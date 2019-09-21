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 Політика України
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Все про:Коломойський (568) Шустер (133) Гонтарева (327)

 Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва". ВIДЕО

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 20 вересня, що є "першою жертвою" реалізації загроз олігарха Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", ведучий Савік Шустер запитав Гонтареву  про те, навіщо Коломойському це потрібно, адже вона не поверне йому "ПриватБанк".

Екс-глава НБУ зазначила, що задавала це питання "всім, кого знає".

"У день, коли мені спалили будинок, у мене було багато спілкування з журналістами. З'явилася стаття газети Financial Times про те, що прем'єр-міністр, президент хочуть зробити  щодо "ПриватБанку" settlement (врегулювання. - Ред.). У мене було питання до всіх журналістів - яким чином я заважаю прем'єр-міністру (Олексію Гончаруку) і пану Коломойському зробити settlement, коли перебуваю в Лондоні в інвалідному кріслі і два з половиною роки не працюю в "ПриватБанку". Ніхто відповісти не може. Всі, хто знають цю людину, кажуть, що це така страшна помста. І друге - це ще і залякування всіх інших реформаторів. (Мовляв), якщо ви будете така неслухняна, як Гонтарева, будете йти своїм шляхом, то завтра вас  чекатиме те, що отримала вона", - сказала Гонтарєва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді. ВIДЕО

Вона зазначила, що обшук в "ПриватБанку" відбувся за день до обшуку її квартири, 11 вересня.

"Ви бачили, як залякують менеджмент "ПриватБанку", менеджмент Нацбанку, Міністерства фінансів. Це ж залякування всіх. Просто я - перша жертва", - додала ексглава НБУ.

Пізніше, коли в ефір  телефоном мав вийти Коломойський, вона відмовилася його слухати і з ним спілкуватися.

"Я не хочу слухати ... Ця людина не говорить ні слова правди, ніколи. Я не хотіла б. Давайте, може, мене відпустіть - і ви всі вислухаєте Коломойського в прямому ефірі без мене", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149698
 
 
 Топ коментарі
 
Подивіться на хама коломойського.
Гонтарєва права на рахунок нього.
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Мне понравилась фраза "Это запугивание всех."...

Воровала с Шоколадной Парашей она, а запугивает всех...
Пора Петрушке собирать очередной митинг под АП, что-то пауза затянулась...
Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 9347
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Встречал я таких людей с антисоциальным расстройством личности. Им характерна патологическая брехливость, отсутствие совести, чувств вины и стыда. Но если их прижать - сразу корчат из себя жертву. Она - эталонная криминальная психопатка.
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Что ж, деньги правят миром... 🙄
И президентами... 🤡
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главное - цель достигнута ...о возвращении в Украину не хочет и слышать...
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Бедненькая, так тебя жалко. Без куска хлеба небось за бугром сидишь. Последние кровные, отложенные из зарплаты, тратишь. Приезжай, я тебя пожалею.
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Не ганьбіться. Валерія Гонтарєва викладає в Лондонській Школі Економіки. Заклад займає друге місце в світі в цій царині.
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Где можно ознакомиться с видеокурсом ее лекций перед аудиторией в этой бурсе школе?
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присоединяюсь, мы хотели видеть мастер класс, может
стоит записаться на курсы ?
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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 20 сентября, что является "первой жертвой аборта"Источник: https://censor.net.ua/n3149698
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крімінальні гніди поцоваті аж сіпаються в судомах Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 6989 вони чудово розуміють що судоми бєні=шлємазла це перший акт здихання кримінальної мішпухі "сваі люді" , яке розпочалось з націоналізацією бєніного "пріхват=банка" та ахмєтовського"укртелекома"Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 7949,того і скавчать і на Гонтареву і на Порошенко... і що цікаво СКАВЧИТ мішпуха ХОРОМ з пукіним(шаломовим).. і не тому що ті кримінальники мононаціональні а тому що ІНТЕРЕСИ бєні та мафіозної мішпухі в Україні ЗБІГАЮТЬСЯ з ІНТЕРЕСАМИ ТА ПЛАНАМИ фашиста=пукіна
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Я тоже хочу быть такой "жертвой" Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва" - Цензор.НЕТ 7472. Год в отпуске за счет украинцев и на ПМЖ в Британию. "Бедная овечка"
Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва" - Цензор.НЕТ 2227
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Не берут Вас на ПМЖ в Британию?
Туда многие хотят, из российских (и украинских) олигархов очередь в Лондон-сити стоит, на половичке ночуют.
Вы очередь то хоть заняли?
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Что бы занять очередь, надо, для старта, в аглицкую экономику несколько лямов фунтов вложить. Был бы у меня хоть один лям тех стерлингов, а бы для себя и в Жмеринке Ландон устроил. С Беном и Бриджем
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"Был бы у меня хоть один лям тех стерлингов, а бы для себя и в Жмеринке Ландон устроил. С Беном и Бриджем"

