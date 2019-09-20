 У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
"Немає жодного слова ні про амністію, нічого. Лише співвідношення між проведенням виборів (на окупованому Донбасі — ред.) і тимчасовим застосування закону про особливий статус і постійним застосуванням закону про особливий статус", — сказав він.
Пристайко наголосив, що цей план стосується виключно проведення виборів на окупованій території Донбасу. Він додав, що попри те, що вже неодноразово розкривав пункти цієї формули, її "дуже широко інтерпретують".
"Виглядає так, що всі 46 мільйонів (українців — ред.) знають, що написано в цій формулі", — сказав міністр.
Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.
19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.
Глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія стверджує, що "Пристайко щось придумав" і що в команді президента ніхто не чув про погодження українською стороною "формули Штайнмаєра".
полного! т.е. не только с нашей стороны... а полного
какие выборы? если нельзя поднять голову? если прибывает новая партия ихтамнетов, снайперов и прочих трактористов... если нагнетается обстановка, да так, что наши не могут ответить, чтоб не спровоцировать падлюк и не быть обвиненными в нарушении договоренностей.... какие выборы - если раша втюхивает свои паспорта в недорецпубликах...
и какой особый статус...??? кому? боевикам и мучителям???
Та готуйся тікати.
И нефиг здесь срать паническим промосковским говном.
я шо то пропустив? Авакiв ....всьо ?
Зедсь же в основном отписываются "за капитуляцию" пригоженские твари.
І як тоді приймати рішення ?
Какая страна проводила выборы на захваченных территориях, кроме агрессора.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
"Нет ни одного слова об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (на оккупированной части Донбасса. - Ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал он.
Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории.- (служивый ордло приставайко,решил проводить выборы ,по плану рашистского подельника штангель циркуля на оккупированой части Донбасса (временный закон об особом статусе ,должен применятся ПОСТОЯННО)-считать 46 млн народа страны ,которая доверила власть"зе" есть указателем того.чьи "слуги " в Украине...и врагов не надо
з москалями , про формулу штаймайХЕРА та те , що потрібно проводити вибори в ОРДЛО !
НІЯКИХ вибррів в ОРДЛО серед СЕПАРАТИСТІВ та зрадників Батьківщини , серед , тих хто недавно хождив на путінський " референдум " ! А пристайка потрібно вже ЗВІЛЬНЯТИ , як
КАПІТУЛЯНТА !!
Повернення окупованих територій можливо лише за умови обмеження громадянських прав населення дамбасу. Зокрема, як мінімум- 10 років без права голосувати і бути обраними. ВСІ КЕРІВНИКИ ЇМ МАЮТЬ ПРИЗНАЧАТИСЯ З КИЄВА. Вони ж голосували проти України на своєму референдумі? Вони голосували за ПР і за Януковича? Вони кидалися на українських військових з іконами, захищаючи сепаратистів? Вони воювали зі зброєю проти державної цілісності України? МАЮТЬ ВОНИ ЗА ЦЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ?
Вважають вони себе громадянами України? Відчувають вони себе винними за вбивства наших громадян? Бажають вони визнавати владу України і дотримуватися законів? Будуть вони і далі голосувати, керуючись деструктивними мотивами, на шкоду державі Україна і народу України? Потрібно нам їх якось перевиховувати?
Якщо нам їх впарюють з всіма громадянськими правами, то пропоную провести Всеукраїнський референдум про відділення всієї України від лугандону і закрити кордон. Нічого доброго звідти не прилізе, а у нас і без них біда.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
А тепер давайте розберем ситуацію після Шоколадного говнокомандуючого.
1. Сухопутні війська в нас є але взірвані 3 стратегічні склади з ракетами для Точки-у Смерчів і градів, поповнити запасів немає де, тому що власного в-ва немає а виробляються тільки в РФ.
2. Немає флоту чомусь за 5 років будувались тільки катери берегової охорони, при чому їхні птури не можуть стріляти в шторм вище 3 балів.
3. Не має авіації і ПВО все що є давно застаріле, і їхні радари сліпнуть при приміненні засобів радіоелектронної боротьби.
4. Немає патротизму який був в 2014 більшість призивників ховаються від призиву в тому числі і тролі що тут на форумі.
5. Не збудовані ні газовий термінал ні магістралі для додаткового реверсу на випадок припинення поставок газу РФ, після здачі Північного Потоку 2
6. Одеса-Броди фактично вже потрібно сдавати на реконструкцію, і нічого не робилося для створення альтернативи поставки нафтопродуктів з РФ на випадок війни.
7. Тотальна корупція всюди, через що ні американський ні європейський ні китайський бізнес в нас не зацікавлені на відміну від РФ, вони тільки і чекають коли ми здамось щоб продовжити торгувати з ними. Там до речі їхні їхній бізнес недоторканий навіть в даний період.
З чим ви рішили воювати диванні стратеги??? Легко тут строчити на клавіатурі, коли за вас хтось другий спить в окопі......
20.09.2019 09:37
Во всей истории человечества есть основные цели страны-агрессора в войне:
1. Захватывается полностью или частично территория государства, в этом помогают врагам колобаранты.
2. Захватывается на определённое время всё государство, меняется власть, ставятся вассалы победителей, государство вассальное, в этом помогают колобаранты.
3. Сепаратисты начинают воевать и им помогают из вне, что бы выйти из состава государства и провозгласить своё новое государство.
Вот основные цели агрессора в войне.
Что делают в днр+лнр, убиваю граждан Украины, что бы войти в состав Украины как республики с особыми статусами республик, при этом колобаранты требуют от Украины амнистировать всех кто убивал украинских солдат на их условиях(россии) и платить всем кто воевал против Украины и т.д.
днр+лнр мечтают влиять на всю международную политику Украины. А так же, враг-оккупант мечтает обменять вхождение этих днр+лнр в Украину, вроде как единую страну, на захваченный Крым.
Вопрос:
С какого дуба упали в россии, днр+лнр и доброжелатели из ЕС, ОБСЕ, ООН и т.д.
Помогают врагам в продвижение своей цели, Минские предательские соглашения.
Минские соглашения , где первые пункты, выборы и амнистия.
Меркелям, и т д. нужна полная торговля и снятие санкций, если даже путин даст приказ перейти рашенских войскам в наступление, даже это не повлияет на меркель и озабоченных, они пацифисты, будут просить украинцев не воевать, как это было с Крымом да и с Донбассом, сплошные перемирия.
В формуле нет, амнистия есть в особом статусе.
Да и какая амнистия - после выборов там останутся войска раши, никто нас туда не пустит.
Просто до выборов они террористы, после выборов - местная власть. Вот и весь смысл.
Штайнмайер предложил формулу, которая могла обеспечить "демократичность" выборов.
По этой формуле, особый статус вводится только после того как выборы признаны ОБСЕ.
Украина же принимает дополнения в выборчий кодекс, позволяющее проводить выборы на окупированных территориях.
вот и вся формула. Зеоенские хотят, по всей видимости гарантии вывода войск.
Но им никто эти гарантии не даст.
Западные партнеры Киева намерены поднимать престиж президента Украины Владимира Зеленского, представляя его в роли нового миротворца.
Сейчас начнется грохот пуканов и зарево в стане порохоботов...