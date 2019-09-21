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 Політика України
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Все про:Міноборони (2801) Донбас (13074) перемир'я (421) Загороднюк (25)

 Генштаб працює над планом розведення на Донбасі. Він враховуватиме всі ризики, - Загороднюк

Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

"План розведення створюється зараз. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, звичайно, він буде враховувати всі ризики", - сказав він.

Загороднюк підкреслив, що розведення сил і засобів на Донбасі не буде проходити одночасно скрізь. "Це буде ділянками. Буде нагляд над тим, щоб це відбувалося з обох сторін", - сказав він.

Міністр оборони також запевнив, що на кожній з ділянок "буде йти підготовка, йтимуть пояснення, йтимуть опрацювання всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі".

Також читайте: Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, втрат немає, - Міноборони

Загороднюк також заявив, що розведення сил і засобів на Донбасі - це не відступ: "Це не відступ - це розведення".

"Звичайно, має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудувана. І ми говорили з військовими, з Генеральним штабом і так далі - ніхто не буде робити це без підготовки ... .Звичайно, ми будемо стежити, щоб та сторона це теж робила", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149725
 
 
 Топ коментарі
 
Не будуть зебіли нічого розводити. Вони будуть просто відводити.
Так само як заборонили військовим вживати слова та словосполучення "війна", "російські військові", "регулярна армія рф", тощо.
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Кого они собираются на Дамбасе разводить?? Их бамбасята сами разведут, им привычно, там это считается правилом хорошего тона -развесит лоха...
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І не поспориш так розвести, що пів Донбасу розкуячено в хлам могли тільки люди хорошего тона!
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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А Петро ніколи не відводив озброєння і ніколи не підписував мінські домоаленості ...ні...ні..

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Зебил, "Петро" развёл *****, подписав Минские соглашения, но предоставил свой план их реализации и потому ***** понадобился другой президент...
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ти, як кожен зебіл, не вбачає різниці відведення важкої зброї калібром понад 100мм і залишення для контролю окупантом политої українською кров'ю раніше визволеної території.
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все те кто работает над этим планом работали б в блиндаже у Водянова или Лебединого
(там, где сегодня уже обстреливали)
план получился бы реалистичнее... и короче
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Шото не вижу очереди воинствующих порохоботов в военкомат. Ещё можете успеть до начала разведения переломить ситуацию. Укомплектуйте батальон "Патриоты-порохоботы" и осуществите блиц-криг на Донбасс. И никакого разведения не будет. Хто вам мешает, добровольцы порохоботы?
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Зебил, а ты не пробовал хоть раз подойти к военкомату, чтобы что-то увидеть или ты четыре раза повестку не получал и только теоретизируешь?
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Он не пробовал.
Пусть порохоботы и сын парашенки воюет.
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А що ви хотіли від прихильника шарія?


