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 Політика України
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Все про:земля (376) звернення (90) Хмельницький (143) ринок землі (9)

 Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям. ДОКУМЕНТ

Хмельницька обласна рада ухвалила звернення до президента України з проханням відстрочити введення ринку землі в Україні і заборонити її продаж іноземцям та іноземним кампаніям. Також депутати закликають президента ініціювати всеукраїнський референдум із цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", депутати Хмельницької облради підкреслюють, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, зокрема росіян та кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн ЄС, Великої Британії та США!

"Одним з найважливіших питань, яке хвилює нас, аграріїв та всіх жителів Хмельницької області є чи стануть українці наймитами на власній землі, чи продовжать і далі в Україні рости земельні латифундії?" - йдеться у зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов

Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям 01

Раніше аналогічні звернення з вимогами заборонити продаж землі сільскогосподарського призначення іноземцям раніше ухвалили Одеська та Херсонська обласні ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149721
 
   
 Топ коментарі
 
Землю надо сдавать в аренду на 49-99 лет с правом наследования, если арендатор успешен.
Франция, Канада, Израиль так живут и экспортируют сельхозпродукцию на "ура".
А страны Балтии начали земмлю продавать и теперь живут дома в гостях.
Балтийцы очень не советуют продавать землю кому бы то ни было: только аренда.
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Прочитайте статью
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http://www.dsnews.ua/economics/toksichnye-investitsii-pochemu-ot-kitayskih-deneg-luchshe-otkazyvatsya-14082018225400
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Землю не вывезут - вывезут вас с этой земли.
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Клован уже забыл такое слово как "референдум".
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Нащо їм закінчувати війну, як там гинуть одні гої ?
Які там санкції за обстріли від Зеленського ...
Зеленський пропонує землю занедорого - для своїх скидка.
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Так ринку землі!!! Так продажу землі іноземцям!!!
1) Іноземці гарно платять
2) Іноземці законослухняніші та культурніші за місцевих бариг
3) Земля нікуди не дінеться, не переїде, не зникне... Залишиться в Україні... Так само і податки сплачуватимуться в Україні.
4) Місцеві агробариги хочуть монополізувати ринок землі та перетворити громадян на кріпаків різними заборонами та обмеженнями.

Пояснюю, приходить німець-інвестор, чи француз купує тут землю за високою ціною (громадянам вигідно), сплачує податок Україні (державі вигідно), продає продукцію де тільки можна (Китай, Африка, РФ, Америка, Європа - це його проблеми).
Платить високу зарплату українським робітникам (платить податок на соціалку)
Розширує виробництво та впроваджує переробку продукції для збільшення доданої вартості (в нього є доступ до західних, дешевих кредитів, може собі дозволити) - економіка росте...
Ось такі перспективи!!!
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Прийде Новінський, Сєчін, і Ротеберг - вони тобі покажуть "законослухняність" і "культуру".
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Ладо, зараз начитаєтесь від незелебобіків, що земля це матір рідна і продавати її не можна.
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Це для тебе вона нерідна. А для нас вона - саме рідна: ми на ній родились, виросли, дітей і внуків няньчили. Нас в ній і ховають. а всяких приходьків спалюють, аби не займали багато місця в колумбарії ( і придумали ж слово таке).
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дебіл ...лядь ...ЗЕМЛЯ НЕ ТОВАР ...ти її не виготовив ...вона не твоя вона належить всьому народу України ...а не баризі з монсанти чи ****** чи Дніпра ...за цю ЗЕМЛЮ мої діди голову поклали а наші діти й тепер гинуть ...як ви зеленожопі дістали ...а якщо не розумієте що таке право власності то хоч подивіться що Параша яка віджала Крим виплачує власникам грошові компенсації за віджате ...ЗЕМЛЯ це не предмет торгу ...єдине що можливо це оренда відповідно до договору ...хоч нашим хоч монсанті ...але не право власності
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так за что же они "проливали кровь", если у тебя земли как не было, так и нет? в лучшем случае в аренде у государства, как у иностранца в каком-нибудь бантустане
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оренда ...довгострокова , для громадян безстрокова на кілька гектарів от і все що можна у цій ситуації ...у 90х теж починали "приватизацію" підприємств гарними словами ( забота о людях) а на ділі вийшло те що ми бачимо ...знищена промисловість а саме солодке в брудних рученятах зграйки бандитів і кидал 90х
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а ты не участвовал в приватизации, не? квартирка до сих пор в собственности государства? бандит из 90-х
приватизацию предприятий осуществляли красножопые директора, им нужны были ТМЦ, а земля нафиг не уперлась, они любой участок возьмут где захотят, хоть в лесах заповедной зоны, и не "килька гектарив", а хоть 100, хоть 200, потому что нет рынка, потому что это все их, а ты не возьмешь, не купишь, не наследуешь, даже очень сильно захочешь.
продолжай быть гостем в собственной стране.
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Шановний не хоче все це пояснити на приклади "успішного" розвитку поглибленої переробки мінеральної сировини з українських надр за період з 2000 року по 2019 рік?

