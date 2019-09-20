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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2809) наказ (182) економіка (294) реформи (1672)

 Зеленський своїм указом дав низку доручень Кабміну щодо забезпечення економічного зростання і запобігання корупції в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції".

Документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент доручив Кабміну передбачити під час доопрацювання проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік кошти на здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Президент доручив Кабміну розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу, про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування видобутку бурштину, про принципи адміністративно-територіального устрою України, про вдосконалення законодавства про місцеві вибори.

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Також Зеленський доручив Кабміну вжити заходів із підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2019/2020 року, а також забезпечити готовність регіонів до осінньо-зимового періоду.

Кабмін має вжити заходів щодо забезпечення підготовки об'єктів великої приватизації для приватизації, продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації.

Зеленський рекомендував Національному банку України опрацювати механізми зменшення кредитних ставок комерційних банків з метою підвищення доступності кредитування бізнесу і здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149688
 
 
 Топ коментарі
 
Экономика! Расти!!! Раз-два...
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Сожруть? Без мене? От щас обідно було...
Зеленський своїм указом дав низку доручень Кабміну щодо забезпечення економічного зростання і запобігання корупції в Україні - Цензор.НЕТ 9390
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"Коррупция! Стой! Раз-два!
Видите - мы делаем всё что можем и даже больше."
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Судят 80-десятилетнего деда и в конце-концов приговаривают его к пожиненному заключению Дед стонет:
-Да мне уже и так 80!
-Ну мы ж не звери каие-то. Отсидите,сколько сможете...
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- Коррупция, стой! Раз, два!...(с) из Указов имитатора презЕдента В.Зеленского Зеленский своим указом дал ряд поручений Кабмину по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 7495

п.с. Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
.....Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ольга Рев‏ @Olha_Rev 6 минут назад

А хто мені пояснить, шо це за нєвєдома звєрюшка в проекті держбюджету 2020: "Національна служба посередництва і примирення України"? Видатки з наших кишень заплановані 33 мільйони гривень.

Зеленский своим указом дал ряд поручений Кабмину по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 8708
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Ви краще гляньте на державне фінансування партій так там для ваЗЕлінової братви 550 лямів передбачено.
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Анализировать внесенный проект бюджета нет никокого смысла, ибо он будет радикально переделан, но на одну интересную деталь обращаем ваше внимание. Это из новых "инициатив" режима Зеленского, а именно, выделение из бюджета на оборону и безопасность достаточно большого объема финансирования и выведение его из-под контроля Кабинета министров и министерства финансов. Эти средства предполагается использовать по решению СНБО.
Фактически создается запас денег лично для президента для финансирования лояльности полиции и ВСУ в случае каких то ситуаций.
Хотим напомнить, что по статусу СНБО - это совещательный орган решения которого вводятся в действие указам Президента. Наделение СНБО и следовательно президента функциями распределения финансовых средств в обход общепринятой бюджетной процедуре - это превышение должностных полномочий и нарушение конституционных норм разделения власти. Для тех кто голосует за это - это заговор с целью незаконной узурпации власти.
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Лариса Сарган‏ @SarganLarysa

На РНБО 28 ярдів? Я правильно цифри прочитала? 28 мільярдів гривень на РНБО?!
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Прес-служба РНБОУ‏ @rnbo_gov_ua

"28,2 мільярдів гривень не є бюджетом Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Дана сума передбачена для потреб усіх органів виконавчої влади сектору безпеки і оборони України", - заявив Перший заступник Секретаря РНБО України Михайло Коваль.
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А в прошлом бюджете так же написано было общей суммой для РНБОУ ?
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Не, ты это очень сложно изложил для Голобородьков, не поймут.
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хитрозроблені знайомі які мутили "ніштяки" голосували і за дона педро
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смех смехом, но это правильное решение. а тарифы и будут высокими, прибыль у Накнафтогаза колоссальная. и это хорошо, одно смущает, куда они идут эти деньги? и это плохо.
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А можно указ, что бы завтра началось лето?
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Обязателно! Тропическое!!!
Но не для всех...
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Вот только не надо перегибать !!!

Зачем нам тропическое ?

А Указ Президента о необходимости продолжения обічного традиционного лета до февраля давно назрела.
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Это только для ̶ч̶л̶е̶н̶о̶в̶ ̶п̶р̶о̶ф̶с̶о̶ю̶з̶а̶ партии слуга уродов
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Почитав про "кінець епохи бідності"© в бюджеті на 2020 рік. Мінімальна зарплата зросте на 550 грн, пенсія на 131 грн. Я розумію що не так все просто з підвищеням, але я не про те) В місцевих групах в соцмережах тишина) А раніше? Ааа копійки барига дає! Язиквжопі?)
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В мене на роботі зебобіки мовчать, язики саме туди і позасовували.
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самое распространенное : - "Ой, давай не про политику"
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Ні-ні, зараз вже фішка, "Я голосував не за Зеленського, а проти Пороха" і гордо так головою смик, смик.
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Ага. А просто других сериалов по тиливизару не показывали
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А на вопрос почему не кого-нибудь за другого из 30 кандидатов, а именно за Зеленского - сразу язык в задницу.
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У меня во дворе агитатор зеленый не только замолчал, уже даже начинает критиковать Зе. Правда, пока тихо и осторожно. Я прдкалываю "а шо ж такое?" но не обижается, шо-то чует, мужик в возрасте, бывший главбух.
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Сашко 25 няв‏ @vono_e_znovu 30 минут назад

