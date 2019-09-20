 Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко

Про це "Громадському" розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, діалог щодо обміну настільки "делікатний", що в ньому не беруть участі західні партнери України, про попередній обмін президент Володимир Зеленський домовлявся особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.
Пристайко додав, що зараз робота з обміну продовжується.
"Я хочу вам сказати, що робота просувається дуже активно, я не буду нічого анонсувати, але я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть додаткові підстави для радості", — сказав міністр.
Глава МЗС зазначив, що у такому процесі не потрібні "співчувальники" (західні партнери).
"Більше того, партнери і не хочуть брати участь в цих делікатних переговорах. Ви бачите, наскільки непрості рішення були прийняті і наскільки дорога іноді є ціна за такі рішення", — сказав Пристайко, підтвердивши, що має на увазі видачу Росії фігуранта справи про збитий "Боїнг" MH17 Володимира Цемаха.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Дрыстайко:
- Нидерланды просили не передавать Цемаха Мацковии,но нам пох,мы передали его.
Мы считаем,что отношения с Нидерландами стали после этого лучше, и поХ что считают в Нидерландах
кстати, его все таки Нидерланды допросили пред обменом.
Короче высер твой мимо
пристайким день....
и ладно бы не сепар и не дурак был, а так два в одном...
може лучше про богдана, или стефана или там самого зеленоликого?
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
.А теперь зебилы , можете - фас . !! .
сподіваюсь нові суди хоч за це його посадять
чим займалися петині сбу-гпу? дерибаном бюджетних коштів.
Почему зелюпа дерибанит кошты и не собирает доказы?
Даже в кепезе не держит?
так почему еще при пете его суды сняли арест с банковских счетов портнова?
Ты правда наивный или все-таки тупой?
Не доходит тебе я вижу никак
Я ниразу не вспомнил за петю,че ты его мне тычеш везьде. Он мне нафиг не нужен Я - не историк. Второй жизни у меня нету. Почему теперешняя зеленая падаль никак не хочет мне улучшить жизнь,а только как и ты сует петю? Я его жрать не собираюсь
глвное что Украина движется в правильном направлении,пока,
коррумовану зраду разогнал законы правильные принимают югиков-матиосов выгоняют
бюджетные кормушки прикрывают....
Прикрывают бюджетные кормушки?
Я ж у тебя спросил: почему увеличился аппарат прыЗЕдента и в разы выросла у них зарплата?
Корупцию уменьшили?
Простили долги каломойше и ахметке?От эта уменьшили!
Ротердам + теперь уже не коррупция?
И если я должен улучшать свою жизнь сам,нафиг я должен платить что-то на содержание этой зеленой падали и его прихлебателям?
Ты точно не дебил?
Это - последний
правосуддя вільноконвертоване його цілком влаштовувало.
Может хоть так дойдет?
straight from the top of my dome
carry on with the Pristyko
...на Западе это уже оказывается поняли...
Ukraine DIY @Vlad_Underwood 5 часов назад
у меня одно конструктивное предложение - давайте вернем Климкина?
Я понимаю, кабмин, работа престижная, но какая то проукраинская позиция хоть в зачаточном состоянии у вас есть?
Вы же понимаете что автор той формулы Лавров и какая цель наших оппонентов?
вас же история проклянет!