Даю підказку - зробіть екстраполяцію змін переліку офшорних юрисдикцій за цей період на динаміку експорту мінеральної сировини в натуральному і доларовому виразі та динаміку надходжень податків від експортних операцій. Зможете прикинути перспективу розвитку аграрного сектору від подібного "реформування ринку землі" - замість грошей одні збитки... та ще й земелька тю-тю...
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"Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами.
"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред".Зеленский отметил, что земля принадлежит гражданам и у них должно появится полноценное право собственности на свою землю.
"Это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе это, извините, начинается Советский Союз, начинается совок, когда наши граждане получили как бы свои квартиры, но не могли их продавать легально. Это неправильно. Что появилось в результате - незаконные серые схемы и махинации", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что за 18 лет из 7 миллионов украинцев, которые владеют землей, один миллион умерли, так и не получив от государства шанса стать хозяином своей земли.
"Напоследок, список стран, где нет рынка земли. Это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина", - заявил президент.
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фізіономії цих "граждан" специфічної зовнішності ми знаємо ...залишилося запитати про їх друге громадянство...
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Урожайна кукурудза від «Монсанто»: презентація
/ Подія / П'ятниця, 15 листопада 2013 12:40

Леся МАНЬКОВСЬКА, спеціально для "АС"

Для проведення масштабного Дня поля компанії «Монсанто Україна» та BASF цього разу обрали товариство «Гарант» у селі Оринін на Хмельниччині.


ХМЕЛЬНИЦЬКІ ВЛАДОМОЖЦІ !?

а чи вам вже не похір ?
вже 6 років над вашими земляками іноземці проводять генетичні дослідження
(апропо,,Барига у себе на вінничині не дозволив)
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Формально в Україні земля не продавалась і не продається , що елементарно доводиться через суд . А те що зєлєбєні пропонують продавати умовному хабадіанцю в одні руки не більше 0,5 відсотка землі то 200 хабадіанців ( по 0,5 % ) зможуть мати всі 100% землі України в своїх лапах . Операція "Вороні Бог послав шматочок сиру" певно проводиться спільно з Кремлем , Хабадом Росії і Хабадом України . Хабад України має найбільшу в світі синагогу в Дніпрі . Зєбіли ви проголосували за те щоб українців Хабад Любавичський викинув на смітник .
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вы сначала разберитесь, кто сейчас обрабатывает землю в Украине - крестьяне, фермеры, местные бонзы, присосавшиеся к земле как пиявки, или с/х фирмы
в процентном соотношении
кто владеет необрабатываемыми угодьями?
кому пойдёт земляной надел бывшего колхозника, ныне сдаваемый им в аренду?
что будет с лесами, озёрами и берегами рек?
и тогда уже выносите на референдум ( помню, Зе!ро стращал всех референдумами, а потом как в штаны наклал)
ведь можно объявить землю собственностью общины, на ней проживающей, - с лесом, озером и берегом реки - и предоставить сходу решать, кому сдать землю в аренду и на сколько лет
а государство должно грамотно консультировать людей и следить за возможными злоупотреблениями
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Облсоветы - это феодальные княжества наших дней. Боятся конкуренции и потери крепостных как огня.
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Кацапи скуплять через посередників.
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Впечатление, что начитались на ночь Кобылянской. Нук возмем те же эмираты.Там три вида права собственности на землю - полная, временная на 50 лет, и продолжительно временная на 99 лет. Трасты и фонды не имеют права ее покупать вообще. Все покупатели предварительно регистрируютс в реестре, который является публично открытым. Кстати хмельницкый горсовет может тоже земельку и прикупить в Дубае. Инвестор так и делает, и считает это вложением средств!!! Последняя фраза необычайно удачна.
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Зайдут иностранцы, рано или поздно, вопреки скулеже брежневских мамонтов. Иначе быть не может. Либо наша интеграция в мировую экономику накроется медным тазом.
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Зачем стране продавать свою землю? Чтоб было цивилизовано? Другого выхода уже нет?
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Вже одні проголосували за ваучерну приватизацію промпідприємств для "ефективного власника" . І що ми маємо ? Прийшов " ефективний власник " і здав підприємства до металобрухту бо "держава не ефективний власник" , а територію продав під ТРЦ . На сьогодні десь відсотків на 90 промпотенціал України здано до металобрухту , а "дурний" Китай маючи в себе цей демпфер став другою економікою світу . Коли на брифінгу зєлю запитали про ринок землі в Канаді та Ізраїлі то воно відповіло що вони тут зібрались "не географію вивчати" . Зєбіли дупоголові ви хоч зараз отямтесь. Мова іде про долю ваших нащадків ,яких ви своїм голосуванням вже відправляєте никати по світу і пррікаєте на голодну смерть . Читайте в ЗН " Зємля. Глобальная лихорадка .".
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стесняюсь спросить-если иностранцам запретят продавать землю, то и украинцам перестанут продавать? Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям - Цензор.НЕТ 7012
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А разве не было официально заявлено,что продаваться будет только украинцам?? А то,что ога ,земля,и так вся распродана-всн и так знают,только вот эти областные миллионы поднимают на схемах,пожтому занервничали мерщавцы
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Іноземцю можна тільки в спадок можна одержати . Лише нічого не сказано про те що деякі громадяни з великими грошима мають ще й інші громадянства . Тобто 200 чоловік купивши по 0,5 відсотка землі України , що пропонується Законом, матимуть в руках всі 100% і можуть формувати свою Державу на власній землі . Місце українців буде на смітнику , бо так проголосували 73% .
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Все правильно! только украинцам и желательно вообще коренным!
а то потом возьмут сменят гражданство и все пропало!
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правильно, не продавайте земельку, пусть там будет совок и "все вокруг колхозное, все вокруг мое", как 100 лет назад пришли коммуняки, так до сих пор и не ушли
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...№22/073426-епПроведення земельної реформи в Україні за аналогією з державою Ізраїль через створення загальнодержавного (всенародного) земельного фонду без права продажу землі у приватну власність»
https://petition.president.gov.ua/petition/73426

...
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Феодализм борется с капитализмом в 21 веке.
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