сьогодні, вперше за три роки, знову побачив на центральному вокзалі - мінялу, який відкрито та активно пропонував рублі та бакси на вигляд, сільський дядько з трохи спитою мордякою, і десь 50+ років
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Зеленский поручил картошке предусмотреть два урожая в год, да так чтобы уже вчера.
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Удушем указом гидру коррупции!
Отменем законом продажную конституцию!)))
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Олег, так давно известно "бараны существуют для того, чтобы их стричь и резать".
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Народ України довіряє президенту Зеленському і його команді .
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Тільки кацапські підери можуть для демотиваторів використовувати такі теми.
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Это среди избирателей Клована всего 5% хотят откатить голос, а за Свыню не голосовали бы и хотели забрать назад свой 95% из долбанутой "элиты"? Это ж надо!
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в них зараз вже і 5% навряд чи набереться ... 2-3 максимум - бо нема дурних ! ..))
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Ты пять лет вонял. Пора тебя закапывать.
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Ты из копателей! Хорошие копатели, если рейтинг пети закопали.
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Уряд пропонує у бюджеті дуже скромне економічне зростання: 3,3% ВВП,тоді як у цьому році 3,0% (у 2 кварталі 4,6%). Обіцяні 7% кудись загубилися. Це явно підготовка до розмови з МВФ. У МВФ, на відміну від електорату, локшину не приймають. Може нехай «у МВФ» голосують на виборах?
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Ніштяки тільки починаються 30% бюджету на обслговування боргу + ще берем.) Хто мав справу з банками знає.
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А куда подевались опущенные ЗЕботы? Ни одного высера клавиатурных шлюх
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Не кошерная темка для ЗЕбила, им бы про Петю и про Гонтареву, а если это Бабломойский или Портнов, или про очередной сепарский обсерон ЗЕкоманды то ЗЕбилятня резко пропадает.
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Потужно....
А ще ж є айтішники, євробляхєри, туніядці можна їх потрясти як грушу.
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Да! надо ввести налог на бедность!
Если бедный - платиш штраф 10 штук каждый месяц Пока не разбогаееш
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Ага, так і «епоха бідності» скоріше закінчиться.
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Да, с аваковым ты предотвратишь коррупцию, как бы не так, ведь он сам коррупционер, так что дело - дрянь.
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Не все так просто. Он спочатку Нацгвардію перепідпорядкують... Ігровий бізнес копнуть... А там Аваков і сам захоче втект... піти на іншу роботу.
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Вова, это бред, нечего комментировать. Поручаю вам - экономика - расти. Даже для подобных указов джин нужен. А у тебя джина нет. Это ж не доллар, который падает, когда цены растут.
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по моему хотению по шчучьему велению, да будет так.
ой попали вы в сказку а не в реальность, толи два шага толи три и будите в одном уровне с лишнехромосомами и беня будет рулить через дурачка
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А наказание за не выполнение прописал. А то получится снова имитация работы президента-КМУ .
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а як жеш все було чьотко при *****.. хліб 15, ковбаса 150...пенсія 1500
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А артуру как был болт - так болт и есть. Правда болт теперь ему зеленого цвета.
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Так а шо сейчас поменялось, не понял?? ЗП уже по 4000 евро?? То вы ЗЕбилы выбрали кловуна шоб всё было как и при Пете?? ЗЕбилы вы такие ЗЕбилы...
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Если бы Петя издал такой указ то вся ЗЕбилятня тут бы аж усералась расказывала как это смишно, и что экономика и коррупция не пропадёт от буковок на бумаге, ЗЕбилы бы лютовали, визжали что барига мародёр ничего не делает и только ворует. А если это их ЗЕбил издал указ про волшебную палочку - то всё норм, пабьеда ЗЕкоманды, полное преодоление бедности, и полная ликвидация коррупции патамушта ЗЕлёный царь сам соизволил павелеть...
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хорошо еще, шо своим указом не дал распоряжение солнцу дважды в сутки всходить,
а то бы два раза в день пришлось на работу ходить.
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ЗЕбилы не садят Петю в тюрьму бо как оказалось ЗЕбильчики выгнали Петю в Ростов ещё аж 21 апреля...
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Где то мы это уже проходили.
Чтобы был правильный рост, надо издать правильный декрет.
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а, во, сегодня пришло в ум - что то карлсона давно не слышно, наверно всё идёт по плану и будет сдана часть Украины на подобие сдачи частей Георгии.
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надеюсь, шо все немного проще и он из нирваны выйти не может,
гоняясь за лиловыми муравьями...
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Ему Вазелин летающих крокодилов подогнал, щас переловит ваших муравьев.
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устраивает любой вариант кроме федькиного предположения - "наверно всё идёт по плану и будет сдана часть Украины на подобие сдачи частей Георгии",
а там пусть хоть с крыши в канализационный люк, воды не пивши и не смазавши пропеллер.
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Ну, это дяди Федин сарказм, хотя с Вазелина станет. На счет люка - так я закрою потом , если шо.
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конечно ето федьким сарказм - слишком давно его читаю, шо бы не знать.
и вообще все в поряде - немного сарказма еще никому не мешало.
зелень нехай бесится, осень он на носу - пожелтеют и завянут и опадут....
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а в бубен постучали?Можно делегировать процесс якутским шаманам, изгоняющим Путина.
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Издать указ о вхождении в топ-5 мировых экономик не забыл?
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Вы только посмотрите на это литсо)) Походу, оно поняло куда влипло))
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пора уже понять, что зеля не думает, у него команда "профессионалов" от бени. дальше выводы сами...
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" Я,как почётный святой, почётный великомученик, почётный папа римский нашего королевства, приступаю к таинству обряда..."
( Шварц " Обыкновенное чудо ") Прочитала и представила президента подписывающего указы и законы ..)
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НАТО это не просто название и войска. НАТО это отсутствие коррупции, высокий уровень жизни, свобода слова и т.д. и т.п
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