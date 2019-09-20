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 Політика України
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Все про:обмін (517) Росія (19944) Пристайко (156) полонені (550)

 Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський особисто домовляється про обмін з главою держави-агресора Володимиром Путіним. Через делікатність процесу до нього не залучають представників третіх країн.

Про це "Громадському" розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, діалог щодо обміну настільки "делікатний", що в ньому не беруть участі західні партнери України, про попередній обмін президент Володимир Зеленський домовлявся особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пристайко додав, що зараз робота з обміну продовжується.

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"Я хочу вам сказати, що робота просувається дуже активно, я не буду нічого анонсувати, але я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть додаткові підстави для радості", — сказав міністр.

Глава МЗС зазначив, що у такому процесі не потрібні "співчувальники" (західні партнери).

"Більше того, партнери і не хочуть брати участь в цих делікатних переговорах. Ви бачите, наскільки непрості рішення були прийняті і наскільки дорога іноді є ціна за такі рішення", — сказав Пристайко, підтвердивши, що має на увазі видачу Росії фігуранта справи про збитий "Боїнг" MH17 Володимира Цемаха.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усіх на всіх" міняти неможливо - до списку вносять кримінальних авторитетів, - Пристайко

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149692
 
 
 Топ коментарі
 
Представляете если бы это так Климкин заявил что Порошенко лично , с глазу на глаз..деликатно! общаеца с путиным? Прикидуете степень вигзу ЗЕбильной шоблы? Шоб тут было? Аж усералсь бы про зраду визжали... А если их ЗЕкловун с Хуйлом деликатно на ушко нашёптывает..то это пабьеда, и всё правильно, и царь знает что делает, мышебратья навек!! ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 2 часа назад

Дрыстайко:
- Нидерланды просили не передавать Цемаха Мацковии,но нам пох,мы передали его.
Мы считаем,что отношения с Нидерландами стали после этого лучше, и поХ что считают в Нидерландах
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_Они не считают на самом деле, что отношения с Нидерландами стали лучше. Просто ссут в глаза.
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НИдерланды три месяца ничего не предпринимали, пока в прессу не просочилась инфа что Цемаха будут менять. Так что Ваш высер мимо
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Зебил, Нидерланды надеялись, что Украина останется надёжным партнёром в расследованиях по MH17.
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и поэтому три месяца даже про Цемаха не вспоминали? Настолько важный видать для них свидетель.
кстати, его все таки Нидерланды допросили пред обменом.
Короче высер твой мимо
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Пристайко, иди нахер, выродок! Предатели! Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5966
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низабудимнипрастим
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Их положительного то, что эти 73% нифига не спасли Ялынковича, когда его всего 1-2% снесло к херам собачьим.
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8 процентов соевого урода тоже не спасут
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"диалог по обмену настолько "деликатный", что в нем не участвуют западные партнеры"... - без комментариев.
пристайким день....
и ладно бы не сепар и не дурак был, а так два в одном...
може лучше про богдана, или стефана или там самого зеленоликого?
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если пошариться сейчас по рашским ресурсам, то там, как то мутно всё трётся о том, шо *****, ну минимум, болен. могут обьявить, шо уехал в отпуск и покажут фоты на отдыхе с одним из его ботоксных заместителей.
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Молодчина !!!!!!! Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1814 .

Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7855 .А теперь зебилы , можете - фас . !! Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2380 .
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петині потужні суди не посадили жодного сепара
сподіваюсь нові суди хоч за це його посадять
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чому? недоторканість вже відмінили можна з опзж починати.
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інформація про фінансування партії опзж в розробці СБУ.
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5 років не вистачило щоб зібрати докази вини та дати йому реальний строк?
чим займалися петині сбу-гпу? дерибаном бюджетних коштів.
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Петинетупетинетупетинетупетинету

