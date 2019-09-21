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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (584) Гончаренко (201) Європейська Солідарність (116)

 Частина української делегації планує участь у майбутній сесії ПАРЄ, - Гончаренко

Представники попередньої делегації Верховної Ради в ПАРЄ, які увійшли до її нового складу, планують відвідати сесію ПАРЄ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтереси України треба відстоювати. Тому ті представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, включаючи мене, збираються їхати на сесію, щоб представити позицію України. Вважаю неприпустимим, щоб на такому найважливішому міжнародній майданчику як ПАРЄ звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція", - написав Гончаренко.

Він підкреслив, що Україна не подає новий склад делегації на найближчу сесію ПАРЄ, яка стартує 30 вересня, тобто "чинним залишається старий склад делегації".

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"Це серйозний дипломатичний сигнал, який демонструє реакцію країни на повернення в ПАРЄ російської делегації без санкцій", - вважає Гончаренко.

Раніше керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149731
 
   
 Топ коментарі
 
Гончаренко вправно макав кацапню.
Радію, що він продовжить свою справу.
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Молодцы! А то зекретины мало того, что помогли вернуться туда рашке, так еще хотят, чтоб один кацапский звиздешь звучал на весь мир
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Что то как то, "кто в лес, кто по дрова"
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Гончаренко получает приказы из москвы куда и когда ехать
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Звичайно, а колорадську стрічку він, як і Порошенко-молодший, виключно на Хелоувіни собі чіпляв.
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Та ваще - такой юморист, что юмора ради в Партии Регионов был - русский язык защищал.
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1. Фотожаба
2. Колорадки на 9 мая раньше носили все, кроме свободы
3. Реально спас одесскую ОГА от сдачи сепарам.
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Не фотожаба. Гончаренко в Партии Регионов был и балотировался от нее под лозунгами защиты русского языка.
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Это фотожаба.
Кем он был я прекрасно знаю.
Вам конечно милее Портнов, который каким был таким и остался.
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Леша, зачёт за троллинг Колорадов !

Эти насекомые поверили 😂
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Когда поедет на сессию, пусть перчатки резиновые, не забудет... Пригодятся...
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ГАНЬБА
тим, хто це вигадав, дав дозвіл і виконував.
це негідники і плазуни.
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Гончаренко вправно макав кацапню.
Радію, що він продовжить свою справу.
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Молодцы! А то зекретины мало того, что помогли вернуться туда рашке, так еще хотят, чтоб один кацапский звиздешь звучал на весь мир
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Этот Зе Яременко оказался полнейшим дураком!

Это тот, который хочет выгнать инструкторов НАТО и США
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а вот тут я не согласен - мы можем внутри бороться друг с другом - но позиция должна быть одна для всех остальных - зебилы победили - пусть керуют и отвечают за все
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так - но пока по факту их право - и пускай весь мир это знает
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Весь мир узнал о гибели Титаника, но стало ли от этого легче Титанику ? 🙄
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(((таки нет - но - делай шо можешь и пусть будет шо будет ))))
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Одні кажуть одне інші протилежне.
https://censor.net.ua/news/3149715/kiev_ne_budet_napravlyat_svoyu_delegatsiyu_na_blijayishuyu_sessiyu_pase_izza_otkrovennogo_ignorirovaniya

Який президент така і завнішня політика - суцільна клоунада.
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Тобто,я правильно зрозумів-ті,хто прийняли рашу в ПАСЕ їдуть,а хто не приймав-не їдуть?
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Тобто прийняли не при Порошенко-17-го Травня?
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Навіть не знаю, кому вірити: "завдяки провальний зовнішній політиці Вофкі Сцикуна та його зєкоМанди в ПАРЄ повернулася делегація країни-агресора"
21.09.2019 15:59
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Ну ври, те громче всех кричал про Зелю Зрада, теперь первыми ломися в ПАСЕ, что бы позаседать с ксцапами за одним столом, как вроде ничего и не случилось....
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Не, надо там оставить только зеленых, для полной гармонии...
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Дивує поведінка делегації "слуг урода" , яка чомусь раптом вирішила проігнорувати сесію ПАРЄ. В той час, коли завдяки провальний зовнішній політиці Вофкі Сцикуна та його зєкоМанди в ПАРЄ повернулася делегація країни-агресора ці чувакі та чувіхі вирішили відсидітися в кущах та продовжувати тявкати звідтіля на "папірєдніков" . Випадковість? - Не думаю... 😕
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Ещё раз 100 переобуются
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Пол делегации за войну, другая против, В ПАСЕ скажут:ну вы чо ёп\та за люди то такие?
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ну ето правильная часть - тут и сомнений нет..
обозначная шмарклей Лизуня Ясько - головнюха,
шо чирикнет про етот разброд и шатания в ее командЕ?
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