 Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо-Москвы.
Габишева звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності. Це випливає з матеріалів справи, на які посилається агентство "Інтерфакс" - зокрема, слідчі вважають, що якутський шаман закликав до насильства стосовно президента Володимира Путіна. Напередодні Габишева відправили в психоневрологічний диспансер, проте зараз він разом з адвокатами повернувся додому.
Про це інтернет-виданню "МБХ медіа" розповів координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников. При цьому, за його словами, шаман відкликав добровільну угоду про обстеження в психдиспансері. Як стверджує Прянишников, Габишев підписав договір під тиском силовиків. Водночас, як наголошується, слідчі встигли провести амбулаторну психолого-психіатричну експертизу. Її результати будуть наступного тижня.
Габишева раніше затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області. Він йшов пішки в Москву з Якутії з березня цього року.
+ три ему сделает прокурор.
У Путина таких "шаманов" и астрологов - взвод целый. Плюс ниточки на руках, мокрые штаны и плахословление афонских монахов.
\\\\\\\\\\Кацы вскрыли ее и тут же началась война.\\\\\\\\\\\
Странно, а я думал что если сконцентрировать возле границы недавнего врага(идеологического) ударную орду, числом и возможностями как у всего остального мира, то можно и по щам получить.... А то вон оно что, могилку раскопали
поменьше верить в глупости желаю
Но. В 2017 году ездил в археологическую экспедицию. Раскопали курган. Там костяк метра под два (при жизни, конечно) и голова большим камнем придавлена (чтоб точно не вылез, видимо). Археолог экспедиции осмотрел все находки вокруг него и сказал, что видимо тип был шаманом.
Вечер в археологической экспедиции, среди старших товарищей знаете как проходит?)))
Пошел я спать... Скажем так, я пил и до этого и после. Но только в ту ночь мне снился все время здоровенный мужик, который вежливо представился, спросил о моем, поинтересовался кто я такой и зачем раскопал его могилу. Я объяснил. Он сначала психовал и лютовал. Потом проникся идеей о том, что мы о нем ничего не знали, и разрыли именно для того что хотим узнать о нем и его людях. Тут он успокоился и начал даже отвечать на вопросы. Правда ответы я не помню наглухо... как и мои вопросы (по ним тоже много можно было бы понять!).
Утром рассказал это все археологу. Поржали всей экспедицией, включая и меня, под лозунгом: "Пить надо меньше! Надо меньше пить!".
Шутка о том, что пей меньше - а то всю ископаемую деревню встретишь стала просто мемом того года)))))
Но вот такой факт я для себя отфиксировал)
А вот шаману - удачи! Хотя рашисты пытаются поставить его в вилку: пойдешь - посадим/останешься - трус. На его месте нужно сесть там и объявить, что зашаманит ***** на расстоянии, и тюрьма для зашаманивания упырей - не преграда!
Но видимо нервы пощекотал ***** раз осстановили за тыщу километров
протестом була акція далекобійників,акція в Інгушетії проти територіальних зазіхань Кадирова
немає у лицедіїв"стрижня"...
Чорними водами
Сірими вовками
Жне життя серпами
Ніч ясноока
Ніч нечиста
Засув на двері
Обереги на стелі
Розірване намисто
В небі співала
Блискавкою впала
Мольфа стогнала
Сховалась в смереці
Трембітою плаче
Мольфара кличе
Лихо зиче
Забита камінням людської зневаги
Лють пробудила глибоко у серці
Кипить, горить, мудрістю вважається
Знання за життя, смерть або безсмертя
Сто тисяч років
Шукаєш ти мене
В туманах схована
Живеш в моїм сумлінні
Забута на віки
Здолала всі шляхи
Отруєна людьми
Чекаєш розуміння
Поламані крила
Блискавицями биті
Розбита душа
Очі закриті
Обвуглене пір'я
Кров'ю омите
Чорні гори
На тебе сердиті
Силуэт смерти
Всем доброго времени суток!
История эта произошла со мной, когда мне было лет девять. Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи. Таким и стал мой дед, к сожалению.
Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...
Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном. Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.
Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...
А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца. С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать.
Это на самом деле страшно. Осознавать это.
А Шаману респект, не всякий в паРаші відважиться на таке!!!!
Улан Удэ ВОССТАЛ! Ультиматум Властям! Митинг В Бурятии. Шаман Идет В Москву!
https://www.youtube.com/watch?v=8KX2uoBO9nM
нікуди шаман вже не піде..
особливо буйних повяжуть,а потести на рашці (особливо не в столиці) затухають ЗАВЖДИ...
але потім "від гріха подалі" припинили...
хоч Загрози режиму від подібної акції -нуль...
а де ти стільки адекватно-думаючих в мордорі знайдеш?!
а взагалі, я знову ж, в 2995-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
навіть смерть ХУ/№Ла мало що змінить..
Україні треба одне -ТРИМАТИСЬ і допомагати у ПАДІННІ ІМПЕРІЇ.
нагадало! )))))
Габышева, который шел в Москву, как он говорил, изгонять Путина, задержали в Бурятии и отправили в Якутию, где поместили в психиатрическую лечебницу.
Ситуация с шаманом, которого отправили в сумасшедший дом, напоминает советскую карательную психиатрию