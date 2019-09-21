 Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо-Москвы.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна. ВIДЕО

Габишева звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності. Це випливає з матеріалів справи, на які посилається агентство "Інтерфакс" - зокрема, слідчі вважають, що якутський шаман закликав до насильства стосовно президента Володимира Путіна. Напередодні Габишева відправили в психоневрологічний диспансер, проте зараз він разом з адвокатами повернувся додому.

Про це інтернет-виданню "МБХ медіа" розповів координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников. При цьому, за його словами, шаман відкликав добровільну угоду про обстеження в психдиспансері. Як стверджує Прянишников, Габишев підписав договір під тиском силовиків. Водночас, як наголошується, слідчі встигли провести амбулаторну психолого-психіатричну експертизу. Її результати будуть наступного тижня.

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Габишева раніше затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області. Він йшов пішки в Москву з Якутії з березня цього року.