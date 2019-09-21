EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  2449  59
Все про:діти (1671) мітинг (495) Росія (19948) школа (707) "русский мир" (203)

 У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах

Учням третього класу однієї зі шкіл Санкт-Петербурга роздали буклети про незаконність участі в неузгоджених мітингах.

Матеріали випущені на замовлення міського комітету з питань законності, правопорядку і безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". У брошурі, крім правил поведінки під час пожежі, розповідається "про відповідальність за участь в несанкціонованих заходах".

Школярам пропонують самим подумати над тим, "як і де можна заявити про свою думку, не беручи участь в мітингах".

Крім того, неповнолітнім розповіли, як потрібно поводитися в соціальних мережах. Наприклад, школярам не рекомендують "бездумно переходити по посиланнях і "репостити" повідомлення, розміщені іншими користувачами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коли дивився російські новини - що гірше говорять про Україну, то краще", - звільнений в'язень Кремля Панов на зустрічі з Порошенком

За даними сайту держзакупівель Росії, комітет з питань законності, правопорядку і безпеки в лютому 2019 року за 359 тисяч рублів замовив тираж буклетів для школярів.

У Росії за останні кілька років слідчі порушили десятки кримінальних справ через репости або коментарі в соціальних мережах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149694
 
 
 Топ коментарі
 
А детсады почему не охватили? Промашка однако........
 показати весь коментар
 
А в садиках ясельной группы предупредили нянечек, что бы детки не сидели на горшках в группах не больше 2-х. Трое на горшках это экстремизм В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 9095
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нужны экскурсии в кутузку, иначе это полумеры...
 показати весь коментар
 
 
А детсады почему не охватили? Промашка однако........
 показати весь коментар
 
 
лапоть, то совок - .... людина?

сподіваюсь що тебе посадять ці "люди" років на 10, підкинувши наркотики, або гранату.
ку-ку-рі-ку будеш казати
 показати весь коментар
 
 
на расии мавпы на людей не виховувуються.дикуни назавжди залишаються мавпами.
 показати весь коментар
 
 
Правильно, крепостной. А то будет как в Украине.
 показати весь коментар
 
 
А в садиках ясельной группы предупредили нянечек, что бы детки не сидели на горшках в группах не больше 2-х. Трое на горшках это экстремизм В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 9095
 показати весь коментар
 
 
экстремизм - это, когда мимо горшков, а так - несанкционированный митинг У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах - Цензор.НЕТ 9577
 показати весь коментар
 
 
Программу Школьний автобус, заменят на В автозаке в школу.)
 показати весь коментар
 
 
Сталинская Кривляция. Вместо расстрелять каждого десятого шоб неповадно было, они буклетики раздают В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 6522
Ггастгелять!! Однозначно.
 показати весь коментар
 
 
боятся что из детей вырастут люди... а не рабы
х.ло не вечен....а вот рабы и холопы нужны каждой рашеской власти
 показати весь коментар
 
 
"Тянет хозяйка петуха к колоде. Петух орёт:
- Нет произволу!.... Сатрапы!... Палачи!!!...
Свинья, из хлева:
- Петька, так ты "политический"?
- Да!!! Я пионера в жопу клюнул!!!"
 показати весь коментар
 
 
что-то вспомнился сельский колорит ))))))
***хокку (почти)
о нет опять идет двуногий
сейчас начнётся беспредел
козу за сиськи будет дёргать
у куриц яйца отнимать
 показати весь коментар
 
 
Зря боятся. На Московии могут вырастать только рабы. Проверено веками.
 показати весь коментар
 
 
это шо анонс - зеленской власти в Украине? - я против ,ну если шо
 показати весь коментар
 
 
Кто ж тебя спросит?- Все. У нас сейчас идет становление авторитарного режима и становление культа личности.
 показати весь коментар
 
 
Бггггг. Тема "Клован" и "Зеленский-наркоман" у вас, ***************, как-то не пошла и сама собой сдохла. Начинай тему "Зеленский - диктатор". )))))))
 показати весь коментар
 
