 У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах

Матеріали випущені на замовлення міського комітету з питань законності, правопорядку і безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". У брошурі, крім правил поведінки під час пожежі, розповідається "про відповідальність за участь в несанкціонованих заходах".

Школярам пропонують самим подумати над тим, "як і де можна заявити про свою думку, не беручи участь в мітингах".

Крім того, неповнолітнім розповіли, як потрібно поводитися в соціальних мережах. Наприклад, школярам не рекомендують "бездумно переходити по посиланнях і "репостити" повідомлення, розміщені іншими користувачами".

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За даними сайту держзакупівель Росії, комітет з питань законності, правопорядку і безпеки в лютому 2019 року за 359 тисяч рублів замовив тираж буклетів для школярів.

У Росії за останні кілька років слідчі порушили десятки кримінальних справ через репости або коментарі в соціальних мережах.