 Зеленський своїм указом дав низку доручень Кабміну щодо забезпечення економічного зростання і запобігання корупції в Україні

Документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Президент доручив Кабміну передбачити під час доопрацювання проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік кошти на здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Президент доручив Кабміну розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу, про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування видобутку бурштину, про принципи адміністративно-територіального устрою України, про вдосконалення законодавства про місцеві вибори.
Також Зеленський доручив Кабміну вжити заходів із підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2019/2020 року, а також забезпечити готовність регіонів до осінньо-зимового періоду.
Кабмін має вжити заходів щодо забезпечення підготовки об'єктів великої приватизації для приватизації, продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації.
Зеленський рекомендував Національному банку України опрацювати механізми зменшення кредитних ставок комерційних банків з метою підвищення доступності кредитування бізнесу і здешевлення вартості іпотечних кредитів.
Видите - мы делаем всё что можем и даже больше."
-Да мне уже и так 80!
-Ну мы ж не звери каие-то. Отсидите,сколько сможете...
п.с. Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
.....Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
...
"Сделать все!". 😂
А хто мені пояснить, шо це за нєвєдома звєрюшка в проекті держбюджету 2020: "Національна служба посередництва і примирення України"? Видатки з наших кишень заплановані 33 мільйони гривень.
Фактически создается запас денег лично для президента для финансирования лояльности полиции и ВСУ в случае каких то ситуаций.
Хотим напомнить, что по статусу СНБО - это совещательный орган решения которого вводятся в действие указам Президента. Наделение СНБО и следовательно президента функциями распределения финансовых средств в обход общепринятой бюджетной процедуре - это превышение должностных полномочий и нарушение конституционных норм разделения власти. Для тех кто голосует за это - это заговор с целью незаконной узурпации власти.
На РНБО 28 ярдів? Я правильно цифри прочитала? 28 мільярдів гривень на РНБО?!
"28,2 мільярдів гривень не є бюджетом Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Дана сума передбачена для потреб усіх органів виконавчої влади сектору безпеки і оборони України", - заявив Перший заступник Секретаря РНБО України Михайло Коваль.
Но не для всех...
Зачем нам тропическое ?
А Указ Президента о необходимости продолжения обічного традиционного лета до февраля давно назрела.
сьогодні, вперше за три роки, знову побачив на центральному вокзалі - мінялу, який відкрито та активно пропонував рублі та бакси на вигляд, сільський дядько з трохи спитою мордякою, і десь 50+ років
Отменем законом продажную конституцию!)))
NNN+ Владимир Николенко 123e1460+ H e l l a s
А ще ж є айтішники, євробляхєри, туніядці можна їх потрясти як грушу.
Если бедный - платиш штраф 10 штук каждый месяц Пока не разбогаееш
ой попали вы в сказку а не в реальность, толи два шага толи три и будите в одном уровне с лишнехромосомами и беня будет рулить через дурачка
В цирк
а то бы два раза в день пришлось на работу ходить.
Чтобы был правильный рост, надо издать правильный декрет.
гоняясь за лиловыми муравьями...
а там пусть хоть с крыши в канализационный люк, воды не пивши и не смазавши пропеллер.
и вообще все в поряде - немного сарказма еще никому не мешало.
зелень нехай бесится, осень он на носу - пожелтеют и завянут и опадут....
( Шварц " Обыкновенное чудо ") Прочитала и представила президента подписывающего указы и законы ..)