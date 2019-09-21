 17 депутатів пропустили 90% голосувань нової Ради, - КВУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комітету виборців України.

Так, майже не голосували у серпні-вересні Вадим Рабінович (взяв участь в 1% голосувань), Юрій Солод (2%), Ренат Кузьмін (3%), Вадим Столар (5%), Юрій Бойко (5%), Віктор Медведчук (5%), Юлія Льовочкіна (5%), Антон Яценко (6%), Григорій Суркіс (6%), Тарас Козак (6%), Олександр Фельдман (6%), Ігор Абрамович (6%), Анатолій Урбанський (6%), Сергій Ларін (6%), Сергій Тарута (7%), Олександр Пузанов (10%), Віталій Борт (10%).

Вказані народні депутати, як правило, були присутні на засіданнях ВР, однак пропустили голосування ВР без поважних причин таких як хвороба чи відрядження.

Всього у серпні-вересні було проведено 15 пленарних засідань ВРУ, на яких відбулося 548 голосувань.