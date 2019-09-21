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Все про:НАТО (2070) ОБСЄ (2255) Яременко Богдан (20) Потураєв (17) Чернєв (2)

 Нардепи від "Слуги народу" Потураєв і Чернєв очолили делегації в ПА ОБСЄ і ПА НАТО

Верховна Рада обрала народного депутата від фракції "Слуга народу" Микиту Потураєва головою постійної української делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ, а парламентарія від цієї ж фракції Єгора Чернєва - главою делегації в Парламентській асамблеї НАТО.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на поточному тижні парламент створив постійні парламентські делегації в ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО (робота продовжиться з ГУАМ, ПАЧЕС, Євронест тощо).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ не направлятиме свою делегацію на найближчу сесію ПАРЄ через відверте ігнорування інтересів України, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149716
 
 
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а зачем? -
Washington Post пишет, что Трамп предпочитает сближение с Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине "бессмысленны и только раздражают Россию". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом вопросы поставок американских вооружений, но "президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян".
"Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?", - отметил он.
надо делать свое ЯО и не кого больше не слушать - но не при этом клоуне
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к сожалению ,не первый раз - а оно все дуркует и дуркует
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У трампа личные терки с ******,в этом вся загвоздка..
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это одна из версий - а по факту - Трамп - худший президент за всю историю США
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По факту сегодняшние лидеры никудышние,купленные ******
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Справедливости ради, по ссылке " россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы" - не увидел.
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Потураев- работал на Кучму, Пинчука и Коломойского. В 2010-2011 годах Потураев качнулся в сторону победивших регионалов и стал советником главы Крымского Совмина Василия Джарты.

В 2014 году работал во время выборов президента и парламента на Сергея Тигипко.
В 2015 году Потураев стал одним из политтехнологов партии УКРОП - проекта Игоря Коломойского.
А в 2019 году Потураев занялся раскруткой партии Владимира Зеленского.
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Таких перекати поле,как потураев полстраны и все стараются пристроиться к новой власти
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Мажори ідуть креативно просувати зовнішню політику - будуть дивувати іноземців шаленно дорогими брендами і гаджетами. Ги...
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Походу Россия крепко держит Трампа за яйца компроматом за сексуальные оргии с применением золотого дождя в России .
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