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Жди Дамбасц с блицкригом у себя в Борисполе.
Это то чего ты и достоин лишенец.
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Не надо мне петь петину мантру - сыдить тыхо, а то путин нападёт. Не будет тут никакого блицкрига Донбасса. Не надо нас пугать. Я за это не переживаю. И вы не переживайте. Волнительный какой, ишь... Исполненный достоинства)
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Шо ты там фантазируешь? Мирный план не устраивает? Знаешь, как говорят мудрые люди? Худой мир лучше доброй войны. Тебе мало 10000 убитыми? Хочешь 20000? Или 30000? Сколько тебе нужно, чтобы твоё скудоумие встрепенулось и засомневалось? Ты дурак? Украина не может выиграть войну у России. Тебе это нужно знать. Не может, как бы громко и много ты не кричал: "Героям слава! Смерть ворогам!".
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Одне питання. Ти дійсно вважаєш, що за допомогою "формули Штайнмайєра" в Україні нарешті запанує світ і усі страшні борошна залишаться у минулому?
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Кац, у чому полягає програш війни? Тільки май на увазі, зараз не 1945, і світ змінився.
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Я так полагаю в подписании капитуляции на условиях победителя. Это юридическая сторона. А ещё много чего - разбитая и деморализованная армия, десятки тысяч убитых и раненных, десятки тысяч пленных, разрушенные города и промышленность, потерянные территории, нищета. Как-то так. А вы как считаете?
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Давно ти палився, ти кацап і відношення до України не маєш. Хочеш скажу як закінчить війну швидше ніж всякі формули? Читай хештег
#українськісанкціїзаобстріли за кожен обстріл мінус бізнес. Обстріли до побачення пенсії лднр, обстріли - блокада мпр лднр, і санкції, кучу корисних санкцій синхронно з Європою та США. Їж не обляпайся.
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Він досі вважає, що воюють на конях, а єдиною ознакою програшу війни є акт капітуляції. Дуже багато совків застрягли у минулому і не розуміють очевидних речей.
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У Афганістані срсп підписував капітуляцію? Чи просто вивели війська? Повторюю, зараз не 1945. Які ознаки програної війни?
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Сейчас в военкоматы должны стоять очереди из тех, кто проголосовал за ЗЕ и его "мирный" план. Вот ты голосовал за это гавно, тебе значит и на передовой надо быть. отстаивая там собственные убеждения.
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а почему этого нет - а это ведь не важно,да? - «Але це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки. Це, звичайно, буде пророблено правильно для того, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо слідкувати за тим, щоб та сторона також це робила», - зазначив він.
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я тока одного не пойму - зачем и кому нужны были десятки тысяч
убитых кацапней бойцов и гражданских,
когда можно было "отвести" войска и лечь под кацапню еще в 2014м?
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А затем, уважаемый, что под эту шнягу нехило рубится капуста. Они нужны были Порошенкам, Парубиям, Яценюкам, Турчиновым, Свинарчукам, Кононенкам, Пашинским и прочим, пришедшим к власти на крови, но быстро сообразивших, что война это выгодное мероприятие. Я думаю так. А, ну, и Путин со всякими Сурковыми тоже подзаработали на этом. Это такое "сотрудничество", можно сказать, было.
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ничего другого от тебя не ожидал - у тебя и через 10 лет будут виноваты
Порошенки, Парубии, Яценюки и Трубчаниновы... - бо ты ж бедный на хлебе и воде сидишь.
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Я не вижу никакой причинно-следственной связи между теми, кто допустил войну и нажился на ней, а так же моими обвинениями в их адрес, и моим материальным состоянием. Можешь пояснить? То есть если я буду богатым, то обвинять их не стану? Логично?
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тебе обьяснять шо то - время тратить...
ты зацикленый и ничего, кроме того шо ты хочешь видеть ты никогда не увидишь..
поетому пояснялова нет и не будет.
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К сожалению нет. Когда снова начнется, спасать Украину опять будем мы, а подонок кацманавт и дальше будет сидеть в тылу и вонять, тварь конченая.
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А ты дохрена наспасал? Ну, раз сказал спасать ОПЯТЬ будем мы... Крым спас? Может ты ещё и Донбасс спас? Это Украина. Ты проиграл, вернее позорно, без боя, сдал часть территорий, а выдаёшь это как за спасение Украины? Шозанах?
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Вообще-то, придурок, 2/3 Донбасса отстоять удалось. Не знал? И отжать территории по Днепр не дали. Т.е. отпор дали более, чем достойный. Но вот тебе, диванному аналитику, об этом сказать забыли.
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всем нам когда то все обьяснит кондратий, одному раньше другому позже,
но ето не повод дурковать при жизни - он дуркует - его право.
так же как и мое не вступать в кучу дерьма...
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Тебе в америке может и так.
А мы с ним в одной лодке.....
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когда я понял шо в той кацапосовейской лодке я лишний пассажир - начал шевелится,
поетому и в Америке...

