 Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", свій заклик Байден опублікував у своєму Twitter
"Якщо звіти правдиві, тоді насправді немає меж у готовності президента Трампа зловживати своєю владою і принижувати свою країну", - написав Байден.
Він підкреслив, що Трамп має негайно опублікувати стенограму дзвінка, щоб американський народ сам міг дати оцінку і уповноважити офіс директора національної розвідки розсекретити повідомлення.
"Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях", - додав Байден.
If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU— Joe Biden (@JoeBiden) 20 сентября 2019 г.
9 вересня глави комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивованих розслідування, замаскованих під антикорупційну діяльність", загрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
The Washington Post і The New York Times писали, що мова йшла про розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Співробітник розвідки доповів керівництву, що одна з обіцянок, які пролунали з вуст Трампа, викликає тривогу.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розмова між Зеленським і Трампом "був довгою, дружньою і стосувалася багатьох питань". При цьому міністр переконаний, що тиску на Зеленського з боку Трампа не було.
У червні Джуліані закликав президента України Зеленського приступити до розслідування справи про можливе втручання Києва в американські вибори в 2016 році і передбачуваний підкуп ексвіцепрезидента США Джо Байдена п'ятим президентом України Петром Порошенком.
Кому интересно? Подросткам? Нет.
Затрудняюсь.
Тепер стають зрозумілі слова Лукашенка. А якби був там скажімо Джон Мак'Кейн то це виглядоло б так:
Лукашенко: с США не разрешить конфликт в Украине
Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом. «Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» - приводит газета слова своего собеседника.
Также в материале говорится, что американский президент отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров.
как по мне - оба.
сам же хвастал что миллиард не дашь если не уволят кого тебе надо уволить.
Что это как не злоупотребление?