Почему зелюпа дерибанит кошты и не собирает доказы?
Даже в кепезе не держит?
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Так ЗЕбилы Ефремовы выпустили бо неприкосновенность убрали??
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ні,дурнику випустили коррумповані потужно реформовані судді яких петя призначав.(мабуть за невеликі гроші)
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А почему Петины суды его не выпускали при Пете?? А выпустили только после смены власти?? Чего они 5 лет ждали, а ЗЕбил??
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а чому петіни суди його за 5 років не дали йому реальний строк і затягували справу?
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Как не дали срок?? он в камере в СИЗО сидел. Ему нельзя было давать срок, иначе его бы сразу выпустили по закону Савченко. А так его продолжали мариновать в камере спецом шоб он не попал под действие закона Савченко, но откуда тупому ЗЕбилу знать такие подробности, правда?? А вот ЗЕсепар мафия его просто так выпустила...вот совсем просто так..пальчиком пожурили и отпустили...
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добре,яка коаліція проголосувала за цей ідіотський закон і де зараз буде працювати гадя?
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А как это относица к теме что ЗЕбилы отпутсили Ефремова не подскажешь?? Закон Савченко принимали вынужденно. Петя своё дело сделал - Ефремов исправно сидел в камере..более того и продолжал бы сидеть ещё долго, его могли и повторно арестовать ещё по какой то статье и спокойно и дальше мариновать в СИЗО... А вот твои ЗЕбилы его сразу выпустили, и это факт.
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Так Петины судьи его 5 лет не выпускали, выпустили при твоих ЗЕбилах, и это факт. Значит дело не в судьях, а в твоих сепарских ЗЕбилах. Откуда ЗЕбилу малороссу знать что сейчас все суды курирует Портнов = большой друг всех ЗЕбилов, правда?? Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7196
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ни одного сепара или вора при пете не посадили 5 лет ефремов был в сизо по факту не посаженный 1 за всех?
так почему еще при пете его суды сняли арест с банковских счетов портнова?
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Петя снял аресты ,а зелебобики ему власть вернули. Правда,они не виноваты?
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Главный за все. Каломойша должность имеет?
Ты правда наивный или все-таки тупой?
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Еще раз: Петинетупетинетупетинетупетинету
Не доходит тебе я вижу никак
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Я вот не пойму,ты дебил или гомосек? Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7037
Я ниразу не вспомнил за петю,че ты его мне тычеш везьде. Он мне нафиг не нужен Я - не историк. Второй жизни у меня нету. Почему теперешняя зеленая падаль никак не хочет мне улучшить жизнь,а только как и ты сует петю? Я его жрать не собираюсь
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У него в программе прописано в любом случае визжать про Петю, и как можно громче. Ему ещё 5 лет визжать про Петю..
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Не,сам гомик зеленый спрашивает факты,а когда ему их показываеш - он чето про петины суды вопеть начинает. Наверное зебнявые ему коксу отсыпали
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петин клоун,он не золотая рыбка что-бы улучшать твою жизнь,улучшай свою жизнь сам,
глвное что Украина движется в правильном направлении,пока,
коррумовану зраду разогнал законы правильные принимают югиков-матиосов выгоняют
бюджетные кормушки прикрывают....
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Да в правильном, для тебя хохла малоросса направление на Рашку и Таёжный союз это правильное направление, мы уже поняли, не продолжай.
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это ничем не подтвержденное вранье,Зеленский - патриот Украины.
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Слыш,недоношенный Ты пятимесячный читать умееш? ПОкажи мне где я хвалю петю. Или для зеленой твари достаточно только того.что я не люблю зеленых мразей?
Прикрывают бюджетные кормушки?
Я ж у тебя спросил: почему увеличился аппарат прыЗЕдента и в разы выросла у них зарплата?
Корупцию уменьшили?
Простили долги каломойше и ахметке?От эта уменьшили!
Ротердам + теперь уже не коррупция?
И если я должен улучшать свою жизнь сам,нафиг я должен платить что-то на содержание этой зеленой падали и его прихлебателям?
Ты точно не дебил?
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факты ,брехун,пруфики,учись говорить фактами а не оскорблениями
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Ты читать умееш? Я уже ушатался у тебя одно и тоже четвертый раз спрашивать
Это - последний
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при петі не поніс покарання жоден суддя майдану або суддя з незаконними статками
правосуддя вільноконвертоване його цілком влаштовувало.
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Петинетупетинетупетинетупетинету
Может хоть так дойдет?
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Сколько стало сотрудников например в аппарате прыЗЕдента и во сколько раз увеличилась его зарплата?Почему бениным предприятиям списали 6 лярдов долгу и поставляют электричество по льготному тарифу?
