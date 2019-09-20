 Гончарук розпорядився провести перевірку "виконавчої дисципліни" в КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікувало видання LB.ua.

У розпорядженні сказано, що перевірка проводитиметься з 25 вересня по 8 жовтня.

До виконання аудиту буде залучено деяких осіб, зокрема міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, держсекретаря Кабінету міністрів Володимира Бондаренка, генпрокурора Руслана Рябошапку, голову Служби безпеки України Ігоря Баканова.

Крім того, в документі сказано, що київський мер і глава КМДА Віталій Кличко має забезпечити "створення належних умов" для проведення перевірки.

Ексгендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко 16 вересня заявив про необхідність провести перевірку діяльності київської влади.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єра Олексія Гончарука з проханням провести аудит роботи мера Києва Віталія Кличка та КМДА.

Як повідомлялося, керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур.

За його словами, близько 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів мера Кличка, "так і не були доведені до фінального завершення", "жодного злодія - за ґратами".

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