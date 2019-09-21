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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (127) Зеленський (2809) Трамп (1981)

 Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

Колишній віцепрезидент США нинішній кандидат у президенти Джо Байден закликав главу держави Дональда Трампа опублікувати розшифровку запису телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, в якій могло йтися про тиск на останнього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", свій заклик Байден опублікував у своєму Twitter

"Якщо звіти правдиві, тоді насправді немає меж у готовності президента Трампа зловживати своєю владою і принижувати свою країну", - написав Байден.

Він підкреслив, що Трамп має негайно опублікувати стенограму дзвінка, щоб американський народ сам міг дати оцінку і уповноважити офіс директора національної розвідки розсекретити повідомлення.

"Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях", - додав Байден.

9 вересня глави комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивованих розслідування, замаскованих під антикорупційну діяльність", загрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонна розмова Трампа, що стосується України, стривожила розвідку США, - Washington Post

The Washington Post і The New York Times писали, що мова йшла про розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Співробітник розвідки доповів керівництву, що одна з обіцянок, які пролунали з вуст Трампа, викликає тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жодного тиску не було", - Пристайко про телефонну розмову Зеленського і Трампа

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розмова між Зеленським і Трампом "був довгою, дружньою і стосувалася багатьох питань". При цьому міністр переконаний, що тиску на Зеленського з боку Трампа не було.

У червні Джуліані закликав президента України Зеленського приступити до розслідування справи про можливе втручання Києва в американські вибори в 2016 році і передбачуваний підкуп ексвіцепрезидента США Джо Байдена п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149700
 
   
 Топ коментарі
 
двоих клоунов-дегенератов
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Ой бачу шо клоун погано закінчить, прийдеться клоуну втікати до Ростова з такими темпами і оборотами роботи на путіна
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Цвет пианино обговаривали....на котором чувак с ксивой презЕдента мурку членом сбацает....
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Да там одно чмоки-чмоки и ах, ох.
Кому интересно? Подросткам? Нет.
Затрудняюсь.
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Лукашенко: Без США (трамп) не разрешить конфликт в Украине

Тепер стають зрозумілі слова Лукашенка. А якби був там скажімо Джон Мак'Кейн то це виглядоло б так:

Лукашенко: с США не разрешить конфликт в Украине
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Такое впечатление что отношение к нашему президенту как к петруше, российскому уличному скомороху, которому все отпускают подсрачники. И вот после очередного измывательства, Байден просит опубликовать разговор, что бы пристыдить Трампа, мол не гоже измываться американскому президенту над убогим.
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Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.
Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом. «Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» - приводит газета слова своего собеседника.
Также в материале говорится, что американский президент отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров.
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Доки Зеленський не вліз в гамно на одній із сторін... І не повторив помилок шоколадного з поздоровленнями клінтон... І не порушив політично вмотивованих справ...котрі дозволять агенту х..ла трампу просидіти в білому домі ще 5 років... Все буде добре...
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что-то мне подсказівает, что зеленский попал
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Дохрена, щось в світі диктаторів розвелося! І це в ХХІ столітті!!! В інформаційну еру!!! Це дуже поганим закінчиться. Люди начеб то повинні розвиватися, а вони страшно тупіють. І це тод,і коли є можливість отримувати корисну та потрібну інформацію і вміти її використовувати та аналізувати. А люди просто примітивно опускаються до первісних інкстинтів. Це страшно . І повторюся страшно погано закінчиться для всіх.
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а кто из них диктатор?
как по мне - оба.
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проснулся

сам же хвастал что миллиард не дашь если не уволят кого тебе надо уволить.

Что это как не злоупотребление?
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Тоді Байден має розсекретити свою стенограму розмови з Порошенко,коли справу проти Злочевського та свого сина наказував закрити,а генпрокурора Шохіна звільнити.
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