 Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, втрат немає, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Після 01.00 ночі, з напрямку від Ужівки окупанти розпочали обстріл позицій оборонців Водяного з озброєння БМП, гранатометів та стрілецького озброєння, який тривав близько 50 хвилин.

Близько 02.00 ночі від Саханки ворог вів вогонь по позиціях наших воїнів поблизу Лебединського. Тут окупанти протягом півгодини застосовували стрілецьке озброєння та станкові протитанкові гранатомети.

З близько 02.30 ворог поновив обстріли в районі Водяного, застосовуючи знову ж від Ужівки ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

З 06.57 до 07.20 від окупованого села Заїченко противник здійснив по наших захисниках Водяного 10 артилерійських пострілів 122-го калібру.

Втрат серед наших Українських героїв немає".

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