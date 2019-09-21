 Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", свій заклик Байден опублікував у своєму Twitter

"Якщо звіти правдиві, тоді насправді немає меж у готовності президента Трампа зловживати своєю владою і принижувати свою країну", - написав Байден.

Він підкреслив, що Трамп має негайно опублікувати стенограму дзвінка, щоб американський народ сам міг дати оцінку і уповноважити офіс директора національної розвідки розсекретити повідомлення.

"Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях", - додав Байден.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU — Joe Biden (@JoeBiden) 20 сентября 2019 г.

9 вересня глави комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивованих розслідування, замаскованих під антикорупційну діяльність", загрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонна розмова Трампа, що стосується України, стривожила розвідку США, - Washington Post

The Washington Post і The New York Times писали, що мова йшла про розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Співробітник розвідки доповів керівництву, що одна з обіцянок, які пролунали з вуст Трампа, викликає тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жодного тиску не було", - Пристайко про телефонну розмову Зеленського і Трампа

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розмова між Зеленським і Трампом "був довгою, дружньою і стосувалася багатьох питань". При цьому міністр переконаний, що тиску на Зеленського з боку Трампа не було.

У червні Джуліані закликав президента України Зеленського приступити до розслідування справи про можливе втручання Києва в американські вибори в 2016 році і передбачуваний підкуп ексвіцепрезидента США Джо Байдена п'ятим президентом України Петром Порошенком.