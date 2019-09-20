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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (132) Штайнмаєр (190)

 Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв

"Формулу Штайнмаєра" краще обговорювати в нормандському форматі, а не на засіданнях Тристоронньої контактної групи.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив колишній заступник глави Адміністрації президента, дипломат Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Увесь час "формула Штайнмаєра" розглядалася саме в нормандському форматі. Тому що ми напряму з Росією за посередництва німців та французів вирішували ці питання. Що зараз відбувається? Передали це у тристоронню контактну групу. Хто там? Там сидять, як каже наш колишній міністр Клімкін, "чудіки" – тобто представники ОРДЛО. До речі, вони є незаконні, вони є нелегітимні..." – сказав він.

Єлісєєв нагадав, що Україна і світова спільнота не визнали "виборів" на окупованих територіях, за підсумками яких було "обрано" представників угруповань "ЛДНР" в Мінську.

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"Сам факт, що ми з ними "контачимо", свідчить, що ми визнали результати нелегітимних виборів", – підкреслив він.

На думку ексзаступника глави АП, те, що "формулу Штайнмаєра" знову обговорюють в Україні, є "заслугою російської дипломатії".

Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.

19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.

Глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія стверджує, що "Пристайко щось придумав" і що в команді президента ніхто не чув про погодження українською стороною "формули Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149685
 
 
 Топ коментарі
 
Разум и зеленое болото?
Это оксюморон...почти , как живой труп
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коли це зелене болото розуму набереться? Обсуждение "формулы Штайнмайера" украинскими властями - это заслуга российской дипломатии, - Елисеев - Цензор.НЕТ 296
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Я бы сказал, что это не заслуга российской дипломатии, это идиотизм и импотентность украинской дипломатии и президента Зеленского, её возглавляющего.
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коли це зелене болото розуму набереться? Обсуждение "формулы Штайнмайера" украинскими властями - это заслуга российской дипломатии, - Елисеев - Цензор.НЕТ 296
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Разум и зеленое болото?
Это оксюморон...почти , как живой труп
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А оно в цугцванге..

Что-то делать надо, а что надо делать, они не понимают, вот и делают что-нибудь.
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А мені здається, що не все так просто. За фасадом "під придурків" йде маштабна гра по знищенню України.
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Оксана Забужко: "Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом"
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Никто и не сомневается. Спереди земли дерибанить хочет Вова российский, сзади - папа Дерибан с Вовой жидовским. Вроде и большая страна, а ума нишиша. Звонят они друг другу и смеются, как гоев надули вместе. Самое прикольное, что смех у всех троих противный, что фу.
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Я бы сказал, что это не заслуга российской дипломатии, это идиотизм и импотентность украинской дипломатии и президента Зеленского, её возглавляющего.
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нет, он не из вашего кружка зеленистов
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До речі. ви, сказавши "кружка зеленистов" нагадали мені свіжу інформацію, яку я сьогодні почув в одній з TV передач. Йдеться про те, що слідом за «формулою Штайнмахєра» в офісі преЗедента збираються також застосувати формулу «кружка Эсмарха Apexmed».
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Ты не видишь, у кого я это спросил? Ты слепой?
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Мокша ти що ж бігаєш від мене? тебеЛентсру вже зачекалась
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Кацапура - сгинь! Кто от тебя бегают, душевнобольной?
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Кацап, я понял, ты окончательно сошел с ума. Прощай мой сумасшедший знакомый Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9402
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Мокша тебе все пучить, тебе науки вчити марна справа смороду більше ніж діла, йди бояри накинь може попустить Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1390
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Ты даже на простой вопрос ответить не в состоянии, пес..
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Немитий давай, тужся не тужся а все з тебе лайно лізе
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да или нет, просто ответь на простой вопрос, псина кацапская.
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Выборы на территории оккупированной лютым врагом - это полная легализация Украиной власти России на Донбасе и всех преступлений России в Украине. Это понимают все 46 миллионов украинцев, кроме зебилов. Приставки или конченный дурак или предатель, что с учетом его должности одно и тоже. Высуньте голову Пристайко из окопа на Донбасе, он и вякнуть не успеет, кацапский снайпер ее отстрелит.
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Зеленський з хутіним роблять це вмєсте. Наші війська залишають свої облаштовані укріплені, стратегічно важливі позиції і відступають, а з росії вже сунуть танки до наших кордонів Ось інформація і відео величезної колони танків яка зараз знаходиться в 30 км. від кордону з Україною. https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/2784262-rf-stagivaet-bronetankovye-gruppy-vplotnuu-k-granice-s-ukrainoj-informnapalm.html
Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4593
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Так чего ты на диване сидишь? Дейтвуй, пес!
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алгебра или геометрия? Каким учебником тебя по башке треснули?
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Реализация минских протоколов (соглашений) - это ликвидация Украинского суверенитета.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
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императорские войска это зло. а украинские добро. сравнение с японской военной машиной прошлого столетия несравнимы. ВСУ не захватывало чужих земель, ВСУ не проводило бесчеловечных опытов над военнопленными. сравнение неуместно. но, в целом так и есть.
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А где ж ты раньше был, когда в Минск представителей отправляли, тем самым легимизируя террористов.
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и шо, легитимизировали ?

в качестве кого там были террористы ?

исключительно в качестве Кацапии.

Так Кацапия с 1991 года легитимизирована.
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исключительно в качестве Кацапии.

брехня - твоя Кацапия там зафіксована лише , як спостерігач !
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Це не заслуга москальскої дипломатії - це ПОРАЗКА нашої дипломаті та КАПІТУЛЯНСЬКОЇ
зоввнішньої політики , яку проводить зе президент і Міністр ЗС пристайко !!
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Что именно "поразка"? Что конкретно произошло?
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Да вашей, мокшанской, дипломатии таки чуть победа не вышла. Вот только просчитались вы малехо. Не победить вам украинцев. Никогда.
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тебя спросили что произошло, а ты мимо что-то балакаешь
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"формулу Штайнмайера" сейчас обсуждают, в основном, порохоботы. По словам Елисеева это заслуга кацапов.
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эта формула подразумевает Минск. Минск подписывали соевые свиньи. Вопрос. Какого хрена соевые свиньи сейчас хрюкают, что Зе всех сдал?
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А зачем тогда Петины прихвостни подписывали минские соглашения?
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"дипломаты" страны оккупанта называются обычно по-другому (впрочем, как и им поддакивающие)
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Там сидят, как говорит наш бывший министр Климкин, "чудики" - то есть, представители ОРДЛО. Кстати, они незаконные, они нелегитимные…" - сказал он.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А он хотел там путьку увидеть?Если там чудики,так какого вы там 5 лет паслись.
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