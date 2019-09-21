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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2809) США (5429) Трамп (1981)

 У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Трампа 25 вересня

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 25 вересня.

Про це заявив "Радіо Свобода" представник Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перша зустріч двох президентів відбудеться в рамках сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в американському Нью-Йорку.

Зеленський і Трамп обговорять питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, співпрацю України і США в галузі енергетики і торгівлі. Крім того, темою переговорів може стати заклопотаність Вашингтона спробою Китаю "заволодіти інтелектуальною власністю України", зазначили в Білому домі.

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За словами представника адміністрації президента США, Трамп також "закличе всі сторони" виконувати зобов'язання в рамках Мінських угод.

Зеленський здійснить візит до США 23-26 вересня для участі в 74-й сесії Генасамблеї ООН. Очікується, що український президент виступить з промовою під час загальних дебатів сесії, а також візьме участь в саміті за програмними цілями сталого розвитку. В Офісі президента анонсували, що глава держави зустрінеться з Трампом в Нью-Йорку, але точну дату не назвали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149714
 
   
 Топ коментарі
 
почему бы им вдвоём не отправиться на яхте вокруг света?
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Ничего хорошего из встречи двух косноязычных паяцев не будет.
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В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября - Цензор.НЕТ 387

На встрече по урегулированию конфликта на Донбассе в Офисе Президента активистам и блогерам проводили помощник Президента Андрей Ермак (член контактной группы в Минске) а также народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и член "ЗЕ!Команды" Сергей Сивохо.

"Цитата дня, лично для меня: "А вы никогда не думали о том, что наш нынешний президент - один из величайших лидеров этого мира …(С) Андрей Ермак. 20.09.2019
В Офисе президента на встрече с блогерами", - написал Макарук.
Журналист, блогер Виктор Трегубов уточнил, что фразой о том, что Зеленский - величайший лидер, Ермак ответил на вопрос - как вы собираетесь добиться вывода российских войск из Донбасса.
Вопрос - Как вы собираетесь добиться вывода российских войск из Донбасса? Ответ - Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?
Хоровое "Нет" от людей, которые в мирной жизни на одном гектаре не сядут, было сильным ответом. Далее нам посоветовали просто верить новой команде...на слово",
Военные блогеры были шокированы, что социально-культурным аспектом реинтеграции территорий Донбасса будет заниматься Сергей Сивохо.

"Как выгнать *уйла с Донбасса, "зеленые" не знают или не говорят, но уверены, что выгонят… по-этому поводу предлагают расслабится и поверить в патриотичность их устремлений… "на слово…" (к кремлевскому крокодилу, по-ходу пи**ец подкрадывается практически незаметно. Сдавать Украину "не намерены", у них видите-ли… "принципиальная позиция". Зеленский - лучший Президент Украины, когда либо бывший на этом посту… (на полном серьезе…. Очень, оказывается, они обидчивые… впахивают на благо Родины, а вот это все блогерское скотство "позволяет себе пописывать в ФБ всякое…", не ценит оно усилий команды "узеленских".... Ответа на главный вопрос, как нам "обуздать кремлевскую гидру" я так и не услышал… коллеги тоже ..."
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Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.
Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом. «Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» - приводит газета слова своего собеседника.
Также в материале говорится, что американский президент отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров.
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украина волнует сенат и конгресс. так что нытьё трампа это скорее заготовка текста к стене плача чем позиция
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А почему бы тебе не отправиться домой, к путену, там ,где Украина пишется с маленькой буквы.
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ТАСС- Телеграфное Агенство Советского Союза. Поди из преисподней вещают.
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вы не внимательно читаете тасс скопировал с The Washington Post(оригинал) и превел я лично искал на английском все верно за исключением кацапского перевода НА Украине а не В-к сожаление трамп эще тот клоун а кацапы этому радыи подливают масла в огонь
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А о высадке рогозина на Марс ТАСС еще не сообщило,ссылаясь для блезиру на какую-то американскую газету?
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почему бы им вдвоём не отправиться на яхте вокруг света?
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да шо вы говорите - не ужели в самом деле - Трамп пытается выкрутится - опять будет обещать,обещать и еше раз обещать ,ну если зеля прогнется правильно
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А одноклавишное пианино тоже приготовят?
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То пиано в ВР отвезли, для тренинга зефракции.
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С собой привезет,к инструменту нужно привыкнуть.
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Два ставленника Кремля наконец-то познакомятся.
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" озабоченность Вашингтона попыткой Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом доме"
Опять хотят на шару решить пробоему? Покупай двигатели и ноу проблем, не покупаешь и фак ю.
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Ничего хорошего из встречи двух косноязычных паяцев не будет.
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Развал России принесёт мир её соседям.
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Самое интересное начнется после ее развала. Варианты: 1. Украине будет доверена роль полицейского на руинах россии с целью не допустить расползания мегатонн оружия по всей земле. 2. Будет возврат к колониальной системе в ее новом виде.
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Для Трампа встреча с Зеленским становится все токсичнее. Часть советников предлагают просто ее отменить, или не посещать заседание ООН. На встрече настаивает Помпео и его группа. Аргументы - нельзя все бросить после официального объявления о встрече. Кроме того Помпео обеспокоен планами Украины покупать газ у России и просит Трампа поговорить и на эту тему, в свете подписанного трехстороннего соглашения по созданию консорциума между США, Польшей и Украиной. При этом помощники Помпео связывались с Яценюком с просьбой детально осветить ситуацию.
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Чем дешевле газ,тем дешевле э/энергия для бени.Чувак давай.
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Коли ще і в який інший спосіб налітаєшся куди бажаєш і не набалакаєшся по телефону не з одним президентом, то з другим, а не з другим, то з третіми та четвертими, як не на найвищій державній посаді?
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По словам Ермака Чувак сейчас один из самых крутых презов в мире.Чувак,жми далее,скоро первым будешь после Мадуро.
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Але долар з євром поки що не дорожчають. Вчора здавав - і досі дивуюся.
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Доляр і євро не дорожчають, а ціни ростуть. Їм пофіг на них.
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Нет в мире нормальных политиков ,одни отбросы
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В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября - Цензор.НЕТ 387