вы, своей зеленой шмарклей, к сожалению, доказали мою правоту...
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Я хочу видеть, а точнее не видеть некрологи каждый день. Можешь не объяснять. Эти смерти не могут быть оправданы. Я вижу два варианта. Один - это всеобщая мобилизация, война за освобождение территорий и, соответственно, в итоге, капитуляция со значительными людскими потерями и разрушенной инфраструктурой и , возможно, потерей территорий до Днепра. Второй - это переговоры и прекращение войны. Разумно?
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яке відведення??? воно тільки з нашого боку проводиться!!! Подивіться в ютубі зйомки з регістратора авто, що їде в бік окупованої леденери...буквально через пару кілометрів- купа парашинських танків і стоять і їздять!!!! Що це за маячня про "розведення"??? Це вивести в чисте поле (без траншей, окопів і т.і фортифікаційних укріплень) на розстріл цим самим танкам, що стоять в бойовій готовності??? І куди відводити наші позиції??? до Маріуполя там рукою подати...Нехай відступають до кордону мордору ці самі бандюківсько-кремлівські вилупки! Тільки підвищення санкцій массове!!! примусить цьоко кремлівського упиря забратися геть з нашої землі! а не це шоу з "відводом"...Бо ріки крові української знову потечуть в державі! Вікова мудрість в тому, что не можна вірити кацапам- не змінилася за сотні років! і не зміниться!!!
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Я канечна..слепня. Но я правильно читаю оглавления? Поправьте!
Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны.
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Правильно.
После разведения 122 - мм станут во всех смыслах ближе до уставших от войны.
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каждый день раненные а он все разводить хочет(((((((((( может он больной????????
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Нам впарюють це одностороннє розведення,як якесь зобов'язання,щось абсолютно необхідне.В Мінських угодах про таке розведення НЕ ЙШЛОСЯ. Чому ми залишаємо відвойовані території з громадянами України на поталу терористам ???
ХТО , КОЛИ , ДЕ ,З КИМ про таке домовився ? Про що взагалі домовлено ???
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Вопрос где проходит "посередине".
Если по Днепру то нормально.
Пусть отводят.
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Что что из своих органов вы там разводите перед ******? Говорите уж прямым текстом, не стесняйтесь.
Дебилы, *****!
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Так, генштаб робить видимість.
А хлопці з Айдара молодці, велика їм подяка за взяття Горлівки.
Слава Україні, панове!
Генштаб працює над планом розведення на Донбасі. Він враховуватиме всі ризики, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6154


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Сепары уже смелее в открытую заявляют,что им нужны полностью территории Дон.Луг областей,а не жалкие 1/3 оставленных Петром..Не факт,что при провластных "зеленых" пораженцах с их отводами и проталкиванием "особого статуса" это отнюдь не за горами..
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Посередине это где то еще Харьковская и Днепропетровская.
Лучше сдать им этих лишенцев чем пускать зебилов в Раду.
Ватники голосуют вот и результат.
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разведение- есть самый большой риск .который нарисован в Кремле...
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Генерал Владимир Кравченко во время встречи с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, 18.09.2019 г. сказал:
«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», - подчеркнул он.
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Если все честно отойдут на одинаковые расстояния , то , что , отойдут из Донецка и Горловки ? Кто нибудь в это может поверить ?
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и да, я очень злой - тебя бьют? - дерись пока силы есть - зубами грызи,
ну или тебя будут бить всегда ...
Украина выбрала бить всегда - такое.
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"Отводя" войска на 1 метр - мы добровольно и без единого выстрела отдаем агрессору 60 гектаров украинской земли, за которые воевали и умирали наши солдаты!

Генштаб працює над планом розведення на Донбасі. Він враховуватиме всі ризики, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4085

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расскажи свой план как закончить это войну. ждать у моря погоды?
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Мирний план? Легенько, за кожен обстріл вводять санкції в середині країни, і синхронно західні санкції, мало? Посилить до блокади анклавів. Ліки є, совок в приклад!
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