 Пристайко вдруге за два дні поговорив з главою МЗС Німеччини Маасом

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За інформацією посла це вже друга така розмова за два останні дні.

Головною темою розмови стала підготовка до проведення зустрічі нормандського формату на вищому рівні.

Укрінформ із посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що німецька сторона пропонує провести перед самітом зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак Пристайко після консультацій на рівні політичних радників у Берліні на початку вересня заявляв, що Київ не бачить необхідності в проведенні такої зустрічі.

Нинішня розмова відбулася за ініціативою німецької сторони, тоді як ініціатором попередньої була українська сторона.

Крім того, Маас поінформував свого українського колегу, про що йшлося під час проведеної напередодні його телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

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