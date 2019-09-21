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Все про:Сумщина (364) крадіжка (306)

 Троє чиновників на Сумщині прибрали до рук понад 2 млн грн, виділені на ремонт доріг

Чиновників підозрюють у розкраданні в період з 2016 по 2017 рік під час виконання капітального ремонту дороги в місті Кролевець Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

"Під час проведення слідчих дій за цим  фактом було встановлено, що під час проведення ремонту доріг посадовими особами підрядних організацій умисно внесені недостовірні відомості до актів виконаних робіт, довідок про витрачені кошти на придбаний будівельний матеріал тощо, що призвело до укладання неякісного дорожнього покриття, майже вдвічі завищено площу укладених бетонних плит", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальні справи за статтями "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" (ч.4,5 ст. 191 КК) і "службова фальсифікація" (ч. 2 ст. 366 ККУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувальний акт щодо 6 осіб, які викрали 98 млн грн на закупівлі палива на підприємствах "Укрзалізниці", спрямований в Антикорсуд, - САП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149707
 
 
 Топ коментарі
 
100 м дороги в місті фірма онур уклала під 0 за 5 годин, укравтодор такий самий відрізок в тому самому місті по образу ландшафту місяця - 1,5 місці, 1 робить 10 палять.
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известный потужный мыролюбно реформистский бизнес.
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100 м дороги в місті фірма онур уклала під 0 за 5 годин, укравтодор такий самий відрізок в тому самому місті по образу ландшафту місяця - 1,5 місці, 1 робить 10 палять.
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Ну це ще із совка залишилось.
Я маю на увазі систему оплати за присутність на робочому місці.
Заплатять однаково і тому одному що працює і тим 10 що палять.
Ті що отримують по факту виконаних робіт зацікавлені зробити швидше. При такій системі буде ще й дешевше в рази.
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известный потужный мыролюбно реформистский бизнес.
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На поруки, как Вилкула, шо перепысував сельхозугодья на котів.
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Да такие чиновники по всей Украине. Им, пока руки не начнут отрубать, ничего не изменится.
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"Не могу не красть" - это самая распространенная черта характера практически всех наших чиновников да и многих бизнесменов.
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