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мертвечук ваш кореш и портнов помітив що за збіг тільки порох і хоча би іноді сінхронно з ним був кум пуйла або ця мерзота порнов-ні, що ви, вони свої виходить,по іншому немає пояснень чому порох для ватників і кацапів один ворог і які сепари нахрен?палися хоть кацапе да не так -там кацапські війска сепаратизму там на донбасі не було, так, там живуть ватники ,симпатизують мордору ,але жодного разу не було ні мітінгів про приеднання до мордору до 2013 коли прийшли кацапи та найманці-все було в нормі
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порошенко дозволив медведчуку повернутися в Україну .розбагатіти (на українцях) та купити канали і створити політичну партію, можна було знищити всі жопоблоки ще в 14 му
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в марті 14 він всрався і втік у парашку його резиденцію в Закарпатті захопив Правий секторале петя йому усе повернув і примножив а бійців правого сектора постріляли в 15 му.
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Ну так я долго ждать буду,когда мудрый зеленый вощдь посадит их обоих?
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После того,как погаснет Солнце - я переселюсь к Альдебарану.
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Когда портнова мертвечука посадиш Рябая Шапка?или для начала на допрос хотя бы чтоб в глаза не бросалось ради приличия что закон один для всех(не испугались надеюсь пуйла и угроз о защите кума Зе вроде не зассал) ато один порох винен во всех грехах мира и один ходит на допрос
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ДА ЗАТКНЕШСЯ ТЫ ХОЛУЙ И ВАТНИК ПРИСТАЙКИН НЕДЕЛЮ УЖЕ РТА НЕ ЗАКРЫВАЕТ ЕГО УЖЕ СИЛЬНО МНОГО
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Pristyko...rock the microphone
straight from the top of my dome
carry on with the Pristyko
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Диалог по обмены настолько деликатный, что в нём участвуют беглые преступники и воры, и взамен даются должности преступникам и сдаются интересы Украины. И всё ради пиара, чтобы прикрыть заложниками дерибан страны. Как то так.
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дерибан в том что с 19 года каждая третья гривня идет на обслуживание внешних долгов а петя с 15 -го получил 4 года отстрочки по выплатам благодаря Яценюку?
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даже не знаю что сказать. Петя говорил, что виноват Янукович. Янукович обвинял Тимошенко. Тимошенко обвиняла Кучму и Ющенка, и вместе с Ющенком обвиняли Кучму. По моему, вы нихрена не делаете, у вас одна и та же методичка - виноваты папередныки. Вы умеете делать из людей виноватых, а сами ничего сделать не можете. Печально, я бы построил гильотины и вас вздёрнул без сожаления.
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100%, если новая Земафия и их боты зебилы завели шарманку про "папередников" это верный признак что всё будет по старому или даже хуже. Но точно не лутше.
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Процесс деликатный. я бы сказал даже интимный/.
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Представляете если бы это так Климкин заявил что Порошенко лично , с глазу на глаз..деликатно! общаеца с путиным? Прикидуете степень вигзу ЗЕбильной шоблы? Шоб тут было? Аж усералсь бы про зраду визжали... А если их ЗЕкловун с ****** деликатно на ушко нашёптывает..то это пабьеда, и всё правильно, и царь знает что делает, мышебратья навек!! ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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Какие же соевые боты уроды. Все не нравиться. Моряков вернули - не нравиться. Сенцова вернули - не нравится. Балуха вернули - не нравится. Дебилы. Щас еще парней вернут еще хотят - заранее не нравится
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Какие переговоры с ************ - ведь горбатого могила только может исправить:
...на Западе это уже оказывается поняли...
Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6838


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винторогий, а ты за войну с парашкой? Бурятов много у вас осталось жарено-копченных?
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гірше: його жодна з пристойних країн потім біженцем не прийме - вибиратиме між Суданом і Кубою...

Ukraine DIY‏ @Vlad_Underwood 5 часов назад

у меня одно конструктивное предложение - давайте вернем Климкина?
Я понимаю, кабмин, работа престижная, но какая то проукраинская позиция хоть в зачаточном состоянии у вас есть?
Вы же понимаете что автор той формулы Лавров и какая цель наших оппонентов?
вас же история проклянет!
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им не нужен самостоятельный Климкин. Такие шайки организованы так, что за ниточки дёргает только кукловод. Остальные не думают, и выполняют.
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прочитал только. что прокурор которого чуть не прибили в суде просил освобождение от наказания бывшему сепару воевавшему против Украины . свидетелей против твари сепарской служившей в дрг дыры прокуратура отказалась даже опрашивать .
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Вот почему всем надо знать их адреса...
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Откуда этот черт вылез? У него кремллевские уши торчат как у зайца русака
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