 США відправлять військових на Близький Схід після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ, - Пентагон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За повідомленням телеканалу CNN, глава Пентагону Марк Еспер пояснив, що таке рішення глава держави ухвалив у відповідь на запити про підкріплення з боку Саудівської Аравії і ОАЕ.
"Американські сили будуть займатися оборонними завданнями. Переважно вони будуть сфокусовані на ППО і ПРО", - сказав міністр оборони США.
Вранці 14 вересня бойові дрони і ракети вразили понад 10 об'єктів на території Саудівської Аравії. На території заводу Saudi Aramco в Саудівській Аравії виникла пожежа. Відповідальність за пуск безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії взяли на себе єменські сепаратисти-хусити.
У США вважають, що за атаками стоїть Іран. Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Іран зробив безпрецедентну атаку на світові об'єкти енергопостачання, і закликав усі країни беззастережно засудити напад. Уряд США оприлюднив супутникові знімки, згідно з якими повітряний удар по нафтопереробному заводу Saudi Aramco в Саудівській Аравії не міг наноситися з південного боку, тобто з Ємену.
Атака була проведена з території Ірану або Іраку, зробили висновок у Вашингтоні.
Тому й нахабніють всякі виродки х-ло, аятолли і навіть ын вже витер ноги об Трампа.
Ті ж сауди - стратегічний союзник США. Кілька років тому неможливо було уявити, щоб хтось наважився рострілювати нафтову інфраструктуру крилатими ракетами.
#українськісанкціїзаобстріли
А я то думал что это Штаты опять ***** стращать начали крутыми санкциями, неужели за Украину, а оно вон как.
но радует концептуальный подход, хотя я так и не услышал от саудов, кто.
большие подоздения не предлагать - я про официальное заявлеие саудов.
хотя и сам думаю, шо Иран, кацапав тоже не отрицаю,
сначала доказательства - потом иранские матрешки.
но радует концептуальный подход, хотя я так и не услышал от саудов, кто.
большие подоздения не предлагать - я про официальное заявлеие саудов.
хотя и сам думаю, шо Иран, кацапав тоже не отрицаю,
сначала доказательства - потом иранские матрешки.
---------------
тут не надо быть большим зеленым уклонистом,
шо бы понять - только у Ирана есть такие такие дроны,
но из Ирана до саудов они маловероятно, шо до саудов долетят,
а вот из подконтрольной кацапией террирории вполне - думай..те.
но без кацапской поддержки етой атаки не обошлось.
Есть мнение, что это внутренние разборки с правящей династией Саудовской Аравии.
Министерство обороны Саудовской Аравии показало фрагменты ракет и дронов, которые, как уверяют военные, были собраны в окрестностях атакованных заводов. Ими оказались ракета Quds-1 и безымянный дрон, которые показывали на своей выставке хуситы в этом году.