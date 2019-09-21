 США відправлять військових на Близький Схід після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ, - Пентагон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За повідомленням телеканалу CNN, глава Пентагону Марк Еспер пояснив, що таке рішення глава держави ухвалив у відповідь на запити про підкріплення з боку Саудівської Аравії і ОАЕ.

"Американські сили будуть займатися оборонними завданнями. Переважно вони будуть сфокусовані на ППО і ПРО", - сказав міністр оборони США.

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Вранці 14 вересня бойові дрони і ракети вразили понад 10 об'єктів на території Саудівської Аравії. На території заводу Saudi Aramco в Саудівській Аравії виникла пожежа. Відповідальність за пуск безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії взяли на себе єменські сепаратисти-хусити.

У США вважають, що за атаками стоїть Іран. Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Іран зробив безпрецедентну атаку на світові об'єкти енергопостачання, і закликав усі країни беззастережно засудити напад. Уряд США оприлюднив супутникові знімки, згідно з якими повітряний удар по нафтопереробному заводу Saudi Aramco в Саудівській Аравії не міг наноситися з південного боку, тобто з Ємену.

Атака була проведена з території Ірану або Іраку, зробили висновок у Вашингтоні.

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