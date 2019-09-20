 Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив колишній заступник глави Адміністрації президента, дипломат Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Увесь час "формула Штайнмаєра" розглядалася саме в нормандському форматі. Тому що ми напряму з Росією за посередництва німців та французів вирішували ці питання. Що зараз відбувається? Передали це у тристоронню контактну групу. Хто там? Там сидять, як каже наш колишній міністр Клімкін, "чудіки" – тобто представники ОРДЛО. До речі, вони є незаконні, вони є нелегітимні..." – сказав він.
Єлісєєв нагадав, що Україна і світова спільнота не визнали "виборів" на окупованих територіях, за підсумками яких було "обрано" представників угруповань "ЛДНР" в Мінську.
"Сам факт, що ми з ними "контачимо", свідчить, що ми визнали результати нелегітимних виборів", – підкреслив він.
На думку ексзаступника глави АП, те, що "формулу Штайнмаєра" знову обговорюють в Україні, є "заслугою російської дипломатії".
Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.
19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.
Глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія стверджує, що "Пристайко щось придумав" і що в команді президента ніхто не чув про погодження українською стороною "формули Штайнмаєра".
Это оксюморон...почти , как живой труп
Что-то делать надо, а что надо делать, они не понимают, вот и делают что-нибудь.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
в качестве кого там были террористы ?
исключительно в качестве Кацапии.
Так Кацапия с 1991 года легитимизирована.
брехня - твоя Кацапия там зафіксована лише , як спостерігач !
зоввнішньої політики , яку проводить зе президент і Міністр ЗС пристайко !!
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А он хотел там путьку увидеть?Если там чудики,так какого вы там 5 лет паслись.