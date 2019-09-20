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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2809) МВФ (570) Приватбанк (304) Гончарук_Олексій (93)

 Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком 01

Під час зустрічі було обговорено програму підтримки Фондом реформ в Україні, які спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і зростання економіки.

Зеленський зазначив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, спрямованих на реформування фінансового сектора, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.

"Я запевняю в повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", - заявив президент.

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Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком 02

Крім того, сторони торкнулися питань подальших реформ енергетичного сектора і ситуації з ПриватБанком.

Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

Також читайте: Робота з МВФ за новою програмою може розпочатися ще в 2019 році, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149681
 
 
 Топ коментарі
 
ты не поймешь. просто листай дальше
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Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и передал все приказы от Коломойского насчёт Приватбанка.
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До Зеленского ситуации с Приватбоком не было, а тут появился Зеленский и появилась «ситуация». А не думает что после его ухода во все решенные им ситуации по приватбанку повесят на него?
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не понимаю твою логику, ну пусть по-твоему Беня грабитель, Беня грабит государство и граждан с помощью Привата, и опять хочет грабить, а ты предлагаешь ещё и втюхать эту головную боль и в Ощад... ну и в чём смысл твоей первой "гениальной" мысли тогда?
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Гордиев узел можно только разрубить, а евреи слишком ленивы и недалекие для такого решения.
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нормально ты так разрубил) точно разрубил, а не ещё больше запутал?) и зачем сейчас про евреев такие обобщения, разные люди бывают и не только среди евреев.
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та взагалі, Махно, гуляй, якийсь ти глупий, видно клоун.
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Багато чого можливо було б уникнути, як би ви, кацапи, не лізли сюди зі своїми порадами.
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дурний жид, я не кацап, зарубай, чорте, то собі на носі, як Ісус зарубав вам прохід в рай.
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Надеюсь зелебородько оправдал ожидания зе!лохтората и послал МВФ, как им в кино показывали?
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Зеленский обсудил с делегацией МВФ/ Дать делегации немного денег и пусть идут с Богом.-Украина может обойтись без очередного транша от МВФ, - команда Зеленского 2019-05-20 19:44:00
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ПриватБанк націоналізірований.Крапка.
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Шо ще один із-за парєбрика? Не паплюж Українську мову "націоналізірований", це на цаповій мові, а по українські "націоналізований"
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Данилюк на Шустері говорить, що коломойський небезпечний для держави.
І обіцяє, що не дозволить посилення впливу бені на президента.
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Петро Порошенко зустрівся з Місією МВФ в Україні

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з представниками Місії МВФ, яка перебуває цими днями в Україні.
П'ятий президент України висловив вдячність за підтримку нашої держави з боку Міжнародного валютного фонду, що сприяло макроекономічній стабілізації та відновленню економічного зростання.Під час зустрічі було обговорено проект Державного бюджету на 2020 рік, який був представлений Урядом України. Було наголошено на необхідності закладення в його основу реалістичних цілей, а також забезпечення його відповідності домовленостям з Міжнародним валютним фондом.

Представники МВФ також звернули увагу на важливість незалежності Національного банку України.
Петро Порошенко закликав МВФ звернути особливу увагу на недопущення ревізії націоналізації Приватбанку, що може підірвати не лише макроекономічну стабільність, але й інвестиційний імідж України.П'ятий президент України засудив політично вмотивовані переслідування колишнього глави Національного банку України Валерії Гонтаревої та закликав МВФ засудити такі дії з вимогою забезпечити невідкладне розслідування та притягнення до відповідальності як виконавців, так і замовників цих злочинів.
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а коломойський сказав, він ПОКИ не Приватбанк.
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До Зеленского ситуации с Приватбоком не было, а тут появился Зеленский и появилась «ситуация». А не думает что после его ухода во все решенные им ситуации по приватбанку повесят на него?
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она (ситуация) всегда была, с тех пор как его (ПриватБанк) национализировали, повесят и на него, если будет сам решать, а не суды
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А кто тебе сказал, что он собирается уходить?
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А че луччего банкира Галактики не пррригласили??
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щас он у Шустера свой зад показала, не захотела говорить с Беней.
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А в каком контексте обсуждали?
Неужели надо вернуть ПриватБанк Коломойскому?
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Володимир Саркісян
14 сентября в 07:32 ·

