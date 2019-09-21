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 Політика України
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Все про:Міноборони (2801) Укроборонпром (512) Загороднюк (25)

 Загороднюк: Стратегія "Укроборонпрому" зараз розробляється. Є питання, кому він буде підпорядкований

Українська влада працює над стратегією державного концерну "Укроборонпром", зокрема і над питанням його підпорядкування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

Стратегія" Укроборонпрому "зараз розробляється. Тобто, є вже напрацювання цієї стратегії ... і йде дуже активна робота з цього ... Є питання, кому буде підпорядкований "Укроборонпром". Ця політика зараз розробляється", - сказав він.

За його словами, Міноборони залишиться стратегічним замовником "Укроборонпрому", так само як і концерн буде стратегічним постачальником.

"Ми є замовником, ми платимо гроші, отримуємо продукцію. Ці відносини так і залишаться. Ми, звичайно, є стратегічним замовником, вони є нашим стратегічним постачальником. І, звичайно, ми їх будемо підтримувати", - підкреслив міністр.

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Загороднюк зазначив, що питання підпорядкування "Укроборонпрому" - це компетенція керівництва держави: Кабінету Міністрів, президента, РНБО.

Нагадаємо, раніше новопризначений генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що держконцерн має стати холдинговою компанією, куди повинні бути передані акції підприємств.

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Державний концерн "Укроборонпром" - об'єднання багатопрофільних підприємств дев'яти галузей оборонної промисловості України.

До складу концерну входить погад 100 підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149723
 
 
 Топ коментарі
 
Опять - разрабатывается...
Это означает одно - шли во власть ни с чем, не имея никакой программы...
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да вы возьмите либо какую сферу, нет ни программы, ни стратегии, а только испуганные выпученные глаза и хамство. Где эти успехи за 100 дней, так описываемые здесь.
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Только нато,здесь в Украине всё продажно...
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Стратегія розробляється... Одна біда - нове обладнання майже не закуповується, та розробка нових майже не фінансується. А так все планов громадьйо.
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что то не верится, что именно стратегия разрабатывается, а не только подчинение. Куда не брось все сыро, мутно и непонятно.
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Опять - разрабатывается...
Это означает одно - шли во власть ни с чем, не имея никакой программы...
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да вы возьмите либо какую сферу, нет ни программы, ни стратегии, а только испуганные выпученные глаза и хамство. Где эти успехи за 100 дней, так описываемые здесь.
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Зебильное, у нацжен спроси - почему теперь "Свинарчуки" в почёте и даже тендеры выигрывают.
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Сколько накрал, что начал делиться...в чем почет?
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Для каждого отдела мозга зебилов по одному лайку - для левой ягодицы, правой ягодицы и основного сосредоточения мозга - копчика.
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уважаемый, кому другому я бы или не ответил или начал обьяснять,
Вам не буду - зеленые ето обычный бандитский передел со сливом на кацапию...
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Криворізька шпана з трускавецькими дипломами нареформує.
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Фраза, як казала моя вчителька російської мови - словам тесно, а мыслям просторно.
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Це мабуть родина вчителя сільськоі школи з Кривого Рогу?
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Кому, кому. Ясен пень - Коломойському. Це ж бабло, вкладене у зелене цунамі відбивати треба.
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"Абрам.ави.чус заявил, что госконцерн должен стать холдинговой компанией, куда должны быть переданы акции предприятий."(с) - т.е. поделить и продать. но проблема в "стратегии" - кому сколько навару причитается еще не решили.
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Не знають вони що робити. Спитати в тих, хто розуміє - не хватає інтелекта.
Так що це буде стратегія помилок та помилок.
Главноє собитіє вашєй жизні у вас впєрєді.
Загороднюк: Стратегия "Укроборонпрома" сейчас разрабатывается. Есть вопрос, кому он будет подчинен - Цензор.НЕТ 3137
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общими усилиями превратим оборонпром в огородпром!
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Что-то это напоминает недостроенный крейсер - содержать накладно, а выбросить жалко!
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Так это стратегия? когда в стране война делить кресла четвертый месяц?
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Может Игорь Валерьевич согласиться взять Оборонпром себе?
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Думаете о непосредственном подчинению ВПК Ватастана?
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вопроса нєт, он будєт подчіньон каламойськаму.
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вот вам прохокацапская нечисть первая ласточка . на николаевском судоремонтном заводе возобновили строительство корветов "владимир великий" сосите. это не петины катера река -море. а вот как при пете строили такие корветы.....5 июня 2018 г. в бюджете нет денег на строительство одного корвета. вот как интересно петя воин строил разведкораблик на базе рыболовецкого траулера со скоростью 18 узлов а "предатель" Зеленский корветы с ракетным вооружением. вопрос к прохокацапам а вот если бы наши моряки были не на петиных катерках и буксире а на таком вот корвете пошли бы московиты на таран и обстрел наших пацанов?
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почому корвет? Бюджету вистачить?
а на таком вот корвете пошли бы московиты на таран и обстрел наших пацанов? - Запросто. У них там штурмовики ширяли і гелікоптери. Хоч ракетний, хоч зенітний, поки в повітрі буде противник, українському кораблю там нічого доброго не світило.

Цю тему вже сто раз на цензорі пережували: у нас ракетні комплекси достають на 500 кілометрів. Це практично перекривають акваторію Чорного моря. На куя нам великі кораблі, якщо ми не збираємся плавати десь далеко. І далеко плавають ескадрами, а не окремими корветами.
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Володя набери корвет владимир великий 58 250. почитай википедию . и не пиши глупости.
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