На встрече по урегулированию конфликта на Донбассе в Офисе Президента активистам и блогерам проводили помощник Президента Андрей Ермак (член контактной группы в Минске) а также народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и член "ЗЕ!Команды" Сергей Сивохо.

"Цитата дня, лично для меня: "А вы никогда не думали о том, что наш нынешний президент - один из величайших лидеров этого мира …(С) Андрей Ермак. 20.09.2019
В Офисе президента на встрече с блогерами", - написал Макарук.
Журналист, блогер Виктор Трегубов уточнил, что фразой о том, что Зеленский - величайший лидер, Ермак ответил на вопрос - как вы собираетесь добиться вывода российских войск из Донбасса.
Вопрос - Как вы собираетесь добиться вывода российских войск из Донбасса? Ответ - Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?
Хоровое "Нет" от людей, которые в мирной жизни на одном гектаре не сядут, было сильным ответом. Далее нам посоветовали просто верить новой команде...на слово",
Военные блогеры были шокированы, что социально-культурным аспектом реинтеграции территорий Донбасса будет заниматься Сергей Сивохо.

"Как выгнать *уйла с Донбасса, "зеленые" не знают или не говорят, но уверены, что выгонят… по-этому поводу предлагают расслабится и поверить в патриотичность их устремлений… "на слово…" (к кремлевскому крокодилу, по-ходу пи**ец подкрадывается практически незаметно. Сдавать Украину "не намерены", у них видите-ли… "принципиальная позиция". Зеленский - лучший Президент Украины, когда либо бывший на этом посту… (на полном серьезе…. Очень, оказывается, они обидчивые… впахивают на благо Родины, а вот это все блогерское скотство "позволяет себе пописывать в ФБ всякое…", не ценит оно усилий команды "узеленских".... Ответа на главный вопрос, как нам "обуздать кремлевскую гидру" я так и не услышал… коллеги тоже ..."
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Мне одному кажется, что в Киеве сейчас сильно воняет шаурмой? Начиная с охвиса зеленого перизидента и зеленой верховной рады.
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Зе виходит в Брилиантовую лигу, будет мячики бейсбольние подносить!)
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Зеленского Трамп принял. А вот парашенко,не захотел.Руки марать не захотел.
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Washington Post пишет, что Трамп предпочитает сближение с Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине "бессмысленны и только раздражают Россию". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом вопросы поставок американских вооружений, но "президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян".
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так можно сказать абсолютно про любую стану. Все раздражают паРашу.
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жду от тебя очередную придумку - не подведи уже мпи ожидания.....
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лихо модератор все выше подкрестил - и ето правильно!
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