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 Політика України
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Все про:Вакарчук (138) концерт (123) Мінськ (501)

 "Конституція цього не забороняє", - Вакарчук прокоментував свій концерт у Мінську

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук не вважає порушенням свій виступ з "Океаном Ельзи" на концерті в Мінську 20 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив Радіо Свобода.

"Конституція України дозволяє народному депутату займатися творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатися творчою діяльністю", - зазначив народний депутат.

За словами Вакарчука, його виступ на цьому концерті є неоплачуваним.

"Я не отримую гонорарів і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат", - пояснив він.

Святослав Вакарчук також зазначив, що виступ "Океану Ельзи" в Мінську було погоджено ще до того, як він пішов у політику і на вибори. І таких домовленостей, додав він, "насправді було дуже мало".

"Ми зробили і зробимо все, щоб я мінімально відлучався від роботи, і ви побачите це", - зазначив Вакарчук.

Читайте також: "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149684
 
   
 Топ коментарі
 
И на Мальдивах во время войны отдыхать тоже Конституция не запрещает
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С тебя парламентарий, как с бутылки молоток. Уже был раз, и кончилось это пшиком.
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Вакарчук, голос!
Я не сдамся без боюююююю!)))
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Мосье Левитан, а почему бы вам не нарисовать на этом лугу коровку?
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И ани там гастрольные канцерты дают ? Закрытые ? "Конституція цього не забороняє", - Вакарчук прокоментував свій концерт у Мінську - Цензор.НЕТ 5172 "Конституція цього не забороняє", - Вакарчук прокоментував свій концерт у Мінську - Цензор.НЕТ 5172
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Из ,,Океана Эльзы,, на политическую сушу Украины выбросило избирательным прибоем сырого политика Славика
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"Конституція цього не забороняє", - Вакарчук прокоментував свій концерт у Мінську - Цензор.НЕТ 9520 Так! А квартал всрався цілою бригадою політиків найвищого гатунку!
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полуватний вакарчук.. бабло не пахне, наступний виступ на Красній площі біля мощів дедушки Ільіча.
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Клозеты в головах заканчивается хаосом в доме. Вот это оно самое...
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Святослав Вакарчук также отметил, что выступление "Океана Эльзы" в Минске было согласовано еще до того, как он ушел в политику и на выборы. И таких договоренностей, добавил он, "на самом деле было очень мало".
Источник: https://censor.net.ua/n3149684

.....................
це не виправдання, бо і зєлємойській завтра заявить, що у нього концерти по кацапщині розписані були ще до виборчої кампанії та на п,ять років вперед. Міг би назвати інші чинники, наприклад, що виступав для біларуської національно-патріотичної частки суспільства, щодо яких ще є надія тощо. Все ж не за порєбрік поїхав, а біларуси хочеться вірити, ще не зовсім втрачені.
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Сам собі і відповів на свої тези,а ті хто пише,- хай пашуть.
Щьо їм залишається.Хіба писати...
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Вот читаю подобное, и понимаю для чего дана третья заповедь.
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а от для цього і вигадана реклама і пропаганда - аби люди забували про 3-у заповідь !
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Никакая пропаганда и реклама не поможет, если человек ради личной выгоды или личного удовольствия, сам и без проблем не прикроется именем Б_га.
К тому же. Заявить что Б_гу угодно чтобы он пел, это значит что Вакарчук пошел против когда решил делать совсем другую работу. В общем, получается если он считает себя верующим, то он уже попал ))
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но певец же не уточнил что это христианский Бог
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Ну, вообще то это не важно, если признал и пойдешь против, мало не покажется ))
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Ну так он и идет в Минск волею Бога пославшего его туда
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Ну, если он великий жрец с которым говорят высшие силы. Тогда тем более ему не пристало терять время в Раде на средних позициях. В этом случае наверное ему нужно вести службы и начинать строит какой нибудь свой вариант Зиккурата.
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он бы и рад,но конституция не позволяет,приходится в Раде сидеть
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Не, не сходится. Даже если он стал великим жрецом после того как получил новую работу, что такое человеческая конституция, когда с ним говорят и за ним стоят законы тех сил, против которых бессильны человеческие законы.
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силы может и говорят ему но деньги он реально в Раде получает и на концертах
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Мож вам всретиться в другом месте,господа Израеля и Японии,скажем так на Луне?
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тепер нехай буки виставляють ставки, коли клован-зебіл повернеться до 95-го гектару.
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Арнольд Шварценеггер оказывается лох. Мог бы в кинишках сниматься и во время губернаторствования в Калифорнии. Надо было у Славика проконсультироваться.
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мики рурк высказал пожелание быть похороненым в хмельницкой области, недалеко от аэс
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на хрен нам труп прокацапского наркомана?
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Буду цярювати,та ще трохи шити на дому.Так,ми маланці такіє як і Вакарчук 😊
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С Вакарчука уже и без того давно все смеются, проча этому «политику» из-за его очевидной тупости повторение судьбы Кличко.
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конституція вакарчуку як шльондрі дверцята на вагіну...
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Святик, смотри шоб тебя потом не меняли....
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СРОЧНО !!! Портнов опубликовал видео, как Вакарчук развлекал российских олигархов во время войны
https://ua24ua.net/portnov-opublikoval-video-kak-vakarchuk-razvlekal-rossiyskih-oligarhov-vo-vremya-voyni/
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Лучше бы некролог на самого портнова опубликовали.
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Так он тебя ещё не достал, а ты уже на грани инфаркта.
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Достань лучше свой язык из портновской задницы.
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Писец! Реальный кацап украинофб, что-то там пытается найти на Славика, чтобы ЗЕ-стадо порадовалась! Вы реально - стадо без мозгов!
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Лукашенко называет президента Украины-Володя Зеленский,наверное дружба большая,вот и Славко поехал.Малоросы они такие.
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"вова ваЗЕлин" у Луки досвід переймає.
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К сожалению, Вакарчук не обманул моих ожиданий...
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а Сявик не боится что народного депутата кацапы украдут в стране-сателлите? странная беспечность в военное время.
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Ни кому не верь, ни у кого ничего не проси.
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Триндець Славику ЗЄлупень підгоріла.Алярм!Викликайте пожежників!
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ну виступив. Поспівав. І що? Кому від того погано? Може якісь кілька тисяч білорусів будуть друзями України.
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Интересно,кто тупее, Кличко или Вакарчук?
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Жаль.
В Клычко разочаровалась, теперь вот в Вакарчуке.
Не все талантливые люди имеют ум, честь и совесть.
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Вот за это предыдущую свинорылую власть и ненавидели. На словах "гетьвидМасквы" и "агрессор", а на деле - совместные гешефты с Медведчуком и липецкие фабрики. На словах "армия, мова, вира", а на деле Мальдивы, а не Херсон и сыночек, который ни бэ, ни мэ на украинском, а так же приснопамятные Свинарчуки.
Ссявка Вакарчук оказался таким же лицемером и гнидой.
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Для тебе така поведінка цілком природня !

Реальне обличчя Вакарчука, який російською мовою поливає брудом Олександра
Музичка

https://m.facebook.com/watch/?v=165671817444518&_rdr

Вакарчук: Сашку Білому не место в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=s3iH1_MmbXs
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