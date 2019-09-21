 За фактом блокування вагонів із вугіллям на Львівщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У Сокальське відділення поліції сьогодні, 21 вересня, надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) КК України. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.
"Зараз ми намагаємося переконати правопорушників припинити чинити беззаконня. Однак, якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу", - наголосили в поліції.
Глава Волынской ОГА Вахович поддержала блокаду российского угля на Львовщине и просит Зеленского полностью запретить его импорт из РФ: https://censor.net.ua/news/3149105/glava_volynskoyi_oga_vahovich_podderjala_blokadu_rossiyiskogo_uglya_na_lvovschine_i_prosit_zelenskogo
Скільки можна наживатися на крові!!!
с одной стороны лушпайка свой - он с порохом клятым боролся
с другой стороны аваков тоже свой - он помог зебику и вообще классный министр
уголь вроде как с донбаса, но куплен и оплачен до того как пересек границу - блокировать надо
скоро холода и возможно будут проблемы с углем - блокировать это вредить
порохоботы улыбаясь наблюдают за их метаниями
тарантино отдыхает
73% - за Україну незалежно від призвищ.
Це щодо різниці між порохохудобою та притомними свідомими українцями.
Ганьба чорту баканову, премєру гончаруку і зеленому препрезенту.
P.s. порошенко зрадник і мародер, порохоскот гірший за кацапів.
Кроме того подчеркивается, что "реализация российского угля представляет угрозу для деятельности всех шахт Львовско-Волынского угольного бассейна. В перспективе без работы может остаться около 10 000 граждан, работающих в угольной отрасли региона".
В случае принятия данного обращения Волынь присоединится к блокаде, начатой ветеранами войны на Донбассе во Львовской области.
Источник: https://censor.net.ua/n3149105