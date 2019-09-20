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 Політика України
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Все про:Штайнмаєр (190) Пристайко (156)

 У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко

Міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко стверджує, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Немає жодного слова ні про амністію, нічого. Лише співвідношення між проведенням виборів (на окупованому Донбасі — ред.) і тимчасовим застосування закону про особливий статус і постійним застосуванням закону про особливий статус", — сказав він.

Пристайко наголосив, що цей план стосується виключно проведення виборів на окупованій території Донбасу. Він додав, що попри те, що вже неодноразово розкривав пункти цієї формули, її "дуже широко інтерпретують".

"Виглядає так, що всі 46 мільйонів (українців — ред.) знають, що написано в цій формулі", — сказав міністр.

Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.

19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.

Глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія стверджує, що "Пристайко щось придумав" і що в команді президента ніхто не чув про погодження українською стороною "формули Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149683
 
 
 Топ коментарі
 
Расскажи о формулах этой малышке , зебобик .!! В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного словам об амнистии" террористов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7843 .
В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного словам об амнистии" террористов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4827 .
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А еще ни там ни в "Минске" нет и слова о отводе войск в одностороннем порядке. Но вы ватный Зебоболики ведь так сделали в Станице. Теперь флаги ЛНР висят там, где были украинские. Разве это не сдача Украины кацапии? Так чего нам не верить, что вы только продолжите сдавать страну?
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Кручу, верчу, наипать хочу" - приблизительно так выглядит зебил пристайко с его отмазками за слив Украины по формуле штанмаера.
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а с какого кера её вообще обсуждают, если есть минские
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почему начинается разговор с выборов, а не с полного прекращения огня???
полного! т.е. не только с нашей стороны... а полного
какие выборы? если нельзя поднять голову? если прибывает новая партия ихтамнетов, снайперов и прочих трактористов... если нагнетается обстановка, да так, что наши не могут ответить, чтоб не спровоцировать падлюк и не быть обвиненными в нарушении договоренностей.... какие выборы - если раша втюхивает свои паспорта в недорецпубликах...
и какой особый статус...??? кому? боевикам и мучителям???
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він, цей Пристайко, або включає дурника, або ще не здогадується, що кацапи у Мінськ-3 чи то у "формулу Штанмаєра" зєлємойським підписувати підсунуть. Кацапи, навчені досвідом мертвонародженого і недіючого мінська та мінська-2, який допускає двозначні трактування, у Мінську-3 чітко випишуть зєлємойським таке, що і формула Штанмаєра здригнеться. Тут весь час кричали на попередників, що начебто підписали невигідні для України мінські папірці, побачите що нові керманичі напідписують, десь там посередині. Амністію бойовикам підпишуть аж бігом, це ще буде не саме страшне. Кацапи нічого їм не забудуть, знову помилок як з попередніми "мінськами" вже не зроблять. Не можна взагалі нічого з ****** підписувати! Він не підпише нічого, що буде на користь Україні, це апріорі.
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_Во-первых, это никакая не "формула штайнмайера", а формула капитуляции. И сейчас вы обсуждаете технические моменты капитуляции!
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фактична капітуляція була підписана , з дозволу Офшоренка , в Мінську 5 років тому !
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Это какой-то ПОЗОР. Насколько Петю считал барыгой, но Зеля с командой сдают Украину по полной, сказки рассказывают каждый день, сделали бы обращение и объяснили людям что и как, а словесный понос для отвлечения внимания, был у нас один презик, тоже любил подрассказать на фене, может лидерам молодой команды пора присмотреть квартирки в Ростове, пока цены от спроса не взлетели?
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Есть только одна формула: "На всей территории государства Украина действует только один, основной закон (Конституция Украины). И никак иначе!!!
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Порошенко уже показал что Конституция Украины для него ничего не значит. Моряки наплевали на присягу и устав. В Украине больше нет законов.
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формула штайнмайера: зєбіл+х"йло=маларосія.
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так покажите людям эти договоренности! каждый день разные варианты говорят! володя гарант объясни людям, что вы там задумали лишенцы!
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саме під таким гаслом офшорну Будку і викинули з влади !
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дристайка, ти давай, ще розповідай. Все. На що ти погодився, що вже готовий здати і таке інше.
Та готуйся тікати.
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Да нафиг еще что-то этим соевым уе..ям объяснять! Народ поверил Зеленскому и выбрал его. И пусть он решает и выполняет то, что и обещал. Народ этого ждет, ждет мира. А эта кучка лузеров нах никому не упала со своим мнением. Демократия! Точка.
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Мир и капитуляция, как говорят в Одессе, это две большие разницы. За Зеленского голосовали по разным мотивам, и подавляющее большинство за него проголосовавших не уполномачивало его на капитуляцию. Капитуляция же - это уничтожение Украины, захват её Россией и репрессии, репрессии, репрессии. Украинство будет уничтожаться физически. Только полным идиотам это непонятно.
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О капитуляции речь не идет. Но на компромисс пойти придется, так как силы не равны и военным путем не победить.
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Компромисс с Россией невозможен, нет такого компромисса, который бы её устроил - только полная и безоговорочная капитуляция, полное уничтожение Украины.
И нефиг здесь срать паническим промосковским говном.
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У московитов, в т.ч. и у тебя, всё пропало. Увы.
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Ну, если ясно, то ты знаешь куда тебе идти.
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Министр внутренних дел Вадим Пристайко утверждает, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины

