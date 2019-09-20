 "Конституція цього не забороняє", - Вакарчук прокоментував свій концерт у Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив Радіо Свобода.
"Конституція України дозволяє народному депутату займатися творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатися творчою діяльністю", - зазначив народний депутат.
За словами Вакарчука, його виступ на цьому концерті є неоплачуваним.
"Я не отримую гонорарів і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат", - пояснив він.
Святослав Вакарчук також зазначив, що виступ "Океану Ельзи" в Мінську було погоджено ще до того, як він пішов у політику і на вибори. І таких домовленостей, додав він, "насправді було дуже мало".
"Ми зробили і зробимо все, щоб я мінімально відлучався від роботи, і ви побачите це", - зазначив Вакарчук.
Источник: https://censor.net.ua/n3149684
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це не виправдання, бо і зєлємойській завтра заявить, що у нього концерти по кацапщині розписані були ще до виборчої кампанії та на п,ять років вперед. Міг би назвати інші чинники, наприклад, що виступав для біларуської національно-патріотичної частки суспільства, щодо яких ще є надія тощо. Все ж не за порєбрік поїхав, а біларуси хочеться вірити, ще не зовсім втрачені.
Щьо їм залишається.Хіба писати...
К тому же. Заявить что Б_гу угодно чтобы он пел, это значит что Вакарчук пошел против когда решил делать совсем другую работу. В общем, получается если он считает себя верующим, то он уже попал ))
https://ua24ua.net/portnov-opublikoval-video-kak-vakarchuk-razvlekal-rossiyskih-oligarhov-vo-vremya-voyni/
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В Клычко разочаровалась, теперь вот в Вакарчуке.
Не все талантливые люди имеют ум, честь и совесть.
Ссявка Вакарчук оказался таким же лицемером и гнидой.
Реальне обличчя Вакарчука, який російською мовою поливає брудом Олександра
Музичка
https://m.facebook.com/watch/?v=165671817444518&_rdr
Вакарчук: Сашку Білому не место в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=s3iH1_MmbXs