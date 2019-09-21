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Все про:книги (201) Львів (1091) Форум (27) видавнича справа (14)

 Оголошено переможців Book Forum Best Book Avard-2019

У Львові назвали книги-переможці 26 BookForum. У Львівському Палаці мистецтв, де відбуваються основні події Форуму, відбулася церемонія нагородження кращих книг в рамках конкурсу "Book Forum Best Book Avard-2019".

У ньому взяли участь 465 книг від 104 видавництв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу форуму.

Гран-прі  отримав Василь Косів за книгу "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років", видавництво "Родовід"

У номінаціях Класична українська література - Григорій Сковорода "Байки Харківські", видавництво "Terra Incognita". Сучасна українська проза: Марина Гримич "Клавка", "Нора-друк". Сучасна українська поезія: Василь Голобородько "Яблуко добрих вістей", А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Класична іноземна література в українському перекладі: Джеффрі Чосер "Кентерберійські оповідання".

Оголошено переможців Book Forum Best Book Avard-2019 01,

Крім того, відомі переможці в інших номінаціях:

Сучасна іноземна література в українському перекладі – Арундаті Рой "Міністерство граничного щастя", "Видавництво Старого Лева"

Література для дітей від 0 до 5 – Мар’яна Савка "Родинна абетка", "Видавництво Старого Лева"

Література для дітей від 6 до 8 – Колектив авторів "Фонтан казок. Сучасні українські казки", видавництво "Фонтан казок"

Література для дітей від 9-12 – Стефан Каста, Бу Моссберґ "Експедиція з мурахою Софі", видавництво "Час майстрів"

Література для підлітків – Зофія Фаб’яновська-Міцик "Банзай. Японія для допитливих", видавництво "Урбіно"

Non-fiction – Шон Керролл "Велика картина", видавництво "Фабула"

Біографія – серія "Постаті культури": В. Панченко "Повість про Миколу Зерова", Л. Ушкалов "Чарівність енергії: Михайло Драгоманов", видавництво "Дух і літера"

Історія – Сергій Плохій "Ялта. Ціна миру", видавництво "Клуб Сімейного Дозвілля"

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці – Євгенія Подобна "Дівчата зрізають коси", видавництво "Люта справа"

Візуальна книга – Тетяна Павлова "Євгеній Павлов. Скрипка", видавництво "Родовід"

Комікси та графічні романи – Ярослав Світ "Троє проти Зла.
Двотомник", Комікс-студія "Світи"

Наукова література – Богдан Мисюга "Герметичні кола Карла Звіринського", Музей сучасного українського мистецтва Корсаків

Професійна література – Ігор Гнесь "Архітектура інтер`єру: 20+", видавництво Національного університету Львівська політехніка

Також на форумі вручили низку спеціальних призів від глави і членів журі.

Зазначимо, що цього року вперше в рамках Форуму видавців у Львові представлений ветеранський намет з книгами, написаними учасниками бойових дій на Донбасі, ветеранами АТО/ООС, волонтерами.

Оголошено переможців Book Forum Best Book Avard-2019 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149710
 
   
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Это хорошо. Но я бы посоветовал заниматься больше переводом книг с иностранного на украинский.И аудиокниг. Так как в интернете фиг найдешь,что почитать на державний. Кацапы в этом намного преуспели. Где же вы,националисты в литературе ?
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Там же де і націоналісти в коментарях...
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Объявлены победители Book Forum Best Book Avard-2019 - Цензор.НЕТ 8593

Вітаю всіх віруючих з Різдвом Пресвятої Богородиці Діви Марії...
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Побільше б таких новин!!! Відсутність ботів в коментах показує для чого створені ботоферми - і це явно не дискусії і не зацікавленість в процвітанні країни!!!
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