я шо то пропустив? Авакiв ....всьо ?
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Хахахахах брехуны брехунами погоняют и брехунами с верху
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Вона передбачає, що манкурти, колаборанти та воєнні злочинці стануть через вибори просто законною владою та народнАй мєліцієй в дЫрах.
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Дякую ) але я не про то , Авакiв вже не мiнiстр внутр. справ ?
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-)) хто про що, а я про кремлєшльондру штайнмайєра.) Бачу свою помилку, вибачаюсь.
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Нема проблем) Що до схемки Штайнмайера - так то вже давно відомо звідки там ноги ростуть. Але найголовніше це не те що хоче Кремль а як далеко зайде Україна в плані здачі інтересів , а зараз дуже важливо те що залишається (поки) за кадром, думаю що ми далеко не все знаємо - до якої червоної межі ми підійдемо або перейдемо (!?) ..... вскритие покажет .Поки тільки гадаємо і запасаємося поп корном
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По формуле Штанмайера выборы в ОРДЛО будут примерно такими же, каким был пресловутый "референдум" в Крыму в 2014 году, то есть на российских штыках. Результаты, соответственно, заранее будут написаны в Кремле. И кого Пристайко здесь лечит? Капитуляция она и в Африке капитуляция.
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О формуле штанмера также небыло ничего,а потом БАЦ и появилось.Так и с амнистией не будет,не будет,а потом хоп и она уже есть.Вы же,зеленкины ЛЖЕТЕ на каждом шагу.Вы трусы и боитесь обществу сказать правду.От вас можно ожидать чего угодно.
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а нах им амнистия они будут депутами и ментами/прокурорами/ после 'выборов'
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Почитал коменты. Основная мысль избирателей Зеленского- надо сдаваться. Твари.
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больше не будут майданов...а будет жесткий отстрел зебилов и ватно-кацапской нечисти.все к этому идет..годик-два
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Избиратели Зеленского в основном засунули языки в жопу и с полным недоумением и где-то даже с ужасом наблюдают за тем, что происходит в переговорах с Россией. Как говорится, не верят глазам своим. Тяжело признавать свои ошибки и признаваться в собственном идиотизме. Кто-то надеется на чудо, но чуда не будет.
Зедсь же в основном отписываются "за капитуляцию" пригоженские твари.
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Избирателям Зеленского нужен мир в Украине, им не интересно что происходит в переговорах с Россией. Главное- результат.
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Не верьте евреям - обманут. Ещё Шевченко предупреждал. Не наступайте на те же грабли.
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Ребята в правительстве, если вы затяните в Украину эти днр/лнр с какой-то там автономией, мой вам совет - бегите сразу, а то потом можете не успеть. Причём не через западную границу.
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А что эта формула секретная? Опубликуйте ее, так сказать для всеобщего обсуждения, и тогда не будет никаких недомолвок. Мы то в незнанке полной... У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1127
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навіщо тоді політики і дипломати , якщо все буде "всеобще обсуждаться" ..?
І як тоді приймати рішення ?
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Політики повинні розповідати людям чому так чи так треба робити, а вирішує народ, або люди яким довіряє народ. А що б питань не задавали такі речі треба публікувати, нехай в народа формується погляди на ті чи інші речі, а політики повинні їм в цьому допомагати, а не держати людей за болванчиків які повинні раз на 5 років сходити та опустити бюлетень за них красівих...
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а якщо народ дозволяє "держати людей за болванчиків" - хто йому винен ?
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Так это ты пригожинская тварь про которую тут говорят?
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Да то человек отстал малость. Овощь в Ростове, а он потерял хозяина....
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а соєві , самі сидячи за клавою У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1875 , готові воювати до останнього українця ?
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Ты уже приготовил аквафреш и плакат ;пукин введи!;? Или они у тебя уже пять лет в сундуке припрятаны, уставший воевать ты наш?
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ольгінець , ти палишся ..))
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Да нет. Я просто понаблюдал за тобой и сделал выводы. Откуда ты? Донецк?
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Ты забыло что обещало твой клован? Народовластие, референдумы и обсуждения! Так что заткнись, аквариумная рыбка.
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В воюющей стране министр иностранных дел должен быть умный , смелый человек , а не евнух пристайко с явным воспалением мозга !
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В Минских протоколах нет ни слова за Крым, Севастополь и Керченский пролив.
Какая страна проводила выборы на захваченных территориях, кроме агрессора.

Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
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Правильно, только для этого надо, чтобы российские твари не стреляли, заморозить боевые действия и заняться экономикой. Нахер Украине такое украинофобное население.
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Це як раз те, чого домогається кремль. Від суспільства залежить чи ми дозволимо лугандонівській пухлині поширити свої метастази в Україні
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Игра понятиями-терорист или"ополченец" Вы их назовете как вам скажут,лишь бы они не понесли наказания.
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А где те кто голосовал за действующего президента может они, что то объяснят???
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Похоже, что все 46 млн (украинцев. - Ред.) знают, что написано в этой формуле", - сказал министр.((((
"Нет ни одного слова об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (на оккупированной части Донбасса. - Ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал он.
Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории.- (служивый ордло приставайко,решил проводить выборы ,по плану рашистского подельника штангель циркуля на оккупированой части Донбасса (временный закон об особом статусе ,должен применятся ПОСТОЯННО)-считать 46 млн народа страны ,которая доверила власть"зе" есть указателем того.чьи "слуги " в Украине...и врагов не надо
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Цього зеленого пристайка стало вже ЗАНАДТО багато ! Він замість того , щоб ВОЮВАТИ на дипломатичному фроніті з окупантом - у всіх СМІ роповідає українцям про " потепленіє "
з москалями , про формулу штаймайХЕРА та те , що потрібно проводити вибори в ОРДЛО !
НІЯКИХ вибррів в ОРДЛО серед СЕПАРАТИСТІВ та зрадників Батьківщини , серед , тих хто недавно хождив на путінський " референдум " ! А пристайка потрібно вже ЗВІЛЬНЯТИ , як
КАПІТУЛЯНТА !!
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ЯКІ там можуть бути вибори, Пристайко?

Повернення окупованих територій можливо лише за умови обмеження громадянських прав населення дамбасу. Зокрема, як мінімум- 10 років без права голосувати і бути обраними. ВСІ КЕРІВНИКИ ЇМ МАЮТЬ ПРИЗНАЧАТИСЯ З КИЄВА. Вони ж голосували проти України на своєму референдумі? Вони голосували за ПР і за Януковича? Вони кидалися на українських військових з іконами, захищаючи сепаратистів? Вони воювали зі зброєю проти державної цілісності України? МАЮТЬ ВОНИ ЗА ЦЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ?
Вважають вони себе громадянами України? Відчувають вони себе винними за вбивства наших громадян? Бажають вони визнавати владу України і дотримуватися законів? Будуть вони і далі голосувати, керуючись деструктивними мотивами, на шкоду державі Україна і народу України? Потрібно нам їх якось перевиховувати?

