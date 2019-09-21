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Все про:права людини (398) Путін (10842) Росія (19948)

 Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм

Якутський шаман мав намір здійснити пішу подорож з Якутії до Москви, щоб, за його словами, "вигнати Путіна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо-Москвы.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна. ВIДЕО

Габишева звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності. Це випливає з матеріалів справи, на які посилається агентство "Інтерфакс" - зокрема, слідчі вважають, що якутський шаман закликав до насильства стосовно президента Володимира Путіна. Напередодні Габишева відправили в психоневрологічний диспансер, проте зараз він разом з адвокатами повернувся додому.

Про це інтернет-виданню "МБХ медіа" розповів координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников. При цьому, за його словами, шаман відкликав добровільну угоду про обстеження в психдиспансері. Як стверджує Прянишников, Габишев підписав договір під тиском силовиків. Водночас, як наголошується, слідчі встигли провести амбулаторну психолого-психіатричну експертизу. Її результати будуть наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов

Габишева раніше затримали на кордоні Бурятії та  Іркутської області. Він йшов пішки в Москву з Якутії з березня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149718
 
   
 Топ коментарі
 
Обьявили сумашедшим при етом дали подписать подписку о невыезде. Шедший в Москву изгонять Путина шаман Габышев отпущен под подписку о невыезде по делу об экстремизме - Цензор.НЕТ 8353
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Якутская Народная Речпублика
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Что это за шаман, если ему надо идти к Путину,чтобы его изгнать? Для шамана нет расстояний и времени, он может из Якутии Путина уничтожить.Пусть возвращается и все делает как решил.
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У вас спрощені уявлення про містичні реалії - там теж є свої закони і своя гео- та топографія. Не думайте, що маг просто так може взяти і зробити удар-вольт. До того ж у ***** 100% є власні кремлівські окультисти, що роблять магічний захист - тож відстань має значення, бо радіус дії потойбічних парфумів не є необмеженим.
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У меня нет упрощений. Для магии нет границ и времени. Если сам не может , пусть собирает всех своих собратьев по шаманизму и все у них получится. Коллектив - сила.
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Проти магії може бути інша магія, почнемо з цього.
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но таки шугонул шаман ********** духовников )) в ситуации неопределённости, даже если у ***** был случайный насморк, они решили перебздеть )
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магія -наука лише для тих ,хто у неї вірить...
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Група підтримки шамана обіцяє продовжити його похід.
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Пу уважает шаманов. Тлетворное влияние Шойгу. Кирюха ревнует.)
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Обьявили сумашедшим при етом дали подписать подписку о невыезде.
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Так ,на всякий випадок,якщо б типу помилились і пу злився б!
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на пятерочку сядет - у кацапов за мысль не про ***** трешку дают....
+ три ему сделает прокурор.
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Слабый шаман. Сильный на расстоянии может вредить. А самые сильные шаманы-жрецы были в Египте и в Скифии. Попробуйте раскопать курган или просто поспать на нем. С ума люди сходят.Скифские шаманы освящали гробницу Тамерлана. Кацы вскрыли ее и тут же началась война.
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ерунда полная. и курганы и пирамиды грабили с самого начала, и чувствовали себя грабители очень даже неплохо. В частности в том же Египете с одной стороны заносили фараона с драгоценностями а с другой тупо выносили нареформированое фараоном при жизни.
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Ну поспи на кургане )) Я специально на Амазонию ездил в этом году,чтобы узнать у индейского шамана,как черпать энергию исходящую от донецких курганов. Руку ,змее даже подставил за это ))
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спвть не спал но вот без проблем там находился ( это Днепропетровская область).
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Он "заряжался" в походе.
У Путина таких "шаманов" и астрологов - взвод целый. Плюс ниточки на руках, мокрые штаны и плахословление афонских монахов.

\\\\\\\\\\Кацы вскрыли ее и тут же началась война.\\\\\\\\\\\

Странно, а я думал что если сконцентрировать возле границы недавнего врага(идеологического) ударную орду, числом и возможностями как у всего остального мира, то можно и по щам получить.... А то вон оно что, могилку раскопали Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм - Цензор.НЕТ 1955
поменьше верить в глупости желаю Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм - Цензор.НЕТ 4467
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Выглядит убедительно. Если отталкиваться от последнего действия и не думать о том,что это действие готовилось заблаговременно. Надпись на гробнице не солгала. Мир сокрушился.
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Сразу, скажу, что не верю во всякую изотерику.
Но. В 2017 году ездил в археологическую экспедицию. Раскопали курган. Там костяк метра под два (при жизни, конечно) и голова большим камнем придавлена (чтоб точно не вылез, видимо). Археолог экспедиции осмотрел все находки вокруг него и сказал, что видимо тип был шаманом.
Вечер в археологической экспедиции, среди старших товарищей знаете как проходит?)))
Пошел я спать... Скажем так, я пил и до этого и после. Но только в ту ночь мне снился все время здоровенный мужик, который вежливо представился, спросил о моем, поинтересовался кто я такой и зачем раскопал его могилу. Я объяснил. Он сначала психовал и лютовал. Потом проникся идеей о том, что мы о нем ничего не знали, и разрыли именно для того что хотим узнать о нем и его людях. Тут он успокоился и начал даже отвечать на вопросы. Правда ответы я не помню наглухо... как и мои вопросы (по ним тоже много можно было бы понять!).
Утром рассказал это все археологу. Поржали всей экспедицией, включая и меня, под лозунгом: "Пить надо меньше! Надо меньше пить!".
Шутка о том, что пей меньше - а то всю ископаемую деревню встретишь стала просто мемом того года)))))
Но вот такой факт я для себя отфиксировал)
А вот шаману - удачи! Хотя рашисты пытаются поставить его в вилку: пойдешь - посадим/останешься - трус. На его месте нужно сесть там и объявить, что зашаманит ***** на расстоянии, и тюрьма для зашаманивания упырей - не преграда!
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Свобода лучше психушки...
Но видимо нервы пощекотал ***** раз осстановили за тыщу километров
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"Шаман" шарлатан..ніякий він не шаман....за 2 хвилини сім раз обісрався
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не получаються з артистів революціонери..Цей "похід шамана" -це була "артистична акція"..не протестна..
протестом була акція далекобійників,акція в Інгушетії проти територіальних зазіхань Кадирова

