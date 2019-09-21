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 Суспільство
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Все про:Коломойський (568) Шустер (133)

 Скандал між Шустером і Коломойським в ефірі: "Поверніть 155 мільярдів і я поверну вам 2 мільйони". ВIДЕО

Бізнесмен Ігор Коломойський звинуватив ведучого програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна" Савіка Шустера в привласненні 2 млн 300 тисяч доларів.

Перепалка між Шустером і Коломойський сталася в прямому ефірі програми "Свобода слова" і тривала останні 10 хвилин програми, інформує  Цензор.НЕТ.

Коломойський, який був в ефірі  телефоном, стверджує, що Шустер під час співпраці зі студією "1 + 1" взяв гроші за виробництво 10 програм і не виробив продукт.

Цензор.НЕТ надає розшифровку суперечки між Шустером і Коломойським.

Ш: Я думаю, що на тему журналістки ...

К: А то у нас там Савік журналіст, розкажіть-но мені.

Ш: Слухайте, поки ви там займалися всяким ...

К: Може, ви спочатку гроші поверніть за взяті 10 передач, які ви провели? А потім ми з вами розмовляти будемо?

Ш: Покажіть контракт. Прийдете до суду.

К: Так у нас всі контракти на пальцях. Ви не переживайте. Ви поверніть два триста.

Ш: Що?

К: 2 мільйони 300 тисяч доларів.

Ш: А ви - 155 мільярдів (відсилання до націоналізації "Приватбанку". - Ред.)

К: Сто відсотків.

(Студія аплодує).

К: Ооооо! Дивіться, у вас прямо не передача, а ботоферма там, судячи з оплесків.

Ш: Так, звичайно, тут же народ. Ви ж набагато вище!

К: Ну звичайно! Ви ж про журналістику, а не про банки. Коли буде про банки, ми про 155 поговоримо. Бачите, відразу проявилася спрямованість модератора.

Ш: Куди?

К: Тобто, хто замовив передачу. Як там Ахметов поживає? Все нормально у вас?

Ш: Все нормально. Ну, а в чому проблема?

К: Скажіть, скільки отримує Аслунд в "Атлантик Каунсил"? І хто є його спонсором основним?

Ш: Аслунд? Слухайте ...

К: Де працює Фурса, який дуже активно спілкується в фейсбуці, або в "Українській правді", або ще десь, працюючи у Томаша Фіали? Ви думаєте, що, ви зібрали там збіговисько порохоботов і думаєте, ви когось здивуйте цим? Савіку? Ви два триста, ви спочатку два триста поверніть.

Ш: Ігорю Валерійовичу, я ось дивлюся ... Тут підтримка ваша приблизно на рівні 15%.

К: Це не має значення.

Ш: Ви б 85% України посадили, бо вона вам не подобається, правильно?

К: Ми знаємо, як ви цю підтримку на екран виводите. Ви кому розповідаєте, Савіку?

Ш: Кому? Кому?

К: Повірте мені, що там, де ви вчилися - я там викладав.

Ш: Де ви викладали?

К: Ось там, де ви вчилися.

Ш: В університеті в Монреалі ви викладали?

К: Ось там, де на екрані - 15%.

Ш: Ви викладали?

К: Я говорю: там, де ви вчилися, я там викладав.

Ш: Тобто, в університеті "Мегіл" в Монреалі.

К: Так, так, звичайно. У Монреалі. Ви ще свої медальки витягніть і дипломчик.

Ш: Я вам покажу диплом.

К: Ви поверніть конкретно гроші. 2 мільйони 300 тисяч доларів.

Савік Шустер запрошує в студію юриста Павла Єлізарова зі словами "Ось зараз вам Павло віддасть гроші, контракти все".

Є: Доброго дня, Ігорю Валерійовичу.

До: Доброго дня, Павле Єлізаров! Коли ви гроші повернете?

Є: Ігорю Валерійовичу, ми будемо дуже раді вас бачити в суді. Ось тут у нас є контракт, який ми з вами підписали на 3 роки. Ми передавали вам сигнал, і ви цей сигнал трансформувалися і не показували, Ігорю Валерійовичу.

К: Скажіть, ви за 10 передач гроші взяли?

Є: Ігорю Валерійовичу, ми з вами зустрінемося в суді.

К: Павле Єлізаров, ви гроші взяли в руки?

Є: Ігорю Валерійовичу, з вами розмовляти марно ...

К: Ну так навіщо ви за мікрофон ...

Є: Ми вас 2 роки не чіпали, поки ви не оббрехали Савіка. Ви - нечесна людина. Ви обманюєте всю країну і грабуєте, Ігорю Валерійовичу.

К: Так, звичайно, Павле Єлізаров.

Є: І ще я вам скажу одне: відчепіться від нової влади! Прийшли молоді люди в країну, а ви відволікаєте їх!

К: О! о! о!

Є: Ігорю Валерійовичу, вам уже пора до Америки візу імені Павла Лазаренка.

