 Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", депутати Хмельницької облради підкреслюють, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, зокрема росіян та кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн ЄС, Великої Британії та США!

"Одним з найважливіших питань, яке хвилює нас, аграріїв та всіх жителів Хмельницької області є чи стануть українці наймитами на власній землі, чи продовжать і далі в Україні рости земельні латифундії?" - йдеться у зверненні.

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Раніше аналогічні звернення з вимогами заборонити продаж землі сільскогосподарського призначення іноземцям раніше ухвалили Одеська та Херсонська обласні ради.