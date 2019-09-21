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Все про:нафта (114) ОАЕ (41) Пентагон (241) Саудівська Аравія (38) США (5429) Трамп (1981)

 США відправлять військових на Близький Схід після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ, - Пентагон

Президент США Дональд Трамп схвалив відправку на Близький Схід додаткових військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За повідомленням телеканалу CNN, глава Пентагону Марк Еспер пояснив, що таке рішення глава держави ухвалив у відповідь на запити про підкріплення з боку Саудівської Аравії і ОАЕ.

"Американські сили будуть займатися оборонними завданнями. Переважно вони будуть сфокусовані на ППО і ПРО", - сказав міністр оборони США.

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Вранці 14 вересня бойові дрони і ракети вразили понад 10 об'єктів на території Саудівської Аравії. На території заводу Saudi Aramco в Саудівській Аравії виникла пожежа. Відповідальність за пуск безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії взяли на себе єменські сепаратисти-хусити.

У США вважають, що за атаками стоїть Іран. Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Іран зробив безпрецедентну атаку на світові об'єкти енергопостачання, і закликав усі країни беззастережно засудити напад. Уряд США оприлюднив супутникові знімки, згідно з якими повітряний удар по нафтопереробному заводу Saudi Aramco в Саудівській Аравії не міг наноситися з південного боку, тобто з Ємену.

Атака була проведена з території Ірану або Іраку, зробили висновок у Вашингтоні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149712
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть наведут порядок. Нам бы тоже они не помешали.
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Вже давно треба разбуярити той Іран,як свого часу Ірак.
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Вам не ясно откуда уши???, уничтожте нарыв парашкинский!!!
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Пусть наведут порядок. Нам бы тоже они не помешали.
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Вже давно треба разбуярити той Іран,як свого часу Ірак.
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Нема зараз в штатах президента. І госдеп Трамп розвалив.
Тому й нахабніють всякі виродки х-ло, аятолли і навіть ын вже витер ноги об Трампа.
Ті ж сауди - стратегічний союзник США. Кілька років тому неможливо було уявити, щоб хтось наважився рострілювати нафтову інфраструктуру крилатими ракетами.
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Краще до нас з такими військами.
#українськісанкціїзаобстріли
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не так - - и к нам то же - милости просим ))))))
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..надо с Емена запустить мини подлодки по северному...
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***** никак не уймется, еще одну войнушку ихтамнетами замутить хочет.
А я то думал что это Штаты опять ***** стращать начали крутыми санкциями, неужели за Украину, а оно вон как.
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Вам не ясно откуда уши???, уничтожте нарыв парашкинский!!!
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уже неплохо - думал доня сразу начнет мексиканцев рубить - он их по поводу и без херачит,
но радует концептуальный подход, хотя я так и не услышал от саудов, кто.
большие подоздения не предлагать - я про официальное заявлеие саудов.
хотя и сам думаю, шо Иран, кацапав тоже не отрицаю,
сначала доказательства - потом иранские матрешки.
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уже неплохо - думал доня сразу начнет мексиканцев рубить - он их по поводу и без херачит,
но радует концептуальный подход, хотя я так и не услышал от саудов, кто.
большие подоздения не предлагать - я про официальное заявлеие саудов.
хотя и сам думаю, шо Иран, кацапав тоже не отрицаю,
сначала доказательства - потом иранские матрешки.
---------------