К: Серйозно? Ви знаєте, є така приказка - не питай, по кому дзвонить дзвін.

Є: Всі питання з'ясуємо з вами в суді.

К: Зрозуміло. До побачення. Савіку, коли гроші повернете?

Ш: Як ви сказали, Ігорю Валерійовичу, вибачте?

К: Коли гроші повернете?

Соня Кошкіна бере у Єлізарова контракт.

К: Так ви - жалюгідні хабарники! Які беруть за одну і ту ж роботу тричі. Ви взяли гроші у нещасних мерів і оббирали кожного, хто приходить у вашу передачу.

Є: Ігорю Валерійовичу, я заасфальтують дорогу до Маріуполя за 10 мільйонів, які ви нам повернете. Позов на 10 мільйонів.

К: Шось рідкі аплодисменти стали. Порідшали оплески.

Ш: Це вам, вам особисто. Подарунок від мене: поаплодуйте Ігорю Валерійовичу, а то він спати не буде.

К: Ну, поаплодуйте за афериста, який вкрав гроші і який не хоче їх повертати.

Ш: Я б про крадіжку грошей на вашому місці не сильно поширювався.

К: Так що ви! та що ви! та що ви! Ви поверніть гроші, просто тупо поверніть гроші.

Соня Кошкіна:

- Я тримаю в руках лист, адресований Шустеру ...

Скандал між Шустером і Коломойським в ефірі: Поверніть 155 мільярдів і я поверну вам 2 мільйони 01

К: Соню, нехай вони вам офшорну частину покажуть. Це вершина айсберга. Нехай Савік зараз скаже, чи була офшорна частина.

Ш: Покажіть контракт.

К: Яка 90% від вартості контракту.

Ш: Покажіть контракт.

К: Савіку, так нормально покажемо! Ви скажіть - було чи не було, ми зрозуміли, брешете ви чи не брешете!

Ш: Не було.

Дискусія Коломойського і Шустера - останні 10 хвилин ефіру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149696
 
   
 Топ коментарі
 
Цікава розмова, яка висвітлила суть Коломойського і Шустера.
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Коломойський купує журналістів, а вони брешуть на користь Коломойського. Так і створили сьогоднішню зебільну брехню.
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Для мене вони однакові брехуни. Один дає гроші на брехню, а другий бреше за його гроші.
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Неожиданно.Казалось,что Шустер умнее,РАЗОЧАРОВАЛ!!!
....верните 155 млрд.,а я верну 2 млн.......Это истерика,получается,что он таки взял эти 2.3??
А вообще......судились 2 еврея,срок получил прокурор.
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Интересно сколько Шустер отшустрил у Путина, крысчан и даунбасов )))
Савик покайся иначе они сами проболтаются )))
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Вчера все слышали как Коломойский вел себя вел в эфире - как средневековый король, которому срать на все и решение судов он уже знает наперед.

Конченные зебильные 73 процентные дегенераты двумя галочками в бюллетене вернули Украину в феодализм, который с кровью был демонтирован в 2014 году активным меньшинством.
Опять в воздухе витает дух олигархической беспредельной вседозволенности и загнанного в вольер народа.
Ну разве может быть у такого зебильного народа будущее?
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проект бюджета в помощь - сократить образование, разворовать оборонку через СНБО, укрепить мусарню. +нацгвардию передать в подчинение президенту. вот такое будущее от бени.
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смотря на письмо - шустер не прав на все 100%. с 15 г. можна давно в суд подать но ...оффшорная часть мешает....и бене тоже))
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Беня поверни українцям 6 млрд. дол. , Шустер сказав.
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Обнародовали на хевру терки двух хитрых маланцев за бабло... Шоу маст гоу он!
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стареет однака, не та хватка. А бабки по прежнему нужны....
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Шлюхер конечно же старая потасканная шлюха, которая переспала со всеми олигархами:
В 2005-м шлюха спала с Пинчуком на ICTV
В 2007-м убежала к Фирташу на Интер
В 2008-м шлюха перебралась к Ахметову на ТРК Украину
В 2011-м шлюха отдалась Овощу и стала вести передачу на государственном первом национальном
В 2013-м блудница вернулась к Фирташу на Интер
В 2014-м из-за экономического кризиса в стране шлюхе пришлось отдаваться за копейки даже лоху Садовому на 24 канале
С февраля 2015 кувыркалась с бывшим министром МВД Захарченко на 112-м
С сентября 2015 шлюха отдалась Бене на 1+1
С 2019 старая медийная проститутка вернулась к своему старому спонсору Ахметову.
Но при всем при этом, если Шлюхер будет мочить Беню и выводить зебилов из зомбокаматоза, будет разрушать монопольное информационное поле созданное медиатехнологиями Бени он будет полезен
Потому что Шлюхер - это просто старая медийная шалава, а Беня на данный момент полностью узурпировал власть в Украине и фактически стал новым януковощем.
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