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 Політика України, Економіка
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Все про:Коломойський (568) Шустер (133) Фурса Сергій (5) Приватбанк (304)

 Коломойський і його партнери мають повернути 5,5 млрд доларів - це єдиний компроміс, про який можуть говорити наші західні партнери, - Фурса

Західні партнери не зрозуміють, якщо влада України піде на поступки олігарха Ігоря Коломойського - ексспіввласника націоналізованого ПриватБанку - в справі про компроміс навколо банку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Як це бачать наші західні партнери, як бачить МВФ, як це бачать люди, які нас підтримують останні п'ять років. Для них проходження або непроходження тесту (з ПриватБанком – Ред.) – це "червона лінія", після якої вони будуть чи не будуть підтримувати Україну. Це – будь-які поступки Коломойському в цьому питанні. Ніхто в цій студії, велика частина тих, хто нас дивляться, не вірять в незалежну судову систему. Особливо після того, як пан Коломойський сказав, що знає, які вироки будуть і кого засудять. Особливо після того, як напередодні суду в Лондоні українські силовики вриваються в офіс Приватбанку і намагаються дізнатися, яка стратегія у державного ПриватБанку буде проти Коломойського в Лондоні", – розповів інвестиційний банкір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк про спроби Коломойського повернути собі "ПриватБанк": "Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу". ВIДЕО

Він зауважив, що точку зору західних партнерів України визначає не телевізор, а звітність міжнародної детективної компанії Kroll, яка провела розслідування і показала, хто і які гроші виводив з ПриватБанку.

"І тому для наших західних партнерів, для МВФ, для Світового банку, для умовного Держдепу будь-які поступки Коломойському, будь-який компроміс з ним буде непроходженням тесту. Єдиний компроміс, який ці люди можуть зрозуміти, – коли пан Коломойський і партнери повернуть 5,5 млрд доларів готівкою або перерахують їх на рахунок. Це єдиний компроміс, про який можуть говорити наші західні партнери", – підсумував Фурса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149701
 
   
 Топ коментарі
 
Ща зебилье заголосит :" Не трожьте Беню! Он нас спас!"
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Вони на сусідній гілці намагаються Гонтарєву звинуватити в тому, що розумна
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Бггг, зебилы ждали мочилова Пороха, а на деле пришлось всем мочить беню... У зебоб вся жизнь боль, как у кацапов
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Между Украиной и Коломойским Зеленский, етественно, выберет Коломойского, а Богдан с Портновым всё правильно сделают.
"Независимость" нашей правоохранительной и судебной системы при Зеленском стала ещё более "независимой". Стыд и позор.
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Это просто осовремененное крепостное право
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Порошенко спас Украину, Коломойский спас Украину. Теперь спасители не могут поделить страну.
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Коломойский такого не заявлял, в отличие от Педро
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плохой такой Беня. хорошие такие ахметов, пинчук, порошенко, новинский и пр. рыголигархи.
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Вже 6 млрд. дол потрібно повертати з процентами, недавно Бєня хвастався , що в нього є 8 млрд. дол. , пора 6 повернути, а його в Ізраїль.
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Похоже на Беню обьявлена травля по всем фронтам.Дали команду ФАС,чтоб устранить Коломойского от Зеленского.гонтариха,фурса?? - это тот,которого поливают на "обозревателе"???
Зубы вы об него обломаете,порошенко может подтвердить)))
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Усё (кац) .
.Гасло актуально і сьогодні !.. Коломойський і його партнери мають повернути 5,5 млрд доларів - це єдиний компроміс, про який можуть говорити наші західні партнери, - Фурса - Цензор.НЕТ 8121
.Коломойський і його партнери мають повернути 5,5 млрд доларів - це єдиний компроміс, про який можуть говорити наші західні партнери, - Фурса - Цензор.НЕТ 7070...
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А ты значит уже в союзе с порохатыми свиньями, которые многие годы поливали помоями твою Юльку?
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,І,ЗВИЧАЙНО,УКРАЇНА ПОВИННА АКТИВНО СПІВПРАЦЮВАТИ З ФІНАНСОВОЮ РОЗВІДКОЮ США )..

У СПРАВІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО АФЕРИСТА КОЛОМОЙСЬКОГО.
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там у вас АпИчатка
не коломойскИЙ и партнерЫ должны вернуть....
а - коломойскОМУ и партнерАМ должны вернуть ..
))))))))))))) вот так будет справедливо, особенно для зебильчиков и из их карманов ))))
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Повертати гроші мають однотурові, що обрали у Травні 2014го з переляку добре відомого з 2005го пройдисвіта і шахрая.
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но вы же их избрали что в 14-ом что в 19-ом
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Да что это за государство , если вся государственная машина не может справится с ублюдочной тварью Коломойским ?В условиях войны все эти Коломойские с Ахметовыми должны быть расстреляны как враги Украины , всё украденное должно быть конфисковано .Ихних детей , жён , родителей в тюрьму как пособников .
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Не треба плутати сєпара ахметова з проукраїнським жидобандерівцем Коломойським
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Не треба плутати особисті інтереси рекетира Коломойського з інтересами України. Навіть якщо він вам платить непогану зарплатню.
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ванечка точно пропагандон на содержании.
ибо любой примат, освоивший набор в целом осмысленного текста, не станет писать такую АХИНЕЮ ))))
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Что Ахметов ,что Коломойский всю жизнь грабили Украинский Народ . Между ними разницы абсолютно никакой .Их обоих нужно уничтожить вместе с семьями под корень , шо б эти твари больше не размножались . Как США сделало с Бен Ладеном ,как Пиночет их сбрасывал с вертолёта в море . Только так .
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Твій так званий проукраїнський Бєня зараз каже що у нас громадянська війна йде, а не московія на нас напала. Захищав він тоді не Україну, а своє бабло, бо знав що коли прийде русня, то втрате все. Ось і вся його любов до України.
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Дурпецале позеленілий, то ти вважаєш, що 150 млрд. грн. рефінансу ві НБУ вкрала Лєрка Аблігація з Пецєю, а не тодішні власники Приватбанку Беня Колояйський з дніпровським кагалом? Ну, давай, давай - продовжуй дристати зеленим лайном.
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Приват був націоналізований по бєспрєдєлу. Гонтарева на ньому вкрала в держави 150 млрд. гр. І зрештою Коломойський легко доведе, що ця націоналізація була протиправною Чому Мародер не націоналізував монополіста ДТЕК? А тому, що Мародер з ахметкою ділять прибутки з ротердам+ порівну.
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Зебільчик, так чого ЗЕ зараз не відмовиться від ротердам +, в нього зараз вся влада в руках. Прикол ще в тому, що вони зараз вже поють про те, що ротедам+ це класна річ і так дійсно дешевше, ось тільки місцева ВАТА продовжує нити по старим темникам.
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Что вообще за бред? Доверие к судьям в обществе ниже нуля . Разогнать всех к чёртовой матери . Проверить имущество - не совпадает с доходами - 50 лет тюрьмы на рудники вместе с детьми и жёнами и любовницами на каторгу .пусть поздыхают твари .
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Уже отправляли.Потом дошла очередь,до подобных вам.Лучше стало?
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як говорила вовина бабушка:только трусы возращают долги!тим паче уся Зе команда то бєніни люди, суди то портновська діяльність. тож нікуди вова не дінеться. бабушка його породила, бабушка і його ж поховає
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