тут не надо быть большим зеленым уклонистом,
шо бы понять - только у Ирана есть такие такие дроны,
но из Ирана до саудов они маловероятно, шо до саудов долетят,
а вот из подконтрольной кацапией террирории вполне - думай..те.
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В версию о том, что ракеты и дроны были запущены йеменскими хуситами, в арабских странах и на Западе никто не верит. Дело в расстоянии. Заводы находятся более чем в тысяче километров от границы Йемена, а ракета Quds-1, как считалось до сих пор, может атаковать цели не далее, чем в 700 километрах. В США уверяют, что ракеты были запущены с территории Ирана (около 300 километров с другого берега Персидского залива); Саудовская Аравия считает, что пуск был произведен с юга Ирака, где базируются поддерживаемые Ираном боевики (это 450 километров до заводов).
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Иран демонстрировал похожие на Quds-1 модели крылатых ракет, но гораздо более «продвинутые». Обе ракеты копируют советскую Х-55. Как призналась в 2000-е годы Украина, она продала Ирану несколько Х-55. Иранцы скопировали их, но не смогли сделать для них двигатель. В итоге на иранской ракете Soumar стоит французский турбореактивный двигатель, а на хуситской Quds-1 - чешский, который вообще предназначен не для крылатых ракет, а для небольших беспилотников. Именно поэтому йеменские ракеты, как считалось до сих пор, имеют небольшую дальность.
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я вроде про тоже самое написал не?
но без кацапской поддержки етой атаки не обошлось.
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Самое подозрительное: точность удара. По саудовским данным, в цели небольшого размера попали все 18 участвовавших в атаке дронов и четыре из семи ракет. Такую точность на расстоянии в сотни километров не может обеспечить не только йеменское, но и иранское оружие. Иран (а тем более хуситы) не имеют собственной военной системы спутниковой навигации, а гражданские варианты GPS и ГЛОНАСС такую точность не дают. Телевизионное наведение на цель возможно лишь на более скромных расстояниях. Самый продвинутый похожий израильский беспилотник теряет связь с оператором уже через 200 километров.

Есть мнение, что это внутренние разборки с правящей династией Саудовской Аравии.
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Походу, после предложения ху, сделанного в Анкаре, закупить саудитам с-300 или с-400, трампушка что-то понял и, таки, раздуплился.
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Кому выгодно?? Выгодно 4-м странам Россия,США,Израиль,Иран. Россия увеличит продажу нефти,США также и саудитам покажет их беззащитность(бабки давай).Израилю чтоб саудиты с иранцами перебили друг-друга.Ну а иранцам сам Бог велел -ПОКАЗАТЬ ИЗВЕЧНОМУ АРАБЬЮ КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН.Еслиб не США и Израиль, то Иран давнобы раздалбал арабов.В Сирии сейчас все обговаривают за исключением земель "9го легиона" ИндоПэриджанской=ГрекоАнарской(Рим)=Од(АзАта)эрбэйджанской империи,(а не туркоман сталинское) Наши города Афэрин(Великолепный),АлаБэй(Алеппо),АлаАтаАга(Латакия) и др.СДАННЫЕ ЭРДОГАНОМ АРАБЬЮ.2.5млн одэров в Сирии и 3.5млн в Ираке ХОТЯТ ОСТАВИТЬ БЕЗ ЗЕМЕЛЬ.В Ираке в райне г.Дербенд3 хотят курдистаны создавать.Так хочет арабохайский Кремль и их брат Асадубийца.НО 60млн одэров-это уже СИЛАи эти страны(Шам и Ирак Персидский и Бвбилонский) МЫ СОЗДАВАЛИ.Как будет возможность , вопрос времени.
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Это больше выгодно ...Венесуэле! А MS-13, вооруженная на деньги наркобаронов, и не на такое способна. США відправлять військових на Близький Схід після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6903
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В США действительно считают,то за атаками стоит только Иран,а мокшанская дичь не при делах? Тогда всё даже печальнее чем кажется.
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Что-то по Идлибу не ладится и СРАЗУ ПОШЛИ ВЗРЫВ ХИМЗАВОДА,Пожар в больнице,беды с детьми российских туристов... и тд.
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США отреагировали на бездействие MIM-104 Patriot в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил журналистам, сопровождавшим его в поездке в Джидду (Саудовская Аравия) на встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, что их системы противовоздушной обороны не всегда демонстрируют нужный результат. «Системы ПВО иногда по всему миру демонстрируют противоречивый результат, даже самые лучшие не всегда перехватывают цели. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы подобные атаки все таки не имели успеха».

Министерство обороны Саудовской Аравии показало фрагменты ракет и дронов, которые, как уверяют военные, были собраны в окрестностях атакованных заводов. Ими оказались ракета Quds-1 и безымянный дрон, которые показывали на своей выставке хуситы в этом году.
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