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 Політика України
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Все про:дисципліна (36) КМДА (703) Кличко (721) Гончарук_Олексій (93)

 Гончарук розпорядився провести перевірку "виконавчої дисципліни" в КМДА

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук видав розпорядження про проведення перевірки стану виконавчої дисципліни в Київській міській держадміністрації і окремих районних адміністраціях столиці.

 Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікувало видання LB.ua.

У розпорядженні сказано, що перевірка проводитиметься з 25 вересня по 8 жовтня.

До виконання аудиту буде залучено деяких осіб, зокрема міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, держсекретаря Кабінету міністрів Володимира Бондаренка, генпрокурора Руслана Рябошапку, голову Служби безпеки України Ігоря Баканова.

Крім того, в документі сказано, що київський мер і глава КМДА Віталій Кличко має забезпечити "створення належних умов" для проведення перевірки.

Ексгендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко 16 вересня заявив про необхідність провести перевірку діяльності київської влади.

Гончарук розпорядився провести перевірку виконавчої дисципліни в КМДА 01

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єра Олексія Гончарука з проханням провести аудит роботи мера Києва Віталія Кличка та КМДА.

Як повідомлялося, керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур.

За його словами, близько 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів мера Кличка, "так і не були доведені до фінального завершення", "жодного злодія - за ґратами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові надати всі матеріали для цієї перевірки", - Кличко про аудит КМДА від Кабміну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149679
 
 
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правильно. проверить соответствие - бороды козлинные, глаза безумные, идеи дебильные. все должны соответствовать
шорты, носки в сандали. все по феншую....

страна воюет, каждый день погибшие или тяжело раненные. уже потери превысили все что были до этого после февраля 2015. нет *****... "исполнительная дисциплина" это охеренная проблема. команда то новая. чо там проверять?
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Сначала строем походить нада- ать-два!
🤗
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позорники....
противно смотреть как зеленая шалупень вылизывает очко Богдану ....
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Что ж их кличко судил то?
может дела такие и прокуроры что засадить не получается?

Надо бы самого Ткаченко проверить
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Небесную сотню не трогайте, соевые выродки
За 5 лет не нашли ни одного убийцу Небесной сотни
Теперь ими прикрыться пытаетесь
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я на скріні не побачив, що саме конкретно мають перевіряти. "Виконавча дисципліна" - поняття надто широкотрактоване: починається з пропускного режиму на об'єкті... Можливо, Баканов цим і займеться?
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Можливо, їх ніхто не слухається. А може просто прочухана схотілося комусь дати.
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В КМДА за 5 лет не было украдено ни копейки - нечего боятся проверки.
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😁
Даже больше, чиновники там своё докладывали
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