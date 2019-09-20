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 Політика України
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Все про:ФДМ (77) Гончарук_Олексій (93) Сенниченко Дмитро (1)

 Сенниченко має "очистити" Фонд держмайна від груп впливу, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив новому голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку очистити фонд від груп впливу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми добре поінформовані про суть процесів, які тут працювали. Необхідно повичищати всіх товаришів, які представляють різні групи впливу", - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що приватизація в Україні в останні роки була провалена. "З цим складно сперечатися, дивлячись на плани їх виконання", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Сенниченка главою Фонду держмайна

Гончарук зазначив, що однією з причин цього було часте втручання політиків, "присоски і клани".

Глава Кабміну підкреслив, що сьогодні є політична воля на проведення приватизації.

Новий глава фонду Сенниченко назвав своїм завданням створити в ФДМ професійну незалежну від зовнішніх впливів команду.

За його словами, йому не ставлять за мету залучити максимальну кількість грошей в бюджет, а завданням є залучення компетентних інвесторів і створення робочих місць.

Сенниченко додав, що нова Рада вже прийняла закони про оренду через ProZorro, скорочення списку об'єктів, що не підлягають приватизації.

За його словами, буде вестися робота над доповненням або новим законом про ФДМ, щоб краще мотивувати співробітників фонду.

У проекті держбюджету на 2020 рік, внесених урядом, план приватизації знижений до 5 млрд грн з 17 млрд грн.

За підсумками першого півріччя 2019 року, держбюджет отримав від приватизації 265 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149689
 
 
 Топ коментарі
 
Не должно быть никаких групп. Только группа. Одна. Коломойского.
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Ага. Розенко, образца 2014-го года. А через пять лет, как и первый, в дверной проем проходить не сможет.
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Думаю Вы ошибаетесь. Вполне реально и за два года сможет
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"Сєннічєнко должен "почістіть" Фонд госімущєства".
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Сенниченко сказал что ему не ставят цель привлечь максимальное количество денег в бюджет...- другими словами, своим, предприятия раздадут задарма!
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Не должно быть никаких групп. Только группа. Одна. Коломойского.
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Жэна, ты брюки почистила? Почистила. А пиджак? Почистила. А туфли? А что, в туфлях тоже карманы есть?
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метода зели - всех поменять на своих, но тоже кнопкодавят, что ж ты поделаешь...
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никакой гибкой системы которая могла бы стабилизироваться уже нет, будет только шкаф, который громко упадет
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