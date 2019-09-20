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Все про:Румунія (231) стукацтво (2)

 Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби

Румунські судді визнали доведеним, що колишній президент Румунії Траян Бесеску за часів комуністичної диктатури був інформатором Департаменту державної безпеки (секурітате).

У п'ятницю, 20 вересня, апеляційний суд у Бухаресті підтримав відповідну оцінку Національної ради з вивчення архівів секурітате (CNSAS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

Бесеску надавав інформацію румунській військовій розвідслужбі, але не знав, що ця служба була частиною секурітате, йдеться в рішенні суду. Бесеску, який обіймав в 2004-2014 роках пост президента Румунії, має право оскаржити це рішення.

У травні 2019 року 67-річний експрезидент був обраний членом Європарламенту від нечисленної християнсько-демократичної Партії народного руху. У 1987-1989 роках він керував румунським агентством торгового флоту Navrum. На думку істориків, на цей пост в ті часи підбиралися надійні і пов'язані з режимом функціонери.

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Секурітате, яка поєднувала функції таємної поліції і спецслужби, була розпущена в 1990 році після повалення і страти президента соціалістичної Румунії Ніколає Чаушеску. Відповідно до румунського законодавства, не всі громадяни, які були інформаторами секурітате, можуть публічно називатися його донощиками. Відповідна оцінка входить в обов'язки судів, які інтерпретують, чи мала діяльність конкретних інформаторів значення для секурітате.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149690
 
 
 Топ коментарі
 
Некто, сывочолый сын расхитителя социалистической собственности, напрягся, вспоминая свое удивительное поступление на международные отношения в киевский универ
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Лолітка зачухалася...
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а когда признают прихвостнем русни бывшее подобие президента петру потрошеску?
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Некто, сывочолый сын расхитителя социалистической собственности, напрягся, вспоминая свое удивительное поступление на международные отношения в киевский универ
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А как же папа?Зря ему что ли присвоили Героя Украины?
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Он, воруя, подрывал экономическую основу клятого совка, за что и был удостоен высокой наградв
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Ну, и попутно, сколотил шоколадную империю, за что ему спасибо от бывшего гаранта. У, антикоммунисты проклятые.
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Скільки там разів вже блазень секретно телефонував до *****, три, чи більше?
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Все мы, кто как мог подрывали устои, я тогда с производства по-мелочи тянул все, да и коллеги-тоже.
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Ну и? Хватило шоб дитяте карамельную фабрику в Киеве купить? Нет? Значит слабо подрывал устои Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби - Цензор.НЕТ 5215
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Ну на другое , более мелкое хватило, так мне же и медаль не дали. Кто там говорил, с американцев, что все крупные состояние нажиты нечестным путем, а то я уже не помню ?
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Недавно говорил со знакомым за старые времена. Его реплика "я не крал, взяток не брал- работяге не давали, так, носил с завода домой метизы. А шо? Я же их сам и делал". Искреннее непонимание у человека, что поделаешь.
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У нас сознательные были, помню , прихожу к кладовщику и говорю :"Надо!"
-А зачем ?
-Да лично мне
-А, ну тогда на, у меня есть припрятанное, а для производства-пусть ищут
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Натомість узеленського чомусь зачухалась дупа Экс-президента Румынии Бесеску суд признал осведомителем коммунистической спецслужбы - Цензор.НЕТ 1007
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Порохобот, сколько лет было Кловану, когда распался совок и исдох КГБ? Как для лица щиро-украинского происхождения ты несколько туповат
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Так воно зараз стучить ***** майже кожного тижня)))))
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товарища Кравчука Л.М. тоже следовало бы люстрировать:

как-то подозрительно, что при СССР на должность 2-ого секретаря ЦК КПУ, главного идеологического надзирателя в деле борьбы с "украинским буржуазным национализмом" поставили уроженца Западной Украины, учившегося в период немецкой оккупации в 1940-х гг в церковно-приходской школе.
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Пока не раскроем всех стукачей гебнявых,до тех пор будем в болоте
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Лолітка зачухалася...
🤗
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а когда признают прихвостнем русни бывшее подобие президента петру потрошеску?
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та у нас тута своя курвь вєсєліцца і лікуєт

Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби - Цензор.НЕТ 1613
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а коли вже в Україні почнуть викривати КДБшних стукачів ?
Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби - Цензор.НЕТ 1573
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и начал пускать по ляшкам чтото липкое и коричневое. наверное шыкалад. который с огромным удовольствием слизывают его шныри.
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ну.... бывает, бывает - он же не знал?
откуда бесеску вообще мог знать, шо в Румынии существовала секуритате,
сам он из пригорода, из рабочей семьи.
короче не виноват.
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В Украине нужно открыть списки всех стукачей комунистов .
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- більшість з них будуть з БудкиПП і їх друзів з оппОблоку ...
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А ведь прикольно будет когда окажется что Зеленский, которого порохоботы называют четырежды уклонистом- кадровый военный и офицер ГРУ РФ.
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расскажи нам удмурт, что ты понимаешь под такой странной абревиатурой как рф?
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Лахта, просто скажи, кто напал на Украину, отжал Крым и убивает украинцев на Донбассе?
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монголоидный чуваш. не соскакивай с вопроса.
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Ну так чего морозишься лахта? Боишься что Пригожин больно сделает?
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Я бурятского не понимаю. Ты форумом ошибся?- Стахановец. Молоко хоть за нагрузки дают?
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очень странно ты хакасс а не понимаешь тунгусский изиг.
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у нас при владі не стукачі, а сєкутарітатє
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