 У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах

Матеріали випущені на замовлення міського комітету з питань законності, правопорядку і безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". У брошурі, крім правил поведінки під час пожежі, розповідається "про відповідальність за участь в несанкціонованих заходах".
Школярам пропонують самим подумати над тим, "як і де можна заявити про свою думку, не беручи участь в мітингах".
Крім того, неповнолітнім розповіли, як потрібно поводитися в соціальних мережах. Наприклад, школярам не рекомендують "бездумно переходити по посиланнях і "репостити" повідомлення, розміщені іншими користувачами".
За даними сайту держзакупівель Росії, комітет з питань законності, правопорядку і безпеки в лютому 2019 року за 359 тисяч рублів замовив тираж буклетів для школярів.
У Росії за останні кілька років слідчі порушили десятки кримінальних справ через репости або коментарі в соціальних мережах.
Пусть привыкают
сподіваюсь що тебе посадять ці "люди" років на 10, підкинувши наркотики, або гранату.
ку-ку-рі-ку будеш казати
Ггастгелять!! Однозначно.
х.ло не вечен....а вот рабы и холопы нужны каждой рашеской власти
- Нет произволу!.... Сатрапы!... Палачи!!!...
Свинья, из хлева:
- Петька, так ты "политический"?
- Да!!! Я пионера в жопу клюнул!!!"
***хокку (почти)
о нет опять идет двуногий
сейчас начнётся беспредел
козу за сиськи будет дёргать
у куриц яйца отнимать
Добре, перди ротом на дивані і далі, "рабовласник". А я в Чехію перескочу на вихідний.
Только теперь не весело ни нашим детям, ни нашим внукам.
Дай-то Бог, что бы в Вашей стране всё сложилось иначе...
Мы будем только рады за Вас.
- Поистине, он опасный преступник, этот мальчик! - громко рассуждал Ходжа Насреддин. - И нельзя достаточно восхвалить предусмотрительность эмира, оберегающего свой трон от подобных врагов, которые чем более опасны, что прикрывают молодостью лет подозрительное направление своих мыслей. Не далее как сегодня я видел еще одного преступника, худшего и ужаснейшего в сравнении с этим. Тот преступник - ну, что бы вы могли подумать? - он совершил еще большее под самой стеной дворца! Любое наказание было бы слишком легким за подобную дерзость, разве вот посадить его на кол. Я только боюсь, что кол прошел бы через этого преступника насквозь, как вертел через цыпленка, ибо ему, преступнику, исполнилось всего-навсего четыре года. Но это, конечно, как я уже говорил, не может служить оправданием.... (Л. Соловьёв, "Повесть о Ходже Насреддине").
В проекте бюджета на 2020 год заложено порядка 47,6 млрд гривен на выплату льгот и субсидий (механизм начисления которых планируют изменить с 1 октября 2019 года), в то время как в 2019 году на эти цели выделяли 55,1 млрд гривен.
Однако, по словам министра соцполитики Юлии Соколовской, этих средств достаточно для «удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг».
«Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млдр грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам», - цитирует Соколовскую пресс-служба министерства.
И напихать столько картошки в выхлопную трубу полицейских броневиков,
что они никогда не заведутся.
Третьеклассник может взять пульт управления дроном и наделать громких делов.
Путин, бойся третьеклассников !
Хто ще хоче бути подібним до рашкі ?
Яка сволота штовхає Україну в лапи цих дикунів ?
Можем повторить? К этому в путинской России всё и идет... 🙄😡😠
-- Ну что, буржуины, добились вы победы?
-- Нет, Главный Буржуин, -- отвечают буржуины, -- мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся.
Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:
-- Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого?... (с)