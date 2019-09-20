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 Політика України
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Все про:перемовини (1385) нормандська четвірка (580) Пристайко (156) Гайко Маас (86)

 Пристайко вдруге за два дні поговорив з главою МЗС Німеччини Маасом

Міністри закордонних справ України та ФРН Вадим Пристайко і Гайко Маас 20 вересня провели телефонну розмову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За інформацією посла це вже друга така розмова за два останні дні.

Головною темою розмови стала підготовка до проведення зустрічі нормандського формату на вищому рівні.

Укрінформ із посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що німецька сторона пропонує провести перед самітом зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак Пристайко після консультацій на рівні політичних радників у Берліні на початку вересня заявляв, що Київ не бачить необхідності в проведенні такої зустрічі.

Нинішня розмова відбулася за ініціативою німецької сторони, тоді як ініціатором попередньої була українська сторона.

Крім того, Маас поінформував свого українського колегу, про що йшлося під час проведеної напередодні його телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Читайте також: Лавров і Маас обговорили перспективи виконання Мінських угод, - МЗС РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149687
 
 
 Топ коментарі
 
Немцев вполне устроит капитуляция Украины, главное, чтобы бизнес с Россией наладился, а то, что этот бизнес будет на крови украинцев, их мало волнует.
Зеленскому же, по природе его, по мировоззрению его, судьба Украины как-то тоже не особо волнует. Подумаешь, Украиной больше, Украиной меньше, гланое чтобы "Скоты-1, 2, 3, 4, 5,..." выходили и выходили.
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какой работоспособный...климкин так не умел, - решал с первого раза)
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какой работоспособный...климкин так не умел, - решал с первого раза)
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Пристайко веры нет, у них там в команде тышком нышком дела решают, чтоб больше никто не знал. Ты сделай то-то то-то, все порешали, подерибанили, концов не найдешь, потому что надо со всеми разбираться, кто что делал. Там направление держит только главный решала, а они думают, что работают на благо. В основном бухают, потому с утреца многие еле языком ворочают.
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ну так а зачем тогда сопля его держит?
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послушный, лишних вопросов не задает. Что ещё надо для дерибана?
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как оно поспешно и с каким рвением Дрыстайко сливает Украину. падло...
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Немцев вполне устроит капитуляция Украины, главное, чтобы бизнес с Россией наладился, а то, что этот бизнес будет на крови украинцев, их мало волнует.
Зеленскому же, по природе его, по мировоззрению его, судьба Украины как-то тоже не особо волнует. Подумаешь, Украиной больше, Украиной меньше, гланое чтобы "Скоты-1, 2, 3, 4, 5,..." выходили и выходили.
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так не только на крови - ещё и сзади облапошат, пока кровь проливается.
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просто Маас ушам своим не верит, шо он слышит,
думает трудноости перевода и все переспрашивает и переспрашивает ...
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Ну так він підписав формулу, чи ні? Зебобіки скажіть, в ж курсі!
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Пристайко ты надеюсь не забыл напомнить что россия -агрессор и чтоб санкции усилить так как они нарушают и стреляют и почти через день гибнут наши люди
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