Не заради паніки, боже спаси!
Я ось що хочу сказати: щойно Приватбанк втратить статус державного, я ним не користуватимусь. Ощада та УГБ мені цілком вистачить для моїх потреб.
Ось тоді побачимо, наскільки 25% більші за 73. Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком - Цензор.НЕТ 2558
До того часу, звісно, жодних рухів не робитиму.
Кажете, якщо всі підуть, то банківська система впаде?
Вона ще гарантованіше впаде, якщо не підуть. Бо ту кучеряву тварюку вгамує хіба що заступ могильщика.
Ще раз: без паніки. Наразі жодних підстав для недовіри до Привату немає.
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Та крестики можно поставить еще во всех остальных новостях.
Не ветки обсуждения, а соевыя рыгота на страну, на президента и на принимаемые законы
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Два варианта по Приватбанку- или Коломойский, или Порошенко должны доказать что не украли деньги .
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почему или. Пусть оба доказыают.
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а какое отношение имеет Порошенко к деньгам Приватбанка?

ну вот технически - как он мог украсть деньги сначала частного банка Бени, а потом государственного?

физически - КАК?

блин совсем **...улись.
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Порошенко имеет отношение ко всем деньгам, которые спистили в Украине!
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Ну не только Коломойский схематозник, Порошенко не забывал и себя за годы у власти.
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На зустрічі був присутній Беня, але захований під столом, який смикав за яйця свою маріонетку, з метою ведення бесіди в узгодженому руслі.
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Tut toze vse zapysyvajet s odnoj storoni,a s drugoj tolko odin celovek. Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком - Цензор.НЕТ 1231Realno dolzen byt sekretar,pocemu zapysyvat vsem.
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А шо там за ситуация с Приватбанком? Кто то хочет сказать, что Коломойскому пальцы дверью зажали, что бы он прошение о национализации банка подписал?
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Писали зимой что Коломойский не подписал договор .
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Бизнесмен Игорь Коломойский поблагодарил Кабинет Министров и его главу Владимира Гройсмана, комментируя ситуацию вокруг национализации "Приватбанка".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Игоря Коломойского передано агентству УНИАН, текст которого приводится без изменений:

"В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации "ПриватБанка" тремя тезисами.

1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действия НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче "ПриватБанка" государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины.Источник: https://censor.net.ua/n420674
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Любопатная ситуация. С однойсторноны ЕС и МВФ требут националицию Привта, с другой хоят что бы решали суды, при этм что-то хотят от Президета!?
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зеленый Ддураки разве способны понять, что разумное, с точки зрения мвф, решение должно быть принято добровольно украиной через судебно-правовой механизм. для прецедента...
а если украина не способна, то и нет смысла помогать утопленнику..)) и ФСЬО
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Цап валяє дурня і пише слово "Україна" з маленької. Тепер зрозуміло - кому була вигідна "націоналізація" Привата
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Треба подивитись прощурівши очі і не треба буде ленійка
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Для справки. Крали в Привате двое касап Боголюбов и голобородька Беня , каждый имел по 32,5% акций в Привате. Беня воровал и был в доле с гражданином мацковии . Так понятно ?
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Високий суд Лондона довів, що всі закиди шахраїв Пєці і Лєри по Привату - брехня. Не було ніякої діри у платіжному балансі Привата. Бєня зіпсував всі плани пуйлу по захопленню України і пуйло замовив його бізнес свойому ставленику - Порошенку. Що той і виконав.
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Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком - Цензор.НЕТ 1988 Юлебот, та ти ще тупіший, ніж ми всі думали!
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Почитал комменты и в очередной оаз понимаю, что народ в основной массе черпает информацию с массмедиа. Люди, аууу, есть валом фин.информации, чтобы понять, что было с Приватом.
У меня есть коварный вопрос, кому принадлежит система-процессинга банка Приват24 ?
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Приват був націоналізований по бєспрєдєлу. Гонтарева на ньому вкрала в держави 150 млрд. гр. І зрештою Коломойський легко доведе, що ця націоналізація була протиправною та відсудить його, або держава буде вимушена відшкодувати йому цілу купу грошей. Хто голосував водинтур за пройдисвіта Порошенка - ті нехай і скидуються на відкупну Коломойському. Чому Мародер не націоналізував монополіста ДТЕК? А тому, що Мародер з ахметкою ділять прибутки з ротердам+ порівну.
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