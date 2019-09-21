 Нардепи від "Слуги народу" Потураєв і Чернєв очолили делегації в ПА ОБСЄ і ПА НАТО

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що на поточному тижні парламент створив постійні парламентські делегації в ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО (робота продовжиться з ГУАМ, ПАЧЕС, Євронест тощо).
Washington Post пишет, что Трамп предпочитает сближение с Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине "бессмысленны и только раздражают Россию". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом вопросы поставок американских вооружений, но "президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян".
"Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?", - отметил он.
надо делать свое ЯО и не кого больше не слушать - но не при этом клоуне
В 2014 году работал во время выборов президента и парламента на Сергея Тигипко.
В 2015 году Потураев стал одним из политтехнологов партии УКРОП - проекта Игоря Коломойского.
А в 2019 году Потураев занялся раскруткой партии Владимира Зеленского.