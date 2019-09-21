 Київ не направлятиме свою делегацію на найближчу сесію ПАРЄ через відверте ігнорування інтересів України, - Яременко

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігнорування її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ. Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту", - написал Яременко в суботу у фейсбуці.
Як повідомлялося, напередодні відбулися установчі збори делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Народний депутат з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько очолила делегацію Верховної Ради ПАРЄ).
Першим заступником голови делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.
Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.
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Рада змінила календарний план сесії і унеможливила участь нардепів в роботі ПАРЄ
20 вер 2019, 11:55
Верховна Рада 20 вересня за скороченою процедурою розглянула та ухвалила постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання». Рада працюватиме у ті дні, коли в Страсбурзі відбуватиметься сесія ПАРЄ.
За це проголосував 231 нардеп. Постанова вносить зміни до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Документ передбачає проведення пленарних засідань 2−4 жовтня, а тиждень з 7 по 11 жовтня депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.
Попередній варіант плану передбачав роботу нардепів у залі 7−11 жовтня.
Депутати від опозиції, які виступили з трибуни Ради, відзначили, що така зміна календарного плану означає, що Україна не зможе відправити своїх представників на осінню сесію Парламентської асамблеї Європи (ПАРЄ). Вона проходитиме 30 вересня - 4 жовтня.
Після цієї сесії у жовтні Венеціанська комісія Ради Європи обговорить питання відповідності міжнародним стандартам проведення у 2016 році виборів до Держдуми РФ, зокрема на території окупованого Криму, за результатами яких була сформована російська делегація у ПАРЄ. Це питання включене до порядку денного 120-ї пленарної сесії Венеціанської комісії, яка відбудеться 11−12 жовтня.
Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко з трибуни парламенту відзначив, що чергова, вже третя, зміна календарного плану проведення другої сесії Ради, спричинена тим, що моно більшість «Слуги народу» прагне до 8 жовтня ухвалити в цілому закон «Про столицю України - місто-герой Київ».
У тексті законопроекту, який розділяє владу в Києві між мером та головою КМДА, йдеться про дострокові вибори у Києві 8 грудня.
https://racurs.ua/ua/n127057-rada-zminyla-kalendarnyy-plan-sesiyi-i-unemojlyvyla-uchast-nardepiv-v-roboti-parie.html