Я это уже слышала. Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 4822
30 лет назад. Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 4822
От одной дуры, которая сказала моей родственнице, когда я решила уехать: "С деньгами и у нас жить можно".
Так с тех пор и живет Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 4822
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Хочешь быть овечкой? Но останешься бараном. Как на картинке тока с рогами.
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Просто всі винні Бені два триста, коли повернуть він заспокоїться.
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Запугивает, однозначно!
Денег на киллера у Коломойского не хватает, только на хулиганов.
Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва" - Цензор.НЕТ 6787
Если серьезно: Нужно расследовать игры с валютой, и передавать дело в Лондонский суд.
За финансовые махинации там получит по самое-самое.
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Расследуйте.
Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.

"Золотые зубы есть?"(С)

"Турбулентность вокруг "Приватбанка" плохо повлияет на финансовую систему, - Данилюк "
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А если не начать наказывать - не будет!
Не будет Украины.
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Так и говорю - начинайте.
"Золотые зубы ест?" (С) - "частица драгоценного металла"(С) ?
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все 'зраду' розганяємо,ольгінський..)
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"Турбулентность вокруг "Приватбанка" плохо повлияет на финансовую систему, - Данилюк "

Давайте, Квартал, "по-отжигайте" еще, денег то у ваших хозяев много, Данилюку они подкинут?
Ведь подкинут? Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 641
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Треба почати боятися Коломойського, може й мені пощастить жити у Лондоні.
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Так ты ж зелену шмарклю за щекой гоняешь. А жиды полезных дураков не трогают, не боись.
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Мне понравилась фраза "Это запугивание всех."...

Воровала с Шоколадной Парашей она, а запугивает всех...
Пора Петрушке собирать очередной митинг под АП, что-то пауза затянулась...
Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 9347
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И сколько петя человек сможет привести Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 7591. Он то и в 14 на Майдане не частил с посещениями, все больше за бугром майданил. А сейчас киевляне просто поржут с его "протестов"
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Факти про забугорний майдан Петі є? Чи, як завжди, ватним лайнецом харконули?
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У меня был вопрос ко всем журналистам - каким образом я мешаю премьер-министру [Алексею Гончаруку] и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в "ПриватБанке".


Оговорка по Фрейду? Когда это она работала в Приват банке? "Первая жертва"? Жертва тёрок между Беней Коломойским и Пецей Порошенко. Нужно было раньше думать, когда ярды из Украины выводила. Кстати, из страны свинтила когда Коломойша еще публично не отсвечивал. Так что собака не только в Привате порылась. Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 1013
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Тоже заметил. И про Фрейда согласен. Объяснить можно человеческим фактором, но факт есть фактом.
Жаль что в Украине не хотят расследовать, а США так и не направить своих спецов, потому как будет вой о вмешательстве .
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дурную козу троллят, она это испоьзовала в своих целях. Спалила себе хату и получила убежище в Штатах.
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У вас в методичці помилка. Мова про Англію, а не про Штати
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Не, тут останутся только зебилы батрачить на Беню
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Он выжмет из украинцев все и продаст страну пуйлу за 33 монеты
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Українці - за українців...євреї за євреїв...так воно й має бути.
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Мені у всій цій історії дуже подобається як вправно відвертається увага від шоколадного мародера. Хто такі ці "гонтарєви" "вовки" "южаніни" і всі "свинарчуки" зі своїми "підсвинками" - та ніхто нуль без палочки як кажуть але всіх їх пов'язує в одну банду саме шоколадний мародер і вся ця метушня це ніщо інше як відволікання уваги від головного натхненника організатора і керівника раніше небаченого в Світі пограбування своєї країни! Зеленський - коли почнуться обіцяні "посадки"???
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не хвилюйтесь...
ВР з нового року зняла недоторканість.

