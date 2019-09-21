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Все про:обстріл (5531) Донбас (13074) Водяне (108)

 Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, втрат немає, - Міноборони

Сьогодні, 21 вересня, російсько-окупаційні війська проявляли активність на приморській ділянці нашої оборони, зокрема, свідомо порушивши Мінські угоди артилерійським обстрілом. За наявною інформацією, загалом від початку поточної доби противник здійснив 4 прицільні обстріли наших позицій, з них тричі під ворожим вогнем перебували захисники Водяного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Після 01.00 ночі, з напрямку від Ужівки окупанти розпочали обстріл позицій оборонців Водяного з озброєння БМП, гранатометів та стрілецького озброєння, який тривав близько 50 хвилин.

Близько 02.00 ночі від Саханки ворог вів вогонь по позиціях наших воїнів поблизу Лебединського. Тут окупанти протягом півгодини застосовували стрілецьке озброєння та станкові протитанкові гранатомети.

З близько 02.30 ворог поновив обстріли в районі Водяного, застосовуючи знову ж від Ужівки ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

З 06.57 до 07.20 від окупованого села Заїченко противник здійснив по наших захисниках Водяного 10 артилерійських пострілів 122-го калібру.

Втрат серед наших Українських героїв немає".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149724
 
 
 Топ коментарі
 
Странно, на передке уже и флаги украинские поубирали, что бы не провоцировать, а орки все шмаляют. Может Владимир Александрович таки ошибается?
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Лише вдуматись "по позициям наших воинов вблизи Лебединского. Здесь оккупанты в течение получаса применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы."
Пів години по позиціям наших захисників, а вони не можуть відповісти, по в маріонетки пєрєміріє... Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8915
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Я даже не знаю кто пидарастее: колорады или зе-шалунки
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#деукраїнськісанкціїзаобстріли, #вимагаюукраїнськісанкціїзаобстріли
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Лише вдуматись "по позициям наших воинов вблизи Лебединского. Здесь оккупанты в течение получаса применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы."
Пів години по позиціям наших захисників, а вони не можуть відповісти, по в маріонетки пєрєміріє... Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8915
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І потепління стосунків
#українськісанкціїзаобстріли
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Странно, на передке уже и флаги украинские поубирали, что бы не провоцировать, а орки все шмаляют. Может Владимир Александрович таки ошибается?
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орки займут новые територии и не уйдут, тут не то чтобы отступать надо,а наоборот наступать, освобождать свою землю,ни одна страна не упрекнет что мы свою землю освобождаем, сами они не уйдут, пороха нет путин нападе не стрелять,не работает правило, будь что будет то никто не хочет бесконечный ужас с этими орками и замороженый конфликта в нашей ситуации лучше ужасный конец
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КОГДА БУДЕМ НАСТУПАТЬ ЧТОБЫ ВЫБИТЬ СО СВОЕЙ ТЕРИТОРИИ КАЦАПСКИХ НАЕМНИКОВ? СКОЛЬКО МОЖНО ТОПЧАТСЯ НА МЕСТЕ И ФИКСИРОВАТЬ ОБСТРЕЛЫ? НИ ОДНА СТРАНА ТАК НЕ ДЕЛАЕТ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ, ОНИ САМИ НЕ УЙДУТ ПОРОХА НЕТ, ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ ДЕВИЗ ПОРОХА-НЕ СТРЕЛЯТЬ А ТО ПУТИН НАПАДЕ НЕ АКТУАЛЕН -КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЧТИ ГИБНУТ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО НЕСКОЛЬКО КАЛЕЧЕННЫХ РАНЕННЫХ -НУ А ЗЕ ЗАССАЛ? ИЛИ МОЖЕТ ГАД ЗЕЛЕНЫЙ КАК ТО ТАЙНО НАЖИВАЕШСЯ НА ВОЙНЕ? ЗЕЛЕНЫЙ ТЫ НАШ НЕДОПАЛЕОН КРИВОРОЖСКИЙ
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Ихтамнеты обстреляли потерьнетов. Потерь нет.Кто стрелял -уточняется, если найдут стрелявшую сторону, то будут искать чтоб кто-то повлиять на нее
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Я даже не знаю кто **********: колорады или зе-шалунки
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ЗСУ не можна стріляти по партньорах! чули як міністр закордонних справ за кацапів дупу рвав
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Нужно подальше отвести войска, развести народ!
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