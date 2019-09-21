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Все про:Львівщина (954) Нацполіція (8227) вугілля (244) блокування (195)

 За фактом блокування вагонів із вугіллям на Львівщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

На Львівщині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом блокування залізничних комунікацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Сокальське відділення поліції сьогодні, 21 вересня, надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) КК України. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Волинської ОДА Вахович підтримала блокаду російського вугілля на Львівщині і просить Зеленського повністю заборонити його імпорт з РФ

"Зараз ми намагаємося переконати правопорушників припинити чинити беззаконня. Однак, якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу", - наголосили в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149729
 
 
 Топ коментарі
 
Клятий Свинобарига!!! Досить переслідувати патріотів!!!
Скільки можна наживатися на крові!!!
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Як там наш «слуга народу», як там боротьба з олігархатом, як там бізнес на крові?
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Як там наш «слуга народу», як там боротьба з олігархатом, як там бізнес на крові?
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Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине: https://censor.net.ua/photo_news/3148967/********************************************************************************************************

Глава Волынской ОГА Вахович поддержала блокаду российского угля на Львовщине и просит Зеленского полностью запретить его импорт из РФ: https://censor.net.ua/news/3149105/glava_volynskoyi_oga_vahovich_podderjala_blokadu_rossiyiskogo_uglya_na_lvovschine_i_prosit_zelenskogo
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Клятий Свинобарига!!! Досить переслідувати патріотів!!!
Скільки можна наживатися на крові!!!
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Клятий екс - кловун ЗЕбіл - капітулянт та продажний кремлівський виродок,.Ти точно як і раніше клятий Свинобарига преслідуєш украинських патриотів . Дивись " Майдан не дозволить тобі втекти до своїх панів а паРашу. як ЗЕКУ - Юдє відповідать за зраду будеш перед українським народом....


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Если уголь из Донецка,то все правильно делают. Покупать его,это поощрять и поддерживать терроризм.
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не дают заработать на крови .петины прихвостни ,когда они уже все убегут за кордон ,а то мы тут все ботвой заколебались их вешать .
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милиция ужо установила,откуда уголь ????решила помочь окупану...
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Цікаво, а при Петі скільки разів всього блокували і ЖОДНОЇ карної справи ніколи не було.
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При Поці Голубана нагородили за розгін блокади Лугандону.Забув?
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аваков! а не хочешь взять ветеранов "на поруки", как "минера" мостов????
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Та да. У ЗЕ зараз інші плани про співпрацю з Московією. Скоро ми почуєм що ми самі на себе напали і взагалі торгівля на крові це нормально.
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зебобики в роспачи.

с одной стороны лушпайка свой - он с порохом клятым боролся
с другой стороны аваков тоже свой - он помог зебику и вообще классный министр
уголь вроде как с донбаса, но куплен и оплачен до того как пересек границу - блокировать надо

скоро холода и возможно будут проблемы с углем - блокировать это вредить

порохоботы улыбаясь наблюдают за их метаниями
тарантино отдыхает
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Порохоскот8% - за свого сивого кнура за будь-яких обставин.
73% - за Україну незалежно від призвищ.
Це щодо різниці між порохохудобою та притомними свідомими українцями.
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Небось газом, через слёзы пользуются клоуны.
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Зеля виявився таким самим лайном як і Поця.Торгує з козломтаном на крові Українців,а сАбаковці йому допомогають,як допомогали Поці.
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Продажные падлы осенью 2019 года ведут торговлю на крови с оккупантом захватившем Крым и части Донецкой, Луганской областей! И кто сейчас мародер?
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Всё на продажу/ "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир./ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/ "Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" /Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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короче львовяне поддержите там людей.... или будем покупать у пуйла уголь ? что нам нужнее ?
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Днями была новость что и электрику разрешили покупать в Беларуси и в россии. Така зебня, малята.
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два года прошло а как вчера/ запищали со всех сторон,снимайте блокаду!!! НЕ снимайте блокаду ,а усилить нужно,и чем сильнее,тем лучше.Сколько, молодых, здоровых парней погибло,сколько остались сиротами,родители оплакивать своих детей будут до конца своих дней.сколько можно на крови простых людей делать кровавый бизнес??? Дай вам Бог здоровья и мужества выстрадать блокаду до конца! Храни ВАС Господь и Пресвятая Дева. Слава Украине на все века! 27.02.2017 11:12

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Шоб всі розуміли: вугілля не свинособаче, а завозиться із ордила через кацапів. Ця схема була розроблена двома 3.14дарасами - сивим і рудим - і діє досі.
Ганьба чорту баканову, премєру гончаруку і зеленому препрезенту.
P.s. порошенко зрадник і мародер, порохоскот гірший за кацапів.
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Відбились хлопці,мусара відступили,але думаю шо будуть і інщі спроби.
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Незелєбобіки в ступорі: ніби треба підтримувати Семенченка, але за такі ж дії на донеччині вони ладні були розірвати його. Дилема.
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"Чтобы закончить войну, нам необходимо понимать, что торговать с тем, с кем воюешь - недопустимо. Также мы не можем экономически поддерживать территории, которые не хотят быть в составе Украины. Фактически мы финансируем их, покупая их ресурс. Пока мы это делаем у них есть возможность продолжать противостояние и убивать наших людей. Украина точно не должна быть тем рынком, где они будут реализовывать свою продукцию", - говорится в обращении.
Кроме того подчеркивается, что "реализация российского угля представляет угрозу для деятельности всех шахт Львовско-Волынского угольного бассейна. В перспективе без работы может остаться около 10 000 граждан, работающих в угольной отрасли региона".
В случае принятия данного обращения Волынь присоединится к блокаде, начатой ветеранами войны на Донбассе во Львовской области.
Источник: https://censor.net.ua/n3149105
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Таке становище і на Державних Шахтах Донбасу,у Торецьку на шахті 50 тисяч тон вугілля лежить на складі,а на ЦОФ йдуть состави з російським(лугандонським) вугіллям.Зеля півень обосраеий.
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Почитать историю, торговля прекращала войны и наоборот прекращение торговых отношений приводило к усугублению конфликта и к широкомасштабной войне.
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