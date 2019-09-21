 У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Трампа 25 вересня

Про це заявив "Радіо Свобода" представник Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перша зустріч двох президентів відбудеться в рамках сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в американському Нью-Йорку.

Зеленський і Трамп обговорять питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, співпрацю України і США в галузі енергетики і торгівлі. Крім того, темою переговорів може стати заклопотаність Вашингтона спробою Китаю "заволодіти інтелектуальною власністю України", зазначили в Білому домі.

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За словами представника адміністрації президента США, Трамп також "закличе всі сторони" виконувати зобов'язання в рамках Мінських угод.

Зеленський здійснить візит до США 23-26 вересня для участі в 74-й сесії Генасамблеї ООН. Очікується, що український президент виступить з промовою під час загальних дебатів сесії, а також візьме участь в саміті за програмними цілями сталого розвитку. В Офісі президента анонсували, що глава держави зустрінеться з Трампом в Нью-Йорку, але точну дату не назвали.