 Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", депутати Хмельницької облради підкреслюють, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, зокрема росіян та кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн ЄС, Великої Британії та США!
"Одним з найважливіших питань, яке хвилює нас, аграріїв та всіх жителів Хмельницької області є чи стануть українці наймитами на власній землі, чи продовжать і далі в Україні рости земельні латифундії?" - йдеться у зверненні.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов
Раніше аналогічні звернення з вимогами заборонити продаж землі сільскогосподарського призначення іноземцям раніше ухвалили Одеська та Херсонська обласні ради.
Які там санкції за обстріли від Зеленського ...
Зеленський пропонує землю занедорого - для своїх скидка.
1) Іноземці гарно платять
2) Іноземці законослухняніші та культурніші за місцевих бариг
3) Земля нікуди не дінеться, не переїде, не зникне... Залишиться в Україні... Так само і податки сплачуватимуться в Україні.
4) Місцеві агробариги хочуть монополізувати ринок землі та перетворити громадян на кріпаків різними заборонами та обмеженнями.
Пояснюю, приходить німець-інвестор, чи француз купує тут землю за високою ціною (громадянам вигідно), сплачує податок Україні (державі вигідно), продає продукцію де тільки можна (Китай, Африка, РФ, Америка, Європа - це його проблеми).
Платить високу зарплату українським робітникам (платить податок на соціалку)
Розширує виробництво та впроваджує переробку продукції для збільшення доданої вартості (в нього є доступ до західних, дешевих кредитів, може собі дозволити) - економіка росте...
Ось такі перспективи!!!
приватизацию предприятий осуществляли красножопые директора, им нужны были ТМЦ, а земля нафиг не уперлась, они любой участок возьмут где захотят, хоть в лесах заповедной зоны, и не "килька гектарив", а хоть 100, хоть 200, потому что нет рынка, потому что это все их, а ты не возьмешь, не купишь, не наследуешь, даже очень сильно захочешь.
продолжай быть гостем в собственной стране.
Даю підказку - зробіть екстраполяцію змін переліку офшорних юрисдикцій за цей період на динаміку експорту мінеральної сировини в натуральному і доларовому виразі та динаміку надходжень податків від експортних операцій. Зможете прикинути перспективу розвитку аграрного сектору від подібного "реформування ринку землі" - замість грошей одні збитки... та ще й земелька тю-тю...
Президент Украины Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами.
"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред".Зеленский отметил, что земля принадлежит гражданам и у них должно появится полноценное право собственности на свою землю.
"Это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе это, извините, начинается Советский Союз, начинается совок, когда наши граждане получили как бы свои квартиры, но не могли их продавать легально. Это неправильно. Что появилось в результате - незаконные серые схемы и махинации", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что за 18 лет из 7 миллионов украинцев, которые владеют землей, один миллион умерли, так и не получив от государства шанса стать хозяином своей земли.
"Напоследок, список стран, где нет рынка земли. Это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина", - заявил президент.
/ Подія / П'ятниця, 15 листопада 2013 12:40
Леся МАНЬКОВСЬКА, спеціально для "АС"
Для проведення масштабного Дня поля компанії «Монсанто Україна» та BASF цього разу обрали товариство «Гарант» у селі Оринін на Хмельниччині.
ХМЕЛЬНИЦЬКІ ВЛАДОМОЖЦІ !?
а чи вам вже не похір ?
вже 6 років над вашими земляками іноземці проводять генетичні дослідження
(апропо,,Барига у себе на вінничині не дозволив)
в процентном соотношении
кто владеет необрабатываемыми угодьями?
кому пойдёт земляной надел бывшего колхозника, ныне сдаваемый им в аренду?
что будет с лесами, озёрами и берегами рек?
и тогда уже выносите на референдум ( помню, Зе!ро стращал всех референдумами, а потом как в штаны наклал)
ведь можно объявить землю собственностью общины, на ней проживающей, - с лесом, озером и берегом реки - и предоставить сходу решать, кому сдать землю в аренду и на сколько лет
а государство должно грамотно консультировать людей и следить за возможными злоупотреблениями
а то потом возьмут сменят гражданство и все пропало!
https://petition.president.gov.ua/petition/73426
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