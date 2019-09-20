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Все про:Київ (6511) мінування (487) Нацполіція (8224) Блищик Оксана (6)

 Поліцейські цілий день шукали в Києві вибухівку після неправдивого повідомлення про мінування

Столичні правоохоронці перевірили мости, посольства, дитсадки, пологові будинки та торговельні центри після повідомлення про мінування.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці знову отримали повідомлення про масове мінування 20 житлових будинків, 8 пологових будинків, 11 дитячих садків, 22 торгових центрів, посольства і мостів. Щойно перевірки завершилися: нічого небезпечного", - написала вона.

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Поліція почала кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України - свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо винного знайдуть, йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Поліцейські цілий день шукали в Києві вибухівку після неправдивого повідомлення про мінування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149680
 
 
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Ахкакойминистр уже взял напоруки "минера"?
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Если бы при поимке этих "минёров" предусматривалась не санкция до позбавлення волi,а батогом по спине чтобы кожа лопалась и ребра трещали,то "минёров" стало бы на порядок меньше.
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молодці. Так можна кожен день. Подзвонив сам собі про вибухівку - і на пиво.
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Нехай поліція пошукає краще, де в Україні блазнівська рать бідність перемогла. Поліцейські цілий день шукали в Києві вибухівку після неправдивого повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 2604
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Пора уже этих "минёров" просто сразу посылать нах...
Это для них будет самый жёсткий облом! 🙉😂
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Та ловите этих минёров, и по всей строгости наказывайте, чтоб другим не повадно было.
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