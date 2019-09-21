 Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", ведучий Савік Шустер запитав Гонтареву про те, навіщо Коломойському це потрібно, адже вона не поверне йому "ПриватБанк".

Екс-глава НБУ зазначила, що задавала це питання "всім, кого знає".

"У день, коли мені спалили будинок, у мене було багато спілкування з журналістами. З'явилася стаття газети Financial Times про те, що прем'єр-міністр, президент хочуть зробити щодо "ПриватБанку" settlement (врегулювання. - Ред.). У мене було питання до всіх журналістів - яким чином я заважаю прем'єр-міністру (Олексію Гончаруку) і пану Коломойському зробити settlement, коли перебуваю в Лондоні в інвалідному кріслі і два з половиною роки не працюю в "ПриватБанку". Ніхто відповісти не може. Всі, хто знають цю людину, кажуть, що це така страшна помста. І друге - це ще і залякування всіх інших реформаторів. (Мовляв), якщо ви будете така неслухняна, як Гонтарева, будете йти своїм шляхом, то завтра вас чекатиме те, що отримала вона", - сказала Гонтарєва.

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Вона зазначила, що обшук в "ПриватБанку" відбувся за день до обшуку її квартири, 11 вересня.

"Ви бачили, як залякують менеджмент "ПриватБанку", менеджмент Нацбанку, Міністерства фінансів. Це ж залякування всіх. Просто я - перша жертва", - додала ексглава НБУ.

Пізніше, коли в ефір телефоном мав вийти Коломойський, вона відмовилася його слухати і з ним спілкуватися.

"Я не хочу слухати ... Ця людина не говорить ні слова правди, ніколи. Я не хотіла б. Давайте, може, мене відпустіть - і ви всі вислухаєте Коломойського в прямому ефірі без мене", - сказала вона.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.