орієнтовно в лютому Порошенко буде заарештований.

хоча є варіанти.
1)втеча в Іспанію.
2)
Екс-президент Перу застрелився перед арештом за корупцію: всі подробиці
17 квітня 2019



Екс-президент Перу Алан Гарсія спробував застрелитися перед арештом через підозри в хабарництві.
Як передає ВВС, політик вистрілив собі в голову за кілька хвилин до затримання. Його встигли доставити в столичну лікарню Ліми і провести операцію, проте врятувати не змогли.
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Ну що нам залишається - чекали вже стільки років зачекаємо ще до лютого.
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Ну уже точно не при Зеленском. Да и смыл посадок, лично для меня отсутствует. Только ментов с прокурорскими кормить будут.
А вот конфисковать украденное, пусть живут на минимум.
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Из" людей с антисоциальным расстройством личности. Им характерна патологическая брехливость, отсутствие совести, чувств вины и стыда. Но если их прижать - сразу корчат из себя жертву. Она - эталонная криминальная психопатка." Как технологично Гонтарева переделывает свое злодейство в жертвенность.
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Мне как-то похер до Коломойши, но тебя, ***** крашенная, вообще мочить надо...
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Вы с РФ? Откуда такая ненависть к украинским финансистам, которые к тому же оздоровили украинскую систему . Или у вас просто ненависть к украинским женщинам?
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Еврей хочет по-своему здесь работать. Игорь, это Украина. По-украински будешь работать. Слышал, что такое справедливость?.. Не?
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пля - когда эта жаба будет уже на нарах?
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так почему она так усиленно прячется? и сарай спалила и в больнице пряталась...

Это у Вас фантазии - а у меня факты...
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та скоро.. бєнє і тим равинам, з якими він в Флоріді відмив 600млн вже виписують повідомлення про злочин
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Список.
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"


UA Паравоз
А если не начать наказывать - не будет!
Не будет Украины.
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Василий Vasil
Мне нравится как зебуины оправдывают предательство национальных интересов сцыкливвм клоуном,прикрывая заботой о пленных?!
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .(ОА?)
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка,
aquarius580 459c2008
natribu.org
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кажуть, за такі списки тут карають... Подивимось...
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особенно стрелок хотел до Киева дойти и власть поменять,все не уймутся ольгинцы,но вот цензор их не блокирует,значит договорились
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Кому выгоден этот поджег? Коломойскому выгоден этот геморой, чтобы всех собак вешали на него? Гонтаревой выгодно получить британское подданство, чтобы НАБУ не смогло её допросить? А шо по этому поджогу думает Порошенко, ему возможно тоже выгодно? О чем будут говорить на перекрестном допросе Коломойский, Гонтарева, Порошенко; неужели про поджег? Анализируй Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 1417.
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ой такі ж да!! бєнє невигідно щоб про нього думали що воно падлюка... він так же ж і БРЕШЕ!! Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 5554 бєня забув стару приказку -коли народився перший українець мішпуха заскавчала
а воно до ЛЮДЕЙ пхається зі своєю примітивною хуцпою
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Оба персонажа крайне негативны. И лично для меня нет разницы между вором каламойским и воровкой гонторчихой.
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Разве их только три ? Все олигархи,персонажи.
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це гонтарева анонсує підпали інших мародерів?
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"первая жертва",которая наделала много жертв бедности в Украине
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т.е. забрали чесно и по закону ?
ай красава... ай маладца... банкир японамать. такой же как и я...
а в 1917 таких банкиров было в каждом дворе штук 70
экпрорипаторов... которые как говаривал ее кумир "в своей жизни будки собачей не построили" (с)Пэця
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Баба Лера передає бабі Бені привіти... Чекає в гості, в Лондоні...
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"Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва"

