 Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час зустрічі було обговорено програму підтримки Фондом реформ в Україні, які спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і зростання економіки.
Зеленський зазначив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, спрямованих на реформування фінансового сектора, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.
"Я запевняю в повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", - заявив президент.
Крім того, сторони торкнулися питань подальших реформ енергетичного сектора і ситуації з ПриватБанком.
Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.
І обіцяє, що не дозволить посилення впливу бені на президента.
П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з представниками Місії МВФ, яка перебуває цими днями в Україні.
П'ятий президент України висловив вдячність за підтримку нашої держави з боку Міжнародного валютного фонду, що сприяло макроекономічній стабілізації та відновленню економічного зростання.Під час зустрічі було обговорено проект Державного бюджету на 2020 рік, який був представлений Урядом України. Було наголошено на необхідності закладення в його основу реалістичних цілей, а також забезпечення його відповідності домовленостям з Міжнародним валютним фондом.
Представники МВФ також звернули увагу на важливість незалежності Національного банку України.
Петро Порошенко закликав МВФ звернути особливу увагу на недопущення ревізії націоналізації Приватбанку, що може підірвати не лише макроекономічну стабільність, але й інвестиційний імідж України.П'ятий президент України засудив політично вмотивовані переслідування колишнього глави Національного банку України Валерії Гонтаревої та закликав МВФ засудити такі дії з вимогою забезпечити невідкладне розслідування та притягнення до відповідальності як виконавців, так і замовників цих злочинів.
Неужели надо вернуть ПриватБанк Коломойскому?
14 сентября в 07:32 ·
Не заради паніки, боже спаси!
Я ось що хочу сказати: щойно Приватбанк втратить статус державного, я ним не користуватимусь. Ощада та УГБ мені цілком вистачить для моїх потреб.
Ось тоді побачимо, наскільки 25% більші за 73.
До того часу, звісно, жодних рухів не робитиму.
Кажете, якщо всі підуть, то банківська система впаде?
Вона ще гарантованіше впаде, якщо не підуть. Бо ту кучеряву тварюку вгамує хіба що заступ могильщика.
Ще раз: без паніки. Наразі жодних підстав для недовіри до Привату немає.
Не ветки обсуждения, а соевыя рыгота на страну, на президента и на принимаемые законы
ну вот технически - как он мог украсть деньги сначала частного банка Бени, а потом государственного?
физически - КАК?
блин совсем **...улись.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Игоря Коломойского передано агентству УНИАН, текст которого приводится без изменений:
"В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации "ПриватБанка" тремя тезисами.
1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действия НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче "ПриватБанка" государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины.Источник: https://censor.net.ua/n420674
а если украина не способна, то и нет смысла помогать утопленнику..)) и ФСЬО
У меня есть коварный вопрос, кому принадлежит система-процессинга банка Приват24 ?