 
Как там в Польше, не стреляют? Кресло теплое, беженец?
 показати весь коментар
 
 
А що не так з країною НАТО Польщею, мародер? З країною, яка дає людям роботу і достойну зарплату, і звідки мільйони громадян України шлють додому сотні мільярдів гривень?
Добре, перди ротом на дивані і далі, "рабовласник". А я в Чехію перескочу на вихідний.
 показати весь коментар
 
Вот и работай на экономику своей новой страны, пока украинцы за свою воюют, поляк.
 показати весь коментар
 
Та правіше вас, мародерівців короткопрутних, нічого немає. ))))))
 показати весь коментар
 
А шо это ты мокшанин в нашего "зе-блазня" влюбился? Ты над своим Ху"лом жри, а нашего экстрим-пианиста не трожь.
 показати весь коментар
 
Мико, четверть века назад, глядя на чмо в засаленном пиНджаке с жирными патлами, зачёсанными через лысый череп, и с навозом под ногтями, выбранное подавляющим большинством не сильно умных людей, поверивших колхозному популисту, мы тоже ржали от предположения - "Лукашенко-диктатор и это надолго".
Только теперь не весело ни нашим детям, ни нашим внукам.
Дай-то Бог, что бы в Вашей стране всё сложилось иначе...
Мы будем только рады за Вас.
 показати весь коментар
 
Хмм..может имеет смысл предупредить старшую группу детских садиков? Там тоже есть скрытый потенциал.
 показати весь коментар
 
 
И сказал кремлевский пропагандон - родителей лишат родительских прав, детей - в интернат, а с 3-5 классов в "Юнармию". Кремлевскому упырю нужно человеческое МЯСО!
В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 2759
 показати весь коментар
 
"Палачи работали на лобном месте без передышки. Оттуда неслись вопли и крики. Великий визирь посылал к палачам все новых и новых грешников, и они уже образовали длинную очередь - старики, женщины и даже десятилетний мальчик, изобличенный и дерзком и вольнодумном увлажнении земли перед эмирским дворцом. Он дрожал и плакал, размазывая слезы по лицу. Ходжа Насреддин смотрел на него с жалостью и негодованием в сердце.
- Поистине, он опасный преступник, этот мальчик! - громко рассуждал Ходжа Насреддин. - И нельзя достаточно восхвалить предусмотрительность эмира, оберегающего свой трон от подобных врагов, которые чем более опасны, что прикрывают молодостью лет подозрительное направление своих мыслей. Не далее как сегодня я видел еще одного преступника, худшего и ужаснейшего в сравнении с этим. Тот преступник - ну, что бы вы могли подумать? - он совершил еще большее под самой стеной дворца! Любое наказание было бы слишком легким за подобную дерзость, разве вот посадить его на кол. Я только боюсь, что кол прошел бы через этого преступника насквозь, как вертел через цыпленка, ибо ему, преступнику, исполнилось всего-навсего четыре года. Но это, конечно, как я уже говорил, не может служить оправданием.... (Л. Соловьёв, "Повесть о Ходже Насреддине").
 показати весь коментар
 
 
Это еще хорошо, что пока просто предупреждают. В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 8265. В сталинском совке смертная казнь для детей была введена с 12 лет. Правильной дорогой идете, раисяне В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 2733
В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 5040
 показати весь коментар
 
 
а пока шо у нас - зебилы шо думаете ? - жить стало лучше,жить стало веселей - У Зеленского объяснили сокращение субсидий на коммуналку
В проекте бюджета на 2020 год заложено порядка 47,6 млрд гривен на выплату льгот и субсидий (механизм начисления которых планируют изменить с 1 октября 2019 года), в то время как в 2019 году на эти цели выделяли 55,1 млрд гривен.
Однако, по словам министра соцполитики Юлии Соколовской, этих средств достаточно для «удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг».
«Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млдр грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам», - цитирует Соколовскую пресс-служба министерства.
 показати весь коментар
 
 
Чінганчгук, сьогодні знову Зеленський приходив до тебе у ві сні? Від переляку приперся сюди випорожнитися? Згинь, серливий, смердиш.
 показати весь коментар
 
