомые поверили 😂
тим, хто це вигадав, дав дозвіл і виконував.
це негідники і плазуни.
Радію, що він продовжить свою справу.
Это тот, который хочет выгнать инструкторов НАТО и США
https://censor.net.ua/news/3149715/kiev_ne_budet_napravlyat_svoyu_delegatsiyu_na_blijayishuyu_sessiyu_pase_izza_otkrovennogo_ignorirovaniya
Який президент така і завнішня політика - суцільна клоунада.
21.09.2019 15:59
обозначная шмарклей Лизуня Ясько - головнюха,
шо чирикнет про етот разброд и шатания в ее командЕ?