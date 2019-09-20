 Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби

У п'ятницю, 20 вересня, апеляційний суд у Бухаресті підтримав відповідну оцінку Національної ради з вивчення архівів секурітате (CNSAS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

Бесеску надавав інформацію румунській військовій розвідслужбі, але не знав, що ця служба була частиною секурітате, йдеться в рішенні суду. Бесеску, який обіймав в 2004-2014 роках пост президента Румунії, має право оскаржити це рішення.

У травні 2019 року 67-річний експрезидент був обраний членом Європарламенту від нечисленної християнсько-демократичної Партії народного руху. У 1987-1989 роках він керував румунським агентством торгового флоту Navrum. На думку істориків, на цей пост в ті часи підбиралися надійні і пов'язані з режимом функціонери.

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Секурітате, яка поєднувала функції таємної поліції і спецслужби, була розпущена в 1990 році після повалення і страти президента соціалістичної Румунії Ніколає Чаушеску. Відповідно до румунського законодавства, не всі громадяни, які були інформаторами секурітате, можуть публічно називатися його донощиками. Відповідна оцінка входить в обов'язки судів, які інтерпретують, чи мала діяльність конкретних інформаторів значення для секурітате.