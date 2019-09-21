 За фактом блокування вагонів із вугіллям на Львівщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Сокальське відділення поліції сьогодні, 21 вересня, надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) КК України. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.

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"Зараз ми намагаємося переконати правопорушників припинити чинити беззаконня. Однак, якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу", - наголосили в поліції.