Дай бог не последняя
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А может МВФ, Мировой банк и условный Госдеп без вас, сопливых иканамистов, разберутся?
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Жертва? Жертва своей алчности и алчности Петра.
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шоб я так жіл как єта жертва пецінаго аборта ой вей азохен вей...
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Свята мучениця Валерія... Пострадала за всіх українців
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Да, пострадала. Эту грязную работк по борбе с коррупцией никто не хотел делать , кроме нее. Зато теперь гривня отвязана от рубля и укрепляется благодаря и ее усилиям. За что и страдает. Только это вряд ли Коломойский. Он скорее отсудил бы у нее этот домик.
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Коломойский конечно же не ангел (считаю всех украинских олигархов ВОРАМИ и БАНДЮКАМИ - этот не исключение из правил), но и Гонтаева на невинную жертву, ну никак, не тянет (подельница из банды другого олигарха, а значит соучастница воровства и бандитизма)!
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просто коломойский более ушлый и хитрый (по еврейской породе) и в отличии от других олигархов и их безмозглых и никчемных подельников (и подельниц), умудряется проводить свои аферы и воровство между статьями уголовного кодекса!
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тупорылая бабища думает наплужить обворованную её хозяином массу людей
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Беня і пороху палац спалить, в нього є список.
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знающие люди обвиняют Гонтареву в криминале: Гонтарева з Рожковськой, кожен день війни виводила з України-кожен день..48-50 млн зелені за кордон 30.05.2019 23:43 Но в Англии об этом не ведомо. Знающие могут хорошо заработать на разоблачении Гонтаревой - Полиция Великобритании за последние пять лет выплатила информаторам 20 миллионов фунтов стерлингов.- Как заработать, помогая полиции. 19 сентября 2018.
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В Англии неведомо, а вам ведомо? Да вы светоч разведки, Иван Петрович Сидоров ?
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Боятися Гонтарисі треба ворогів та друзів,але друзів більше, бо вороги хочуть компенсації, а друзі не хочуть мати свідка, який може багато розповісти про схеми, в яких вони були замішані.В її часи припинили існування банки на сотні млрд.грн і ті,хто підказує ідею звинуватити Беню явно "за двома зайцями",-аби і винного знайти і свідка прибрати.Америка-це вихід,але там Гонтариха ще у більшій пастці через відкриту справу по "Привату" Коломойського-тому і зарухалися пірамідщики не на шутку.
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Лера, скажи куда, по каким оффшорам растыкала Полтора миллиарда баксов отнятых у Александра Януковича. И в каком соотношении ты их с Рошеном-барыгой поделила.
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Гонтарева-Сатановская - еврейка по Галаху
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В Украине сейчас в низах считанные евреи остались. Все в США или Израиле. А вот в верхах, во власти в крупном бизнесе, куда пальцем не ткнёшь - везде евреи
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ти =поц Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 3536
спочатку вивчи абетку... може тоді і зрозумієш чим відрізняється єврей від сєфарда.. фєлаши.. чи ашкєназі Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 9220
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Да я знаю лучше тебя! Ашкенази-Севарды-Мизрахи-Фалаши-Караимы-Горские-Грузинские-и т д и т п! Ну и что. По морде лица разница есть, по нутру никакой
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Ой ,давайтє гонДурєво з бенЦарьЙом на свободу слова савіка "шустрого шюрналіста"(по скайпу) запросимо.
Гарантую якщо бенЦар відкриє свій рот ця дуреПа щось ляпне невпопад і тоді клубок цих гельмінтів почне зливати одне одного.
Вчора бенцар прикольно штрикнув шустрого!
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Гонтарева - профессиональная мошенница, член Рошеновской мафии, видает из себя жертву, имитируя нападения, с целью уйти от уголовной ответственности и получить политическое убежище в Великобритании
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Не, Лерка Аблигация еще та ***** Барыги! Тут нет никаких сомнений. Удивляет другое - с каким остервенением зеленосопливые верующие в Идола Зюзю Эстрадного защищают зюзиного хозяина Беню.

Придурки, а про 150 млрд. грн. рефинансирования (кредита) Приватбанку, когда он был собственностью днепровско-кагальной группировки, возглавляемой Беней, вы что-то слышали? Не? Так вот узнайте, куда Беня с Боголюбовым дели эти 150 млрд., а потом занимайтесь зеленым дристом, защищая хозяев вашего Зюзи.

Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 1977
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Сергій Власєнко з Батьківщини заявив, що "головним вигодоотримувачем від підпалів майна Гонтаревої є сама Гонтарева". І переважна більшість українців з цим погоджуються.
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Как ни крути, все равно в конечном счете в проигрыше мы украиинцы останемся, а вот иудеи-ж-ды между собой договорятся и все наше поделят
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і не мрій Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 1491

по"вашому" вже ніколи не буде Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 601 Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 601
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