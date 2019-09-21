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 Політика України
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Все про:обстріл (5527) найманці РФ (874) операція Об'єднаних сил (1593)

 Найманці РФ за добу 22 рази порушили "режим тиші", чотирьох українських воїнів поранено, - штаб

20 вересня російсько-терористичні війська на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню, ще 3 порушення сталися вже від початку цієї доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в фейсбук.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід "противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил, у районі відповідальності "Північ- ще 6", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня важкості, один – бойового травмування.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню: двічі неподалік Водяного - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Лебединського - з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - зазначили в штабі сил ООС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьох військовослужбовців поранено в зоні ООС, - штаб. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149697
 
 
 Топ коментарі
 
Проклятый Порошенко не смотря на устойчивое перемирие умудряется зарабатывать на войне. Я правильно излагаю ЗЕблоиды?
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Наемники РФ за сутки 22 раза нарушили "режим тишины", четверо украинских воинов ранены, - штаб - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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Наемники РФ за сутки 22 раза нарушили "режим тишины", четверо украинских воинов ранены, - штаб - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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Раненые сплошь, а потом то там хоронят, то там...
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дуже важко читати такі повідомлення (особливо на фоні якіхось закулісних домовленностей про якісь там вибори і статуси для бойовиків і їм співчуваючим...
ніде! ніде не звучить про повне і стабільне припинення вогню - як найпеше і найголовніше у будь яких перемовинах з ворогом!!!
кожного дня поранені (наскільки важкі ті поранення ми не знаємо) і Україна має повне право голосно заявляти про зрив домовленостей з боку недорецпублік... чому ж мовчимо???
пораненим хлопчикам найскорішого одужання...
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Потому что тогда РФ может прекратить сотрудничество с компанией Green Family Ltd. Это компания- основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того- из бюджета минобороны РФ- «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
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Зеботы,пишите пр липецкую фабрику,ничего что она стоитю.Это же Порох и дальше наживается на войне,крутит сватьев и тд.Чувак у вас безгрешен,да?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Щоб клята масковія палала у пеклі!!!!
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Дайте им продуктов,пенсий и ждите в гости...
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Проклятый Порошенко не смотря на устойчивое перемирие умудряется зарабатывать на войне. Я правильно излагаю ЗЕблоиды?
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Знову поранені..
Шкода хлопців.
Одужання їм.
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Де санкції щодо обстрілів та каліцтв на фронті? Де вони? #санкціїзаобстріли
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Кому не байдужа війна, приєднуйтесь, хеш тег в кожному коментарі. На всіх майданчиках де ви є! #санкціїзаобстріли
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Подлые времена...воинам- выздоровления и мести.
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Совсем забыл...в пакте зелемойского-мутина есть пункт об амнистии наших военных и ополченцев из добробатов Найманці РФ за добу 22 рази порушили "режим тиші", чотирьох українських воїнів поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 1856
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А президенту пофигу!У него терки с путилером.
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Найманці РФ за добу 22 рази порушили "режим тиші", чотирьох українських воїнів поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 8181
Такі картини кожного пораненого в ЗЕгадюшник (оф.през) замість пінгвінів
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