немає у лицедіїв"стрижня"...
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Доказано последними быдловыборами у нас
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Шо там карпатские мольфары, скоро шевелиться начнут?
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Nokturnal Mortum - Мольфа

Чорними водами
Сірими вовками
Жне життя серпами
Ніч ясноока
Ніч нечиста
Засув на двері
Обереги на стелі
Розірване намисто

В небі співала
Блискавкою впала
Мольфа стогнала
Сховалась в смереці
Трембітою плаче
Мольфара кличе
Лихо зиче

Забита камінням людської зневаги
Лють пробудила глибоко у серці
Кипить, горить, мудрістю вважається
Знання за життя, смерть або безсмертя

Сто тисяч років
Шукаєш ти мене
В туманах схована
Живеш в моїм сумлінні

Забута на віки
Здолала всі шляхи
Отруєна людьми
Чекаєш розуміння

Поламані крила
Блискавицями биті
Розбита душа
Очі закриті
Обвуглене пір'я
Кров'ю омите
Чорні гори
На тебе сердиті
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Їх через кордон в Кацапію не пропустять, але до кордону могли б підійти та покамлать, може б жовта кров із Путлера потекла!!!???
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ви на рахунок коломойского, шуфрича, медведчука, рабіновича, допи, пінчука, гепи, фірташа, новінского...і....і...і...і... ...
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На тему містики. Нещодавно читав страсті-мордасті, знайшов коротеньку історію - в принципі доволі проста, хоча стрьомна (бо подібне дійсно буває...) Але автор необережно використав одне коротеньке речення з 2 слів - і все... сприймати серйозно вже не виходить... містика перетворилася на іржач.

Силуэт смерти

Всем доброго времени суток!
История эта произошла со мной, когда мне было лет девять. Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи. Таким и стал мой дед, к сожалению.
Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...
Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном. Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.
Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...
А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца. С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать.
Это на самом деле страшно. Осознавать это.
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Вже навіть потойбічні парфуми саджають кацапів на пляшку
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Ні хріна собі, так виходить так, що Путлер уже і шаманів боїться!!!?
А Шаману респект, не всякий в паРаші відважиться на таке!!!!
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Треба йому українське громадянство дати і запросити до офісу Зеленського провести свої обряди ))
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Арештували після того , як в Улан-Уде почався безстроковий протест прости влади , чимсь нагадує Майдан у нас ..Саме він його спровокував . Де він йшов , люди прозрівали . І його ціль була іти пішки , і спілкуватися , доносити правду . Третій тиждень мітінгують .А після його арешту ще більше нороду .
Улан Удэ ВОССТАЛ! Ультиматум Властям! Митинг В Бурятии. Шаман Идет В Москву!

https://www.youtube.com/watch?v=8KX2uoBO9nM
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є підписка про невиїзд.

нікуди шаман вже не піде..
особливо буйних повяжуть,а потести на рашці (особливо не в столиці) затухають ЗАВЖДИ...
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Шаман- экстримист против убийцы- пацифиста.Тетюшанские гомозы
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Здавалося б, кумедна ситуація, а пуйло злякалося. З чого б це?
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спочатку правильно не сприйняли серйозно

але потім "від гріха подалі" припинили...

хоч Загрози режиму від подібної акції -нуль...
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шаману - Саші, щоб вигнати путіна та інших злодіїв з крeмля, треба взяти з собою прибл. 2-3 млн. осіб!
а де ти стільки адекватно-думаючих в мордорі знайдеш?!
а взагалі, я знову ж, в 2995-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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прийшов би шаман пі кремль.. йому б дозволили "потрясти бубном"... і навіть дозволили би це показати у кількох розважальних передачах -НІЧОГО -це не змінить у "русском мірє"..

навіть смерть ХУ/№Ла мало що змінить..
Україні треба одне -ТРИМАТИСЬ і допомагати у ПАДІННІ ІМПЕРІЇ.
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Шановний пане , прочитайте мій комент вище, і зрозумієте , як він то хотів зробити.
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Тот момент, когда ты сверхдержава, которую "боится весь мир", но срешь кирпичами от шамана из Якутии.
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Якутія насправді той ще клондайк жахів. Загугліть "страшные истории Якутия" - за наявності уяви від деяких можна неілюзорно обгидитись цеглою.
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майданить вздумали сволочи. НА БУТЫЛКИ
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Но зато скачал на бубен новые мелодии.
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за шаманом там уже единомышленники нехилой толпой шли, пока бы он до москвы дошел, там бы уже пол эрэфии собралось , тут то пукин и зашевелился
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ну значит ***** попустило, мож скоро тело на людях покажут ))) а то получил бы шаман за свои виртуальные непонятки))
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////
Габышева, который шел в Москву, как он говорил, изгонять Путина, задержали в Бурятии и отправили в Якутию, где поместили в психиатрическую лечебницу.
Ситуация с шаманом, которого отправили в сумасшедший дом, напоминает советскую карательную психиатрию
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