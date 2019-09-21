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 Політика України
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Все про:ВР (5775) голосування (332) депутат (962)

 17 депутатів пропустили 90% голосувань нової Ради, - КВУ

Від початку роботи Верховної Ради України IX скликання 17 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань. З них 14 є представниками фракції "Опозиційна платформа - За життя", 2 - з групи "За майбутнє", 1 - з ВО "Батьківщина".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комітету виборців України.

Так, майже не голосували у серпні-вересні Вадим Рабінович (взяв участь в 1% голосувань), Юрій Солод (2%), Ренат Кузьмін (3%), Вадим Столар (5%), Юрій Бойко (5%), Віктор Медведчук (5%), Юлія Льовочкіна (5%), Антон Яценко (6%), Григорій Суркіс (6%), Тарас Козак (6%), Олександр Фельдман (6%), Ігор Абрамович (6%), Анатолій Урбанський (6%), Сергій Ларін (6%), Сергій Тарута (7%), Олександр Пузанов (10%), Віталій Борт (10%).

Вказані народні депутати, як правило, були присутні на засіданнях ВР, однак пропустили голосування ВР без поважних причин таких як хвороба чи відрядження.

Всього у серпні-вересні було проведено 15 пленарних засідань ВРУ, на яких відбулося 548 голосувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149726
 
   
 Топ коментарі
 
Судячи з того, що її у списку немає - вона ходить на роботу у ВР та голосує.
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Краще б там не було кнопкодавів з "слуг урода".. А сидить те стадо зє-овець та зє-баранів і лише кнопки по команді тисне . А за що тисне те зє-бидло воно і саме не знає.
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А може скоріше у вас із головою бо-бо з такими ідіотськіми висновками?
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Судячи з того, що її у списку немає - вона ходить на роботу у ВР та голосує.
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Не знаю..... Жодної її появи в залі з часу початку роботи парламенту не спостерігав. Можливо пропустив
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якщо за жульку мова - то були інфи, що вона десь за кордоном, лікується.
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Дуже дивно. На засіданнях попередньої Верховної Ради коли приймались важливі для незалежності України закони зазвичай вона була відсутня. Може закони спрямовані на залежність від Мордору її влаштовують і тому вОна присутня?
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А може скоріше у вас із головою бо-бо з такими ідіотськіми висновками?
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"Из них 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - из группы "За будущее", 1 - из ВО "Батькивщина".
Краще би тих фракцій там взагалі не було. Але і так непогано. Боже, додай ще депутатів з цих фракцій щоби вони не приймали участі у голосуванні!
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Краще б там не було кнопкодавів з "слуг урода".. А сидить те стадо зє-овець та зє-баранів і лише кнопки по команді тисне . А за що тисне те зє-бидло воно і саме не знає.
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Щось не клеїться. Якщо вони барани, що на кнопки тиснуть, чому іноді голосів за закони не вистачає?
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Це було лише одного разу, коли в буфет для "слуг урода" завезли свіжу "травку". А так вони переважно доки немає команди вівчарів сидять в смартфонах, анекдоти один одному розповідають, або ж просто тиняються по залі та зє-овець за дійки смикають.. Скукота одним словом.
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та ні, але був відсутній також по поважній причині: змагання.
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Если бы я не ходил на работу, меня бы выперли. Чем эти лучше ?
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