Якщо нам їх впарюють з всіма громадянськими правами, то пропоную провести Всеукраїнський референдум про відділення всієї України від лугандону і закрити кордон. Нічого доброго звідти не прилізе, а у нас і без них біда.
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Реализация минских протоколов (соглашений) - это ликвидация Украинского суверенитета.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
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не слишком ли много этого пристайнера? не слишком ли много из этого приконюшенного мыролюбства?
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Пристайко порохоботы сказали что ты сказал что есть значит есть, кто ты такой чтобы тебе верить, Гыг с Вами был тут 9 месяцев, вот он авторитет...был, пока не прикрыли ферму.
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а зачем вообще выборы там, после, до вывода, какая разница?зачем идти на поводу, и вообще это наша земля и никакие немцы не должны диктовать, что может хуже,уже санкции и так не работают, нужно требовать не отвода наших войск, так как мы в своей стране, а чтоб кацапы убирались вообще, а про выборы забыть, ничего и никому мы не должны, а если немцы и французы начнут ныть по поводу выполнения, пошли они лесом, мы защищаем свою землю, хуже для нас и мордора уже не сделают, тем более их европейцев просили все эти годы про нормальные санкции, а не глубоко озабоченность, я молчу про северный поток 2 и принятия мордора в ПАСЕ когда Украина буквально умоляла не делать этого не принимать ну а Зебил и Пристайко идут на поводу некой формулы этого немца который торгует с кацапами и строят трубу игнорируют нас и дают говорить о выборах
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vit603
А тепер давайте розберем ситуацію після Шоколадного говнокомандуючого.
1. Сухопутні війська в нас є але взірвані 3 стратегічні склади з ракетами для Точки-у Смерчів і градів, поповнити запасів немає де, тому що власного в-ва немає а виробляються тільки в РФ.
2. Немає флоту чомусь за 5 років будувались тільки катери берегової охорони, при чому їхні птури не можуть стріляти в шторм вище 3 балів.
3. Не має авіації і ПВО все що є давно застаріле, і їхні радари сліпнуть при приміненні засобів радіоелектронної боротьби.
4. Немає патротизму який був в 2014 більшість призивників ховаються від призиву в тому числі і тролі що тут на форумі.
5. Не збудовані ні газовий термінал ні магістралі для додаткового реверсу на випадок припинення поставок газу РФ, після здачі Північного Потоку 2
6. Одеса-Броди фактично вже потрібно сдавати на реконструкцію, і нічого не робилося для створення альтернативи поставки нафтопродуктів з РФ на випадок війни.
7. Тотальна корупція всюди, через що ні американський ні європейський ні китайський бізнес в нас не зацікавлені на відміну від РФ, вони тільки і чекають коли ми здамось щоб продовжити торгувати з ними. Там до речі їхні їхній бізнес недоторканий навіть в даний період.
З чим ви рішили воювати диванні стратеги??? Легко тут строчити на клавіатурі, коли за вас хтось другий спить в окопі......
20.09.2019 09:37
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Убили тысячи украинских солдат, для того что бы получить особый статус территории?

Во всей истории человечества есть основные цели страны-агрессора в войне:
1. Захватывается полностью или частично территория государства, в этом помогают врагам колобаранты.
2. Захватывается на определённое время всё государство, меняется власть, ставятся вассалы победителей, государство вассальное, в этом помогают колобаранты.
3. Сепаратисты начинают воевать и им помогают из вне, что бы выйти из состава государства и провозгласить своё новое государство.
Вот основные цели агрессора в войне.
Что делают в днр+лнр, убиваю граждан Украины, что бы войти в состав Украины как республики с особыми статусами республик, при этом колобаранты требуют от Украины амнистировать всех кто убивал украинских солдат на их условиях(россии) и платить всем кто воевал против Украины и т.д.
днр+лнр мечтают влиять на всю международную политику Украины. А так же, враг-оккупант мечтает обменять вхождение этих днр+лнр в Украину, вроде как единую страну, на захваченный Крым.
Вопрос:
С какого дуба упали в россии, днр+лнр и доброжелатели из ЕС, ОБСЕ, ООН и т.д.
Помогают врагам в продвижение своей цели, Минские предательские соглашения.
Минские соглашения , где первые пункты, выборы и амнистия.
Меркелям, и т д. нужна полная торговля и снятие санкций, если даже путин даст приказ перейти рашенских войскам в наступление, даже это не повлияет на меркель и озабоченных, они пацифисты, будут просить украинцев не воевать, как это было с Крымом да и с Донбассом, сплошные перемирия.
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В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного слова об амнистии" террористов, - Пристайко
В формуле нет, амнистия есть в особом статусе.
Да и какая амнистия - после выборов там останутся войска раши, никто нас туда не пустит.
Просто до выборов они террористы, после выборов - местная власть. Вот и весь смысл.
Штайнмайер предложил формулу, которая могла обеспечить "демократичность" выборов.
По этой формуле, особый статус вводится только после того как выборы признаны ОБСЕ.
Украина же принимает дополнения в выборчий кодекс, позволяющее проводить выборы на окупированных территориях.
вот и вся формула. Зеоенские хотят, по всей видимости гарантии вывода войск.
Но им никто эти гарантии не даст.
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В Германии намерены выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира.

Западные партнеры Киева намерены поднимать престиж президента Украины Владимира Зеленского, представляя его в роли нового миротворца.

Сейчас начнется грохот пуканов и зарево в стане порохоботов...
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