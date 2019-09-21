 Генштаб працює над планом розведення на Донбасі. Він враховуватиме всі ризики, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.
"План розведення створюється зараз. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, звичайно, він буде враховувати всі ризики", - сказав він.
Загороднюк підкреслив, що розведення сил і засобів на Донбасі не буде проходити одночасно скрізь. "Це буде ділянками. Буде нагляд над тим, щоб це відбувалося з обох сторін", - сказав він.
Міністр оборони також запевнив, що на кожній з ділянок "буде йти підготовка, йтимуть пояснення, йтимуть опрацювання всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі".
Загороднюк також заявив, що розведення сил і засобів на Донбасі - це не відступ: "Це не відступ - це розведення".
"Звичайно, має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудувана. І ми говорили з військовими, з Генеральним штабом і так далі - ніхто не буде робити це без підготовки ... .Звичайно, ми будемо стежити, щоб та сторона це теж робила", - зазначив він.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
(там, где сегодня уже обстреливали)
план получился бы реалистичнее... и короче
Пусть порохоботы и сын парашенки воюет.
Это то чего ты и достоин лишенец.
#українськісанкціїзаобстріли за кожен обстріл мінус бізнес. Обстріли до побачення пенсії лднр, обстріли - блокада мпр лднр, і санкції, кучу корисних санкцій синхронно з Європою та США. Їж не обляпайся.
убитых кацапней бойцов и гражданских,
когда можно было "отвести" войска и лечь под кацапню еще в 2014м?
Порошенки, Парубии, Яценюки и Трубчаниновы... - бо ты ж бедный на хлебе и воде сидишь.
ты зацикленый и ничего, кроме того шо ты хочешь видеть ты никогда не увидишь..
поетому пояснялова нет и не будет.
но ето не повод дурковать при жизни - он дуркует - его право.
так же как и мое не вступать в кучу дерьма...
А мы с ним в одной лодке.....
поетому и в Америке...
вы, своей зеленой шмарклей, к сожалению, доказали мою правоту...
Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны.
После разведения 122 - мм станут во всех смыслах ближе до уставших от войны.
ХТО , КОЛИ , ДЕ ,З КИМ про таке домовився ? Про що взагалі домовлено ???
Если по Днепру то нормально.
Пусть отводят.
Дебилы, *****!
А хлопці з Айдара молодці, велика їм подяка за взяття Горлівки.
Слава Україні, панове!
Лучше сдать им этих лишенцев чем пускать зебилов в Раду.
Ватники голосуют вот и результат.
«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», - подчеркнул он.
ну или тебя будут бить всегда ...
Украина выбрала бить всегда - такое.