«Школьникам предлагают самим подумать над тем, "как и где можно заявить о своем мнении, не участвуя в митинге» - в їхньому випадку лише в карцері можна помітингувати.
 показати весь коментар
 
 
Узурпаторы власти 1917года,пришедшие на ктайских штыках и деньгах американских банкиров, а потом 1927года сталиняно-микояны- ЗАСИДЕЛИСЬ В КРЕМЛЕ,построенном царями ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(АзАта)ЭрБэйДжана.Массоны даже детей боятся.Якутского шамана,шедшего в Москву отстранить Путина от власти арестовали.ОГОНЬ ИЗ СТРАНЫ ОГНЕЙ(он спускается с небес) ДОЛЖЕН ДОСТАВЛЯТСЯ В КРЕМЛЬ на башни Никольскую,Фрола и Куретную, а в Санкт-Петербурге в Никольский собор в Кроншдате(Ахыр Ян Шад Ата-Конец горящего торжественного Отца) и в АгаАзЯнский(Казанский)-Господин Младший Горящий собор.Они придут рано или поздно.Тогда и полетит все.Сеодня один из этих огней разрывается на 12 частей.Ярам АзЯн-Рана Младшего Горящего(Рамазан-Гуран был внвчале на одэри=азэри).Сегодня в день осеннего равноденствия древний праздник-разрывается Атам.12 БАТЕЙ прев-ся в 12 кантапинских=кампитальные пр.Рима=12 БэйАтаГанов(Беков отцов кровей)=Ватиканов.Слава Кавказу и Киевской Руси!
 показати весь коментар
 
ничего не меняется в рашке. как было рабство так и осталось.
 показати весь коментар
 
пришло время беспристрастных машин - "павлик морозов" )) а пока ещё нечебурашнаясеть только неокрепшие идейные умы у мелких разлагает. роль брошюр в этом деле приобретает новое значение ))
 показати весь коментар
 
Третьеклассник может такое понаписывать на стенах и заборах, что у ФСБ уши завянут.
И напихать столько картошки в выхлопную трубу полицейских броневиков,
что они никогда не заведутся.
Третьеклассник может взять пульт управления дроном и наделать громких делов.
Путин, бойся третьеклассников !
 показати весь коментар
 
Репресують дітей...
Хто ще хоче бути подібним до рашкі ?
Яка сволота штовхає Україну в лапи цих дикунів ?
 показати весь коментар
 
 
Валюта Гривна Плата =Ахыр Бэй Яна Бала Ата =Конец Бека Горящего Дите Отца.Перевод с одэри(Огня муж=АзЭри=младший муж).Отсюда Афина БалаАта.
 показати весь коментар
 
Київські князі не засновували москву,Москва і Московія як князівство виникли в часи татаро-монгольського панування над суздальською землею, з веління хана Менгу-Тимура. Бо лише хан мав право подарувати землю й дозволяв створити поселення.
 показати весь коментар
 
Діти ворогів народу все повторюється на Підарахі.
 показати весь коментар
 
Ночные аресты, надуманные "преступления", несоразмерные сроки, глумление над умной, самостоятельно мыслящей молодежью.
Можем повторить? К этому в путинской России всё и идет... 🙄😡😠
 показати весь коментар
 
заявить о своем мнении можно только сидя у себя в туалете или на кухне, и то очень тихо, что бы никто не услышал У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах - Цензор.НЕТ 3569
 показати весь коментар
 
А в 1991 ведь были еще в Москве смелые свободные люди. И баррикады строили, и памятник Дзержинскрму возле КГБ убирали. А не кричали только "позор" и покорно садились в автозаки.
У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах - Цензор.НЕТ 1584

У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах - Цензор.НЕТ 8643
 показати весь коментар
 
А в это время спрашивает Главный Буржуин у своих буржуинов:
-- Ну что, буржуины, добились вы победы?
-- Нет, Главный Буржуин, -- отвечают буржуины, -- мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся.
Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:
-- Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого?... (с)
 показати весь коментар
 
В общем так, салабоньі. Кто будет бунтовать супротив царя - НА БУТЬІЛОЧКИ!
У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах - Цензор.НЕТ 7760
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору