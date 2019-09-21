 Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", ведучий Савік Шустер запитав Гонтареву про те, навіщо Коломойському це потрібно, адже вона не поверне йому "ПриватБанк".
Екс-глава НБУ зазначила, що задавала це питання "всім, кого знає".
"У день, коли мені спалили будинок, у мене було багато спілкування з журналістами. З'явилася стаття газети Financial Times про те, що прем'єр-міністр, президент хочуть зробити щодо "ПриватБанку" settlement (врегулювання. - Ред.). У мене було питання до всіх журналістів - яким чином я заважаю прем'єр-міністру (Олексію Гончаруку) і пану Коломойському зробити settlement, коли перебуваю в Лондоні в інвалідному кріслі і два з половиною роки не працюю в "ПриватБанку". Ніхто відповісти не може. Всі, хто знають цю людину, кажуть, що це така страшна помста. І друге - це ще і залякування всіх інших реформаторів. (Мовляв), якщо ви будете така неслухняна, як Гонтарева, будете йти своїм шляхом, то завтра вас чекатиме те, що отримала вона", - сказала Гонтарєва.
Вона зазначила, що обшук в "ПриватБанку" відбувся за день до обшуку її квартири, 11 вересня.
"Ви бачили, як залякують менеджмент "ПриватБанку", менеджмент Нацбанку, Міністерства фінансів. Це ж залякування всіх. Просто я - перша жертва", - додала ексглава НБУ.
Пізніше, коли в ефір телефоном мав вийти Коломойський, вона відмовилася його слухати і з ним спілкуватися.
"Я не хочу слухати ... Ця людина не говорить ні слова правди, ніколи. Я не хотіла б. Давайте, може, мене відпустіть - і ви всі вислухаєте Коломойського в прямому ефірі без мене", - сказала вона.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
И президентами... 🤡
бурсешколе?
стоит записаться на курсы ?
Туда многие хотят, из российских (и украинских) олигархов очередь в Лондон-сити стоит, на половичке ночуют.
Вы очередь то хоть заняли?
Я это уже слышала.
30 лет назад.
От одной дуры, которая сказала моей родственнице, когда я решила уехать: "С деньгами и у нас жить можно".
Так с тех пор и живет
Денег на киллера у Коломойского не хватает, только на хулиганов.
Если серьезно: Нужно расследовать игры с валютой, и передавать дело в Лондонский суд.
За финансовые махинации там получит по самое-самое.
Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
"Золотые зубы есть?"(С)
"Турбулентность вокруг "Приватбанка" плохо повлияет на финансовую систему, - Данилюк "
Не будет Украины.
"Золотые зубы ест?" (С) - "частица драгоценного металла"(С) ?
Давайте, Квартал, "по-отжигайте" еще, денег то у ваших хозяев много, Данилюку они подкинут?
Ведь подкинут?
Воровала с Шоколадной Парашей она, а запугивает всех...
Пора Петрушке собирать очередной митинг под АП, что-то пауза затянулась...
Оговорка по Фрейду? Когда это она работала в Приват банке? "Первая жертва"? Жертва тёрок между Беней Коломойским и Пецей Порошенко. Нужно было раньше думать, когда ярды из Украины выводила. Кстати, из страны свинтила когда Коломойша еще публично не отсвечивал. Так что собака не только в Привате порылась.
Жаль что в Украине не хотят расследовать, а США так и не направить своих спецов, потому как будет вой о вмешательстве .
ВР з нового року зняла недоторканість.
орієнтовно в лютому Порошенко буде заарештований.
хоча є варіанти.
1)втеча в Іспанію.
2)
Екс-президент Перу застрелився перед арештом за корупцію: всі подробиці
17 квітня 2019
Екс-президент Перу Алан Гарсія спробував застрелитися перед арештом через підозри в хабарництві.
Як передає ВВС, політик вистрілив собі в голову за кілька хвилин до затримання. Його встигли доставити в столичну лікарню Ліми і провести операцію, проте врятувати не змогли.
А вот конфисковать украденное, пусть живут на минимум.
Это у Вас фантазии - а у меня факты...
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"
UA Паравоз
А если не начать наказывать - не будет!
Не будет Украины.
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Василий Vasil
Мне нравится как зебуины оправдывают предательство национальных интересов сцыкливвм клоуном,прикрывая заботой о пленных?!
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .(ОА?)
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка,
aquarius580 459c2008
natribu.org
а воно до ЛЮДЕЙ пхається зі своєю примітивною хуцпою
ай красава... ай маладца... банкир японамать. такой же как и я...
а в 1917 таких банкиров было в каждом дворе штук 70
экпрорипаторов... которые как говаривал ее кумир "в своей жизни будки собачей не построили" (с)Пэця
Дай бог не последняя
спочатку вивчи абетку... може тоді і зрозумієш чим відрізняється єврей від сєфарда.. фєлаши.. чи ашкєназі
Гарантую якщо бенЦар відкриє свій рот ця дуреПа щось ляпне невпопад і тоді клубок цих гельмінтів почне зливати одне одного.
Вчора бенцар прикольно штрикнув шустрого!
Придурки, а про 150 млрд. грн. рефинансирования (кредита) Приватбанку, когда он был собственностью днепровско-кагальной группировки, возглавляемой Беней, вы что-то слышали? Не? Так вот узнайте, куда Беня с Боголюбовым дели эти 150 млрд., а потом занимайтесь зеленым дристом, защищая хозяев вашего Зюзи.
по"вашому" вже ніколи не буде